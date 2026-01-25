Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Observador. Jornal das três, com edição do José Rafael Lopes e José António José Seguro apelam a uma votação maciça na segunda volta das presidenciais. O candidato apoiado pelo PS diz que é preciso votar porque as sondagens não elegem presidentes.

Apesar de ter bons resultados precisamente nas sondagens, António José Seguro alerta que nada está ganho na segunda volta das eleições presidenciais. Insiste também, o candidato, que precisa de ter uma legitimidade reforçada.

E devo dizer que estou preocupado, porque as sondagens dão uma diferença muito grande, mas as sondagens não elegem presidentes. É muito, porque as sondagens dão 70%, dão 65% e há muitas pessoas que me dizem: "Está ganho". Ora, não está ganho, porque as sondagens não elegem presidentes, quem elege presidentes são os portugueses. E também quero dizer a cada portuguesa e a cada português que preciso do seu voto. Eu preciso do seu voto para ter uma legitimidade eleitoral com mais força, para poder fazer aquilo que quero, que é trabalhar com os órgãos de soberania e exigir ao governo resultados.

Ao lado de Eurico Brilhante Dias, o candidato presidencial insistiu também na ideia de que é apartidário.

Fico muito feliz cada vez que haja mais portugueses que se juntam, independentemente das suas opções partidárias e ideológicas. Já se percebeu que o cargo de presidente da República é um cargo unipessoal. Eu não serei, nem nunca quis ser, um candidato partidário. Sou um apartidário e na Presidência da República serei completamente independente.

À margem de uma visita ao Centro Social e Paroquial dos Soutos, em Leiria, António José Seguro falou ainda na necessidade de haver um maior reforço do setor social e uma articulação mais eficiente com o setor da saúde. Hoje, André Ventura também tem agenda. Neste domingo, vai estar nas Caldas da Rainha, local onde vive António José Seguro, numa ação de campanha.

E já mais de 5 mil pessoas assinaram carta aberta de não socialistas que apoiam a candidatura do socialista.

Nessa lista inicial estão nomes de antigos governantes do PSD e do CDS, entre outras figuras que se apresentam como não socialistas, mas que manifestam apoio a António José Seguro. A carta está disponível para ser assinada por qualquer pessoa que se reveja no candidato e hoje ultrapassou a marca das 5 mil pessoas. Importa também recordar que a partir de hoje já é possível fazer a inscrição para o voto antecipado em mobilidade nas eleições presidenciais. O prazo dura até quinta-feira. Quem quiser inscrever-se, pode fazê-lo por via postal ou eletrónica, através do site votoantecipado.pt.

E o partido ADN deve apoiar André Ventura na segunda volta. Este apoio vai ser votado nos próximos dias.

O ADN, que apoiava Joana Amaral Dias para as eleições presidenciais, cuja candidatura não foi aceita pelo Tribunal Constitucional, deverá agora apoiar André Ventura na segunda volta. Bruno Fialho, líder do partido, diz ter proposto o apoio a André Ventura ao Conselho Nacional do ADN. A votação, segundo o jornal Público, vai acontecer na próxima semana, mas ainda assim, um comunicado do ADN indica que o apoio fica sujeito a linhas vermelhas claras.

José, uma nova depressão atmosférica a atingir os Açores a partir de hoje.

Chama-se Depressão Joseph, de acordo com o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os efeitos devem começar a fazer sentir no arquipélago a partir da noite de hoje. O período mais crítico está previsto para amanhã, com previsões de vento e agitação marítima. Os grupos ocidental e central dos Açores vão estar sob aviso laranja na segunda-feira, devido às previsões do IPMA. Os meteorologistas apontam para um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima.

E na Madeira, o IPMA agrava para laranja o aviso de agitação marítima.

Aviso para a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo, devido à forte agitação marítima entre terça-feira e quarta-feira. Nos próximos dias, há também aviso amarelo para o vento na Madeira. São esperadas rajadas acima de 75 km/h.

Noutros temas, nos Estados Unidos, a atualidade fica marcada por mais uma morte por agentes do ICE, a Polícia Anti-Imigração. As versões são contraditórias.

A família da vítima pede esclarecimentos. Donald Trump defende as autoridades. É o terceiro caso de uma pessoa que é baleada por agentes do ICE, esta Polícia Anti-Imigração. Neste mês de janeiro, duas pessoas morreram, outra ficou ferida. A vítima mortal mais recente é Alex Praty. Foi baleado ontem em Minneapolis, tal como a outra das vítimas, Renee Good. Alex Praty é norte-americano, tem 37 anos, era enfermeiro nos cuidados intensivos de um hospital de veteranos. A polícia afirma que resistiu à intervenção das autoridades e que estava armado, mas testemunhas no local desmentem essa versão. A vítima teria um telemóvel e não uma arma na mão. Entretanto, os pais de Alex Praty divulgaram um comunicado no qual apelam para que a verdade sobre a morte do filho seja contada. Falam em mentiras repugnantes por parte das autoridades. Já o presidente dos Estados Unidos rejeita as acusações e sai em defesa das autoridades.

Ainda na atualidade internacional, a tensão diplomática entre Japão e China está a agravar-se e isso, José, tem repercussões nos pandas.

