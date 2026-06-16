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São 10 da manhã. As notícias com Carla Jorge Carvalho. O antigo ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, considera que tem faltado clareza ao Executivo na forma como tem governado o país.

Mário Centeno não quis comentar as declarações de Ferro Rodrigues. O antigo presidente da Assembleia da República disse que o PS deveria votar contra a próxima proposta do orçamento do Estado. Ainda assim, Centeno aponta ao Executivo do Luís Montenegro para dizer que falta clareza na estratégia de governação.

O que estamos a enfrentar neste momento é quando há excedentes e resultados para distribuir, as coisas vão todas bastante bem. O problema é quando temos que tomar decisões que já não são bem enquadradas no: "vamos ver se temos dinheiro na carteira e depois damos dinheiro às pessoas". Este princípio de governação não faz sentido nenhum. Por isso, aquilo que eu acho que todos podemos fazer apelo é para que exista essa clareza.

O antigo governador do Banco de Portugal prevê ainda um ano difícil para o país, no que diz respeito ao orçamento. Aponta mesmo para um dado que considera preocupante e pouco habitual no contexto português.

Perspectivas um ano muito difícil orçamentalmente em 2027, porque o compromisso é de crescimento de 1,2% para a despesa efetiva líquida. Este valor é inferior à taxa de inflação, o que significa que vamos ter uma perspectiva de redução real da despesa pública, que é uma raridade na nossa experiência orçamental desde sempre, e isso é algo muito preocupante.

Mário Centeno, convidado do Explicador desta manhã, o antigo ministro das Finanças, ex-governador do Banco de Portugal, comentou ainda a notícia d'O Observador, que dá conta de uma alternativa do PS à reforma laboral. Mário Centeno é um dos nomes reunidos pelos socialistas para discutir o tema. O ex-governador do Banco de Portugal diz que não se trata de um projeto de oposição ao governo.

E precisamente sobre a reforma da lei laboral, o primeiro-ministro e o presidente do Chega vão hoje ter mais uma reunião na tentativa de chegar a um consenso.

No último encontro, os dois discutiram a lei laboral e também a pensão social única. A reunião de hoje antecede o debate parlamentar da próxima quinta-feira, onde se vai discutir as alterações à legislação laboral. André Ventura disse ontem que vai pedir ao primeiro-ministro um compromisso escrito em relação à idade da reforma, que estabeleça um calendário de descida até o final da legislatura, mas não exige para já a descida agora da idade da reforma. Na análise, o editor adjunto de política d'O Observador, Miguel Santos Carrapatoso, diz acreditar que André Ventura se está a preparar para aprovar a proposta governamental e compara o Chega ao PCP e ao Bloco de Esquerda na governação da Geringonça.

Já estamos a ver André Ventura preparar todo o guião para aprovar a reforma laboral do governo. E eu acho que a determinada altura temos de aplicar ao Chega e a André Ventura os mesmos critérios que aplicamos aos outros partidos. Se há um partido que entra numa negociação a dizer que jamais aceitará ceder num ponto e depois cede, e estou a pensar muito no que aconteceu durante a Geringonça com o Bloco de Esquerda e com o PCP, em que nós, nestes espaços de opinião e nas páginas dos jornais, íamos dizendo que Bloco e PCP estavam a ceder em toda a linha, estavam a meter na gaveta as convicções e estavam no bolso do Partido Socialista, também temos de ir aplicando o mesmo critério ao Chega e a André Ventura, por uma questão de justiça.

Miguel Santos Carrapatoso no "E o Vencedor é" desta manhã, sobre a reunião de hoje entre Luís Montenegro e André Ventura, que vai servir para discutir a reforma da lei laboral.

O convite da Federação Portuguesa de Futebol aos líderes partidários e parlamentares para assistirem ao jogo de estreia da Seleção Nacional conta com uma exceção à lei. Como o convite é dirigido aos cargos e não aos deputados a título individual, evita a autorização de José Pedro Aguiar-Branco e o limite de €150 em despesas.

O presidente da Assembleia da República até já emitiu um despacho a explicar que não tem margem legal para se pronunciar sobre os convites. O coordenador de política da Rádio Observador, Miguel Viterbo Dias, explica o que está em causa.

A lei diz que para convites dirigidos a órgãos partidários, nos quais se inclui também o grupo parlamentar, a fiscalização não é feita pelo Parlamento, mas sim pela Lei de Financiamento dos Partidos Políticos, ou seja, a existir algum tipo de fiscalização, será a posteriori. Aguiar Branco explica que, sendo este convite da federação pessoal e intransmissível e dirigido diretamente aos líderes, não é dirigido a um deputado de forma autônoma. Neste caso, Aguiar Branco só teria que se pronunciar se os convites fossem dirigidos a deputados de forma individual e não a titulares de cargos, como é o caso dos líderes partidários ou parlamentares. Assim, os convidados são todos eles deputados, podem, ainda assim, escapar a este limite dos €150 impostos na lei e no código de conduta do Parlamento.

