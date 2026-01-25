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É meia-noite. As notícias com Carlos Pedro. Jornal da meia-noite na Rádio Observador. A começar pelas presidenciais. André Ventura apelida os apoios fora da área socialista a António José Seguro de partners do sistema, que diz estarem a levantar-se contra quem quer pôr em causa o próprio sistema. É a resposta de André Ventura à carta aberta, assinada por mais de duas centenas de figuras fora da área socialista, que declararam hoje apoio a António José Seguro para a segunda volta das presidenciais. O candidato apoiado pelo Chega diz que esta eleição será uma luta dos taxistas contra quem quer acabar com os tachos. Fala, inclusive, numa vitória da sua candidatura e explica por quê.

Alguns que andaram toda a vida a apoiar o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS, agora saem de repente de onde estão para dizer: "Eu apoio o António José Seguro, porque isto é uma luta da democracia contra o autoritarismo". Meus caros, nunca estiveram tão enganados. Isto não é uma luta da democracia contra o autoritarismo. Isto é uma luta dos taxistas contra os não taxistas. Nós temos é um país a levantar-se contra alguém que quer pôr em causa o sistema de interesses nacional. E isso, meus caros, deixem-me dizer-vos, independentemente do resultado que venha a acontecer no dia 8, já é uma vitória nossa, porque nós já conseguimos uma coisa. Tudo o que é os partners do sistema, já vieram a público, e agora sabemos quem são, da Iniciativa Liberal ao CDS. Seremos nós contra eles até os derrubarmos e até vencermos o sistema de interesses.

Críticas que se estenderam ao próprio António José Seguro. Ventura acusa o socialista de ser arrogante por achar que já venceu as eleições e não querer debater. O candidato quis também falar sobre agricultura, um tema que diz deve estar no centro do debate político. Aqui, André Ventura reprova o acordo do Mercosul.

Querem-nos alargar o mercado para o Brasil, para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, países que produzem e muito, mas não têm que cumprir as regras que os europeus têm que cumprir. É que primeiro Bruxelas criou-nos uma série de regras ambientais, supostamente, que obriga os agricultores a terem que cumprir. E portanto, o agricultor hoje não pode fazer nada sem pagar milhares de taxas, que tem que pagar para tudo, sem ter que ter não sei quantos produtos que cumpram as regras ambientais da União Europeia. Mas vai competir com quem? Com agricultores no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, onde não há nenhumas regras ambientais ou quase nenhumas, e onde não há nenhumas regras de exigência laboral. Isto é concorrência justa? É evidente que não.

André Ventura esta tarde em Santarém. O líder do CDS-PP, Nuno Melo, associa o Chega ao socialismo, apela o voto em consciência na ida às urnas de dia 8 de fevereiro. Os centristas estiveram esta tarde em convenção autárquica no Porto, local onde o líder dos democratas cristãos tentou explicar o posicionamento do partido na segunda volta das presidenciais. Sem endossar apoio a Seguro ou a Ventura, Nuno Melo diz que não adianta escolher entre direita e esquerda, quando o Chega defende o que defende.

Não se é de direita ou de esquerda, porque se diz que é de direita ou de esquerda, e o Chega realmente defende aumentos de impostos e um Estado a dar tudo a todos, o que normalmente só acontece com o dinheiro que é dos contribuintes, logo, com a tal mão metida no bolso de quem trabalha. E eu constato que mais socialismo do que isto não há. Mais socialismo do que isto não há.

Nuno Melo, que considera normal não apoiar um candidato da área socialista, referindo-se aqui a António José Seguro. Também Paulo Raimundo recusa que a ida às urnas do próximo mês signifique uma eleição de direita contra esquerda. Ainda assim, o comunista apela o voto em António José Seguro. Pede também que não se desvalorize a segunda volta das eleições, apontando que o desfecho não está assegurado. Isto enquanto deixou críticas à campanha de voto útil da primeira volta, bem como ao que classificou como manobra das sondagens com candidatos de primeira e de segunda. Esta tarde, num comício em Lisboa, o secretário-geral do PCP voltou a não se mostrar entusiasmado com a candidatura de Seguro, mas não pensa noutra alternativa. Paulo Raimundo, esta tarde em Lisboa, deixou também apelos de mobilização aos trabalhadores para as ações organizadas pela CGTP contra o pacote laboral. Voltemos a falar de agricultura, neste caso do ministro da Agricultura, porque o PS acusa o governo de exercer uma pressão ilegítima sobre as entidades responsáveis por avaliar os impactos ambientais e pede, por isso, uma audição urgente no Parlamento do Ministro da Agricultura. Através de comunicado, o grupo parlamentar do PS afirma que dois ministros do governo de Luís Montenegro exigiram publicamente que as autoridades ambientais não cumpram a lei, numa referência a Castro Almeida e a José Manuel Fernandes. Os socialistas recordam um vídeo enviado aos técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, no qual José Manuel Fernandes, o Ministro da Agricultura, apelou à proatividade e defendeu que quando a legislação impede a concretização de projetos, deve-se questionar se a lei faz sentido. Ora, o PS considera que esta é uma visão negacionista muito perigosa sobre a necessidade de preservação da natureza e dos acordos internacionais assumidos por Portugal. Mudamos de tema. Uma megaoperação conjunta da Polícia Judiciária, Força Aérea e Marinha capturou mais de oito toneladas de cocaína e deteve quatro traficantes de droga em pleno Oceano Atlântico. A notícia foi avançada pela CNN Portugal, que dava conta de que a embarcação estaria a ser escoltada durante a última noite até Lisboa. De acordo com a mesma fonte, trata-se de uma das maiores operações de combate ao tráfico de droga dos últimos cinco anos. Os militares terão passado os últimos dois dias em alto-mar à procura desta embarcação, que foi localizada na última madrugada. A droga vinha proveniente da América do Sul. Olhemos para o futebol. O Sporting foi a Arouca vencer por 2 x 1 graças a um gol de Luiz Suárez, já pra lá da hora. Foi aos 90 mais seis que o colombiano saltou mais alto do que toda mundo e fez, de cabeça, o gol da vitória leonina. O Sporting esteve a vencer, deixou-se depois empatar e a partir daí foi sofrer até à última, pelo menos até ao gol de Luiz Suárez. Nos festejos desse segundo gol leonino, Matheus Reis acabou por ser expulso. Na análise à partida, Rui Borges lamentou a entrada da equipe em campo na segunda parte, mas destaca a justiça do triunfo.

