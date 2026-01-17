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Edição do meio-dia com Luís Soares. Mário Centeno garante que tem a experiência necessária para ser vice-presidente do BCE e destaca a importância da representação portuguesa neste cargo europeu para Portugal. Mas, Luís, Centeno não tem pela frente um caminho fácil.

Sendo que há seis candidatos na corrida à sucessão do espanhol Luis de Guindos, sendo que o Parlamento Europeu já declarou que Mário Centeno, ex-governador do Banco de Portugal, antigo ministro das Finanças do PS, e Mārtiņš Kazāks, governador do Banco Central da Letónia, são os candidatos preferenciais. A votação do Eurogrupo acontece na próxima segunda-feira e, Rui Casanova, Mário Centeno está a tentar recolher vários apoios porque a eleição não está garantida.

E os motivos passam, sobretudo, pela nacionalidade, o facto de Luis de Guindos ser espanhol e ter sucedido a outro português, Vítor Constâncio, não joga a favor de Mário Centeno. Espanha tem ambições de escolher o próximo presidente para o BCE e não deverá querer prejudicar as próprias chances de o conseguir, votando agora por um candidato que também é do sul da Europa. Uma fonte ouvida pelo Observador, que conhece bem os corredores de Frankfurt e de Bruxelas, avisa que Mário Centeno é, por isso, uma escolha pouco provável.

No entanto, António Costa, o presidente do Conselho Europeu, pode ser um importante aliado para Mário Centeno chegar à vice-presidência do BCE.

Sim, por um lado, o facto de o presidente do Conselho Europeu também ser português pode não abonar a favor de Centeno, mas, por outro, uma das fontes ouvidas pelo Observador destaca a influência de António Costa na Europa e explica que Mário Centeno está a contar com ele para arregimentar apoios para a candidatura. Em entrevista ao Observador, Mário Centeno afirma que já recolheu o apoio de vários países de diferentes zonas geográficas da área do euro, mas prefere não os nomear e acrescenta que os grandes países ainda estão em processo de decisão, sublinha Mário Centeno que isso é normal nesta fase.

E Rui, nesta entrevista, Mário Centeno explica que avançou com a candidatura por dois motivos.

O primeiro é porque Portugal não tem atualmente nenhum português em conselhos executivos de reguladores ou supervisores na área financeira. Mário Centeno considera que tal seria importante para o posicionamento de Portugal na Europa. E em segundo, por uma questão pessoal, Mário Centeno afirma que tem experiência necessária para assumir este cargo de vice-presidente do BCE, depois da passagem por instituições como Banco de Portugal, Conselho do BCE e Eurogrupo, onde foi, de resto, o presidente. Ora, na segunda-feira, o nome escolhido pelo Eurogrupo tem de garantir o apoio de 72% dos Estados-membros. Caso não exista um consenso, as discussões podem prolongar-se para fevereiro. Nesta entrevista ao Observador, Mário Centeno admite que isso pode mesmo acontecer.

Rui Casanova, e o caminho de Mário Centeno para tentar chegar a vice-presidente do Banco Central Europeu. O governo português apresentou formalmente a candidatura de Mário Centeno na semana passada, no último dia do prazo para entrega de nomes. A votação vai acontecer na reunião do Eurogrupo em Bruxelas, marcada para segunda-feira.

É um artigo em manchete a esta hora no site do Observador. A Confederação Empresarial de Portugal saúda o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que vai ser assinado hoje, Luís. A CIP afirma que abre grandes perspectivas de crescimento econômico nos dois lados do Atlântico.

A CIP considera que é uma boa notícia para as empresas da União Europeia. Em comunicado, lembra que a política tarifária dos Estados Unidos agravou as relações nos mercados em 2025 e considera que este acordo vem reverter isso mesmo. A assinatura deste acordo está marcada para esta data no Paraguai, vai abrir as portas para a maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores, vai permitir aos países europeus exportar mais veículos, maquinaria, vinhos, bebidas espirituosas para a América do Sul, enquanto que no sentido oposto, vai facilitar a entrada na Europa de produtos como a carne, o açúcar, o arroz e o mel. Na análise do economista António Nogueira Leite, ele também saúda a aprovação deste acordo.

A ideia é que há um ganho de comércio que vem beneficiar as duas áreas e que, por outro lado, a Europa permite uma maior diversificação dos mercados que as suas empresas e os seus agentes podem atingir, exatamente porque a exportação para alguns destes países, e o Brasil é um exemplo paradigmático, eram e ainda são, até o acordo estar em pleno funcionamento, muito difíceis, pois têm imensas barreiras alfandegárias e taxas às importações bastante elevadas.

António Nogueira Leite, economista, também antigo secretário de Estado do Tesouro e Finanças, ouvido pela Rádio Observador. Na cerimónia de assinatura vão estar presentes a presidente da Comissão Europeia, o presidente do Conselho Europeu e também os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países que integram o Mercosul. Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, já destacou a importância do Brasil nessas negociações que acabaram por chegar a bom porto 25 anos depois de terem começado.

Entretanto, a Casa Branca anunciou nas últimas horas a composição do Conselho de Paz para Gaza. O especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho, considera que este organismo não passa de um instrumento simbólico e cerimonial.

