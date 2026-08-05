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Jornal das duas com Miguel Vieira. Miguel, as autoridades alemãs estão a investigar um incidente com um drone no aeroporto de Leipzig, que provocou perturbações nas operações durante esta madrugada.

O alerta surgiu pouco antes da meia-noite, depois de ter sido avistado um objeto voador não identificado na zona da pista sul do aeroporto, que serve de centro de operações para uma grande empresa de logística e entregas. Há a suspeita de que o drone, Hugo Furtunato Oliveira, continha explosivos.

É o que avança o Bild. Segundo o jornal alemão, imagens de raio-X do aparelho mostram um detonador no interior do drone, ainda que inoperacional. As autoridades não confirmam. O Ministério do Interior alemão confirma apenas que foi localizado um objeto voador não identificado nas imediações do aeroporto e que o caso está a ser investigado. Certo é que um robô antiexplosivos foi mobilizado para verificar este objeto.

Hugo, o incidente teve impacto direto nas operações no aeroporto.

Sim, o tráfego aéreo chegou a estar totalmente suspenso durante algum tempo. Vários voos, incluindo pelo menos um de passageiros, tiveram mesmo de ser desviados para outros terminais. Segundo o Ministério dos Transportes alemão, enquanto o tráfego aéreo estava a ser desviado, um avião de carga teve de abortar a aterragem depois de ter colidido com o objeto no ar, mas acabou por conseguir pousar em Hanover. Segundo o jornal Bild, a aeronave colidiu a uma altitude de aproximadamente 400 metros com o objeto desconhecido, que provocou danos ligeiros na parte dianteira do avião. As operações foram normalizadas já durante a manhã desta quarta-feira.

E as autoridades alemãs, Hugo, admitem que possa haver dedo de agentes russos.

Isto porque o drone foi encontrado perto de um avião de carga ucraniano, Antonov. Desde a invasão russa da Ucrânia, em 2022, que a frota operacional da Antonov passou a utilizar este aeroporto na Alemanha como principal centro logístico e operacional. Além disso, multiplicam-se também os relatos na Alemanha e noutros países europeus de drones a sobrevoar locais sensíveis como aeroportos, bases militares e instalações industriais. Em julho de 2024, uma encomenda pegou fogo no aeroporto de Leipzig, antes de ser carregada num avião de carga da DHL. Os serviços de segurança investigaram este incidente como uma alegada operação de sabotagem incendiária com possíveis ligações a Moscovo. A Rússia, no entanto, nega estar por detrás de quaisquer incidentes deste gênero.

Um caso aqui contado pelo jornalista do Observador, Hugo Furtunato de Oliveira. Está a ser investigado pelas autoridades alemãs depois de ter sido avistado um objeto não identificado na zona da pista sul do aeroporto de Leipzig. A circulação aérea esteve interrompida.

No dia em que o presidente da Ucrânia volta a pedir aos aliados sistemas de defesa antimíssil. O Financial Times revela que Donald Trump recusou o pedido feito na semana passada por Zelenskyy para o envio de mísseis de defesa Patriots.

Por falta de estoque. De acordo com as fontes contactadas pelo Financial Times, Trump explicou ao presidente da Ucrânia que os mísseis que os Estados Unidos têm disponíveis são necessários para defender as bases e ativos norte-americanos no Médio Oriente. De acordo com a imprensa norte-americana, os estoques de mísseis de defesa aérea estão em níveis baixos. Já foram utilizados 80% dos mísseis THAAD e 50% dos Patriot, os tais mísseis de defesa pedidos pela Ucrânia.

Pedido feito hoje outra vez por Zelenskyy, depois desse ataque russo da última madrugada contra Kiev.

Que provocou a morte de 17 pessoas. A Força Aérea da Ucrânia admite que não conseguiu interceptar nenhum dos 28 mísseis lançados pelas forças russas. Entretanto, a presidenta da Comissão Europeia já veio contar os ataques. Von der Leyen fala em atrocidades horríveis e anuncia o novo pacote de ajuda financeira. Mais de 1,4 mil milhões de euros, verba que corresponde aos juros dos ativos russos congelados na Europa. Von der Leyen diz que Moscovo tem de pagar pela destruição que está a causar à Ucrânia.

O governo de Navarra está disponível para acolher os menores que chegaram a Ceuta.

É o que avança o El País. O governo regional apela ainda às outras regiões autónomas que sigam o exemplo. A ministra dos Direitos Sociais de Navarra lembra às comunidades que recusaram participar no acolhimento de menores que o cumprimento da lei, dos acordos firmados entre as administrações públicas, é uma obrigação. Estas declarações surgem numa altura em que o governo de Espanha afirma que, neste momento, a prioridade é precisamente a retirada de menores de rua. Há a estimativa de que cerca de 500 crianças estão nestas condições. Quanto ao número de mortos, subiu para 79. É o mais recente balanço das autoridades de Espanha.

E, entretanto, Miguel, pode estar a ser preparada uma nova entrada em massa de migrantes em Ceuta daqui a 10 dias.

É pelo menos a informação que circula nas redes sociais. Vemos lá no dia 15 de agosto, é o que se pode ler num grupo seguido por mais de 23 mil pessoas, destinado precisamente a pessoas interessadas em emigrar. Ainda assim, há quem considere que estas informações são falsas. Não há confirmação oficial por parte dos governos de Espanha e Marrocos sobre a existência de um plano organizado para uma nova entrada em massa na cidade de Ceuta.

