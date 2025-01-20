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Leiria. Jornal da Uma, na Rádio Observador, com edição do João Gama. João, o primeiro-ministro considera que a subida dos combustíveis não é suficiente para justificar uma intervenção do governo. Luís Montenegro diz que não há razão para alarme.

De acordo com os dados do Automóvel Clube de Portugal, o gasóleo aumenta €0,055 por litro, já a gasolina sobe €0,03. Este é o maior aumento de preços desde 2022 e em declarações aos jornalistas, Luís Montenegro reconhece que a subida é significativa, mas, para já, diz que o governo não pretende mudar de política.

E não há, portanto, razão para alarme. Eu não estou com isso a desvalorizar aquilo que está a acontecer hoje, mas não é possível nós estarmos a comparar isto, e é a segunda mensagem que vos quero transmitir, estarmos a comparar isto com uma escalada e uma inflação de preços como aquela que aconteceu há dois, três anos a esta parte. Nós manteremos a nossa política sobre os combustíveis. Se atingirmos, em algum momento, um valor de subida constante, permanente, que coloque em causa este equilíbrio, o governo tomará as medidas para diminuir o impacto fiscal sobre a formação do preço.

O primeiro-ministro defendeu hoje que a subida registrada esta semana no preço dos combustíveis não é suficiente para provocar uma mexida do ponto de vista de ação do governo, mas garante que o fará quando for necessário.

E a oposição reforça as críticas. Pedro Nuno Santos responsabiliza o governo pelo aumento do custo dos combustíveis.

Ainda durante o fim de semana, o secretário-geral do PS acusou o primeiro-ministro de mentir quando disse que o orçamento do Estado para 2025 era o primeiro sem aumento de impostos. Hoje, em Barcelos, Pedro Nuno Santos volta a falar de um aumento de imposto que leva ao aumento do custo dos combustíveis.

Aumentou a taxa unitária do ISP, portanto, é um aumento de imposto, não há volta a dar. O que o governo no ano passado estava a fazer era descongelar a taxa de carbono, que tinha sido congelada pelo governo anterior, pelo governo do Partido Socialista. Mas agora trata-se já de um aspeto diferente. Aliás, o governo dizia: "Nós estamos a descongelar a taxa de carbono, não estamos a aumentar os impostos". Pois no dia 1 de janeiro, aquilo que fizeram, através de uma portaria, foi mesmo aumentar o ISP e, portanto, é um aumento de impostos. Portanto, parte do aumento que está a ser enfrentado hoje pelos portugueses decorre de uma decisão do governo de aumentar o ISP.

Declarações de Pedro Nuno Santos, em Barcelos, depois de um encontro com a indústria têxtil. O secretário-geral do PS falou ainda sobre a tomada de posse de Donald Trump, diz esperar que o governo português esteja a acompanhar os riscos do levantamento de barreiras alfandegárias à exportação de produtos nacionais para o mercado norte-americano.

E o primeiro-ministro não comenta a admissão do diretor-executivo do SNS, diz apenas que o governo está à procura de uma nova solução.

Também na Maia, Luís Montenegro descreve a situação nas urgências de norte a sul do país como complexa e, por isso, promete um novo nome para liderar o SNS em breve.

Obviamente que as circunstâncias que motivaram essa decisão podem e devem ser acompanhadas por parte da Assembleia da República. Eu não vou envolver-me nisso. Aquilo que compete ao governo nesta circunstância é a substituição por outra personalidade. É nisso que estamos a trabalhar, eu e a ministra da Saúde, e muito brevemente iremos dar nota do próximo responsável pela direção-executiva do Serviço Nacional de Saúde.

Declarações de Luís Montenegro, na Maia, defende que a saída do diretor-executivo do SNS pode e deve ser acompanhada pela Assembleia da República. Gandara d'Almaida demitiu-se no final da semana passada, depois de suspeitas de ter acumulado funções de forma indevida. Terá recebido €200 mil antes de aceitar o convite do governo para dirigir a saúde pública.

E hoje, dia de destaque natural para a tomada de posse de Donald Trump. O presidente eleito promete um regresso histórico à Casa Branca.

Regresso que está marcado para às 17h, hora de Lisboa. Entretanto, em Washington, já arrancou o dia, mas ainda é cedo na capital dos Estados Unidos. É o último dia de Joe Biden na Casa Branca. Mas José Rafael Lopes, há um longo dia pela frente.

