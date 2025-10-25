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As horas. Jornal das 10 na Rádio Observador com Miguel Videira. Miguel, começamos com as eleições no Benfica. Rui Costa foi o primeiro candidato a votar. O atual presidente e recandidato fala num dia muito importante para o clube.

São as eleições mais concorridas da história do Benfica. Seis candidatos vão a jogo e se nenhum conseguir maioria, tem que haver segunda volta. As urnas estão abertas desde às 8h30, fecham às 22h. Há mais de 160 mil sócios aptos a votar nas mais de 100 mesas de voto espalhadas por Portugal e pelo mundo. Rui Costa votou esta manhã no Estádio da Luz. O presidente e recandidato destaca a importância destas eleições e pede civismo e respeito.

É um dia muito importante para a vida do Benfica e estou feliz com isso. Estou confiante, isso já o estava desde o princípio, agora estou no último dia, mas acima de tudo feliz pelo Benfica. É um dia muito importante, um dia bonito, que corra tudo bem, faço esse apelo. Que corra tudo dentro da democracia.

Rui Costa, em declarações aos jornalistas esta manhã, revela ainda que não preparou nenhum discurso, nem de vitória, nem de derrota, aguarda apenas o resultado das eleições.

Miguel, a esta hora importa perceber como está a afluência às urnas.

Seja feita a tua vontade, João. Seguimos em direto até ao Estádio da Luz. É lá que está o Diogo Varela. Diogo, bom dia. Muitas filas a esta hora para votar?

Bom dia, Miguel. Sim, muitas filas e posso já avançar com o número, que é mais ou menos avançado pela Lusa e também com o nosso Bruno Roseira, que está cá, o nosso editor de desporto do Observador. Já mais de 2 mil pessoas, só aqui na zona do Museu Cosme Damião, votaram. Neste espaço da manhã, desde as 8h30 até às 10h. Portanto, se há quatro anos houve mais de 40 mil votantes, e aqui falamos no ato eleitoral mais concorrido da história do clube, então a expectativa é que por esta afluência matinal deste início de manhã, esses 40 mil votantes de há quatro anos, o número possa ser ultrapassado e tenhamos esse ato eleitoral mais concorrido, mais um da história do Sport Lisboa e Benfica. Como tu disseste, Rui Costa foi o primeiro. Chegou pelas 9h, falou aos jornalistas, já escutamos esse som do ainda atual presidente encarnado e que concorre por essa reeleição. Agora segue-se às 11h, daqui por uma hora, Cristóvão Carvalho é um dos seis candidatos e é um dos estreantes. São três: Martim Meyer, Cristóvão Carvalho e João Diogo Mantegas, são os três estreantes na corrida, sendo que João Noronha Lopes é recandidato depois de 2020 ter perdido para Luís Filipe Vieira, o outro candidato que já foi presidente e que também está aqui a recandidatar-se e naturalmente Rui Costa. Falaste também, Miguel, nesses sócios que estão aptos para votar e para quem nos escuta, importa sublinhar que é preciso apresentar o cartão de sócio, seja de forma física ou digital na app do Sport Lisboa e Benfica, e também o documento de identificação com fotografia para que possam votar. Importa sublinhar ainda que só podem votar os maiores de 18 anos e também quem é sócio há pelo menos um ano, ou seja, quem tiver menos de 12 meses de sócio, não pode votar nestas eleições que vão até às 22h e que são marcadas pela chuva. Muita chuva. Não sabemos se irá aparecer Dom Sebastião por entre o nevoeiro que também marca esta manhã na capital portuguesa. Sabemos, sim, Miguel Vieira, que amanhã os benfiquistas irão acordar com novo presidente ou, no caso do Rui Costa, se voltar a ganhar, com o presidente reeleito.

Sendo que a chuva aparentemente não está a impedir que os sócios se dirijam de forma massiva às diferentes assembleias de voto espalhadas pelo país. Diogo Varela, reportagem aqui junto ao Estádio da Luz. Seguimos agora até ao norte. O repórter Ricardo Loureiro está a acompanhar a votação na casa do Benfica de Famalicão. Ricardo, por aí, à semelhança do Estádio da Luz, também muita gente para votar?

