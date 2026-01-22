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Jornal das três, com edição do Miguel Videira. E Miguel, terminou há instantes a conferência de imprensa conjunta da Autoridade Nacional da Proteção Civil, IPMA e GNR, por causa do agravamento das condições meteorológicas.

Mau tempo que já é sentido a esta hora em várias regiões do país, com chuva intensa e forte agitação marítima. É uma consequência da passagem pelo território da depressão Ingrid. Entra em vigor, a esta hora, às 15h, um aviso amarelo em vários distritos de Portugal continental. Rumamos, sem demora, até à sede da Proteção Civil, onde está o jornalista do Observador, António José Soares, que acompanhou a conferência de imprensa. António, para o que é que nos devemos preparar?

Boa tarde, Miguel. Devemo-nos preparar para uma sexta-feira e uma madrugada de sábado muito complicadas. De acordo com o IPMA, as condições meteorológicas vão ser pouco comuns para esta altura do ano no continente, com muita chuva, neve, agitação marítima e também vento. Por exemplo, no caso da neve, prevê-se que a cota baixe até os 400, 600m e, na costa ocidental, as ondas poderão atingir até 7 a 9m de altura. Por isso, a Proteção Civil, devido a estas previsões do IPMA, alerta para os riscos nas zonas de queda de neve. Diz mesmo que algumas aldeias e algumas zonas do país poderão ficar isoladas devido à neve e o socorro dificultado. Chama a atenção, por exemplo, para Viseu, Fundão e eventualmente poderemos ter situações dessas também na região de Leiria e Coimbra. Por isso, a Proteção Civil está em prontidão especial em todo o país, exceto no Alentejo Central e Baixo Alentejo, que vão ser poupados. Pede às pessoas para evitarem a circulação rodoviária. Pede também que seja avaliado, concelho a concelho, o eventual encerramento de escolas, creches e serviços não essenciais, assim como a realização de espetáculos ao ar livre ou de qualquer atividade que envolva um grande número de pessoas. Pede para a população não ir para as zonas costeiras ver as ondas, nem tentar subir às serras para ver a neve, porque muito provavelmente vão encontrar estradas encerradas. Devido a todo este cenário, a GNR tem preparadas várias medidas de prevenção, como a mobilização de viaturas todo-terreno com, por exemplo, correntes de neve e também limpa-neves. A GNR está em contacto com as concessionárias das várias autoestradas do país e com as infraestruturas de Portugal. Estão mesmo mobilizadas e em prevenção 34 equipas da GNR para fazer face a este mau tempo, que se prevê que tenha as piores alturas durante o dia de sexta-feira e a madrugada de sábado. Fica também ainda um aviso da Proteção Civil que a partir das 16h de hoje, entre as 16h e as 18h, vão ser enviados SMS para todo o país a dar estes alertas, exceto para a região de Évora e região de Beja, que são então aquelas regiões do Alentejo Central e Baixo Alentejo que serão poupadas a esta tempestade Ingrid, pelo menos a estas piores condições meteorológicas, Miguel.

António José Soares, jornalista do Observador, que acompanhou esta conferência de imprensa e os avisos das autoridades para um considerável agravamento das condições meteorológicas. Sendo que a esta hora, 15h, entrou em vigor o aviso amarelo para os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra, que termina às 18h, até às 21h, o aviso para os distritos de Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Portalegre e Braga. E como o António José Soares aqui referia, as condições meteorológicas vão agravar-se de forma substancial no fim de semana.

E Miguel, Volodymyr Zelenskyy acusa os líderes europeus de inação na Europa.

A partir de Davos, na Suíça, o presidente ucraniano afirma que falta poder à Europa, ao contrário do que acontece com os Estados Unidos. Recorreu ao exemplo da Venezuela para dizer que graças à intervenção norte-americana, Nicolás Maduro está prestes a enfrentar o julgamento e que não é o caso do presidente russo Vladimir Putin. Zelenskyy acrescenta que a Europa nem conseguiu avançar com a criação de um tribunal internacional para julgar os crimes de guerra russos em território ucraniano.