O Tribunal de Contas detetou uma série de infrações financeiras associadas ao período em que Luís Neves desempenhou as funções de diretor nacional da Polícia Judiciária. Uma auditoria que reporta a 2023.

Em causa, sobretudo contratos para a compra de combustível e viagens. O Tribunal de Contas conclui que estas operações financeiras não respeitaram as regras de contratação pública. Foram ainda detetadas outras situações relacionadas, por exemplo, com a utilização do cartão de crédito ou atribuição de telemóvel. De acordo com o relatório de auditoria a que o Observador teve acesso, o veredito sobre as contas da PJ foi favorável, ainda que com reservas. O Tribunal de Contas aprovou a gestão financeira, mas com reparos e recomendações. As infrações detetadas podiam ter dado origem a sanções. Não deram. O jornalista do Observador, João Paulo Coutinho, explica que o perdão foi concedido com base numa disposição da lei que implica o cumprimento de três condições.

É quando há negligência, quando nunca tinha havido uma recomendação anterior e quando se trata da primeira

Da primeira falha, por assim dizer, do visado. Em suma é, se não havia uma falha prévia, nós deixamos passar esta à primeira. É um pouco esse o espírito da lei. E com isso, tendo em conta que esta também foi, se eu não me engano, a primeira auditoria do Tribunal de Contas e até de um órgão de controle sobre a PJ, pelo menos durante o mandato do Luís Neves, estava sempre salvaguardado desse ponto de vista.

Porque ele não tinha sido ainda fiscalizado, digamos assim, por esta entidade.

Nos argumentos, eles próprios invocam isso, que era a primeira vez que a sua conduta estava a ser questionada e que só isso já atestava a sua boa fé, a sua probidade e o seu rigor na gestão.

As explicações do jornalista João Paulo Coutinho, jornalista do Observador, é o convidado desta quarta-feira do podcast História do Dia, precisamente centrado neste relatório do Tribunal de Contas relativo à gestão financeira da Polícia Judiciária em 2023, a coincidir com a liderança do agora ministro da Administração Interna, Luís Neves.

Arranca daqui a cerca de uma hora a edição 87 da Volta a Portugal em Bicicleta.

Com um prólogo de 6,5 km, com partida e chegada ao Parque do Império, na zona de Belém, em Lisboa. É por lá que está o jornalista do Observador e camisola branca, símbolo da juventude, Miguel Pina-Andrade. Miguel, agora aqui em direto, o que veem os teus olhos?

Muita gente, Miguel, muitos turistas que aproveitam este dia de sol para visitar os Jardins da Praça do Império, mas os entusiastas do ciclismo propriamente dito ainda não se fazem sentir muito, veem-se apenas algumas bicicletas aqui a passar. O ambiente ainda está a aquecer, os stands dos patrocinadores já estão a funcionar a todo o gás. Ouve-se música, que acho que é percetível, e as lojas com equipamento de ciclismo estão abertas. Os fãs de ciclismo podem participar em vários desafios para ganhar brindes. Ainda não se veem estes fãs, a maioria das pessoas que se veem aqui a passear são turistas. Os ciclistas, esses sim, já pedalam pelo percurso deste prólogo da Volta a Portugal. Como disseste, arranca mais ou menos daqui a uma hora, tem 6,5 km, começam e acabam aqui na Praça do Império. O aquecimento já começou. O norte-americano Joshua Leabo é o primeiro a partir. O português Rafael Reis, que já venceu o prólogo sete vezes, vai ser o último a pedalar por este percurso. Arranca por volta das 17h20, o português Rafael Reis. São 119 ciclistas que até dia 16 deste mês vão andar pelas estradas de Portugal. O primeiro-ministro Luís Montenegro também vai marcar presença no início desta edição número 87 da Volta a Portugal, é por volta das 15h. Até o início do prólogo, a expectativa, Miguel, é de que o recinto aqui montado continue a encher.

Miguel Pina-Andrade é o jornalista do Observador. A esta hora em que Belém vai acompanhar este arranque da edição número 87 da Volta a Portugal em Bicicleta e como o Miguel aqui dizia, o primeiro-ministro Luís Montenegro vai marcar presença nesta ocasião.

Vamos a outras notícias em destaque nesta tarde.

A taxa de desemprego desceu para 5,3% no segundo trimestre do ano. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística representa uma redução de 0,8 pontos percentuais face ao trimestre anterior. Em comparação com o mesmo período do ano passado, também se registou uma descida desta feita de 0,6 pontos percentuais. A Polícia Judiciária apreendeu cinco toneladas de cocaína num navio porta-contentores que foi ontem alvo de buscas em Sines. Foram detidos três tripulantes, dois em situação clandestina e irregular, e um elemento da tripulação por suspeita de envolvimento num esquema de tráfico de droga. É isso que se pode ler no comunicado divulgado pela Polícia Judiciária esta manhã. Para daqui a menos de uma hora, às 15h, está agendada uma conferência de imprensa. Na Guatemala, o Vulcão do Fogo está em erupção, já obrigou a deslocação de milhares de pessoas. As autoridades da Guatemala lançaram alerta vermelho, abrange as zonas afetadas pela erupção do vulcão a 35 km da capital. Este vulcão é o mais ativo da América Central, está em erupção desde segunda-feira. Nesta altura expele lava, gás e cinza. Foram retiradas perto de 1700 pessoas de casa. Estima-se que mais de 29 mil tenham sido afetadas pela atividade deste vulcão.