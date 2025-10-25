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Jornal das 11 com Miguel Videira, numa altura em que mais de 7500 sócios do Benfica votaram, até agora, nas eleições presidenciais, as mais concorridas na história do clube.

Os números foram avançados há pouco pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Pereira da Costa. Avança que votaram nas primeiras duas horas 7572 sócios. A grande maioria votou nos pavilhões do Estádio da Luz. Em 2021, por esta altura, tinham votado cerca de 6 mil sócios. A afluência às primeiras horas da manhã está, portanto, a ser superior face ao último sufrágio. Há também relatos de algumas irregularidades em várias mesas de voto, mas o presidente da Mesa da Assembleia Geral não comentou esta situação. Nas redes sociais, alguns adeptos dão conta de atrasos na abertura das assembleias de voto, por exemplo, pela falta de selos em alguns boletins. Seguimos em direto até ao Estádio da Luz. É lá que está, esta manhã, o repórter Diogo Varela. Diogo, há uma hora davas-nos conta de longas filas para votar. Um cenário que se mantém?

Um cenário que se mantém, Miguel, exatamente. Continua grande afluência, pelo menos aqui junto ao Museu Cosme Damião, no Estádio da Luz, um dos dois pavilhões, como tu referiste, que são local de voto para a nação benfiquista. Falamos de um total de 108 locais de voto, em que se incluem 25 secções no estrangeiro ao longo de 13 diferentes países. E falaste desses números, que também foram aqui apresentados pelo presidente da Assembleia Geral, José Pereira da Costa, que veio até nós, jornalistas, para nos dar esses números e já estamos na casa dos 20% de há quatro anos, que já na altura foi o ato eleitoral mais concorrido da história do Sport Lisboa e Benfica, com mais de 40 mil votantes. Ou seja, e tal como tu dizias, Miguel Videira, a expectativa é que para este ano de 2025 voltemos a ter novo recorde a nível de ato eleitoral. Também está apontado para esta hora a passagem de Cristóvão Carvalho, um dos seis candidatos à presidência do Benfica. Para já, ainda não temos aqui qualquer contacto visual com um dos três estreantes, Cristóvão Carvalho, que nesta corrida é estreante, tal como Martim Mayer e também João Diogo Mantegas, além do atual presidente Rui Costa e os recandidatos Luís Filipe Vieira e João Noronha Lopes. Além de tudo isto, Miguel, há a chuva que se mantém como constante. Cai muita chuva e, portanto, o semblante que eu aqui vejo, em termos de reportagem, é muita gente com guarda-chuva aberto, com quispos para a chuva, numa fila que já contou também com várias figuras ligadas ao Benfica. Manuel Damásio, antigo presidente, já veio votar. Também por aqui já passaram Céu, Jaime Antunes, antigo vice-presidente, que até há poucos meses estava também na direção do Benfica, ou outros nomes fora do mundo benfiquista, como por exemplo, João Cotrim de Figueiredo, eurodeputado da Iniciativa Liberal e que também é candidato à Presidência da República, ou até mesmo o músico Samuel Louria. Foram algumas das figuras que aqui passaram ao longo desta manhã de muita chuva no Estádio da Luz. Mais logo também recordar que às 20h30 é dia de jogo para o campeonato, o Benfica recebe o Arouca e portanto, além desta afluência matinal, que está a ser muito positiva a nível de números, a expectativa é que mais logo haja nova enchente para um dia de jogo, em dia de eleições presidenciais no Estádio do Benfica e também para o clube, para o Sport Lisboa e Benfica.

Benfica-Arouca, mais logo a partir das 20h30 com emissão especial aqui na Rádio Observador. Reportagem do Diogo Varela, junto ao Estádio da Luz. Seguimos para norte, ao encontro do repórter Ricardo Loureiro. Já esteve na casa do Benfica de Famalicão, escutámo-lo aqui há uma hora desse local. E estás agora, Ricardo, na casa do Benfica de Santo Tirso. Que ambiente nos podes descrever?

É uma viagem de Famalicão a Santo Tirso de cerca de 20 minutos e uma nota acerca desse primeiro direto que fizemos. Minutos depois, foi alargada a votação a dois sócios. No início era feita a um sócio, depois disso, uns minutos depois, foi alargada essa votação a dois sócios. O mesmo acontece também nesta casa, onde estamos em direto de Santo Tirso. Um ambiente bastante tranquilo, já também com uma fila que podemos dizer que tem um tempo de espera de cerca de 20 a 30 minutos. Esta Casa do Benfica que existe desde 2002. Junta-se a nós Pedro Silva, que é vice-presidente da Casa do Benfica de Santo Tirso. Falávamos aqui quando cá chegamos, de um ambiente de tranquilidade. Imagino que seja também esse o cenário que deseja ao longo deste dia de votação.

