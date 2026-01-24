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Miguel, começamos este jornal precisamente com as consequências do mau tempo. A Proteção Civil registou 79 ocorrências relacionadas com esta depressão Ingrid só durante a madrugada e em Peniche 14 pessoas ficaram mesmo desalojadas devido a inundações.

Uma das ocorrências mais significativas das que foram registadas pela Proteção Civil nas últimas horas, 14 pessoas desalojadas em Peniche. As casas onde vivem ficaram sem condições, inundadas. Estas pessoas foram transportadas pelas autoridades para um pavilhão municipal ontem à noite. A Rádio Observador está a tentar contactar a Câmara Municipal de Peniche para obter mais informações sobre este caso, para já ainda sem resposta. Também durante o dia de ontem já se tinham registado pessoas deslocadas no Cartaxo, em Alcobaça e em Cascais, pelas mesmas razões, os efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental. Há registo de muita chuva, em algumas zonas do território neve e também agitação marítima. Esta madrugada foram registadas cerca de 80 ocorrências. O número vai continuar a aumentar nas próximas horas, é o que diz o comandante José Rodrigues, num ponto de situação feito à Rádio Observador.

Desde as 0h do dia 24 até às 07h30 de hoje, um total de 79 ocorrências. Estas 79 ocorrências tiveram o empenhamento de 287 operacionais, apoiados por 125 meios terrestres. Essencialmente, estamos a falar de quedas de árvores, limpezas de via e quedas de estrutura. As zonas de Portugal onde estas ocorrências tiveram mais incidência, são na zona de Viseu, Dão Lafões, no Douro e Alto Tâmega e Barroso.

Previsões da Proteção Civil, também para o trabalho das próximas horas. Há também algum trabalho de limpeza, principalmente por causa da queda de neve, principalmente em distritos como Braga, Viana do Castelo, Viseu, Portalegre, Guarda e Bragança.

O mau tempo vai continuar a fazer-se sentir-se nos próximos dias. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê chuva e frio, pelo menos até ao final do mês.

Sendo que hoje deve mesmo ser o pior dia. O meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Pedro Sousa, detalha os avisos que estão em vigor entre sábado e o dia de amanhã. Antecipa também o que podemos esperar, principalmente das próximas horas.

Aviso de neve ainda de nível laranja, agora no período da manhã, mas que poderá ter um desagravamento para amarelo, para as serras do Norte e Centro, deverendo terminar no final do dia de hoje, embora ainda se espere que a queda de neve se prolongue com alguma intensidade na Serra da Estrela até amanhã, final da manhã. E depois com a subida progressiva das temperaturas, já não se espera a continuação destes avisos.

Previsão de Pedro Sousa, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

João Cotrim de Figueiredo vai lançar um movimento cívico. O objetivo é dar voz a cerca de 900 mil pessoas que votaram nele na primeira volta das presidenciais.

João Cotrim de Figueiredo esclarece que não é um partido político, é um movimento apartidário e o ex-candidato presidencial diz que quer dar continuidade à votação que conseguiu na primeira volta das presidenciais.

Não é um partido político, que fique claro. Pretende apenas que esses 900 mil votos, que aderiram em massa a uma forma de fazer política mais positiva, mais otimista, mais exigente com o país, com mais ambição, e que vieram de todos os partidos, não fiquem sem um sítio onde possam manter aquela energia e manter aquela vontade de colaborar e de participar. Portanto, é um movimento que é cívico e pretende o quê? Pretende participar no debate público, condicionando no sentido de ser muito exigente com o governo que esteja em funções.

João Cotrim de Figueiredo, em entrevista à SIC Notícias ontem à noite, diz também que este movimento de 2031 espera que dê força à Iniciativa Liberal. Sobre a segunda volta nas eleições presidenciais, garante que não vota em André Ventura, mas não revela se vai votar a favor de António José Seguro ou se vai avançar com o voto em branco.

Já Isaltino Morais diz que não tem outra hipótese. Vai votar em António José Seguro.

E vai mais longe, esclarece que vai votar em Seguro, explica que nunca votaria em André Ventura e deixa as razões numa entrevista ao canal NOW.

Entre um candidato da continuidade democrática, que é António José Seguro, e um populista radical que quer destruir a democracia, que quer fazer uma Quarta República, como ele diz, é óbvio que eu não tenho alternativa. Os portugueses têm que pensar nisso. Eu tenho que votar no Seguro, não há outra hipótese.

Isaltino Morais apoiou Henrique Coveia e Melo na primeira volta das eleições presidenciais.

Entretanto, há uma nova sondagem que dá a vitória clara a António José Seguro nessa segunda volta.

É uma sondagem da Universidade Católica feita para a RTP Antena 1 e jornal Público. O candidato apoiado pelo Partido Socialista soma 70% das intenções de voto, o candidato apoiado pelo Chega, 30%. Os dois voltam a garantir o apoio de quase todos os inquiridos que votaram neles na primeira volta das eleições. Isto é o que detalha esta sondagem da Universidade Católica. A diferença de porcentagens é a expressão de votos que aconteceu na primeira volta. A grande maioria das pessoas que votou em Cotrim de Figueiredo, Gouveia e Melo e Marques Mendes admite agora votar em António José Seguro. É o que diz esta sondagem realizada pela Universidade Católica.

A Polícia Judiciária criou uma equipa dedicada, em exclusivo, a investigar os casos de alegada corrupção na Madeira. Faz hoje dois anos que houve essa megaoperação de buscas que levou à queda do governo regional.

Estamos a falar de três casos de alegada corrupção na Madeira. O jornal Público e a Agência Lusa noticiam hoje que a Polícia Judiciária criou esta equipa de inspetores dedicada, em exclusivo, a investigar estes casos. Equipa criada muito recentemente, ainda este ano. O objetivo é acelerar as investigações, é o que explica a Procuradoria-Geral da República.

Já a seguir o Explicador sobre o conselho de paz de Donald Trump. Há aqui um debate na Rádio Observador entre representantes do PSD, CG e PS. Mas primeiro, Miguel, olhamos ainda para outras notícias que estão em destaque a esta hora.

Arranca hoje o programa evocativo dos 25 anos da tragédia de Entre os Rios. O evento arranca com uma gala solidária, organizado pela Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre os Rios. A queda da ponte causou a morte a 59 pessoas a 4 de março de 2001. O programa, que se estende até 22 de março, inclui um conjunto de iniciativas que pretendem honrar a memória das vítimas, reforçar a solidariedade com as famílias e promover a reflexão coletiva sobre este acontecimento e os impactos que teve. A Ucrânia denuncia ataques russos enquanto correm reuniões trilaterais com a Rússia e os Estados Unidos da América em Abu Dhabi. Pelo menos uma pessoa morreu e 27 ficaram feridas em Kiev e em Kharkiv, na sequência do lançamento de drones e mísseis durante a madrugada. O chefe da diplomacia ucraniana fala em ataques cínicos. Está previsto que as reuniões sejam hoje retomadas nos Emirados Árabes Unidos. Desporto, jornada 19 do campeonato, o Sporting joga hoje em Arouca. O jogo pode ficar marcado pela queda de neve. Os treinadores garantem que isso não assusta as equipas. O Arouca x Sporting está agendado para às 18h. Tem relato em direto aqui na Rádio Observador.

E vai ter lançamento também depois das 23h30 aqui na edição do programa "E o Campeão É".