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Para meio-dia. Vamos às notícias, uma edição do Miguel Videira, numa altura em que já encerrou a votação para os órgãos nacionais do PSD.

As assembleias de voto encerraram, era isso que estava definido no regulamento deste congresso, às 11h00. É para o Velódromo de Sangalhos que seguimos de imediato, ao encontro de um dos jornalistas que integra a equipa do Observador que acompanha este congresso número 34 do PSD. Vasco Maldonado Correia, bom dia. Pergunto se já há resultados dessa votação.

Ainda não, Miguel, e ainda pode demorar mais um pouco. Atrasos que são, de resto, habituais neste tipo de congressos e o PSD também não é exceção. Luís Montenegro só tem prevista a chegada aqui ao Velódromo Municipal de Sangalhos para mais perto da 13h00, e por isso só mais perto dessa hora. Algures nos próximos 30 minutos, provavelmente, é que devem começar a sair esses números, sendo que não há grande dúvida sobre quais serão os resultados. A moção apresentada pelo presidente do PSD foi ontem aprovada por unanimidade. É a única a propor nomes para os órgãos nacionais, com uma exceção: há quatro listas para o Conselho Nacional, sendo que Luís Montenegro propõe o nome de Maria Luís Albuquerque, antiga ministra de Pedro Passos Coelho, para presidir ao Conselho Nacional. Luís Montenegro, que ontem propôs três nomes novos para a vice-presidência do partido, três nomes normalmente associados à sucessão do próprio presidente do partido, Sebastião Bugalho, que vai ser também o porta-voz do PSD, e também Carlos Moedas e Pedro Duarte. Pedro Duarte que foi o único destes três que não interveio ontem no congresso. Ontem, Luís Montenegro já fez também a habitual surpresa que é reservada para estes congressos. Não só trouxe Pedro Santana Lopes, como fez regressar o antigo líder do partido à militância do PSD e Pedro Santana Lopes fez um discurso também já a mostrar que quer vir a defender o governo numa das alturas mais sensíveis da legislatura para este governo. Para já, Miguel, continua tudo à espera e também há muita gente cá fora à espera do primeiro-ministro.

Luís Montenegro, que vai encerrar esta reunião magna do PSD. O discurso de encerramento está agendado até uma hora indicativa, 13h, momento que vamos acompanhar em direto aqui na antena do Observador. Escutámos a reportagem do Vasco Maldonado Correia, ainda sem os dados da votação para os diferentes órgãos do PSD.

Atualidade internacional, já com todas as partes envolvidas na Suíça. O conflito entre Israel e o Hezbollah vai ser mesmo o principal ponto das conversações de hoje entre Estados Unidos e o Irão.

Um tema acrescentado à agenda, tendo em conta a importância do conflito no Líbano, entre Israel e o Hezbollah, no Líbano, para o processo de paz entre Estados Unidos e o Irão e também para esta região. O Irão ameaça voltar atrás no memorando de entendimento, caso não cessem os combates no sul do Líbano e nos arredores de Beirute. Na Suíça, já estão as delegações dos Estados Unidos, Irão, Catar e Paquistão, cataris e paquistaneses mediadores desta ronda negocial. Esta ronda arrancou esta manhã com reuniões bilaterais entre iranianos, paquistaneses e cataris. À tarde, juntam-se os Estados Unidos. J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos e a figura maior da delegação norte-americana, partiu rumo à Europa com duas prioridades bem definidas: o programa nuclear do Irão e o cessar-fogo no Líbano. Entretanto, na Rádio Observador, esta manhã, o professor catedrático Luís Tomé antecipa uma tentativa de boicote às negociações por parte de Telavive, diz que Netanyahu é até ver o grande perdedor deste conflito.

Não acabou com a Hamas na Faixa de Gaza, não exterminou o Hezbollah no Líbano e agora, repentinamente, o seu aliado e protetor, Estados Unidos, tiram-lhe o tapete quando fecha um memorando de entendimento com o Irão, sem a envolver, nem informar devidamente Israel e a pressionar publicamente, não só a criticar, a pressionar publicamente o governo Netanyahu para parar as suas operações, desde logo no Líbano, até porque o primeiro ponto do memorando de entendimento prevê exatamente o fim do conflito em todas as frentes, incluindo o Líbano.

Sem os resultados desejados, os especialistas em relações internacionais não têm dúvidas de que o primeiro-ministro israelita vai tentar minar este processo de paz.

Eu não vejo como que Netanyahu vai pura e simplesmente aceitar as ordens da administração Trump, e há várias formas de o fazer. Não precisa publicamente dizer ou criticar o presidente Trump, mas vai tentar fazer tudo o possível para boicotar a progressão das negociações, para responsabilizar o Hezbollah de continuar a atacar e, portanto, a legitimar em defesa aquilo que Israel pretende continuar a fazer no Líbano.