Em causa estão alguns comentários feitos pela primeira-ministra japonesa no Parlamento sobre a região de Taiwan, algo que não foi bem recebido na China. Os pandas aparecem nesta situação geopolítica, uma vez que a China detém o monopólio mundial destes animais e é tradicional a China emprestar e alugar esta espécie de animal, os pandas, a jardins zoológicos espalhados pelo mundo. É a chamada diplomacia dos pandas, que, Ricardo Lopes, começou ainda nos tempos das dinastias chinesas e agora volta a estar na agenda.

Exatamente, José. Entra na agenda em 2026, mas a diplomacia dos pandas teve origem entre o ano de 618 e 907, ainda na dinastia Tang, e na atualidade moderna continua em vigor. Mesmo com a formação da República Popular Chinesa em 1949, o país continua a usar os pandas gigantes como expressão de boa vontade com os aliados. Basicamente, oferece os animais e utiliza estes mamíferos como arma diplomática, sendo que mantém sempre o controle dos pandas, mesmo os que nascem fora da China. Este tema volta à ordem do dia, uma vez que há novo episódio tenso entre a China e o Japão, relacionado com os comentários da primeira-ministra japonesa sobre Taiwan. A governante criticou os exercícios militares levados a cabo pela China junto a Taiwan, sendo que o governo chinês mantém a pretensão de que o território faz parte da China. As declarações puseram em causa a possibilidade do executivo chinês permitir o envio de mais pandas para o Japão, embora o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China não tenha querido dar uma resposta definitiva. O que é certo é que os dois animais que estão no Jardim Zoológico do Japão vão regressar a casa na sequência deste episódio. Xiao Xiao e Lei Lei estavam numa espécie de regime de empréstimo que não foi renovado. Os pandas nasceram já em território japonês, mas continuam a ser chineses. Agora, segundo o The Guardian, os animais vão regressar para a semana ao país de origem.

Onde vão, Ricardo, encontrar um membro familiar.

Exatamente, José. Xiao Xiao e Lei Lei vão reencontrar a irmã mais velha, uma panda chamada Xiang Xiang, sendo que esta reunião ainda vai demorar, porque os pandas que vêm do Japão vão ter de cumprir uma quarentena antes de voltarem para esta reunião familiar. No Japão, ficam milhares de pessoas tristes com a partida dos pandas, mas houve centenas de entusiastas que ainda tiveram uma oportunidade de se despedirem dos animais. Os pedidos foram tantos que o Jardim Zoológico de Ueno teve de recorrer a um sistema de lotaria para determinar quem podia vê-los pela última vez por apenas alguns minutos. Tudo isto devido à diplomacia dos pandas e a declarações da primeira-ministra do Japão a criticar a postura chinesa sobre a região de Taiwan. O Japão que fica sem pandas, uma situação que não acontece desde 1972. Estes animais têm um largo impacto econômico. No primeiro ano, após a apresentação ao público desta dupla de pandas, em 2021, os dois animais renderam cerca de 166 milhões de euros ao Japão, devido ao turismo.

Oito minutos para lá das 15h, José. Vamos também atualizar as notícias de âmbito local.

Começamos na Batalha, no distrito de Leiria. A revisão do plano diretor municipal foi prolongada por mais dois anos. Desta forma, a elaboração do projeto foi adiada para abril de 2028, em vez da data inicialmente prevista, que era abril de 2026. O motivo é o fim do contrato de prestação de serviços com a empresa que prestava apoio nesta área. Na Maia, a GNR apreendeu 1800 pares de calçado esportivo contrafeito. Os artigos ostentavam marcas registadas que apresentavam características de produtos contrafeitos. Durante a operação, foi identificado o condutor do veículo ao serviço de uma empresa transportadora. O valor dos artigos apreendidos é de cerca de 36 mil euros. Em Águeda, no distrito de Aveiro, os representantes de uma associação privada, sem fins lucrativos, focada no desenvolvimento do setor das duas rodas e da mobilidade suave, participaram no Congresso Internacional Crusoe, que teve lugar na Universidade de Cantábria, em Espanha. O encontro internacional dedicado à mobilidade e aos transportes inteligentes teve como objetivo debater os principais desafios e as oportunidades do setor. Durante a iniciativa, a associação apresentou um papel científico de forma a evidenciar o contributo para o desenvolvimento de soluções para uma mobilidade mais eficiente. Em Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, a autarquia vai dinamizar novas sessões de grupos de pais e cuidadores de crianças e jovens. Trata-se de uma iniciativa do programa de promoção do sucesso escolar da Lezíria do Tejo. As inscrições já estão abertas, a participação é gratuita. Os encontros devem acontecer segunda e quinta-feira. Em Oeiras, realiza-se na quarta-feira uma tertúlia sobre o sentir e o agir de um médico num serviço de urgência. A tertúlia vai ser conduzida por José Lopes Martins, professor e ex-diretor do Serviço de Urgência do Hospital de São José, com coordenação de Fátima Piçarra. O encontro está marcado para às 15h, na Livraria Municipal Verney. E fechamos em Almada. Estão abertas as candidaturas de apoio à criação teatral e performativa. As entidades interessadas devem submeter as candidaturas de projetos artísticos até o dia 12 de fevereiro. O apoio municipal é destinado a incentivar a criação, a pesquisa e a inovação artística no domínio do teatro e das artes performativas.

Notícia de fecho do Jornal das Três.