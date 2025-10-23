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Boa noite, são 11:59, vamos conhecer as notícias. Noite marcada pelo velório de Francisco Pinto Balsemão, onde marcaram presença figuras dos vários quadrantes políticos. As portas do Mosteiro dos Jerónimos fecharam mais tarde do que estava previsto, devido à longa fila de pessoas que às 10 da noite ainda aguardavam para prestar uma última homenagem ao antigo primeiro-ministro. As três figuras do Estado também marcaram presença. O presidente da República e o primeiro-ministro chegaram no mesmo carro por volta das 19h e saíram igualmente juntos, cerca de uma hora depois e sem prestar declarações à comunicação social. Antes, também o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, esteve no Mosteiro dos Jerónimos, tal como o antigo presidente da República, António Ramalho Eanes, que à saída do velório, acompanhado pela mulher, destacou o papel de Pinto Balsemão na conquista da democracia, liberdade e independência da comunicação social.

Acho que se poderia dizer que a ação dele foi uma ação de justiça. E creio também que se poderá dizer, sem exagero, que ele tem direito a permanecer na memória dos justos.

E de um antigo presidente da República, passamos para um candidato a Belém. Luís Marques Mendes também marcou presença no velório de Francisco Pinto Balsemão. Fala de um verdadeiro senador da República, da democracia e da comunicação social livre que vai fazer falta.

Que vai fazer falta, eu não tenho a menor das dúvidas. Acho que ele era uma referência do país. Quando falava, marcava. No domínio da imprensa, incontornável. Agora, é a lei da vida, mas eu acho que fica o seu exemplo. O seu exemplo notável, e eu acho que o seu exemplo vai fazer escola ao longo dos anos.

E o candidato António José Seguro sublinha que o país deve muito a Francisco Pinto Balsemão, por ter consolidado a democracia. Também no Mosteiro dos Jerónimos, Seguro recordou o papel que Pinto Balsemão teve na defesa da liberdade.

Um homem que esteve sempre à frente do seu tempo, diferenciador, uma enorme visão, e que o país lhe deve muito pelo contributo que ele deu à democracia e à luta pela liberdade. Primeiro, ainda durante o período do Estado Novo, quando ele era membro da Ala Liberal, e depois pela consolidação da nossa democracia e em todos os órgãos de comunicação social que ele fundou, designadamente o Expresso e a SIC. Portanto, é uma justa homenagem que vem despedir, também de uma pessoa muito agradável no trato.

No velório, marcaram ainda presença personalidades políticas, como os antigos primeiro-ministros Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho, que tal como Pinto Balsemão, foi líder do PSD e primeiro-ministro. À saída, para além dos vários elogios, Passos Coelho realçou também o papel de Francisco Pinto Balsemão na aproximação de Portugal às ex-colónias.

Na frente externa, teve também um papel muito relevante na reaproximação de Portugal com as suas ex-colónias, com os países africanos de língua oficial portuguesa. Isso nem sempre também é lembrado devidamente. E ele, à frente do governo, teve realmente uma importância muito grande no reaproximar. Foi a primeira grande reaproximação do governo português com os governos desses países. Portanto, é uma figura que marca, evidentemente, de uma forma muito significativa nestes planos todos, aquilo que foi a sociedade portuguesa, a cultura portuguesa, a democracia portuguesa.

Também o presidente da Câmara de Lisboa prestou uma última homenagem a Pinto Balsemão, no Mosteiro dos Jerónimos. Carlos Moedas lembra o apoio do antigo primeiro-ministro quando decidiu concorrer à presidência da autarquia.

Quando me candidatei à Câmara de Lisboa, foi ele a primeira pessoa com quem falei. Foi com ele que desabafei. E era ele que me dava este sentido da vida, de ser um moderado, de lutar contra os extremos. Na altura, foi uma conversa muito amiga e ele também me disse toda a parte negativa da vida política e o que isso implica para a família. Era um homem que me dava o conselho dos dois lados, mas obviamente que disse que me daria todo o apoio. Apoiou-me sempre desde o início.

Do atual governo, passaram pelos Jerónimos alguns ministros como Paulo Rangel, Joaquim Miranda Sarmento, também Rita Alarcão João, Margarida Balseiro Lopes, Miguel Pinto Luz, entre outros. Francisco Pinto Balsemão morreu ontem, aos 88 anos. Para esta quinta-feira, às 13h, está marcada uma missa no Mosteiro dos Jerónimos, antes do funeral que vai ser reservado à família. E o primeiro-ministro considera que se perdeu um defensor dos valores da liberdade, da solidariedade e dignidade. Em entrevista à RTP, já depois de ter marcado presença no velório de Francisco Pinto Balsemão, Luís Montenegro realçou a importância do militante número um do partido que hoje lidera.

