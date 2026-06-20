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É uma hora. As notícias com Marta Caramelo Nobre.

Boa noite. O governo estima poupar mais de € 3 milhões por ano com a criação da prestação social única. A estimativa foi avançada pela Secretaria de Estado da Segurança Social, esta sexta-feira, durante uma audição na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. De acordo com Susana Lima, a poupança será conseguida através da substituição de três sistemas informáticos distintos por um único sistema de gestão dos apoios sociais. Já a Ministra do Trabalho defende que a prestação social única representa uma mudança de paradigma destinada a assegurar rendimentos mínimos e a promover a autonomia de quem os recebe. Maria do Rosário Palma Ramalho explica que uma das fragilidades do atual sistema é a permanência prolongada dos beneficiários nas prestações sociais. A ministra defendeu ainda uma filosofia de responsabilização dos cidadãos que recebem as prestações sociais. Momentos antes de ser ouvida na comissão, a Ministra do Trabalho falou aos jornalistas na Assembleia da República sobre o chumbo da reforma laboral. Maria do Rosário Palma Ramalho considera que é uma derrota para o país e diz que se perdeu uma oportunidade histórica de permitir que Portugal avançasse. Ainda assim, a ministra afasta a demissão.

Eu julgo que é, sobretudo, uma derrota para o país, porque de facto perdeu-se uma oportunidade histórica de permitir que Portugal avançasse numa matéria em que está muito mal na cauda da Europa, em termos de salários, em termos de produtividade. E esta reforma contribuía de uma forma equilibrada, ou seja, sem desvanecer de modo algum os direitos dos trabalhadores, no sentido de pôr Portugal mais próximo da Europa. E ao não conseguirmos isso, naturalmente que é uma oportunidade perdida para o país.

À semelhança do que tinha feito o primeiro-ministro, Maria do Rosário Palma Ramalho responsabiliza o Chega por este desfecho.

O governo de Portugal tem um elevadíssimo sentido institucional e, portanto, em caso algum poderia trocar qualquer reforma que fosse pelo hipotecar das pensões dos portugueses, porque isso significaria quebrar o contrato de confiança que os portugueses têm com o Estado relativamente às suas pensões futuras. E como foi essa a razão pela qual não se fez acordo com o partido do Chega, evidentemente que o governo está tranquilo e claro que os portugueses vão também tirar as suas ilações da razão pela qual não se fez este acordo.

Já André Ventura diz que tentou até à última um consenso com o Executivo numa conferência de imprensa na sede do partido. O presidente do Chega afirmou que o governo optou por seguir sozinho.

O governo optou por seguir em frente e dizer que nenhuma mexida na idade da reforma podia ser feita, porque desequilibraria todo o sistema de pensões. Procurei até à última hora que fosse possível chegar a um consenso. O que não posso, porque a consciência não permite e porque os eleitores também não o permitiriam, nem aceitariam, é trair a visão fundamental que temos de que uma reforma ou dita reforma laboral, possa transformar-se num instrumento de perseguição sobre quem trabalha e destruição da economia portuguesa. O que aconteceu hoje no Parlamento não se trata de nenhum cálculo político, trata-se de defender precisamente aquilo de mais precioso que temos em Portugal.

Declarações de André Ventura numa conferência de imprensa esta sexta-feira, na sede do partido, em Lisboa. Ficou em prisão preventiva a mulher suspeita de matar a enteada de oito anos, em Valpaços. A madrasta da criança foi ouvida no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar. A mulher foi detida na passada quinta-feira depois de, durante a madrugada, ter confessado o crime e ter indicado aos polícias o local onde deixou o corpo da menina de oito anos. A arguida está fortemente indiciada pelo crime de homicídio qualificado. A advogada de defesa, Mónica Teixeira, explica que já esperava esta medida de coação, mas adianta que vai ainda pedir uma peripécia psiquiátrica.

Vamos tentar uma perícia psiquiátrica. Ela colaborou. Ela tentou, desde que caiu nela, ainda com os inspetores da PJ, colaborar, ajudar ao máximo na investigação e na recolha de toda a verdade material para o processo. Hoje, sim, também falou, em sede de primeiro interrogatório, confessou muitos dos factos que estavam neste processo e, portanto, mostrou muito arrependimento.

Mónica Teixeira, advogada de defesa da mulher que fica em prisão preventiva, em declarações aos jornalistas no final da audiência no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar. A saída da arguida ficou marcada por momentos de tensão, com alguns populares a tentar agredir a mulher suspeita de matar a criança de oito anos. O Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Território defende que Luís Montenegro devia ter sido informado da tentativa de ataque do grupo Armilar Lusitano antes de ser feita a divulgação na comunicação social. Foi uma queixa, esta sexta-feira, apresentada pelo primeiro-ministro, que lamentou não ter sido informado pelas autoridades, e sim através da comunicação social, num momento delicado para ele e para a família. À Rádio Observador, o presidente do OSCOT, o coronel Francisco Rodrigues, sai em defesa da posição de Luís Montenegro.

