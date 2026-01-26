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Da manhã. Mário Amorim Lopes defende que o movimento 2031, de João Cotrim Figueiredo, é compatível com o partido e garante que não fragiliza a liderança da Iniciativa Liberal.

Falamos de um movimento cívico apresentado por João Cotrim Figueiredo, depois de ter ficado em terceiro lugar na primeira volta das eleições presidenciais. O ex-candidato quer continuar a dar expressão aos mais de 900 mil votos que angariou, através de uma plataforma que descreve como apartidária. Convidado do Explicador, Mário Amorim Lopes, líder da bancada parlamentar liberal, rejeita que o movimento de Cotrim prejudique o partido. Para o liberal, as ideias são compatíveis e é até possível trabalhar em paralelo.

O João é um grande quadro da Iniciativa Liberal, fez um excelente trabalho nas presidenciais e nós podemos caminhar em paralelo. São plataformas completamente distintas. A plataforma deste movimento, que é um movimento que vai para lá dos partidos, é um movimento também cívico, e é importante que assim seja, porque há muita gente que, pese embora até estar alinhada com uma visão liberal, tem algum distanciamento dos partidos, o que é perfeitamente legítimo. Nem toda gente que se quer envolver na política tem que estar associada a um partido. E, portanto, este movimento e esta plataforma do João Cotrim Figueiredo permite precisamente isso.

Declarações de Mário Amorim Lopes na Rádio Observador. O líder da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal rejeita que este movimento fragilize a liderança de Mariana Leitão. Diz que são propostas diferentes. Já sobre as queixas de assédio de Inês Bichão contra Cotrim Figueiredo, Mário Amorim Lopes indica que o partido continua a analisar internamente o caso, sem previsão para anúncios de uma posição oficial.

António José Seguro e André Ventura estão na estrada, em campanha para a segunda volta das presidenciais, e Carla, importa, por isso, olharmos para a agenda de hoje.

Vamos lá. António José Seguro vai estar em Lisboa, André Ventura em Évora e Setúbal. É assim, as agendas dos dois candidatos, numa altura em que Seguro continua a somar apoios à direita. Desta vez é Paulo Portas, no espaço de comentário da TVI, o ex-presidente do CDS afirma que vai votar no candidato moderado e critica Ventura, compara-o a Donald Trump. Já Ventura continua a acusar António José Seguro de fugir ao debate e de ter medo de se comprometer com ideias. Compara mesmo a campanha do adversário a um desfile. Importa também recordar que já está aberto o período de inscrição para o voto antecipado em mobilidade, que as inscrições podem ser feitas até à próxima quinta-feira.

A Depressão Ingrid já passou, mas a chuva vai continuar nos próximos dias. São os efeitos de uma nova depressão chamada Joseph. Está a afetar sobretudo o norte do país, mas para já não há registro de ocorrências significativas.

Esta nova depressão vai trazer novamente chuva, neve, vento e agitação marítima. A Proteção Civil alertou para a possibilidade de cheias na zona ribeirinha do Porto. Contactados pela Rádio Observador, os bombeiros sapadores do Porto garantem que nas últimas horas não há registro de ocorrências significativas. Ainda assim, os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real estão com aviso laranja para precipitação, como explica a meteorologista do IPMA, Alexandra Fonseca.

Inicialmente no Minho e Douro litoral, já com avisos emitidos a partir da madrugada, das seis da manhã, nas zonas do costume, Viana, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Vila Real. Portanto, vão ser as regiões onde começa o aviso de precipitação.

Estas condições adversas vão estender-se ao resto do território na próxima noite e vão continuar pelo menos até ao final desta semana. São as previsões do IPMA, que colocou amanhã todo o continente sob avisos amarelo e laranja para precipitação, neve, vento e agitação marítima. Devido às baixas temperaturas, está prevista também queda de neve nas regiões Norte e Centro e na Serra de São Mamede e, claro, também na Serra da Estrela.

Onde a presença de neve significa a presença massiva de turistas. As unidades hoteleiras vão estar completamente lotadas até ao Carnaval, face ao cenário que se vive, neste momento, no ponto mais alto do continente.

É o que nos revela o presidente da Câmara de Manteigas, Flávio Maçano. O autarca afirma que a Serra da Estrela está a viver um inverno à antiga, fato que convida centenas de turistas a passarem a noite em Manteigas.