"What's missing? Time or political will?"

"O que falta? Tempo ou vontade política. Muito frequentemente, na Europa, há sempre qualquer coisa que é mais urgente do que a justiça. Neste momento, estamos a trabalhar ativamente com os parceiros nas garantias de segurança e eu estou grato por isso, mas isso é para depois da guerra terminar. Mas em relação ao cessar-fogo, quem pode ajudar a concretizá-lo? A Europa adora discutir o futuro, mas evita agir no presente. As ações de hoje vão definir o tipo de futuro que vamos ter". Volodymyr Zelenskyy, há instantes, na intervenção que fez durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Uma intervenção que se seguiu ao encontro que manteve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. À saída deste encontro e em declarações à CNN, Donald Trump disse que o encontro correu bem, mas ainda há caminho a trilhar.

Vamos ao desporto. O Europeu de Andebol, Portugal joga a esta hora frente à Alemanha.

Sim, é o primeiro jogo da seleção nacional portuguesa na fase principal do Europeu de Andebol. Portugal chega a este encontro depois da brilhante vitória da equipa das Quinas frente à tetracampeã do mundo, a Dinamarca. Nesta fase principal, há dois grupos. Passam à fase seguinte, às meias-finais da competição, os dois primeiros classificados de cada grupo. Nesta altura, a seleção portuguesa está a perder por 11x10 E vou precisar da tua ajuda, Filipa, para nos dares conta quanto tempo de jogo desta primeira parte.

Boa questão, que eu daqui também não consigo ver.

Também não. Estamos os dois pitógios.

Penso que 29 minutos.

29 minutos.

Estamos a precisar de fazer uma update dos resultados.

Sim, precisamente. Está prestes a terminar esta primeira parte e Portugal está a perder por um gol. Um jogo muito equilibrado. Portugal já venceu esta forte seleção alemã durante o Mundial da competição.

Miguel, vamos mudar de tema. A academia divulgou há pouco as nomeações para os Oscars de 2026, que tem cerimônia marcada para 15 de março, com Conan O'Brien como anfitrião pela segunda vez consecutiva.

Sim, as nomeações foram conhecidas há pouco. Por exemplo, o filme brasileiro "O Agente Secreto" tem quatro nomeações para os Oscars, incluindo melhor filme e melhor ator principal, mas há outra película, Beatriz Noronha, que está em destaque na edição deste ano dos Oscars.

O grande destaque das nomeações vai para "Pecadores", que foi nomeado para um total de 16 categorias, incluindo melhor filme. Supera o recorde de "Titanic" e "La La Land". O filme de terror passa-se no Sul segregado dos Estados Unidos nos anos 30, tem lutas contra vampiros e racistas e é um dos grandes favoritos à vitória de melhor filme. Outro favorito é "Batalha Atrás de Batalha", um thriller sobre um revolucionário reformado, interpretado por Leonardo DiCaprio, que procura a sua filha adolescente num cenário de violência radical e rusgas policiais contra imigrantes e supremacistas brancos. O filme está nomeado para o Oscar de melhor filme e DiCaprio nomeado para melhor ator. Um ano depois de ter estado em destaque com "Ainda Estou Aqui", o Brasil marca presença na cerimônia dos Oscars com quatro nomeações para "O Agente Secreto". Para além de Melhor Filme, está também nomeado para Melhor Filme Internacional, Melhor Fotografia e Wagner Moura sus na categoria de Melhor Ator. O grande favorito a ganhar esta categoria é, no entanto, Timothée Chalamet. Depois das vitórias nos Critics Choice Awards e nos Globos de Ouro, com a sua interpretação de um jogador de pingue-pongue dos anos 50, no filme "Marty Supreme". Para o Oscar de Melhor Atriz, Jessie Buckley é a favorita à vitória. Estão também nomeadas Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve e Emma Stone. Paul Thomas Anderson é o grande favorito à vitória em Melhor Realização, com o filme "Batalha Atrás de Batalha". Chloé Zhao também volta à corrida com "Hamnet", já tendo ganho este Oscar em 2021 com o filme "Nomadland".

