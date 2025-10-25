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Uma da tarde, atualizamos as notícias na Rádio Observador com Miguel Videira. Mais de 21 mil sócios do Benfica votaram até ao meio-dia nas eleições presidenciais. Os números oficiais do clube demonstram uma grande afluência às urnas.

Em 2021, votaram 40 mil sócios para as eleições. Só esta manhã, já votaram 21 mil, mais de metade do total de há quatro anos. Os números são avançados pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral. João Noronha Lopes votou há pouco. Diogo Varela, agora aqui em direto do Estádio da Luz. O que disse o candidato, Diogo?

Miguel, João Noronha Lopes mostra-se confiante. Ainda assim, não quer já cantar vitória. Foram as palavras por parte do candidato da Lista F.

A decisão será dos sócios. Eu sinto um grande desejo de mudança. Procurei fazer uma campanha para esclarecer os sócios, não só em Lisboa, mas fora de Lisboa. Agora, a decisão está nas mãos deles, os sócios do Benfica são soberanos. Nós somos o maior clube democrático do mundo e eu tenho uma grande confiança.

Como é que classifica o seu-

Já preparou o discurso de vitória?

Não, eu hoje estou aqui com a minha família por votar. É o que nós queremos, é votar.

As palavras de João Noronha Lopes, um dos seis candidatos à presidência do Sport Lisboa e Benfica, é candidato pela Lista F. Logo antes, veio o candidato da Lista B, Martim Meyer, que aponta um possível recorde a nível mundial. Vamos escutar.

Gosto muito de ver a afluência das pessoas. Achava interessantíssimo conseguirmos bater o recorde mundial de eleições num clube. Isso mostra aquilo que o Benfica é, isso mostra aquilo que eu tenho dito, somos muito mais do que um clube português, somos um clube do mundo e, portanto, apelo a que os sócios continuem a vir votar até às 22h, porque vamos bater esse recorde e vamos dar uma lição de democracia.

Este recorde que Martim Meyer fala pertence ao Barcelona, num ato eleitoral que incluiu mais de 57 mil votantes. Há boas perspetivas para o Benfica, para o Sport Lisboa e Benfica poder chegar a esses 57 mil votantes, recorde mundial pertencente ao clube catalão. Fica a faltar apenas as palavras do candidato da Lista C, João Diogo Mantegas, do total de cinco candidatos que passam aqui no Estádio da Luz, no pavilhão do Estádio da Luz, até porque o sexto candidato, Luís Filipe Vieira, da Lista E, vota no Seixal e, portanto, serão palavras que também iremos tentar acompanhar. Mas aqui, a nível do ponto de reportagem, já só falta passar João Diogo Mantegas. Escutámos João Noronha Lopes e também Martim Meyer, numa altura em que a afluência continua grande, Miguel Videira, com a chuva a não dar tréguas, continua a chover muito, as pessoas, naturalmente, a recorrer ao guarda-chuva, mas nem isso impede a nação benfiquista de vir a votos num dia eleitoral para o clube encarnado.

Têm chovido votos nestas eleições, com mais de 20 mil associados do Clube da Luz a votarem até ao meio-dia, dados do presidente da Mesa da Assembleia Geral. Escutámos aqui a reportagem do Diogo Varela, que está desde manhã bem cedo no Estádio da Luz.

Miguel Videira, vamos agora até ao Norte. Está por lá o Ricardo Loureiro a acompanhar a votação nas casas do Benfica, a Norte do país.

Certo, e a esta hora continua na casa do Benfica de Paredes. Ricardo, o mesmo ambiente que descrevias há uma hora, muita gente para exercer o direito de voto?