Luís Tomé, o diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa, investigador do IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais.

E vamos ao Mundial de Futebol, falar sobre festa em Miami. A cidade prepara-se para receber milhares de cabo-verdianos em euforia. A seleção de Bubista enfrenta hoje, na segunda jornada da fase grupos, a difícil seleção do Uruguai, Miguel.

Sim, depois do empate a zero com a seleção espanhola, campeã europeia, jogo em Atlanta. Desta feita, os Tubarões Azuis rumam até Miami, onde milhares de cabo-verdianos já estão em festa desde a passada sexta-feira. Isso mesmo é testemunhado pelo enviado especial do Observador a este mundial, o Miguel Cordeiro. E nesta festa não falta funaná, cachupa e o criolo, pois claro. No Esplanade Park, em Fort Lauderdale, há tubarões azuis por toda a parte. A estreia de Cabo Verde em mundiais é vivida em festa, com direito a funaná e cachupa.

Essa é cachupa, somente $20. E também temos jagacida, também $20. Milho, feijão, carne, baba. Cachupa rica leva tudo.

Jaira vende a cachupa em caixas de plástico prontas a servir. Sócrates Carvalho, cabo-verdiano que vive em Boston, é o organizador.

Tínhamos que aproveitar. Eu vou dizer que vamos ter aqui 2000 a 3000 pessoas. É uma oportunidade única.

A comida típica. Há churrasco, oferta de camisolas, cachecóis e chapéus. E claro, há muita música. Até os polícias dançam. É um misto de alegria e emoção.

Está sendo espetacular. Cabo Verde está fazendo uma boa campanha, está no máximo. É festa, é muita brasa.

Estou a adorar, só o facto de estarmos aqui. E Cabo Verde não veio só para estar presente, Cabo Verde veio para jogar.

Uma coisa impensável, nunca pensava nisso. É uma alegria enorme.

Horas antes do jogo frente ao Uruguai, nota-se o carinho deste povo pela Seleção Nacional. É o primeiro mundial desta equipa. Vozinha é agora a estrela da companhia e até encanta os norte-americanos, como o Jeff.

Because Vozinha is the GOAT, man. So when I knew I was coming to Miami, I had to represent Vozinha all the way.

Sempre a bater o pé, nem a chuva travou esta festa. É um mundial histórico para Cabo Verde, um país que entrou no mapa dos norte-americanos para nunca mais sair.

Agora sabem e já vão encontrar no mapa. Quando chegou aqui a bandeira, a nossa seleção, todo mundo já sabe o que é Cabo Verde.

Agora sabem quem é o Vozinha.

Vozinha, nome de herói por estes dias nos Estados Unidos e não só, seguramente em Cabo Verde, o guarda-redes dos Tubarões Azuis, que alinhou na última época no grupo Desportivo de Chaves e que foi herói na jornada inaugural deste Campeonato do Mundo, a coincidir com a estreia de Cabo Verde numa fase final da competição, empate a zero com a Espanha, a atual campeã da Europa. Hoje o adversário é o Uruguai. A bola começa a rolar às 11 da noite. Meio-dia e nove já seguirá em 40 minutos, mas antes, Miguel, vamos ainda a outras notícias em destaque. Um homem de 33 anos com antecedentes de violência doméstica saltou do oitavo andar de um prédio com a filha de quatro anos. Ambos morreram. O episódio aconteceu em Santarém. A informação foi avançada à Agência Lusa por fonte da Direção Nacional da PSP. O alerta foi dado às 3h. Segundo os testemunhos recolhidos pelas autoridades, o homem saltou da janela com a filha ao colo depois de uma discussão com a mulher. A PJ está a investigar o caso. Um incêndio em Mato, no Conselho de Vinhais, distrito de Bragança, continua a mobilizar a esta hora oito meios aéreos. O fogo começou de madrugada. As chamas passaram para o lado de lá da fronteira. De acordo com o Portal da Proteção Civil, o incêndio mobiliza a esta hora mais de 60 operacionais, 10 viaturas e os tais oito meios aéreos. Lá fora, a Colômbia vai hoje a votos. Mais de 40 milhões de eleitores são chamados às urnas para a segunda volta das presidenciais. Gustavo Petro, o atual chefe de Estado, está de saída. Abelardo de Las Priella, candidato da extrema-direita, e Vance Pede, representante da esquerda, são os candidatos à sucessão. Na primeira volta das presidenciais, Las Priella venceu com quase 44% dos votos, contra 41% de Pede.