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São 15h. Começa agora o Jornal das 3, com edição do Miguel Vieira. Miguel, Pedro Nuno Santos considera que o programa eleitoral da AD é um embuste.

Foi essa a expressão usada pelo secretário-geral do PS durante o encontro com militantes em Esposende. Em causa, a despesa prevista no programa da coligação PSD/CDS, ontem apresentado.

Luís Montenegro, quando nós apresentamos o nosso programa, acusou-nos de despesismo e de irresponsabilidade. Nós apresentamos medidas que custam 1.750 milhões de euros. Passada uma semana, o PSD apresenta o seu programa e o que nós descobrimos é que o PSD apresenta uma despesa que é o dobro daquela que o Partido Socialista apresenta no seu programa, sempre com o mesmo objetivo: enganar os portugueses para ter os votos dos portugueses.

Pedro Nuno Santos fala num embuste. O secretário-geral do PS aproveitou também a ocasião para responder ao repto ontem lançado pelo presidente do PSD.

Luís Montenegro lançou-me um desafio por estarmos a lembrar os truques no IRS e desafiou o líder do PS, desafiou-me a mim, a dizer se houve ou não redução do IRS. E eu quero vos dizer a todos: houve redução de IRS. A grande redução de IRS foi decidida pelo governo anterior do PS e a redução do IRS, que foi feita durante o ano de 2024, foi a aprovação de uma proposta do PS. Houve, por causa do PS.

Pedro Nuno Santos, durante um almoço-comício em Esposende, com o programa eleitoral da AD em mira.

Luís Montenegro nega que o PSD tenha sido financiado pela gasolineira, que é também cliente da empresa familiar do presidente do PSD.

A notícia avançada na edição deste fim de semana do semanário Expresso dá conta que vários membros da família Barros Rodrigues fizeram doações ao Partido Social-Democrata. Luís Montenegro admite que possam ter sido feitas contribuições a título individual, mas nega que haja uma empresa a patrocinar o PSD.

Um cliente da Spin on Viva estava no top dos financiadores do PSD. É falso. É simplesmente falso. Não há nenhum cliente dessa empresa que seja financiador do PSD. Aliás, não há nenhuma empresa que financie o PSD. Há cidadãos, individualmente, que fazem donativos aos partidos políticos, pequenos donativos, que no caso do PSD são sempre registados de forma transparente, de forma legal. É possível que alguns deles tenham relações familiares com dirigentes partidários e até com titulares de responsabilidades empresariais, mas fazer qualquer associação com o presidente do partido, que não tem nada a ver com isso, nem sequer intervém nesse assunto, é simplesmente manipulação.

Declaração de Luís Montenegro à margem da Feira do Folar, em Valpaços. O presidente do PSD foi também confrontado com a manchete este sábado do Correio da Manhã, com o título "Montenegro esconde contas". O jornal conta que Luís Montenegro não declarou todas as contas que tem ao Tribunal Constitucional. Ora, Luís Montenegro nega.

É falso. Ao longo dos últimos 25 anos, eu tenho, nas minhas declarações junto do Tribunal Constitucional, nomeadamente, feito sempre menção das minhas contas bancárias. E tenho feito menção de acordo com aquilo que é o preenchimento das respectivas declarações. É verdade que me foram pedidos esclarecimentos adicionais, precisamente na sequência de uma notícia do Correio da Manhã, e que esses esclarecimentos foram prestados e que o caso ficou encerrado com esses esclarecimentos.

O presidente do PSD rejeita, como ouvimos, ter omitido contas bancárias ao Tribunal Constitucional.

Miguel, o LIVRE lamenta que o primeiro-ministro não tenha participado no debate de ontem à noite.

Francisco Paupério acredita que Luís Montenegro está a desconsiderar os partidos mais pequenos, ao faltar aos debates, e que o faz de forma deliberada. O candidato do LIVRE vai mais longe, diz que é um mau sinal para a democracia que o primeiro-ministro escolha com quem quer debater.

O que parece que aconteceu foi que Luís Montenegro não queria estar no debate com todos os partidos. E se nós tentarmos encontrar uma explicação, não encontramos. O facto de dizerem que o CDS faz parte da coligação e que, portanto, tinha um lugar à mesa, a verdade é que não só o ano passado não participou, mas também se olharmos para tudo o que foi a Parte Democrática de Portugal, normalmente são sempre os líderes da coligação e os supostos candidatos a primeiro-ministro, coisa que Nuno Melo não é. Nós, muito antes do debate, avisamos que não era bom para a democracia Luís Montenegro não estar presente.

Francisco Paupério, convidado da Rádio Observador, esteve aqui esta manhã a analisar o debate de ontem, mais um debate no âmbito das legislativas do próximo dia 18 de maio. Foi também convidada a Liliana Reis, até aqui deputada do PSD. Desvaloriza esta questão, recusa que Luís Montenegro queira evitar os debates, quer, sim, sublinha, dar espaço ao líder do CDS com quem partilha a coligação.

Olhando agora para a política internacional, Nicolás Maduro vai marcar presença nas comemorações do Dia da Vitória em Moscovo.