Beatriz Noronha, com as nomeações para a edição deste ano dos Oscars, a Academia de Cinema de Hollywood. Nomeações conhecidas há pouco e com esse filme brasileiro, "O Agente Secreto", com quatro nomeações, incluindo, como disse, melhor filme e melhor ator principal.

E foram vendidos quase 15 milhões de livros em Portugal no ano passado, um crescimento de 6,9% face a 2024.

Dados revelados pela Associação Portuguesa de Editores e Livrários, que aponta para um aumento impulsionado essencialmente, mas não só, pela venda de livros infantis e de colorir. Miguel Pauceiro, presidente da apel, considera que os portugueses estão a habituar cada vez mais a viver com livros, em detrimento dos ecrãs. Deixa, no entanto, uma ressalva.

É muito saudável, é muito importante que continue. E daí eu fazer sempre esta ressalva de que não podemos confundir questões estruturais com questões conjunturais. Começa a enraizar-se este ritmo de crescimento dos hábitos de compra e dos hábitos de leitura em Portugal. É verdade, é indiscutível, mas ainda estamos muito longe daquilo que acontece noutros países.

Há outro fator que, segundo Miguel Pauceiro, também está a contribuir para a subida das vendas, o programa Cheque Livro. O Estado disponibiliza €30 para jovens nascidos em 2007 e 2008 comprarem livros. E fica a este propósito um apelo.

Recolher os cheques para depois ir comprar livros. Esta é a mensagem que nós queremos sublinhar. É um exemplo, entre muitos outros, que nós estamos a trabalhar com os organismos públicos no sentido de que o hábito de leitura em Portugal se enraíze. E a leitura em si passe a ser um desígnio nacional.

E assim, confirmem os números divulgados esta quinta-feira. O ano passado houve um crescimento na venda de livros de 6,9% face ao ano anterior.

Miguel, vamos também atualizar as notícias de âmbito local.

Vamos a isso. Começamos pelo protesto dos trabalhadores em Odivelas. Os trabalhadores da Associação de Solidariedade Social do Bairro das Patameiras estão desde as 9h concentrados junto à instituição e exigem a regularização de salários e subsídios em atraso. Os trabalhadores têm em falta parte dos salários de novembro e dezembro, bem como a totalidade dos subsídios de férias e de Natal. A GNR apreendeu mais de 1200 kg de crustáceos e bivalves em Aveiro. A carga apreendida ronda os 8500 €. A Unidade de Controle Costoeiro e de Fronteiras identificou dois homens que faziam o transporte sem a necessária documentação. A Guarda Nacional Republicana registou mais de uma centena de animais de uma loja em Penafiel. Um homem de 57 anos foi constituído arguido por maus-tratos a animais de companhia, depois da operação de busca levada a cabo esta terça-feira pelo Núcleo de Investigação de Crimes e Contravenções Ambientais do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente do Porto, UFA. Além do resgate de 124 animais, dos quais 104 animais exóticos, foram também apreendidos produtos alimentares e medicamentos de uso veterinário fora do prazo de validade. A Câmara Municipal do Cartaxo e a GNR decidiram reforçar a segurança do Conselho com um sistema de videovigilância. A implementação e a ativação do sistema em vários espaços públicos do município resulta de um protocolo de cooperação entre a autarquia e esta força, Guarda Nacional Republicana. O sistema vai ser instalado em locais considerados estratégicos, como parques de estacionamento, zonas centrais e as rodoviárias, e abrange as freguesias de Pontevel, Vale da Pedra e Vila Chã de Ourique. Terminamos no Seixal. A Transtejo vai ter ligação Seixal-Barreiro de subúrbio aos fins de semana. Está previsto que a operação comece até ao próximo mês de março e, se tudo correr bem, pode ser alargada a operação aos dias de semana. Há outras carreiras em estudo, como uma possível ligação ao Parque das Nações e uma ligação entre Algés e Trafaria, mas ainda não há qualquer previsão data.

Assim fechamos o Jornal das três.