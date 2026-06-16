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Vamos às notícias . Jornal da Uma com Miguel Vilar. Miguel, começamos com Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos diz que o primeiro-ministro de Israel tem de ser mais responsável.

Foi numa conferência de imprensa que se seguiu à reunião do G7 com Volodymyr Zelensky, acompanhado pelo emir do Qatar. O presidente norte-americano não está contente com as intervenções militares israelitas no Líbano, que ameaçam o memorando de entendimento alcançado por Estados Unidos e Irão. Trump deixa um recado a Netanyahu: Israel não existia sem Trump e os Estados Unidos.

"Sem os Estados Unidos não existiria Israel. Melhor, sem mim não existiria Israel, porque nenhum outro presidente teve a coragem de fazer o que eu fiz. Eu tenho uma grande relação com o Bibi, mas agora ele tem de ser mais responsável com a situação no Líbano. O Líbano era um grande país e eles não se podem defender. E têm também o Hezbollah, o que é um problema. Portanto, não, não estou contente com a maneira que Israel está a lidar com o Líbano e com o Hezbollah"

O desagrado é manifestado por Donald Trump depois de uma reunião do G7 com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A este propósito, Donald Trump disse que a Rússia tem de fazer um acordo e fim como positiva a reunião, que contou com a presença do presidente ucraniano.

"Tivemos uma boa reunião, a Rússia tem de fazer um acordo. Eles perderam muitas pessoas, tal como a Ucrânia. Eu falei com o presidente Putin no domingo e foi a mesma coisa. Eles perderam mesmo muita gente, mas eu vou me reunir com ele hoje novamente"

Sendo que Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, pediu ao presidente dos Estados Unidos para que intercedesse no sentido de ser possível alcançar uma solução diplomática para o conflito que opõe Moscovo a Kiev.

A Nova Ordem Internacional é tema de uma conferência organizada pelo canal televisivo Now. O presidente da República considera que vivemos um momento de rutura.

Que exige, defende António José Seguro, a reafirmação dos valores que distinguem a União Europeia, a economia de mercado, o Estado social e eleições livres. O chefe de Estado sugere também, Vasco Maltato Correia, uma relação mais equilibrada com os Estados Unidos neste novo mundo.

Transição ou rutura? Convidado a refletir sobre o presente e o futuro da ordem internacional, o presidente da República faz uma distinção.

Nas relações de poder, estamos perante uma rutura, mas nos valores, a escolha ainda é nossa.

António José Seguro dá o exemplo da invasão da Ucrânia pela Rússia, as ameaças à soberania da Gronelândia ou a intervenção militar na Venezuela para concluir.

Como todos podemos constatar, não são episódios isolados. Ganharam o estatuto de padrão de uma época.

E ainda que a rutura seja um dado adquirido, o chefe de Estado vê valor em Portugal e na Europa.

Assumimos algo que nenhuma das potências em confronto representam plenamente. Um modelo em que o poder está submetido ao direito, um modelo onde a dignidade humana não é negociável e cada cidadão tem uma base mínima de apoio estruturada pelo Estado social.

Até porque defender estes valores não é sinônimo de ingenuidade.

Ingenuidade é pensarmos que sobrevivemos abdicando deles, porque um Ocidente que abandona os seus valores para competir com os seus adversários, já perdeu a sua competição.

Seguro volta, por isso, a exigir uma relação diferente com os Estados Unidos.

Um relacionamento que perdure, com compromissos entre iguais, com lealdade e reciprocidade e sem subserviência nem rutura. A verdadeira amizade não exige concordância permanente. Afirma-se, sim, com respeito mútuo.

Também presente na conferência em Lisboa, esteve o antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, que pede uma visão pragmática para o agora e para o depois.

Sabemos que não podemos prever o futuro, mas podemos preparar para os diferentes futuros possíveis. O futuro está aberto. Em vez de termos a ilusão de prever o futuro, o melhor é preparar-nos para o futuro, seja ele qual for.

Conselho do também antigo primeiro-ministro perante uma plateia com vários ex-líderes internacionais, como a britânica Theresa May ou o espanhol José María Aznar.

Vasco Maltato Correia a acompanhar a abertura da segunda edição da Lisbon Conference do Canal Now. O presidente da República segue esta tarde para Itália, vai participar na Cimeira da Cotec Europa.

E falamos agora do antigo ministro das Finanças e antigo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Perspectiva um ano de 2027 muito difícil para o nosso país.

Sob o ponto de vista orçamental, à luz dos compromissos de crescimento da despesa do Estado até 2028, assumidos com a União Europeia. Mário Centeno explica que face à despesa de 2025 e o que se perspectiva para este ano, Portugal é obrigado em 2027 a limitar os gastos. Não se avizinha tarefa fácil, sentencia o antigo ministro.

Perspectiva-se um ano muito, muito difícil orçamentalmente em 2027, porque o compromisso é de crescimento de 1,2% para a despesa efetiva líquida. Este valor é inferior à taxa de inflação, o que significa que vamos ter uma perspectiva de redução real da despesa pública, que é uma raridade na nossa experiência orçamental desde sempre, e isso é algo de muito preocupante.

É o que perspectiva Mário Centeno, que estamos convidados pelo PS para ajudar a desenhar uma proposta de alteração ao Código Laboral que seja alternativa à proposta de lei do governo.

E ainda neste jornal, Miguel, vamos ao tema do encontro que volta a juntar esta terça-feira em São Bento, o primeiro-ministro e o líder do maior partido da oposição. André Ventura, qual é?

