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Jornal da Uma. Tem a edição do Miguel Vider. Miguel, já vamos atualizar a situação do navio cargueiro que está à deriva à saída da Barra da Figueira da Foz. Mas começamos este jornal com as presidenciais. André Ventura reagiu há instantes aos apoios mais recentes à candidatura de António José Seguro.

Cavaco Silva e Paulo Portas declararam nas últimas horas que vão votar no antigo secretário-geral do PS. Numa nota enviada à agência Lusa, escreve Cavaco Silva que sempre viu em António José Seguro uma pessoa honesta e educada, qualidades que aprecia num político. Acrescenta que, tendo em conta o contexto internacional, Portugal precisa de um presidente da República de bom senso e credível, que contribua para a defesa dos interesses nacionais. Ontem à noite, no habitual espaço de comentário na TVI, foi Paulo Portas que anunciou o voto no candidato moderado por oposição a quem só sabe dividir a sociedade portuguesa em tribos, raças e etnias, numa referência a André Ventura. Ora, o candidato apoiado pelo Chega está a esta hora em Évora, esteve há pouco a conversar com jornalistas. Miguel Gato, agora aqui em direto, como reagiu André Ventura a estes dois apoios de peso na corrida à segunda volta das presidenciais?

É uma reação diferente para cada um dos antigos governantes, neste caso, o antigo presidente da República e primeiro-ministro, Cavaco Silva, e o antigo vice de Pedro Passos Coelho, Paulo Portas. Começamos por Cavaco Silva. André Ventura diz que o apoio do social-democrata à candidatura presidencial de António José Seguro não o surpreende. Diz que é uma elite a tentar proteger-se a si própria contra a vontade do povo.

Não era muito expectável que o professor Cavaco Silva fizesse outra declaração. Já nas várias eleições, em todas elas, mesmo quando não eram eleições de natureza pessoal, o professor Cavaco Silva apelou sempre ao voto contra o Chega e esteve sempre contra o Chega. Bom, também diga-se, em bom rigor, nós vencemos sempre na terra do próprio Cavaco Silva, mesmo quando ele apelou ao voto. Aliás, foi nos momentos em que o professor Cavaco Silva apelou mais ao voto contra o Chega que as pessoas mais votaram no Chega. Portanto, eu hoje até estava a receber que este deve ser uma espécie de talismã para estas eleições, o facto de ter Cavaco Silva a apoiar António José Seguro.

O apoio de Cavaco Silva como uma espécie de talismã para esta candidatura na segunda volta de André Ventura, é o que diz o candidato apoiado pelo Chega, André Ventura disse que o apoio de Cavaco Silva não o surpreende. Já o mesmo não pode dizer do apoio de Paulo Portas.

O doutor Pedro Passos Coelho decidiu manter-se à margem desta corrida e eu acho que nós temos que respeitar essa vontade que o próprio tem, mas é impossível não dizer isto: hoje o doutor Pedro Passos Coelho deve estar muito surpreendido ao ver essa declaração do Paulo Portas. Muito surpreendido.

André Ventura, que a direita não vai estar consigo nesta segunda volta.

Não, a direita vai estar comigo nesta segunda volta. Nós temos que distinguir entre o povo de direita e os notáveis que não representam nada na direita. Nós temos que distinguir entre o povo que não quer o socialismo, o povo não socialista, a grande massa dos portugueses não socialistas, e um conjunto de notáveis para manter os seus privilégios, para manter as suas conexões, para manter os seus círculos de interesse. Nós temos visto associação atrás de associação, também representadas aos círculos de interesse, a estar a apoiar o António José Seguro.

É o que diz André Ventura. Também diz que o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que esteve ligado com o CDS de Paulo Portas, deve estar surpreendido com este apoio do centrista à candidatura de António José Seguro. André Ventura que está, como disseste, Miguel, em Évora e vamos continuar a acompanhar esta pré-campanha do candidato apoiado pelo Chega.

Faz tu. Miguel Gato é o jornalista do Observador que está a esta hora com André Ventura em Évora e escutou esta reação do candidato apoiado pelo Chega aos apoios manifestados por Aníbal Cavaco Silva e Paulo Portas a António José Seguro.

