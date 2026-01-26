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Seis em faço. Jornal das duas com Miguel Videira. E Miguel, André Ventura reagiu há pouco aos apoios de Cavaco Silva e Paulo Portas à candidatura de António José Seguro.

Em declarações aos jornalistas, o candidato apoiado pelo Chega na segunda volta diz que não fica surpreendido com o apoio de Cavaco Silva a António José Seguro. Afirma que o apoio do antigo presidente e primeiro-ministro até pode ser positivo para a candidatura protagonizada por André Ventura.

Não era muito expectável que o professor Cavaco Silva fizesse...

Aqui um pequeno problema com este som de André Ventura, de reação a este anúncio de apoio de Cavaco Silva a António José Seguro. Diz André Ventura que não fica propriamente surpreendido. Já o apoio anunciado por Paulo Portas, esse sim, provoca surpresa.

Por exemplo, o doutor Paulo Portas é um pouco surpreendente. Que alguém que defende que o socialismo destrói, que o socialismo mata, alguém que estava, aliás, no governo quando António José Seguro estava a fazer a vida negra ao governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. Era uma boa questão saber o que pensará Pedro Passos Coelho deste apoio de Paulo Portas.

André Ventura, em declarações aos jornalistas esta manhã em Évora, de visita a uma cajeria. O candidato apoiado pelo Chega está durante a tarde na Baixa da Banheira, distrito de Setúbal.

Quem continua sem declarar apoio a qualquer dos candidatos é Luís Montenegro.

Isso mesmo reiterou esta manhã na cidade do Porto.

Eu não estou em silêncio. O que eu estou é focado na minha tarefa e na minha missão, que é governar o país. E, portanto, compreendendo quer as vossas questões, quer todo o debate político que se faz noutras dimensões da vida política do país, eu neste momento estou focado naquela que é a minha tarefa principal, que é conduzir a política do governo e conduzir o país para um nível de desenvolvimento económico, de pujança económica.

Luís Montenegro é confrontado de novo esta manhã com a pergunta sobre se vai apoiar algum dos candidatos na segunda volta das presidenciais. Luís Montenegro esteve esta manhã na cidade invicta, a pretexto do lançamento da carteira digital da empresa.

E Miguel, um cargueiro está à deriva à saída da Barra da Figueira da Foz e corre o risco de naufragar.

A embarcação perdeu o leme, de acordo com informações da Comunidade Portuária da Figueira da Foz, o navio terá batido no fundo devido à acumulação de areia e nesta altura aguarda pela chegada de rebocadores que têm que vir do Porto de Leixões. É isso que dá conta o vice-presidente da Comunidade Portuária da Figueira da Foz, Paulo Mariano.

Os reboques, que não há na Figueira da Foz para rebocar um navio daqueles, que nem é grande, é um navio de 88 metros, não há nem em Aveiro também, têm que vir de Leixões. Agora vamos ver se chegam a tempo de o salvar, porque se ele começar a meter água na casa das máquinas, no casario atrás, está sujeito a ir ao fundo. Portanto, estamos aqui na iminência, e não estou a exagerar, estamos aqui na iminência de uma tragédia.

O naufrágio desta embarcação, que tem bandeira dos Países Baixos e segue carregado com carga de celulose do Grupo Altri, está em risco de naufrágio a aguardar pelos rebocadores que seguiram do Porto de Leixões.

E a chuva vai continuar a cair nos próximos dias. Uma consequência da depressão Joseph, que chega depois da depressão Ingrid.

Com chuva, neve, vento e agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso laranja para precipitação para os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real. Disso mesmo deu conta a meteorologista do IPMA, Alexandra Fonseca.

Inicialmente no Minho e Douro litoral, já com avisos emitidos a partir da madrugada das 06:00, nas zonas do costume, Viana, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Vila Real. Portanto, vão ser as regiões onde começa o aviso de precipitação.

Sendo que as condições meteorológicas adversas vão depois estender-se ao resto do território na próxima noite e vão continuar, pelo menos, até ao fim da semana. Amanhã, todo o continente está sob aviso amarelo e laranja para precipitação, neve, vento e agitação marítima. Está prevista a queda de neve não só na Serra da Estrela, mas também noutras regiões do Norte e Centro do país.

E precisamente na Serra da Estrela, a presença de neve significa a presença massiva de turistas. As unidades hoteleiras vão estar completamente lotadas até o Carnaval.

É isso mesmo que indica o presidente do Turismo do Centro, Rui Ventura.

Temos a expectativa e também temos a informação daquilo que é o alojamento e a ocupação hoteleira, que muitas delas esteve esgotada e, portanto, isto é aquilo que nos foi feito chegar à entidade do jornal, no fundo, é relatar aquilo que é muita afluência de hóspedes e praticamente a lotação cheia.

O presidente da Câmara de Manteigas, Flávio Massane, afirma que a Serra da Estrela está a viver um inverno à antiga.

Foi incrível em termos de posicionamento da Serra da Estrela. Pelo que eu disse, um inverno à antiga, com muitos episódios de neve, mas também porque as pessoas estão cada vez mais a ligar-se ao turismo de natureza e ao turismo de montanha, e esta nossa montanha de Portugal acaba por ser e ter esse forte atrativo. Eu, das conversas que tenho tido também com as unidades hoteleiras e com os empresários desta zona, é que até ao Carnaval os hotéis estão praticamente cheios. Portanto, é muito bom podermos garantir que até ao fim de semana do 14 de fevereiro, que antecede o Carnaval

Nós temos praticamente lotação esgotada.