Foi incrível em termos de posicionamento da Serra da Estrela. Pelo que eu disse, um inverno à antiga, com muitos episódios de neve, mas também porque as pessoas estão cada vez mais a ligar-se ao turismo de natureza e ao turismo de montanha, e esta nossa montanha de Portugal acaba por ter esse forte atrativo. Eu, das conversas que tenho tido também com as unidades hoteleiras e com os empresários desta zona, é que até ao Carnaval os hotéis estão praticamente cheios. Portanto, é muito bom podermos garantir que até ao fim de semana do 14 de fevereiro, que antecede o Carnaval, nós temos praticamente lotação esgotada.

Ainda assim, os acessos à torre continuam encerrados devido à acumulação de neve. Flávio Maçano indica que as esperanças de alguns turistas podem, por isso, sair defraudadas, mas ressalva que a segurança está em primeiro lugar.

Claro, quem quer subir ao ponto mais alto na expectativa de que lá é que se faz atividade de neve, pode ficar um bocadinho defraudada, mas se lá chegasse e se fosse permitido chegar lá, ao fim de dois minutos, estaria ainda mais desiludido, porque o temporal a 2 mil metros, 1.900, é praticamente impossível

Nós conseguirmos estar nessas condições.

E por isso a questão de segurança é mais importante, é o que explica o presidente da Câmara de Manteigas, em entrevista à Rádio Observador. Nos próximos dias, as previsões voltam a apontar para queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, o que convida à visita à região. Donald Trump garante que a Casa Branca está a investigar as circunstâncias da morte de mais uma pessoa às mãos da Polícia Anti-Imigração, o ICE. O presidente dos Estados Unidos está a ser criticado por antigos líderes da Casa Branca, congressistas e senadores. O presidente dos Estados Unidos assegura que vai apurar todas as responsabilidades, mas até agora tem vindo a recusar críticas à atuação do ICE. Duas pessoas morreram este mês durante protestos em Minneapolis, no estado do Minnesota. Entretanto, os ex-presidentes norte-americanos Barack Obama e Bill Clinton já vieram pedir uma investigação à atuação destes agentes da polícia. Aos antigos presidentes juntam-se também congressistas e senadores, democratas e republicanos, que pedem mais esclarecimentos sobre o que aconteceu exatamente. O coronel José do Carmo considera que a intervenção da Polícia Anti-Imigração não beneficia a imagem de Donald Trump e, por isso, acredita que o presidente norte-americano, que tem evitado criticar o ICE, pode vir a mudar de posição para segurar o eleitorado. O coronel José do Carmo explica que a intervenção desta polícia não vai ao encontro dos ideais daquela que é a base de apoio do Trump e acredita até que o presidente norte-americano pode, por isso, vir a mudar de posição sobre o assunto.

A ideia de que o Estado americano está a criar uma força, de algum modo, acima da lei ou com essa percepção, isso também não é bom para Trump. Aqueles que apoiam Trump têm uma plataforma que é menos Estado, ou seja, o Estado federal não se meter e não impor o seu ditado sobre os estados. E portanto, esta intervenção de uma polícia federal dentro dos estados vai contra esta ideologia. Há aqui problemas na base de apoio do Trump, poderá levar ele a mudar de rumo muito rapidamente.

As declarações e a análise deixada esta manhã por José do Carmo no Gabinete de Guerra da Rádio Observador. O coronel que considera que a intervenção do ICE não agrada aos apoiantes de Trump, numa altura em que volta a haver protestos em várias cidades, um pouco por todo o país, contra a repressão policial, mas também contra a administração Trump. São agora 10:08. Carla, antes do contra corrente, que outras notícias marcam a atualidade? Ainda na atualidade internacional, Volodymyr Zelensky afirma que o acordo de segurança dos Estados Unidos para a Ucrânia está 100% pronto para ser assinado. Isto após dois dias de negociações a envolver representantes da Ucrânia, dos Estados Unidos e também da Rússia. Durante uma visita à Lituânia, Zelensky afirmou que a Ucrânia está à espera que os parceiros definam a data e o local para a assinatura do documento, que dê garantias de segurança a Kiev. O antigo dirigente do CHEGA, Nuno Pardal Ribeiro, começa hoje a ser julgado no Tribunal de Cascais por dois crimes de recurso à prostituição de menores. Nuno Pardal Ribeiro terá praticado atos sexuais com um menor de 15 anos a troco de dinheiro, sendo que sabia da idade do jovem. O Ministério Público pretende que o ex-dirigente do Chega seja também proibido de exercer funções públicas ou privadas que envolvam contacto com menores. É o que indica a acusação a que a Agência Lusa teve acesso. Os empresários passam a partir de hoje a ter acesso a documentos como o cartão da empresa e a situação contributiva na carteira digital da empresa. Estas ferramentas vão funcionar através de uma extensão da aplicação gov.pt. A cerimónia de lançamento decorre esta manhã no Porto, com a presença do primeiro-ministro.