É um contexto de muita expectativa por parte dos associados do Sport Lisboa e Benfica. Um momento bem diferente do que foi acontecendo noutras eleições do clube. É, de facto, um número de associados já bastante numeroso, aquele que espera para poder votar nesta casa do Benfica de Famalicão. Uma casa inaugurada em 1994, é, sem dúvida, também uma das maiores do país. Quando cá chegamos e faltavam poucos minutos para as 9h, já a fila era de algumas dezenas de metros e isso pode já ser um sinal da muita afluência esperada neste ato eleitoral como nunca se viveu no clube. Basta pensarmos em alguns números dos 160 mil associados que estão elegíveis a votos, também as 108 casas que estão espalhadas pelo continente, arquipélagos, Açores e Madeira, e ainda além-fronteiras. Este é um momento especial para os sócios do Benfica. Junta-se a nós também um desses sócios, ele que faz parte também desta casa do Benfica, João Paulo Costa. Seja muito bem-vindo à Rádio Observador. Muito bom dia, imagino que a expectativa para o dia de hoje seja a melhor possível e que seja um dia à Benfica.

Sim, que estejamos protegidos contra a chuva, que venha muita gente, que venham com paciência e com vontade de votar e de fazer crescer o nosso Benfica.

Independentemente do resultado dessas eleições, independentemente daquilo que são os triunfos e as vitórias que também deseja para o seu clube, o que é que gostaria de ver no futuro próximo em termos organizacionais do clube?

Eu gostaria muito que tivéssemos um só Benfica, o nosso Benfica, que voltasse e que estivéssemos todos unidos em torno do nosso clube, das nossas equipas, e termos um ambiente de paz e de sucesso, como sempre tivemos ao longo desses anos todos e que se perdeu um bocadinho.

Independentemente do resultado eleitoral ou antes disso, quer uma vitória mais logo diante do Arouca?

Sempre. Meio a zero já chegava, mas que seja uma vitória ao Benfica.

Mais de 20 anos de associado, João Paulo Costa, ele que se juntou a nós e nós agradecemos este momento. Para já não chove, mas a temperatura é bem mais inferior do que aquilo que estaríamos à espera. A chuva vai caindo de quando em vez, nesta altura não chove e há uma fila considerável de associados. O tempo de espera é sempre de 20 a 30 minutos. Há uma entrada que é feita apenas por cada sócio. Entra um sócio de cada vez para poder votar. Há prioridade naturalmente para sócios que tenham deficiência ou então grávidas também têm aqui uma entrada que é prioritária numa das casas mais significativas do Benfica em Famalicão. Esta casa que hoje também participa e é uma das 108 casas do Benfica que participa neste ato eleitoral.

Ricardo Loureiro, que ao longo do dia vai acompanhar a votação nas casas do Benfica. De recordar que além das eleições, hoje também é dia de jogo. O Benfica recebe o Arouca no Estádio da Luz às 20h30.

Um assunto que vai continuar em destaque ao longo desta manhã, tarde e noite aqui na Rádio Observador. Para já, Miguel, há outras notícias em destaque a esta hora.

Eduardo Ferro Rodrigues revela que ainda está em período de reflexão sobre que candidato vai apoiar nas eleições presidenciais. Ferro Rodrigues, antigo secretário-geral do PS e ex-presidente da Assembleia da República, afirma ao Observador que desde 1980 vota no candidato à presidencial apoiado pelo Partido Socialista. Ora, o PS formalizou recentemente o apoio a António José Seguro, mas Ferro Rodrigues não se atravessa com o apoio ao ex-secretário-geral socialista. Revela que está em período de reflexão. Adianta que vai esperar pelos debates. O Presidente da República também vai esperar, desta feita pela votação final, para se pronunciar sobre a Lei da Nacionalidade. Marcelo Rebelo de Sousa considera que falar sobre o assunto agora seria prematuro. A votação está marcada para a próxima terça-feira. O governo apela à responsabilidade da oposição para aprovar a nova versão do diploma, que ainda não tem aprovação garantida. O Tribunal Constitucional deixou a CDU a um voto do Chega em Lisboa e ordenou a recontagem de uma secção de voto em São Domingos de Benfica. A CDU teve um voto validado a favor, ao Chega aconteceu o contrário, ou seja, havia uma diferença de três votos, agora encurtada para um. O Chega ainda está à frente. Assim, a CDU continua a ter a possibilidade de reeleger a vereadora Ana Jara, que tinha perdido o lugar no executivo municipal para o segundo vereador do Chega.

Jornal das 10 com Miguel Videira.