Reunião agendada para às 15h30. O tema é esse, as alterações ao Código do Trabalho. O Chega impõe como condição para aprovar o diploma a redução da idade de reforma para os 65 anos ou 40 de descontos. Ontem, André Ventura admitiu que essa redução possa ser feita de forma gradual até ao final da legislatura.

E é amanhã a estreia de Portugal no Mundial de Futebol.

Frente à República Democrática do Congo, o enviado especial do Observador, Miguel Cordeiro, explica-nos como vai ser o dia da comitiva, muito condicionado por essa estreia no Capitatum.

Portugal hoje tem um dia de logística. Portugal hoje vai ter um treino de manhã, no horário de Palm Beach, e depois vai fazer a mala para seguir para Houston, e em Houston vai falar Roberto Martínez e vai falar um jogador. Este é o plano da Seleção Nacional. Rúben Dias, sim, é um problema. Continua a treinar à parte do jogo amigável com a Nigéria e está em dúvida para o jogo com o Congo. Vamos ver o que acontece no treino desta manhã e também com o que diz Roberto Martínez na antevisão.

Numa conferência de imprensa que está agendada para a 00h45, hora de Lisboa.

Está na altura de rumarmos outra vez até Chaves. Foi no clube da cidade que Vozinha, o guarda-redes de Cabo Verde, alinhou na última temporada.

Daí que não seja propriamente uma surpresa o desempenho do guarda-redes na partida de ontem frente à seleção espanhola. Zero a zero foi o resultado. Vozinha foi um dos obreiros do nulo, com punhado de defesas que garantiu a inviolabilidade da baliza. Há uma hora escutámos alguns responsáveis do Grupo Desportivo de Chaves que conviveram de perto com o Vozinha e a esta hora, Miguel Pinheiro Correia.

Neste momento, temos aqui um adepto que, além de ser neutral de Chaves e ser adepto do Grupo Desportivo de Chaves, junta aqui outra curiosidade: foi treinador de guarda-redes e por isso Ricardo Rodrigues começo por aí. Ontem viu o jogo, como é que viu esta exibição de um, não sendo daqui, também é um filho da terra pelos últimos dois anos que passou aqui no Grupo Desportivo de Chaves?

É com grande satisfação. Uma exibição típica dele, uma exibição muito serena de um guarda-redes que se vê, quer pela idade, quer pelo percurso que ele teve. Esteve muito sereno num campeonato do mundo, numa estreia de um campeonato do mundo, que é sempre muito difícil e teve a felicidade de, como se costuma dizer, engatar contra uma seleção do poderio da Espanha e foi com grande satisfação que vimos essa exibição, não só dele, mas de toda a equipa, porque jogar contra a Espanha no primeiro jogo do campeonato do mundo é muito difícil. Outros jogadores também que passaram aqui pelo Desportivo de Chaves, como o Kevin, como o Márcio, que não jogou, mas que é motivo de grande satisfação e é um motivo também de que eles estão ligados ao clube. O clube tem o nome da cidade, é um mediatismo muito grande e quando o mediatismo é positivo, é sempre bom.

E agora, verdade é que o Vozinha termina este ciclo de dois anos ligado ao Grupo Desportivo de Chaves, faz esta exibição enorme, ainda faltam pelo menos dois jogos na fase de grupos para Cabo Verde. Algum amargo de boca por Vozinha ir embora do Grupo Desportivo de Chaves?

Acho que é um processo natural. Não sei de que parte é que houve o final da ligação, se da parte dele, se da parte do próprio clube, isso não conseguimos saber. O clube também tem agora uma gerência, digamos assim, diferente. Claro que ver um jogador, apesar da idade, 40 anos, fazer uma exibição destas, com a experiência que tem, é sempre positivo para um grupo de trabalho, um clube de segunda liga.

E agora, expectativas para os próximos jogos do Cabo Verde?

Cabo Verde conseguiu aquilo que é mais importante de tudo, que é continuar a sonhar. Acho que foi um jogo típico de mundial em que uma equipa claramente mais forte não conseguiu concretizar e a equipa teoricamente mais fraca acabou por ir ganhando consistência e confiança e até no final do jogo, já em período de compensação, tiveram para marcar golo num canto. Agora é difícil, mas tem que descer um bocadinho à Terra e tentar dar os mesmos 200% contra os outros adversários que deram com a Espanha.

Aqui Ricardo Rodrigues, adepto do Chaves, também antigo jogador e antigo treinador de guarda-redes, a deixar esse mote, esses 200% que Cabo Verde tem de repetir para ter sucesso nos próximos jogos e passar a fase de grupos.

E é com sotaque transmontano que fechamos esta edição da "Uma da tarde", reportagem do Miguel Pinheiro Correia, em Chaves, clube onde alinhou na última época Vozinha, o guarda-redes de Cabo Verde. Ainda sobre desporto, essa é a notícia pra qual me chamavas a atenção há instantes. Nelson, parece que o especialista, o mago do mercado de transferências de futebol, acaba de confirmar.

O insider, como tu dizes.

O insider. Ontem escreveram insider, sim. O mago Fabrizio Romano escreve que Bernardo Silva já é jogador do Real Madrid.

E fala num contrato de dois anos, podendo ainda ser estendido, é pretendido por José Mourinho, é o que diz Fabrizio Romano, e já assinou pelo Real Madrid. Talvez um assunto para abordar já de seguida na edição de hoje de "O Campeão É".