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Notícias, já a seguir. Edição da Uma, com Miguel Vidara. Em Santo Tirso, o incêndio que reacendeu durante a madrugada foi novamente dominado, mas o comandante dos bombeiros alerta que a situação pode vir a agravar-se esta tarde.

O incêndio começou ontem à tarde, esteve dominado, ocorreu um reacendimento. Entretanto, a Proteção Civil adianta que foi outra vez dominado, ou seja, foi limitado um perímetro para lá do qual as chamas não avançam. Em declarações à Sic Notícias, o comandante dos Bombeiros de Santo Tirso, Pedro Santos, avisou, no entanto, que a situação pode voltar a piorar nas próximas horas.

A partir das 16h e até cerca das 20h, iremos ter alterações ao nível das condições meteorológicas, que poderão agravar alguma situação. As equipas vão se manter no terreno, com número já mais reduzido, e poderão ter que ainda se prolongar durante o dia e a noite.

Tudo vai depender das condições meteorológicas que se formarem durante o período da tarde. O comandante dos Bombeiros de Santo Tirso garante que a população não corre perigo.

Durante a madrugada foram acionados meios adicionais, de forma a que preventivamente fossem recolocados junto destas habitações. Não houve necessidade nenhuma de retirar alguma pessoa de casa, nem temos confirmação de qualquer dano originado pelo fogo.

No balanço do combate ao incêndio e de evolução deste incêndio, durante o período da noite, em que se assistiu uma descida da temperatura. Isto são declarações do comandante dos Bombeiros de Santo Tirso, Pedro Santos, à Sic Notícias. Nesta altura, estão no terreno 87 operacionais apoiados por 27 meios terrestres.

Situação mais complicada em Vouzela, no distrito de Viseu. A esta hora estão no terreno 1200 operacionais, apoiados por 400 viaturas e 10 meios aéreos.

A descida da temperatura durante a noite ajudou ao combate, mas a situação é ainda muito imprevisível. É isso que diz o vereador da Câmara de Vouzela, com o pelouro da Proteção Civil, Pedro Correia.

A noite foi um pouco mais tranquila. Nós continuamos com muitos elementos de prevenção e de combate no terreno. Continuamos com uma frente ativa no nosso concelho. Neste momento estamos a proceder à consolidação dos pontos quentes, que são muitos. A área é muito extensa, com perímetro muito alargado. Continuamos a ter muitas preocupações com o dia. O calor vai aumentar, a temperatura vai aumentar. Temos algum vento, e como eu disse, muitos pontos quentes. Vai ser um dia longo e esperemos que corra tudo bem. Estamos a fazer alguns trabalhos de prevenção também para alguma população que ainda poderá estar próxima dessa frente mais ativa, ainda que com alguma distância, mas estamos a fazer algum trabalho de prevenção.

Declarações ao final da manhã à Sic Notícias. Este fogo começou na madrugada de quarta para quinta-feira em Vouzela, alastrou a três concelhos e é aquele incêndio que continua a mobilizar mais meios e a inspirar mais preocupações às autoridades.

Entretanto, aumentou o número de distritos sob aviso vermelho do IPMA por causa do calor.

Sim, eram sete, passam a nove. Bragança e Guarda juntam-se à lista, é o que acaba de dar conta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, numa nova atualização. O aviso vermelho vai vigorar até às 11 da noite de segunda-feira. Além de Bragança e Guarda, já estavam sob aviso vermelho os distritos de Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Setúbal, Castelo Branco e Portalegre.

Com pressas, o segundo dia das cerimónias fúnebres de Ali Khamenei, antigo líder supremo do Irão, que foi morto na sequência dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, marcam presença milhares de pessoas.

A especialista em relações internacionais, Liliana Reis, sublinha que as cerimónias servem também interesses de natureza política.

Por um lado, reforçar a legitimidade interna e, pelos vistos, está a conseguir, até pela mobilização, ainda que nós não saibamos se essa mobilização é efetivamente abnegada. Depois, há aqui também o objetivo de alimentar a narrativa do martírio, quer perante os Estados Unidos, quer perante Israel. E depois, o que me parece o mais importante, é mostrar que o Estado continua funcional e com apoio internacional.

A presença de representantes de vários países com peso na arquitetura internacional é, para Liliana Reis, um importante sinal que chega de Teerão.

Segundo as informações divulgadas pelas autoridades iranianas, cerca de 30 países enviaram delegações oficiais ao funeral, nomeadamente a Rússia, aliás, que se fez representar com Dmitry Medvedev. Também esteve presente o primeiro-ministro do Paquistão, delegações da Índia, da China, da Turquia e de vários estados da Ásia Central e de África. O que me parece é que o funeral de Ali Khamenei acabou por revelar também o mapa de alianças internacionais do Irão, e isso é que provavelmente pode preocupar Donald Trump. Revela, efetivamente, que o Irão não está isolado.

Destaque também para o filho e sucessor de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. O paradeiro de Mojtaba Khamenei permanece desconhecido, não é visto em público desde o ataque que matou o pai. Há a indicação de que ficou gravemente ferido na sequência desses ataques. Mojtaba Khamenei não marca presença nas cerimónias fúnebres que decorrem em Teerão. O regime justifica esta ausência com preocupações com a segurança do novo líder supremo do Irão.

Uma hora e seis minutos. Miguel, temos tempo ainda para outras notícias que estão a marcar esta tarde de domingo.

O Papa Leão XIV recorda as vítimas dos sismos na Venezuela. Diz que reza pelo povo venezuelano face ao momento difícil que atravessa. Foi o que disse esta manhã à janela do Palácio Apostólico, no Vaticano, durante as saudações a um grupo do coro da Universidade da Venezuela. Os terremotos provocaram atualmente quase 3 mil mortos, 93 são portugueses e lusodescendentes. A paz só vai chegar ao Oriente Médio quando Israel terminar com a ocupação ilegal dos territórios palestinianos. É o que diz o presidente do Egito, o primeiro país árabe a assinar um acordo de paz com Israel em 1979. Abdel Fattah al-Sisi defende que uma solução negociada entre Israel e a Palestina é o único caminho para a paz, segurança e prosperidade da região. Declaração que coincide com intensificadas ações militares israelitas na Cisjordânia. A seleção nacional realiza hoje o último treino antes do jogo com a Espanha, dos oitavos de final do Mundial. Roberto Martinez e um jogador fazem mais logo a antevisão da partida. A equipa chegou de madrugada a Dallas, no Texas, foi recebida no hotel por centenas de adeptos num clima de festa e euforia. O jogo com a Espanha está marcado para às 20h, tem relato e comentários na Rádio Observador. A conferência de imprensa da seleção tem hora marcada para as 18h45 deste domingo.

E vai ser acompanhada pelo Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador. Vai poder ouvir inclusive essa conferência de imprensa aqui na Rádio Observador. Vamos também acompanhar a conferência de imprensa da seleção espanhola às 21h30. É o ponto final nesta edição da Uma com o Miguel Vidara.