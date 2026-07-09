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Jornal do Meio-Dia com a edição do Vasco Maldonado Correia. Vasco, o secretário-geral do PS acusa o primeiro-ministro de estar a tratar os atrasos nos exames nacionais com insensibilidade.

Críticas de José Luís Carneiro à margem de uma visita ao Aquário Vasco da Gama, em Lisboa, deixa também reparos ao ministro da Educação.

Disse ontem que estava satisfeito porque havia apenas 7% de falhas nos exames nacionais. São mais de 21 mil provas que não têm, para já, solução em relação à classificação dos exames. Isso é um assunto demasiadamente grave e até agora, do meu ponto de vista, incompreensivelmente, não ouvimos uma palavra do primeiro-ministro. O primeiro-ministro mostra uma insensibilidade atroz na forma como desconsidera matérias de uma grave condição para aquilo que é a vida das famílias. E perante esta crise, o primeiro-ministro não teve sequer uma palavra de tranquilidade, de confiança às famílias portuguesas. Isso para mim é que é, de facto, neste momento, muito relevante.

O secretário-geral do PS deixa críticas também à ministra do Ambiente, garante que Maria da Graça Carvalho mentiu quando referiu que a Câmara de Almada não tem feito os investimentos necessários no sistema de abastecimento de água no município.

É um assunto de natureza local e que está a ser acompanhado pelo Ministério do Ambiente. Sei que a ministra do Ambiente ontem fez declarações que são afirmações que não correspondem à realidade, nomeadamente dizer que a Câmara Municipal de Almada não se candidatou ao PTR para fins de investimento na rede de água. Mas é um assunto de natureza local, eu não me quero substituir às autoridades locais. E aquilo que se pede aqui é que o Ministério do Ambiente mobilize todas as suas forças para responder a estas necessidades.

Reparos deixados pelo líder do PS, José Luís Carneiro, numa altura em que a situação da falta de água em Almada continua por resolver.

E os comerciantes da Costa da Caparica, em Almada, precisamente, alertam para prejuízos elevados por causa do problema da falta de abastecimento. Avisam que se nada for feito, a situação pode piorar na época alta do verão, daqui a semanas, e por isso exigem mais respostas à Câmara Municipal de Almada.

Sentem-se abandonados, alertam para uma situação dramática, sendo que o problema não é novo. Este ano está a sentir-se com mais intensidade. O Rui Casanova passou a manhã na Costa da Caparica e ouviu moradores e comerciantes que pedem respostas e soluções para o imediato de forma a salvar o verão.

Pode abrir aqui a torneira do café?

Sim, por enquanto tem.

Esta manhã tem. A questão é que este problema é muito imprevisível.

Exatamente.

Esta incerteza é realidade para milhares de pessoas em Almada há várias semanas. Pedro Monteiro, dono de um restaurante-bar no paredão da Costa da Caparica, teme prejuízos avultados.

Tem sido horrível, tem sido muito complicado.

Isabel Coimbra também vive e trabalha na Costa da Caparica. O restaurante do qual é proprietária também não está a conseguir faturar.

Nós estamos sendo prejudicados com isso. A gente chega lá, abre a água, tem, por exemplo, uma hora, uma hora e pouco, na hora dos almoços tem que fechar as casas de banho, como ficamos?

Ali perto fica uma lavandaria. A dona, que prefere não ser identificada, alerta que não consegue abrir portas.

Tenho sido 100% afetada, porque eles não avisam quando é que vão fazer os cortes d'água.

E por isso mesmo, pede consequências políticas.

É vergonhoso. É só o que eu tenho a dizer, é que isto é uma vergonha enorme. Eu acho que a senhora Inês de Medeiros e o senhor Luís Palma do SMAS deviam se demitir.

As queixas de quem vive e trabalha na Costa da Caparica lembram que o problema não é novo e por isso pedem soluções imediatas.

Reportagem do Rui Casanova na Costa da Caparica, uma das freguesias mais afetadas pelas falhas no abastecimento de água no município de Almada.

E no Parlamento, a lei das burcas foi aprovada na especialidade, com votos a favor da AD, do Chega e da Iniciativa Liberal. Toda a esquerda votou contra.

Em causa o projeto de lei que se destina à proibição da ocultação do rosto em espaços públicos. O diploma foi aprovado na generalidade em outubro do ano passado, ficou depois cerca de oito meses parado a aguardar a discussão na especialidade. Ora, nas últimas semanas surgiram várias alterações propostas pelo PSD. Os social-democratas preferiam, por exemplo, focar o documento em questões de segurança inerentes à proibição da ocultação do rosto, de forma a secundarizar a questão religiosa, mas o partido acabou por recuar, retirou esse texto de substituição e votou a favor do projeto de lei apresentado pelo Chega, que entretanto também apresentou um outro texto de modo a evitar eventuais inconstitucionalidades em matéria de liberdade religiosa.

E Vasco, a PSP deteve hoje 10 pessoas ligadas ao grupo No Name Boys.