É uma informação avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. O presidente venezuelano participa nas cerimónias dos 80 anos da vitória sobre o regime nazi, que acontece em 9 de maio, na capital russa. Espera-se ainda que Nicolás Maduro aproveite a visita para assinar um acordo bilateral com o presidente russo. Putin sugeriu no mês passado essa possibilidade da assinatura de um tratado de parceria estratégica com Caracas.

A Ucrânia triplicou a produção de armas em 2024.

De acordo com o ministro das Indústrias Estratégicas ucraniano, no ano passado foram gastos quase 8 mil milhões de euros em armamento. O objetivo em 2025, este ano, segundo o governante, é quadriplicar este valor. Também a produção de mísseis balísticos aumentou oito vezes e a produção de munições de artilharia e de morteiros cresceu quase três vezes face a 2023.

Agora no desporto. Foco total no jogo de amanhã, é o que pede Bruno Lage. O Benfica recebe na Luz o Arouca, jogo a contar para a jornada número 29 da Liga.

O treinador das Águias sublinha que é muito importante ganhar a partida de amanhã. Bruno Lage pede foco total ao plantel.

Foco total e acho que amanhã é um bom exemplo disso, que todos, quer nós, quer os jogadores, quer adeptos, estamos no foco certo para atingir os nossos objetivos. E nós, olhando para aquilo que é o nosso percurso, nós temos que estar é focados naquilo que são os nossos objetivos e para estarmos focados nos nossos objetivos, temos amanhã que estar apenas focados no jogo e ser favoritos em vencer o jogo de amanhã.

Bruno Lage, técnico do Benfica, em antevisão do Benfica-Arouca de amanhã.

E agora neste jornal, tempo para as notícias de âmbito local. Começamos por onde, Miguel?

Seixal. A Câmara Municipal vai alocar quase € 8 milhões para a construção de duas novas escolas, uma escola básica e jardim de infância no Pinhal do General, em Fernão Ferro. O outro projeto é para a construção de um jardim de infância no Fogueiteiro. Na reunião pública do Executivo Municipal, na passada quarta-feira, foi aprovada a abertura do concurso público. No total, vão ser construídas 12 salas para o primeiro ciclo, sete para o ensino pré-escolar. Além disso, fazem ainda parte do projeto a construção de um refeitório, biblioteca, cozinha e áreas de apoio e recreio. Ao "Diário do Distrito", o presidente da Câmara do Seixal explica que estas obras e estas intervenções têm por objetivo responder ao aumento da população de 22% face aos últimos censos na freguesia de Fernão Ferro. Na Amadora, a PSP e a ASAE encerraram três restaurantes por suspeitas de abate clandestino e alimentos fora do prazo. É o resultado de uma operação de fiscalização em cooperação entre a PSP, a Polícia Municipal e entidades públicas como a Autoridade Tributária, a ASAE e Segurança Social. A intervenção teve por objetivo responder a múltiplas denúncias e reclamações apresentadas por diversos cidadãos. Ao todo, foram elaborados 38 autos de notícia por contraordenações. No caso dos três restaurantes encerrados por abate clandestino e exercício de alimentos fora do prazo, estão em causa infrações penais consideradas graves. A maioria das contraordenações está relacionada com infrações laborais, a não emissão de faturas e falta de documento de transporte de gêneros alimentares perecíveis. Em Santa Maria da Feira, a GNR deteve dois homens por roubos, coação e ofensas à integridade física. Os detidos têm 28 e 48 anos, estavam a ser investigados há cerca de um mês por roubos com recurso a uma arma branca na localidade de Escapães. Os detidos já foram presentes ao juiz de instrução para a aplicação das primeiras medidas de coação e um dos suspeitos vai aguardar julgamento em prisão preventiva. Em Rio Maior, 87% dos trabalhadores da Nobre aderiram à greve de ontem, segundo a Agência Lusa. Os dados são avançados pelo sindicato responsável pela convocatória desta paralisação, o SINTAB, é a 19ª greve que estes trabalhadores realizam em dois anos. Em causa, a recusa da administração da Nobre de negociar o caderno reivindicativo apresentado para este ano de 2025. Os trabalhadores exigem um aumento salarial de € 150, a valorização do subsídio de refeição, o aumento do valor das diuturnidades e a atribuição de 25 dias de férias anuais. Já foi marcada uma nova greve para o próximo dia 2 de maio. Terminamos com Vila do Conde. A Páscoa chega mais cedo no Jardim da Avenida Júlio Graça e junto à Igreja Nosso Senhor dos Navegantes, foram organizadas várias iniciativas, mercados, ateliês, carroçais e outras diversões. O tema principal é claro, a Páscoa. Para os mais gulosos, vão também estar à venda produtos gastronómicos como lamentos, biscoitos, chocolates, pão-de-ló, entre outras iguarias e docerias. A iniciativa resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Vila do Conde e a Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde. Estes eventos decorrem até ao próximo dia 27 de abril.

E é assim, desta forma doce, que pomos um ponto final neste jornal aqui na sua Rádio Observador. Já sabe que pode consultar outras notícias no nosso site em observador.pt.