Sem pôr em dúvida exatamente a questão levantada, a dúvida ou a negação de ter conhecimento desta situação, a não ser pela comunicação social, acho que lhe devia ter sido comunicada anteriormente a situação, tanto mais que faria com que ele próprio também estivesse, de certa forma, atento a qualquer situação que poderia estar relacionada com a questão em si.

Ainda assim, Francisco Rodrigues defende que esta é uma prova de que as autoridades são capazes de conter este tipo de ataques. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República veio esclarecer que a lista de alvos do grupo neonazi foi conhecida numa altura tardia, quando já não existia perigo, uma vez que os principais suspeitos estavam em prisão preventiva. A ministra do Ambiente e da Energia está confiante na retoma da normalidade do preço dos combustíveis. Declarações de Maria da Graça Carvalho, na sequência do alívio da tensão geopolítica no Médio Oriente. A ministra falava aos jornalistas depois de ter presidido à inauguração da Feira do Campo Alentejano, em Aljustrel, no distrito de Beja. Esta sexta-feira, o Executivo anunciou que vai reduzir o desconto do ISP na próxima semana. Assim, contas feitas, os preços dos combustíveis em Portugal deverão descer na próxima semana, mas menos do que inicialmente previsto, com o gasóleo a baixar cerca de 11 cêntimos por litro e a gasolina a recuar cinco cêntimos por litro. Tudo isto por causa da descida do preço do petróleo, no seguimento do acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irão. Olhamos ainda para o Mundial de Futebol. Já terminou o jogo Escócia-Marrocos. A equipa marroquina venceu a Escócia por uma bola a zero. Entretanto, Martim, não sei se queres ainda dar alguma nota sobre este jogo, mas falta também menos de meia hora para arrancar um dos jogos mais esperados desta noite: Brasil-Haiti.

Sim, eu dou uma nota apenas para o Marrocos-Escócia. Dizer que foi um jogo muito desequilibrado. Marrocos esteve muito melhor que a Escócia, que só acordou a partir do minuto 80, mas que foi uma vitória justa e clara de Marrocos. Houve alguns problemas na arbitragem, mas isso é algo que vamos deixar para o minuto 90 a seguir este noticiário. Vamos então às equipas iniciais deste Brasil-Haiti e vamos começar com a equipa brasileira. Vai jogar num 4231, a equipa brasileira de Carlo Ancelotti, e vai jogar com Alisson na baliza, no lado direito da defesa, Danilo, os dois centrais são Marquinhos, capitão, e Gabriel Magalhães, e do lado esquerdo vai jogar Douglas Santos, do Zénit. Os dois do meio-campo são Bruno Guimarães e Casemiro. Já nos três da frente do 4231, fica Raphinha do lado direito, Lucas Paquetá na posição número 10, meio-centro ofensivo, Vinicius Junior no lado esquerdo, o astro brasileiro. Até agora, pelo menos, tudo igual em comparação com o jogo contra Marrocos. Mas há uma diferença: a ponta de lança, em vez de estar Igor Thiago, vai estar Matheus Cunha, o que indica que Ancelotti vai procurar um jogo mais de associação e menos um avançado de área, como é Igor Thiago. Se calhar, percebeu isso no jogo contra Marrocos. Vamos ver as diferenças também contra esta seleção do Haiti, que é uma seleção que está no Mundial, mas, em princípio, também deve ser ligeiramente mais fraca. Já do lado do Haiti, vão alinhar num 541, uma tática muito defensiva. É esperado, normal, contra um Brasil muito potente no ataque. E o Haiti sabe que não tem muitas valências, pelo menos no ataque. Vai jogar na baliza Johnny Placide. Já no lado direito da defesa, o lateral direito vai ser Carlén Acus. Depois, os três centrais são Ricardo Adé, no meio Jean Kevin Duverne e no lado esquerdo Anes Delcroix. E depois a completar o lateral esquerdo deste cinco defensivo é Martin Experience, o lateral esquerdo desta equipa do Haiti. Já os quatro do meio-campo. No lado direito temos Josué Casimir, depois o número 17, Danly Jean Jacques, no meio-campo também Jean Richer Bellegarde e no lado esquerdo Rubén Providence. E na frente vai estar o avançado Frantzdy Pierrot. Dar ainda também nos substitutos de Carlo Ancelotti, está Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Léo Pereira, Roger Ibañez, Fabinho, Luis Henrique, Ederson, Danilo Santos, Rayan, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago. Neymar não vai estar disponível para esta partida, ainda está lesionado o astro brasileiro. Já do lado do treinador Sébastien Migné, do Haiti, vai estar no banco o guarda-redes Alexandre Pierre, o outro guarda-redes Josué Duvergere, depois Ketot Rimency, Duc Lacroix, Garvin Michá MetSualá, Wilgons Paugam, Carl Fred Sainté, Dominique Simon, Wedensky Pierre, Derick Étienne, Ducens Nazon, Luis Su, Don Didson, Dlanie Joseph, Wilson Isidore e Yasin Fortune. São estes os 11 e também os substitutos das equipas do Brasil e do Haiti. Um jogo que vai ser jogado dentro de 20 minutos.

Vamos a isso, mais ou menos daqui a 20 minutos e notícia de fecho do Jornal da Uma. A informação regressa à 13h30.