Um conselho para a paz que integra, entre outras pessoas, Steve Witkoff, também Marco Rubio, Jared Kushner e também o antigo primeiro-ministro britânico, Tony Blair. Francisco Pereira Coutinho avisa que o mais difícil vai ser convencer o Hamas a deixar ser governado pelo Conselho Tecnocrático que vai ser instalado. No Gabinete de Guerra desta manhã, Francisco Pereira Coutinho destaca os fracos avanços no conflito, uma vez que este conselho já era esperado desde novembro do ano passado. Ainda assim, considera que é um novo impulso.

Parece haver aqui um novo impulso para sairmos da situação de congelamento do conflito que temos neste momento, onde Israel continua a ocupar mais de metade do território de Gaza e onde o Hamas continua a aterrorizar a população palestiniana e tem o controle completo sobre a quase totalidade da população palestiniana, porque nas áreas ocupadas por Israel vive muito pouca gente. Portanto, este, no fundo, era mais um dos pontos do plano de paz. Agora, ninguém sabe muito bem como é que isso se vai efetivar na prática, porque exige a concordância do Hamas.

Francisco Pereira Coutinho, no Gabinete de Guerra desta manhã, levanta também questões sobre as garantias de segurança em Gaza.

Já sobre a questão da Gronelândia, o especialista em Direito Internacional diz que as negociações com a NATO não são fáceis, já que os Estados Unidos também fazem parte da Aliança Atlântica.

Sendo que Donald Trump sublinhou essa ideia de que está a conversar com a NATO sobre esta questão, também António Costa sublinhou que será no âmbito da NATO que esta questão será resolvida. Francisco Pereira Coutinho aponta outras razões também para a origem deste problema.

São puras ameaças hipotéticas que estão a ser utilizadas pelo presidente americano para perseguir algo que tem a ver com o seu próprio legado pessoal. Ele tem como grandes referências na presidência americana, por exemplo, William McKinley, por exemplo, Paulk, que são presidentes do final do século XIX, que expandiram o território dos Estados Unidos. Ele quer mais uma estrela na bandeira americana e ele disse isso ao New York Times, que isto é uma questão psicológica, ele quer a propriedade da Gronelândia e ultimamente tem vindo a lançar a ideia de que isto também é necessário para proteger os Estados Unidos.

Análise de Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional, esta manhã no gabinete de guerra da Rádio Observador.

Luís, a esta hora centenas de manifestantes concentram-se nas ruas de Copenhague, na Dinamarca, contra os planos de Donald Trump de controlar a Gronelândia.

Os manifestantes juntam-se em frente à Câmara de Copenhague. É apenas uma das várias ações planeadas para hoje para contestar os planos do presidente norte-americano. Eles vão depois em desfile até à Embaixada Norte-Americana, na capital dinamarquesa. A esta hora, as imagens mostram já centenas de pessoas concentradas para essa manifestação. Outras manifestações estão planeadas para a Gronelândia e também em outros locais da Dinamarca para exigir respeito pelo reino da Dinamarca e também pelo direito da Gronelândia à autodeterminação.

12h08. Já a seguir voltamos a estes temas no Cinco Continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis. Para já, Luís, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Continua a crescer o número de médicos estrangeiros a trabalhar em Portugal, mas apenas uma minoria está no SNS. Neste momento, há quase 4900 médicos estrangeiros inscritos na Ordem dos Médicos, mas apenas cerca de 1000, menos de 1000, estão a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. São dados noticiados esta manhã pelo jornal Público, com base em números da Ordem dos Médicos, sendo que em 2025 inscreveram-se na ordem 434 estrangeiros, um novo recorde anual nas novas inscrições de profissionais de outros países. O patriarca de Lisboa considera que o aumento de estrangeiros em Portugal não coloca em causa a matriz cristã da sociedade portuguesa. Rui Valério critica também os católicos que são contra os imigrantes. Em entrevista à Lusa, destaca que o catolicismo e a cultura cristã são um forte promotor da mentalidade universalista. O piloto qatari Nasser Al-Attiyah venceu a edição 48 do Rally Dakar em automóveis, que decorreu na Arábia Saudita. Al-Attiyah partiu para a derradeira etapa com 16 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, o espanhol Nani Roma, acabou por vencer com nove minutos de avanço. Este é o sexto triunfo do piloto qatari, ele que já tinha igualado Stéphane Peterhansel e Ari Vatanen com 50 triunfos em etapas. O piloto argentino Luciano Benavides venceu na categoria de motas. E quem surpreendeu os fãs com o novo álbum foi João, Robbie Williams.

Também eu fiquei surpreendido, que ontem fui ao Spotify e vi lá uma coisa estranha que não estava à espera e era o novo álbum do Robbie Williams.

Foi antecipado para ontem o novo álbum, que se chama "Britpop". Ele diz que é o álbum que sempre quis criar quando deixou o Take That. É o primeiro em quase uma década, é o 13º álbum de estúdio, inclui canções como esta, "All of My Life", que vamos conseguir apenas ouvir aqui um bocadinho.

Vamos lá. Olha, eu gostei, fica aqui um belo aperitivo.

É muito Robbie Williams, digamos assim. Este álbum conta ainda com colaborações de Gary Barlow, dos Take That, Chris Martin, dos Coldplay, Tony Iommi, dos Black Sabbath, enfim, "Britpop" do Robbie Williams, que já estamos a pronunciar mal.

É difícil dizer. É verdade, Luís. Robbie Williams.

Robbie Williams.

Fica aqui esta sugestão, pode ser uma ótima sugestão para o seu sábado ficar a ouvir o novo álbum do Robbie Williams ao longo deste fim de semana. Fica por aqui o Jornal do Meio-Dia.