Eu direi que a importância é fundamental, é fundacional, é uma inspiração, é um valor de identidade que vai perdurar com todo o exemplo que ele nos transmitiu do ponto de vista político, mas também do ponto de vista cívico. Têm sido muitos testemunhos que têm sido transmitidos ao país por várias pessoas que, quer da nossa área política, quer de outras áreas políticas, conviveram com ele. É reconhecido o seu ímpeto, quer de transformação e reforma, por um lado, quer de tolerância democrática, de respeito pela opinião de todos, por outro.

Declarações de Luís Montenegro, em entrevista à RTP, a partir do Palácio de São Bento. Alexandra Leitão acusa Carlos Moedas de ir a reboque das situações e das entidades, em reação à renúncia do Conselho de Administração da Carris ao cargo. A recém-eleita vereadora do PS diz à Rádio Observador que os resultados do primeiro relatório preliminar sobre o acidente do Elevador da Glória não permitiam a continuidade da atual presidência e, por isso, elogia a responsabilidade do Conselho de Administração demissionário.

O relatório que foi apresentado não permitia a manutenção imediata deste Conselho de Administração. O próprio Conselho de Administração teve a responsabilidade de perceber que assim era. Pena seja que o presidente da Câmara de Lisboa não tenha tido essa noção.

Alexandra Leitão sublinha o sentido de responsabilidade de um Conselho de Administração sem condições para continuar e que até já tinha pedido para não ser reconduzido. Critica, por isso, o que classifica como a inação de Carlos Moedas face a uma situação com contornos, sublinha, cada vez mais graves.

Hoje, na reunião de Câmara, a ainda vereadora Ana Correia de Correia informou que o próprio Conselho de Administração já tinha dito que não queria ser reconduzido. Ou seja, Carlos Moedas faz um comunicado ontem a dizer que não vai reconduzir um Conselho de Administração que já lhe tinha dito que não queria ser reconduzido, demonstrando claramente que neste processo todo Carlos Moedas vai sempre a reboque dos acontecimentos e das outras entidades.

O presidente da Carris, Pedro Brito Bogas, apresentou a renúncia ao cargo no encontro com o presidente da Câmara de Lisboa. O relatório preliminar do acidente no Elevador da Glória aponta falhas acumuladas à Carris na supervisão e na manutenção desse elevador e de outros em Lisboa. No desporto, o Sporting venceu Marselha por 2 x 1, na terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. Em Alvalade, os Leões acabaram por conseguir dar a volta ao resultado com os franceses reduzidos a 10. Pelo Marselha marcou o brasileiro Igor Paixão aos 14 minutos, mas o Sporting conseguiu a reviravolta com gols de Geny Catam aos 79 minutos e depois de Alisson Santos aos 86, dois jogadores que saíram do banco numa altura em que o Marselha estava já em inferioridade, com a expulsão de Emerson no final da primeira parte. Quando terminou a partida, o treinador do Sporting, Rui Borges, reconheceu que o gol sofrido na primeira parte mexeu com a equipa, mas defende que a equipa jogou bem, principalmente no segundo tempo.

Na segunda parte, claro, com 10, a equipa teve um espírito enorme. Não deixamos o Marselha sequer crescer muito, só nestes últimos cinco minutos, também já mais cansados, um pouquinho de preocupação a querer acabar o jogo para ganharmos. Por isso, não podia estar mais feliz por tudo aquilo que deu a equipa, não só por ganhar, mas por tudo que foi a atitude competitiva do início ao fim do jogo.

Com este resultado, os Leões, que tinham vencido em casa o Kairat Almaty e que foram derrotados em Nápoles, passam agora a somar seis pontos em zona de playoff de acesso aos oitavos de final, enquanto o Marselha tem três. Vamos conhecer outras notícias em destaque a esta hora. O rapaz de 14 anos acusado de matar a mãe, que era vereadora na Câmara Municipal de Vagos, vai para um centro educativo em regime fechado durante três meses. A decisão do tribunal é avançada pela advogada que representa o jovem. A medida cautelar foi determinada depois do primeiro interrogatório, que decorreu esta quarta-feira no Tribunal de Família e Menores de Aveiro, que instauraram um processo tutelar educativo ao menor pela prática de um crime de homicídio qualificado. Na atualidade internacional, está aprovado o novo pacote de sanções europeias contra a Rússia. Foi aprovado por unanimidade e inclui a proibição de compra de gás natural liquefeito. O anúncio foi feito pela presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia. A proibição de compra de gás natural liquefeito da Rússia vai ser introduzida em duas fases e prevê um impedimento total até o primeiro dia de 2027. O Hamas acusa as forças israelitas de estarem a fugir às obrigações de deixar entrar ajuda humanitária. Em declarações à Al Jazeera, o porta-voz do grupo palestiniano afirma que Israel não está a cumprir totalmente o acordo de cessar-fogo, acertado com a intervenção norte-americana, também do Egito e do Qatar. O Hamas acusa ainda as forças israelitas de causar a morte dos reféns e de atrasar o fornecimento de equipamento pesado para retirar os desaparecidos sob os escombros. É o ponto final neste bloco informativo. As notícias estão de regresso à 00h30.