Em resposta ao Observador, o gabinete do presidente da Assembleia da República diz que, em caso de novos convites dirigidos a deputados a título individual, as situações hão de ser apreciadas nos termos da lei e, aí sim, aplica-se o código de conduta do Parlamento. Certo é que amanhã, em Houston, o jogo de Portugal vai contar com a presença nas bancadas de José Pedro Aguiar-Branco e, por isso, não vai ser ele a conduzir os trabalhos do debate quinzenal que está agendado também para amanhã.

Carla, e quais são os líderes parlamentares que vão então estar presentes no Portugal-República Democrática do Congo?

O PSD, em resposta ao Observador, confirma que Hugo Soares foi convidado pela Federação a assistir a um jogo da equipa portuguesa. Tenciona aceitar, mas mediante a disponibilidade e a agenda. Quanto ao PS, os socialistas ainda estão a avaliar o convite. Ao Observador, o partido lembra que proibiu os deputados e dirigentes de aceitarem convites de empresas, mas mantém a porta aberta a propostas de entidades oficiais. Tivemos também acesso ao despacho do presidente da Assembleia da República, em que se lê que a Iniciativa Liberal, por Mário Amorim Lopes, e o Chega, por Pedro Pinto, solicitaram a autorização para aceitar a oferta da Federação. Já o PAN, Inês de Sousa Real, diz ao Observador que agradece, mas que prefere acompanhar a febre da seleção e do Mundial a partir de Lisboa. O Observador procurou ainda as respostas de PCP e Bloco de Esquerda. Os comunistas não querem comentar o convite da Federação. Os bloquistas dizem que não receberam qualquer convite.

Este é o artigo que faz esta hora manchete no site do Observador. O Irão avisa que qualquer ataque israelita no Líbano representa uma violação de memorando de entendimento assinado com os Estados Unidos.

É um alerta feito pelo ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros. O Irão vai considerar que o memorando está a ser violado, caso Israel ataque o Líbano com artilharia ou invada o território. O responsável iraniano confirma também que vai ter início na sexta-feira uma nova ronda de negociações com os Estados Unidos, na Suíça, onde se vai assinar o memorando. Já ontem, altos representantes iranianos tinham defendido que o fim da guerra no Líbano é uma parte inseparável do acordo com os Estados Unidos. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse também que Washington deve garantir que Israel faz o mesmo.

A Rádio Observador esteve na última noite a acompanhar nos Estados Unidos o jogo entre a Arábia Saudita e o Uruguai. Falou com dois atletas uruguaios que atuam no Campeonato Português.

E são ambos do Sporting. Maxi Araújo, que foi o herói do jogo de estreia do Uruguai no Mundial, nesse empate a um golo frente à Arábia Saudita, foi o jogador do Sporting que marcou o golo sul-americano. No final do encontro, falou à Rádio Observador, diz que quer ficar em Alvalade e afastou os rumores do mercado.

Não, eu não sei nada, a verdade é que agora estou aqui na seleção, desfrutando ao máximo. E depois, tudo o que se pode falar ou dizer, sei que são coisas que sempre vão dizer, mas estou muito feliz no Sporting.

Também no final do jogo do Uruguai, em Miami, a Rádio Observador falou com Rodrigo Zalazar, jogador que alinhava no Sporting de Braga e que já foi confirmado como reforço em Alvalade. No final da época, falou-se também de um possível interesse do Benfica. Zalazar garante que nunca foi contactado pelo Clube da Luz.

Quando o Sporting falou comigo, o meu empresário deixou bem claro que queriam que eu fosse para lá. Eu também estava muito feliz de escutar isso e acho que desde a primeira conversa que tivemos com o Sporting, eu já sabia que queria ir para lá.

Com ele que falou, assim, diretamente?

Não, não falou comigo. Estou muito feliz de estar no Sporting e de representar um clube tão grande.

E assim se acabam os rumores, a garantia de Zalazar, que ficou no banco no jogo entre Uruguai e Arábia Saudita, do grupo H, em que estão também Espanha e Cabo Verde. Todas as equipas somam um ponto no final dos jogos da primeira jornada do Mundial. A seleção portuguesa faz hoje o último treino antes da estreia, amanhã, frente à República Democrática do Congo. A sessão de treino está agendada para às 15h, hora de Lisboa. Depois, a comitiva portuguesa viaja de Miami para Houston, que vai ser o palco dos primeiros dois jogos de Portugal no Campeonato Mundial.

São 10:10, Carla, que outras notícias há a destacar a esta hora antes do Contracorrente?

A primeira sessão de hoje do G7 já arrancou com a presença dos presidentes ucraniano e norte-americano. Nesta primeira reunião, está em cima da mesa a guerra na Ucrânia. Emmanuel Macron, presidente francês, acompanhou lado a lado Volodymyr Zelensky e Donald Trump na sala das negociações. Cerca de 40% das crianças em Portugal estão expostas à seca, cerca de 30% estão sujeitas ao calor e também a incêndios. São as principais conclusões de um relatório da UNICEF sobre o risco climático para as crianças. Além disso, mais de 1 milhão e meio de crianças em Portugal estão expostas à poluição atmosférica.