É a segunda volta das eleições presidenciais. Ora, quem continua sem declarar apoio a qualquer dos dois candidatos é Luís Montenegro.

Isso mesmo. Reiterou esta manhã à margem do lançamento da carteira digital da empresa na cidade do Porto.

Eu não estou em silêncio. O que eu estou é focado na minha tarefa e na minha missão, que é governar o país e, portanto, compreendendo quer as vossas questões, quer todo o debate político que se faz noutras dimensões da vida política do país, eu neste momento estou focado naquela que é a minha tarefa principal, que é conduzir a política do Governo e conduzir o país para um nível de desenvolvimento económico, de pujança económica.

E assim, Luís Montenegro reiterou a ideia de que não vai apoiar qualquer dos candidatos na segunda volta da corrida a Belém. Declaração à margem do lançamento da carteira digital da empresa, a acontecer na cidade invicta.

Uma hora e sete minutos, Miguel, um cargueiro está à deriva à saída da Barra da Figueira da Foz e corre até o risco de naufragar.

Sim, a embarcação perdeu o leme, de acordo com informações, terá batido no fundo devido à acumulação de areia. Nesta altura, o navio aguarda a chegada de rebocadores do Porto de Leixões. É isso que explica Paulo Mariano, vice-presidente da Comunidade Portuária da Figueira da Foz.

Os reboques, que não há na Figueira da Foz para rebocar o navio, daqueles que nem é grande, é um navio de 88 metros, não há nem em Aveiro também, têm que vir de Leixões. Agora vamos ver se chegam a tempo de o salvar, porque se ele começar a meter água na casa das máquinas, no casario atrás Está sujeito a ir ao fundo. Estamos na iminência, e não estou a exagerar, de uma tragédia.

É um risco admitido pela capitania, pela comunidade portuária da Figueira da Foz. É isso que explica o vice-presidente Paulo Mariano, que aqui escutávamos. O navio continua a navegar só para se segurar e evitar o naufrágio. De marcha à ré, o cargueiro tem a bandeira dos Países Baixos e segue com carga de celulose do Grupo Altri.

E a chuva vai continuar a cair nos próximos dias. É uma consequência da depressão Joseph, que chega depois da depressão Ingrid.

As consequências são as mesmas: chuva, neve, vento e agitação marítima. Os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real estão sob aviso laranja para precipitação, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Disso mesmo dá conta Alexandra Fonseca, meteorologista do IPMA.

Inicialmente no Minho e Douro litoral, já com avisos emitidos a partir da madrugada, das 06:00, nas zonas do costume: Viana, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Vila Real. Vão ser as regiões onde começa o aviso de precipitação.

As condições meteorológicas estendem-se ao resto do território na próxima noite. As condições mais instáveis vão manter-se, pelo menos, até ao fim de semana. Amanhã, todo o continente está sob aviso amarelo e laranja para precipitação, neve, vento e agitação marítima. Vamos ter neve na Serra da Estrela, pois claro, mas também em outras zonas da região norte e centro do país.

Uma hora e nove minutos, Miguel. Que outras notícias vão marcando esta segunda-feira?

O homem acusado de matar um jovem junto ao bar acadêmico da Universidade do Minho, em abril do ano passado, vai ficar em silêncio durante o julgamento. Foi o que revelou o advogado do arguido hoje, à entrada do Tribunal de Braga para a primeira audiência de julgamento. O suspeito está em prisão preventiva a aguardar o despacho do processo. É acusado pelo Ministério Público dos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida. Duas pessoas ficaram feridas após uma explosão numa esforrasqueira na freguesia da Encosta do Sol, na Amadora. Na origem do acidente, uma fuga de gás. O alerta foi dado às 10:00. Os dois feridos foram transportados para o Hospital Amadora-Sintra. O presidente da República promulgou a lei do lobby. Marcelo Rebelo de Sousa entende que foram ultrapassadas as questões que motivaram o veto em 2019. Um dos reparos prendia-se com o facto de a nova legislação não se aplicar ao presidente da República. Questão ultrapassada com a nova versão, que merece agora luz verde do chefe de Estado. O novo diploma vem criar regras de transparência aplicáveis a privados que representem interesses junto de entidades públicas.

Miguel Vieira e o Jornal da Uma.