Que ainda assim arranca de uma forma mais tranquila. É o último dia de Joe Biden na Casa Branca, já com a passagem de serviço para Donald Trump em mente. O ainda presidente vai receber o republicano, presidente eleito, na Casa Branca, para um encontro informal. Acontece depois das 14h, hora portuguesa, 09h nos Estados Unidos. De acordo com a CNN Internacional, vão beber um chá e conversar antes de rumarem em conjunto ao Capitólio. Daqui a pouco começa o dia de Donald Trump. Vai assistir a uma missa com a mulher antes de serem recebidos na Casa Branca por Joe Biden e também pela mulher. É, no entanto, no Capitólio que vai decorrer a tomada de posse. Biden e Trump vão viajar em conjunto na limusine presidencial até ao Capitólio.

Mas José, esta cerimônia não vai ser ao ar livre como é habitual.

A solução encontrada foi abrir a Capital One Arena, um pavilhão com mais de 20 mil lugares para quem quiser acompanhar a tomada de posse. É a casa da equipe da NBA, dos Washington Wizards, e ao contrário do que habitualmente acontece, porque a equipe está numa fase negativa, esta arena vai estar cheia. Aliás, já há pessoas a enfrentar o frio de Washington para garantir um lugar na tomada de posse. Importa dizer que as temperaturas previstas em Washington, a capital dos Estados Unidos, podem chegar aos -12 graus negativos. No Capitólio, Donald Trump vai fazer então o juramento e discursar, tornando-se no presidente número 47 da história dos Estados Unidos. Acontece ao meio-dia em Washington, 17h em Portugal. Vai fazer o juramento com recurso a duas Bíblias, uma da família Trump e outra que foi utilizada na tomada de posse de Abraham Lincoln em 1861, quando, na altura, se tornou presidente. E João, a Casa Branca anunciou há pouco o tema do discurso de Donald Trump, chama-se Restaurar a Confiança dos Norte-americanos. Donald Trump que começa já hoje a trabalhar a partir da Sala Oval.

Eusda Ravelops está a acompanhar estas primeiras horas em Washington, ainda antes da tomada de posse de Donald Trump.

E os ouvintes da Rádio Observador vão poder acompanhar o discurso de Donald Trump às 18h30 em direto aqui na Rádio Observador, numa emissão especial que começa às 17h. E a especialista em Relações Internacionais, Diana Soller, considera que a futura administração de Donald Trump vai fazer dividir opiniões.

O Wall Street Journal escreve hoje que o presidente eleito vai pedir uma revolução do bom senso no discurso de tomada de posse. Diana Soller acredita que, ainda assim, poderá vir a opor dois lados do mesmo país. De um lado, os que consideram que Trump vai adotar uma política implacável e, do outro, os que veem o novo presidente dos Estados Unidos como solução para os problemas que estão hoje em curso.

Muitos dirão que Donald Trump vai trazer exatamente o contrário disso, ou seja, uma presidência errática, difícil de compreender. Muitos dirão, e eu penso que é isso que pode estar em questão, que Donald Trump tem capacidade de transformar a América em termos económicos, securitários e tem capacidade de transformar a América do ponto de vista da política internacional.

A análise de Diana Soller no dia da tomada de posse de Donald Trump.

Uma hora e sete minutos, João, que outras notícias vão marcando a atualidade.

Frio, chuva e vento, mau tempo nos Açores já causou 16 ocorrências na ilha de São Miguel, Faial, Terceira e Pico. Ocorrências relacionadas sobretudo com quedas de árvores. É o que informa o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Também foram registados danos em postes de eletricidade no edifício. As nove ilhas dos Açores estão sob aviso laranja e amarelo até amanhã, devido aos efeitos da depressão Garot na região. Oito pessoas morreram e sete ficaram feridas esta segunda-feira num incêndio num lar de idosos nos arredores de Belgrado, de acordo com as informações da estação de televisão pública do país. O incêndio começou por volta das 2h30 da manhã, hora de Lisboa. Um oficial de serviço de emergência disse que estavam 30 pessoas dentro do edifício quando o fogo começou. As primeiras investigações apontam para fogo posto, mas é uma informação que ainda não foi confirmada de forma oficial pela polícia. No desporto, José Tavares é o novo treinador interino do Futebol Clube do Porto. O atual coordenador da formação dos azuis e brancos foi o escolhido para suceder de forma provisória a Vítor Bruno, confirmou o clube, o Futebol Clube do Porto, na manhã de hoje, em comunicado. José Tavares tem 44 anos, vai orientar esta tarde o treino do Futebol Clube do Porto, mas ainda não é certo que esteja no banco de suplentes para o encontro de quinta-feira com o Olympiacos. O encontro João a contar para a Liga Europa.

João Gama e o Jornal da Uma.