No final do jogo, mas acho que merecida por tudo que fomos fazendo ao longo do tempo. Podia nos ter sido caro os 10 minutos que entramos mal na segunda parte. Foram os únicos 10 minutos. O Arouca podia ter virado o jogo, teve a oportunidade logo a seguir pra fazer o 2 x 1, uma grande defesa do Rui. Tirando isso, controlamos o jogo, fomos tentando criar várias aproximações à baliza. Poderíamos aqui ou ali definir melhor, mas poderíamos ter sido prejudicados em 10 minutos que não entramos muito bem.

Já do lado arouquense, Vasco Seabra lamenta o gol sofrido no último lance do encontro. Fala em orgulho, mas não quer ouvir falar de vitórias morais.

Muito orgulhoso dos jogadores, com uma vontade muito grande de lhes dar os parabéns. Não vivemos é de vitórias morais e claro que nos fugiu um ponto. Eventualmente, poderiam ter fugido três, porque acho que a equipe criou realmente as melhores oportunidades do jogo.

Vasco Seabra, que não coloca em causa o triunfo do Sporting, está agora à condição a quatro pontos do líder Futebol Clube do Porto, que só joga na segunda-feira. Amanhã é a vez do Benfica entrar em campo. Os encarnados recebem no Estádio da Luz o Estrela da Amadora. Na ressaca europeia, as Águias têm pela frente o 12º classificado da liga. José Mourinho voltou a não fazer conferência de imprensa antes desta partida. Falou apenas à BTV para salientar que a equipe encarnada está a jogar bem, mas faltam os resultados.

Efetivamente, estamos a jogar muito bem, mas está nos a faltar resultado e o resultado é importante. Este jogo com o Estrela, não é fácil de tentar perceber o que a Estrela pode ser, porque a Estrela foi se calhar a equipe que mais mexeu relativamente ao mercado.

Já apresentado, Rafa Silva vai a jogo, garantiu José Mourinho.

Em qualquer posição das ofensivas. Acho que é um jogador que nos tem muito a dar. Não joga há meses, mas é um jogador de quem nós precisamos e é um jogador que já se disponibilizou, até porque o seu próprio ADN é levezinho, é musculado, não tem um histórico de lesões musculares. Portanto, é um jogador que já está disponível para jogar e amanhã vai jogar.

Do outro lado, o técnico do Estrela, João Nuno, quer uma equipe a desfrutar do encontro, mas com a mentalidade que já demonstrou noutros campos do futebol português.

Temos que olhar muito, por exemplo, pra aquilo que fizemos no Dragão, onde perdemos, mas houve momentos do jogo, na segunda parte, principalmente, onde conseguimos empatar o jogo e conseguir, na casa do primeiro classificado, criar problemas. É isso que temos que provocar. Portanto, vamos com esperança, sabemos da dificuldade que vamos fazer. Vamos encontrar uma excelente equipe, vamos enfrentar um treinador que não é preciso falar nada, com muita motivação. Eu gosto de desafios, eu gosto de coisas difíceis e portanto amanhã é um daqueles jogos difíceis, mas bons de jogar. Espero que os jogadores levem essa energia, é isso que eu quero e quero que eles desfrutem do jogo.

João Nuno e José Mourinho na antevisão deste Benfica x Estrela da Amadora, que arranca amanhã às 18h. É pra ouvir aqui na Rádio Observador com relato em direto. Em destaque neste sábado, esteve também a notícia de que o Benfica recebeu cerca de 200 adeptos no Benfica Campus, no Seixal. Duas centenas de benfiquistas que se juntaram de forma espontânea e pacífica junto à academia do clube e que acabaram por cercar a entrada do centro de treinos do Benfica. Acabaram depois por entrar nas instalações a convite do diretor-geral Mário Branco. Foi o que informou o Benfica em comunicado, que revela ainda que Simão Sabrosa, José Mourinho e os capitães Otamendi, Orbán, António Silva e Tomás Araújo estiveram presentes na conversa que decorreu entre estes adeptos do Benfica e a estrutura encarnada. A nota dá conta de que a mesma decorreu num ambiente de enorme respeito, cordialidade e espírito construtivo. Fica por aqui este jornal da meia-noite. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese da meia-noite e meia, já com a jornalista Teresa Freire.