Sim, esperamos isso. É um ambiente à Benfica. Esperamos que toda a gente seja responsável, que saiba estar nas instalações, porque é para o bem do Benfica e para o bem do Sport Lisboa e Benfica e que seja um ato eleitoral sem problemas.

Há pouco dizia-me que utilizou esta expressão: "privilégio de receber cá os seis candidatos" e também partilhava conosco que procurou recebê-los da mesma forma, de forma idêntica.

Sim, esta Casa, desde o início, quando começaram as campanhas para as eleições, não tomou os partidos nem os candidatos. É óbvio que nós, sendo sócios do Benfica, teremos a nossa preferência, mas a nível de Casa Não tomámos essa iniciativa. Felizmente, recebemos os seis candidatos. Tentámos recebê-los todos da mesma forma, embora as suas máquinas de campanha, uns de uma maneira, outros de outra, tinham as suas atividades, mas da parte da casa, recebemos todos de braços abertos, porque, sendo benfiquistas, o nosso lema é receber os benfiquistas de braços abertos.

Numa frase curta, que Benfica espera ver no futuro, independentemente do resultado das eleições de hoje?

Espero ver um Benfica ganhador e que ganhe a hegemonia em Portugal e, se possível, também a nível europeu, que faça um bocadinho melhor do que tem feito.

Cerca de 20 anos de associado, Pedro Silva, ele que é vice-presidente da Casa do Benfica de Santo Tirso. Duas notas adicionais. A primeira para cerca de 10 a 11 elementos que fazem parte da logística, da preparação e também que estão por cá na organização destas eleições. Já havia sido em Famalicão e mantém-se este número também para Santo Tirso. E depois uma outra nota, é dia de jogo. A partir da 13h, arranca um autocarro de Santo Tirso e faz esta viagem desde o norte do país até Lisboa para assistir ao jogo do Benfica com Arouca. Por cá, o ambiente é bastante tranquilo e também um ambiente leve entre os associados que têm direito, inclusive, a uma barraquinha com café e também algumas cervejas.

Ricardo Loureiro, os olhos da Rádio Observador no Norte do país, está a acompanhar a votação nas casas do Benfica. As urnas, como já aqui sublinhámos, abriram às 08h30, fecham às 22h para os mais de 160 mil sócios aptos a votar. Rui Costa foi o primeiro candidato a depositar o boletim de voto nas urnas e fala num dia muito importante para o futuro do Benfica.

E a emissão especial na Rádio Observador para acompanhar as eleições arranca às 19h. Deixamos o desporto, falamos de Eduardo Ferro Rodrigues. Revela que ainda está em período de reflexão sobre que candidato vai apoiar nas eleições presidenciais.

Apesar de o PS já ter formalizado o apoio a António José Seguro, Eduardo Ferro Rodrigues, ex-secretário-geral do PS e antigo presidente da Assembleia da República, afirma ao Observador que desde 1980 vota no candidato presidencial apoiado pelo Partido Socialista. Nestas eleições, é António José Seguro, mas Ferro Rodrigues não se atravessa com o apoio ao ex-secretário-geral do PS. Revela que está em período de reflexão, adianta que vai esperar pelos debates. Ferro Rodrigues garante, por agora, apenas que vai votar em quem lhe der mais garantias de firmeza no combate à extrema-direita e promete manter-se à margem da campanha.

E este é um artigo em machete a esta hora no site do Observador, é assinado pela jornalista Rita Tavares. São agora 11h09. Miguel, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Luís Montenegro acredita que as urgências regionais vão ajudar a resolver a crise no SNS e diminuir os constrangimentos nas urgências dos hospitais. O governo pretende avançar com urgências regionais já no início do próximo ano e a começar pela Península de Setúbal. Lisboa, Porto e Braga vão ser hoje palco de uma manifestação contra injustiças sociais e políticas. O mote é "Não nos atirem burcas para os olhos". A manifestação foi convocada pela historiadora Raquel Varela, através das redes sociais, após a aprovação do projeto de lei apresentado pelo CHEGA, que visa proibir a utilização de burcas em espaços públicos. Na Ucrânia, pelo menos uma pessoa morreu, 10 ficaram feridas em mais um ataque da Rússia a Kiev. Aconteceu esta madrugada. A Rússia disparou vários mísseis que atingiram edifícios residenciais e também uma creche. É o segundo grande bombardeamento a Kiev em menos de uma semana.