É uma multidão que a cada minuto que passa vai sendo maior na casa do Benfica de Paredes, onde dentro de aproximadamente meia hora, dois autocarros saem em direção ao Estádio da Luz para acompanhar o jogo de mais logo. O tempo de espera, neste momento, já ultrapassa as duas horas. Conseguimos perceber isso há pouco junto de um dos sócios que estava por cá também, à espera para poder votar. Há aqui alguns dados importantes também para lançar, desde logo que esta é a casa maior do país. É um dado também que nos foi confirmado pelo próprio presidente Fernando Mendes, que se junta agora a nós nesta emissão da Rádio Observador. Seja muito bem-vindo, muito bom dia, obrigado por ter acedido ao nosso convite e nos ter recebido de forma tão simpática neste espaço. Percebo que apesar de toda esta multidão, é um ato que tem decorrido com uma normalidade que estes números, e são números bastante significativos, vão mostrando, mas tem decorrido de uma forma normal. Ou pelo menos esperada.

Sim, isto está a correr normal, isto está aqui com muita gente, como vê. Isto está a demorar duas horas, duas e meia para se votar. Espero que isto continue a correr conforme está a correr o ato eleitoral e que tudo corra bem. É isso que eu espero, é isso que a casa espera.

Há pouco ouvíamos de um dos candidatos que hoje até poderá acontecer aqui um recorde de um dos clubes mundiais, de ser o ato mais votado em todo o mundo para um clube de futebol. O que isso representa para si enquanto benfiquista?

Isto é um orgulho, realmente, ver uma casa conforme está e ver o pessoal que, de facto, a votação hoje vai ultrapassar todas as expectativas, porque, realmente, se calhar o pessoal até quer resolver isto o mais rápido possível.

E percebo que também seja o seu desejo, dizia-me há pouco isso.

Sim, o meu desejo era que isto ficasse resolvido, porque o Benfica não pode parar.

Resolvido na primeira volta.

Sim, se ficasse resolvido já na primeira volta, era muito bom. Era muito bom porque o Benfica precisa que isto fique resolvido na primeira volta. E até nós, na casa, porque temos aqui pessoas envolvidas. Estas pessoas que estão envolvidas nestas eleições também têm os seus trabalhos noutros lados, porque nós andamos aqui todos por carolice, por paixão ao Benfica. Até facilitava mais a direção se certificasse que já a tinha resolvido à primeira.

Fernando Mendes, ele que é presidente da Casa do Benfica de Paredes. De facto, há uma grande multidão, uma fila de várias dezenas de metros em torno deste espaço. Um espaço grande onde fica localizada, no centro da cidade de Paredes, também com muito tráfego em torno deste edifício, com vários sócios do Benfica que optam por esta hora do almoço para virem também votar e naturalmente à procura de estacionamento, o que vai também dificultando o tráfego em torno desta zona. A Casa do Benfica, com muita chuva que vai caindo também durante esta manhã na região Norte, num ato eleitoral que supera todas as expectativas, mas também os números das eleições anteriores.

Números que já avançámos aqui nesta edição da Uma da Tarde da Rádio Observador, 21 mil sócios já tinham votado até ao meio-dia. Reportagem em direto da Casa do Benfica, em Paredes, do Ricardo Loureiro, que está a acompanhar esta eleição no norte do país.

13h07, Miguel Videira, que outras notícias estão em destaque?

Tomás Correia, ex-líder do grupo Caixa Econômica Montepio Geral e dois gestores do Finibanco Angola, foram acusados pelo DIAP de Lisboa dos crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais, que terão provocado um prejuízo de cerca de 31 milhões de euros ao Finibanco Angola e a todo o grupo Montepio Geral. É o que indica o despacho de acusação a que o Observador teve acesso. Está em causa um negócio realizado em 2013, em Luanda, entre o Finibanco Angola e uma sociedade imobiliária. Eduardo Ferro Rodrigues revela que ainda está em período de reflexão sobre que candidato vai apoiar nas eleições presidenciais de janeiro. Ao Observador, o ex-secretário-geral do PS e antigo presidente da Assembleia da República, diz que desde 1980 vota no candidato presidencial apoiado pelo Partido Socialista. Ora, o PS formalizou recentemente o apoio a António José Seguro, mas Ferro Rodrigues não se atravessa com o apoio ao ex-secretário-geral do PS. Diz que está em período de reflexão, vai esperar, por exemplo, pelos debates. Diz também que vai votar em quem der mais garantias de firmeza no combate à extrema-direita.

É o ponto final no Jornal da Uma.