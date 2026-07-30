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Carvalho. Apesar dos esclarecimentos que Luís Neves deu ontem em conferência de imprensa, Carla, o antigo vice-presidente do PSD, André Coelho Lima, entende que a autoridade do ministro está em causa.

Declarações do social-democrata esta manhã no Explicador. André Coelho Lima elogia o trabalho feito por Luís Neves na Polícia Judiciária. No entanto, diz também que o ministro não reúne todas as condições para continuar no cargo.

É aquilo que mais me custa, digo pessoalmente que me custa, até porque tenho não só simpatia por Luís Neves, como sobretudo admiração por aquilo que ele fez enquanto diretor nacional da Polícia Judiciária, é um servidor público de excelência, mas efetivamente, aquilo que ontem revelou com toda franqueza e frontalidade, é preciso reconhecer isso, põe relativamente em xeque a sua autoridade.

Enquanto ministro.

Enquanto ministro.

André Coelho Lima foi vice-presidente do PSD. Diz também que Luís Neves merece uma segunda oportunidade, apesar de admitir que a autoridade do ministro da Administração Interna foi posta em xeque depois da conferência de imprensa de ontem.

No Explicador recebemos também o socialista e antigo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Diz que cabe ao primeiro-ministro decidir se Luís Neves tem ou não condições para continuar no cargo.

Em relação aos esclarecimentos de Luís Neves, Eduardo Cabrita diz que a estratégia está a ser igual ao caso Spinum Viva.

Luís Neves é vítima, de algum modo, daquilo que é o padrão Luís Montenegro, de degradação da ética política e de degradação da forma de prestação de contas que o primeiro-ministro seguiu no chamado caso Spinum Viva, de termos um primeiro-ministro que desenvolve uma atividade empresarial enquanto já é primeiro-ministro.

Eduardo Cabrita, antigo ministro da Administração Interna, nas críticas também a Luís Montenegro. Já Teresa Nogueira Pinto, ministra-sombra do Chega, diz que os esclarecimentos da conferência de imprensa de Luís Neves de ontem não foram suficientes e acusa o ministro de achar que está acima da lei.

A ideia que fica é de que há aqui um conjunto de leis que ora Luís Neves desconhece, sendo MAI e tendo sido polícia, é grave, ora acha estar acima delas, o que me parece, até no atual contexto político, ainda mais grave. E, portanto, não me parece que possamos ter ficado contentes com aquilo que foi aquela conferência de imprensa.

Teresa Nogueira Pinto diz também que a escolha de Luís Neves para o cargo foi um erro de casting do governo desde o princípio e que o ministro não tem condições para continuar em funções.

O Explicador desta manhã já está no nosso site e também nas plataformas de podcast. O presidente da Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos de Escolas Públicas pede o acelerar da correção dos exames da segunda fase para que os alunos tenham acesso aos resultados na data prevista, 7 de agosto.

Em causa está uma denúncia da Missão Escola Pública feita esta manhã. A porta-voz do movimento revela ao Diário de Notícias que os professores que vão fazer a reapreciação das provas nacionais ainda não têm acesso aos documentos. Filinto Lima espera que a situação fique resolvida ainda hoje, para não comprometer a data indicada pelo ministério.

Isso poderá estar a acontecer, de facto, durante o dia de hoje. Eu penso que essa situação terá que estar resolvida, porque são muitas provas, como sabemos, são mais de 20 mil provas. Eu admito que o Ministério da Educação, neste caso concreto a Junta Nacional de Exames, tenha dado prioridade à classificação das provas de exame da segunda fase. Penso que esse poderá ser o motivo, mas com certeza que é importante que os nossos professores tenham trabalho para que no dia 7 as pautas possam ser afixadas. Agora temos que aguardar, temos que esperar e ver para crer, como dizia Santo Tomás.

Filinto Lima elogia também o alargamento da proibição do uso de telemóveis nas escolas ao terceiro ciclo. A medida vai ser hoje aprovada em Conselho de Ministros. O presidente da associação que representa os diretores escolares fala numa medida que ajuda no funcionamento das escolas.

É uma medida positiva, corresponde aos nossos anseios. Nós, no inquérito ao qual respondemos, de facto, grande parte dos diretores dá um aval àquilo que já acontece em muitas escolas. Neste preciso momento, muitas escolas já proibiram o uso do smartphone até ao nono ano. Pena é que a sociedade não colabore com as escolas. Este trabalho é excecional. De facto, há mais socialização entre os alunos, há mais barulho nas escolas, nos recreios, isso é positivo. A sociedade estraga muitas vezes aquilo que nós fazemos nas escolas.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, que pede aos pais que colaborem na aplicação desta medida, uma medida revelada esta manhã pelo ministro da Educação numa entrevista à Agência Lusa.

O reforço do combate está a resultar e o incêndio em Vale de Passos tem agora 80% do perímetro dominado. Restam apenas duas pequenas frentes ativas.

Este é o ponto de situação mais recente feito pela Proteção Civil. O fogo começou em Vale de Passos, como dizias, no distrito de Vila Real. Chegou, entretanto, a Mirandela, já em Bragança. Neste momento estão no terreno mais de 800 operacionais, 260 viaturas e cinco meios aéreos. A Proteção Civil tem vindo a reforçar os meios de combate. O incêndio fez até agora cinco feridos, três desalojados e danificou 21 casas. É, neste momento, o único fogo ativo em Portugal continental.

Donald Trump prometeu e cumpriu. Os Estados Unidos voltaram a atacar o Irão.

Os Estados Unidos afirmam ter atingido dezenas de alvos da Guarda Revolucionária Islâmica. Ataques que aconteceram depois do presidente norte-americano ter prometido atingir o Irão com toda a força esta noite. O coronel José do Carmo considera que Trump quer tentar mostrar que controla a narrativa da guerra, apesar da resistência do Irão.

Acho que os Estados Unidos vão chegar a um ponto em que De que o Irão não vai ceder por negociações, mesmo que faça negociações, não irá cumprir os acordos. Vamos chegar a este ponto em que, a não ser que haja uma mudança de regime em Teerão, interna, não creio que isto vá mudar. O tipo de estratégia de escalada, de resposta, parada e resposta, não é uma boa maneira de ganhar uma guerra. É a melhor maneira de a prolongar e de causar mais danos.

A análise do coronel José do Carmo, que esteve esta manhã no Gabinete de Guerra. Este novo escalar do conflito fez imediatamente o preço do barril de petróleo subir nos mercados internacionais.

Voltamos a analisar a conferência de imprensa de Luís Neves, já de seguida no Contracorrente desta quinta-feira. Antes disso, ainda outras notícias em destaque a esta hora.

A economia portuguesa acelerou no segundo trimestre deste ano, registou um crescimento em cadeia de 0,8%. Já o crescimento homólogo, ou seja, comparado com o mesmo período do ano passado, foi de 2,5%. Os dados foram divulgados há pouco pelo Instituto Nacional de Estatística. A GNR registou nos primeiros seis meses do ano, 312 casos de maus-tratos de animais de companhia e 159 abandonos. Nos últimos dois anos, 28 pessoas foram detidas por suspeitas da prática destes crimes. A GNR lembra que o período de verão corresponde tradicionalmente à época do ano em que se verifica o maior número de casos de abandono de animais. De volta à atualidade internacional, a Rússia voltou a atacar a Ucrânia esta noite. Pelo menos oito pessoas morreram, incluindo duas crianças, e 30 ficaram feridas. As autoridades ucranianas falam no ataque em larga escala com dezenas de mísseis e de drones.