Por suspeita de agressões antes de um jogo de futsal entre o Benfica e o Sporting em fevereiro deste ano. O anúncio foi feito hoje pela Força Policial. A operação Kickoff arrancou às 7h de hoje. Em comunicado, a PSP explica que a operação está relacionada com a eventual prática de crimes relacionados com violência no desporto. No total, foram cumpridos 11 mandatos de busca domiciliar, além dessas 10 detenções. Nas buscas realizadas hoje, foram apreendidas várias provas materiais que vão ser analisadas no âmbito do inquérito crime em curso, que vai ser dirigido pelo DIAP de Lisboa.

E a Força Operacional Conjunta Portuguesa vai regressar amanhã da Venezuela, depois de cerca de duas semanas a ajudar nas operações de busca e resgate das vítimas dos sismos na Venezuela.

A Força Operacional chegou à cidade de La Guaira no dia 27 de junho. Três dias depois, após esse desastre, ficou marcada esta missão pelo salvamento de um homem de 44 anos que permaneceu durante sete dias sob os escombros do parque de estacionamento de um centro comercial. A Força Operacional Conjunta regressa amanhã a bordo de um voo da Força Aérea Portuguesa.

Viramos agora as atenções para o Médio Oriente, com o fim do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irão. A região do Golfo está novamente sob ataque. Foram ouvidas Várias explosões na última hora.

A imprensa internacional dá destaque à região de Bushehr, onde, de acordo com a agência de notícias semioficial Mehr, foram ouvidas várias explosões. Conosco em estúdio está o jornalista Martim Madeira, que tem estado a olhar para as últimas notícias deste conflito. Martim, por que a região de Bushehr é importante?

É importante porque tem a primeira e única central nuclear iraniana para fins civis, que surge de um projeto desenvolvido em conjunto com a Rússia e que gera muita preocupação para os Estados Unidos, porque eles acham que o real propósito desta central nuclear iraniana é para fins militares. Além disso, é uma província que está perto do estreito de Ormuz e cuja região costeira abriga uma das bases marinhas iranianas mais importantes do país. Também a ilha de Kharg, considerada a joia da coroa do Irão por produzir cerca de 90% do petróleo iraniano, apesar de estar 55 quilômetros para lá da costa, é da responsabilidade também de Bushehr. Para já, o governador da região, Mohammed Mozaffari, avança que de fato Bushehr foi alvo de ataques norte-americanos, mas que a central nuclear está intacta e não foi atingida, e que também a ilha de Kharg não tem nenhum incidente, mesmo com o Donald Trump ter ameaçado ontem, em Ancara, tomar a ilha através de uma intervenção terrestre.

Jornalista do Observador, Martim Madeira, com as últimas atualizações do conflito no Médio Oriente.

Vasco, morreu aos 75 anos, no Algarve, a cantora Bonnie Tyler.

Anúncio feito pela família em comunicado. A artista tinha casa no Algarve, estava internada no Hospital de Faro desde maio, na sequência de uma cirurgia de emergência. A vida de Bonnie Tyler é aqui recordada pela jornalista Maria Miguel Marques.

Após 50 anos de carreira, o mundo do pop despede-se de Bonnie Tyler, autora de êxitos, nomeadamente "Total Eclipse of the Heart", lançado em 1983. Gaynor Sullivan é o nome com o qual nasceu em 1951, no País de Gales. Conhecida por uma voz rouca e inconfundível, Bonnie Tyler alcançou o destaque com o lançamento do álbum "The World Starts Tonight", em 1977, ano em que se apaixonou pela primeira vez pela região do Algarve. Nos anos 80, "Total Eclipse of the Heart" rendeu 13 milhões de cópias em todo o mundo e foi lançado como o primeiro single do álbum "Faster Than the Speed of Night". A cantora foi nomeada a três Grammys, três Brits Awards e foi condecorada com a Ordem do Império Britânico por serviços prestados à música. Bonnie Tyler estava há dois meses internada no Hospital de Faro, vítima de uma perfuração do intestino, e acabou por falecer ontem à noite, no país favorito da cantora, aos 74 anos.

Maria Miguel Marques aqui a recordar a vida de Bonnie Tyler, que morreu hoje aos 75 anos.

12h10, Vasco, que outras notícias há a destacar a esta hora?

Novas regras para os motoristas de TVDE. Vão ter de dominar a língua portuguesa, passam a poder gravar as viagens para fins de segurança, sendo que está proibida a captação de som. Além disso, os TVDE podem agora ter publicidade, à semelhança do que acontece com os táxis. Novas medidas foram aprovadas por PSD e Chega esta manhã no Parlamento. A China diz que a NATO está a exagerar a ameaça chinesa. Em causa estão declarações de ontem do secretário-geral da Aliança Atlântica. Mark Rutte afirma que Pequim, à semelhança de Pyongyang e Teerão, é um facilitador da guerra na Rússia e na Ucrânia.

É o ponto final do jornal do meio-dia que teve edição do Vasco Maldonado Correia.