Uma boa notícia para as unidades hoteleiras desta região do país. Na cidade da Guarda, a queda de neve foi mais ligeira. O presidente da autarquia, Sérgio Costa, revela que os hotéis da cidade ainda não estão completamente lotados para as próximas semanas.

Ainda não estão totalmente lotados, mas estão a caminho disso. Isso é muito importante e é um bom sinal para a nossa economia. Ainda temos algumas vagas, aquilo que nos vão dizendo. Ou seja, se há pessoas que ainda estão a pensar vir para a Serra da Estrela, venham, porque ainda temos algumas vagas nas unidades hoteleiras, porque isto é muito importante para a nossa pegada económica.

Sendo que, como já aqui dei conta, há de facto a previsão para os próximos dias de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

E a Comissão Europeia abriu uma investigação à ferramenta de inteligência artificial da rede social X, responsável por ter criado milhões de imagens sexualmente explícitas. O especialista em proteção de dados, Rodrigo Adão da Fonseca, explica que cabe à empresa mostrar que consegue impedir estas situações no futuro.

De acordo com o estudo citado pelo Político, a ferramenta conhecida como Grok terá gerado cerca de três milhões de imagens sexualizadas a pedido de utilizadores apenas em 11 dias. Mais de 20 mil envolviam crianças. A Comissão Europeia vai avaliar se a empresa antecipou esta possibilidade e mitigou a possibilidade da ferramenta gerar este tipo de conteúdos. Ouvido pelo jornalista Vasco Maldonado Correia, Rodrigo Adão de Fonseca afirma que a funcionalidade pode ser desativada até que haja sinais de melhoria.

Pode haver, por exemplo, uma suspensão até que o X demonstre que consegue tutelar adequadamente os resultados deste tipo de deepfakes, ou pode passar, por exemplo, por desativar esta funcionalidade no X enquanto ela não estiver madura. Esta ideia de que também qualquer ferramenta pode ser lançada a título experimental enquanto ela não está madura, não é aceitável.

Rodrigo Adão de Fonseca sugere que os próprios utilizadores também devem ser responsabilizados pela forma como interagem com a inteligência artificial.

Não vamos ignorar que na outra ponta e no outro eixo, há pessoas, e temos assistido cada vez mais uma degradação do comportamento das pessoas nas redes, que não é propriamente aceitável e não pode ser imputado de uma forma completa só às próprias redes sociais. Isso é infantilizar e desresponsabilizar pessoas que, na maior parte das vezes, são supostamente adultas e supostamente responsáveis.

O especialista em proteção de dados e cibersegurança, Rodrigo Adão de Fonseca, ouvido pelo jornalista Vasco Maldonado Correia.

No desporto, vamos ao Europeu de andebol. A seleção portuguesa tem daqui a pouco um jogo decisivo frente à Noruega.

Partida de extrema importância para a equipa orientada por Paulo Jorge Pereira na fase principal da competição. Portugal perdeu os dois jogos frente à Alemanha e à França. O central Rui Silva esclarece que apesar das derrotas nesta fase do Europeu, ainda tudo é possível.

As coisas não estão tão claras como aquilo que podiam estar, mas a verdade é que nós não vamos desistir. Vamos agora entrar com a Noruega para ganhar o jogo. Sabemos que ainda há quatro pontos em disputa para todas as seleções. Tudo é possível. Sabemos que é difícil, mas não é isso que nos vai abalar, nem é isso que vai nos fazer estar menos focados para ganhar os jogos.

E o próximo é frente à Noruega. Ambas as equipas têm dois pontos nesta fase. O apito inicial está marcado para as 14h30, daqui a menos de meia hora.

Miguel, vamos ainda a outros temas em destaque.

O corpo do último refém em Gaza foi localizado pelo exército de Israel após buscas num cemitério na zona leste da cidade de Gaza. As Forças de Defesa Israelitas afirmam que o corpo do sargento Ram Qwasi foi localizado e identificado esta segunda-feira, uma informação que está a ser avançada pelo Times of Israel. Era o último refém cujo corpo ainda estava retido em território palestiniano. As buscas do exército israelita decorreram num cemitério na zona leste da cidade de Gaza. O Infarmed suspendeu a comercialização de nove lotes do medicamento antidepressivo Sertralina Tulaive. Foram detectados valores elevados de impurezas. A Autoridade Nacional do Medicamento ordenou também a suspensão imediata de 10 lotes do medicamento Ternomin e Atenolol, medicamentos para hipertensão. Apela às entidades que tenham estes lotes de medicamentos para que não os vendam. Um homem acusado de matar um jovem junto ao Pavilhão Académico da Universidade do Minho em abril do ano passado, vai ficar em silêncio durante o julgamento. Foi o que revelou o advogado do arguido hoje à entrada do Tribunal de Braga. O suspeito está em prisão preventiva. A aguardar pelo desfecho do julgamento, é acusado dos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida.

Notícia de fecho do Jornal das duas.