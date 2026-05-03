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Jornal das três com Miguel Viterbo Dias. E Miguel, aos 82 anos, morreu Cândido Mota, que o Presidente da República diz que ficará na memória coletiva dos portugueses.

Numa nota publicada na página da presidência, o chefe de Estado apresenta as mais sentidas condolências. António José Seguro diz que ao longo da vida, Cândido Mota foi redescobrindo a profissão de locutor, apresentador e ator, reinventando caminhos e que a sua voz inconfundível acompanhou-nos durante muitos anos e permanecerá na nossa memória coletiva. Nesta mensagem, o Presidente da República destaca ainda a genuína preocupação pelo outro, através do humor, deixando uma marca de proximidade e humanismo. Já a Ministra da Cultura lembra um artista multifacetado. Margarida Balseiro Lopes recorda o percurso do radialista, ator de teatro e cinema, e conclui que Cândido Mota marcou várias décadas da história do país. O antigo locutor encontrava-se internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

E para além da rádio, Cândido Mota era também o braço direito de Herman José em vários formatos televisivos.

Durante anos trabalharam em conjunto em programas como a Roda da Sorte e Com a Verdade me Enganas. Na Rádio Observador, Herman José lembra um homem bondoso e profissional que deixa um legado luminoso. O humorista diz que Cândido Mota só via as coisas positivas.

É importante explicar que ele viveu pelo menos 300 anos. Fez tudo a que tinha direito. Bebeu muito, fumou muito, falou muito. Se tivesse de fazer um filme da minha vida, há uma cena que eu teria de reproduzir, que eram as conversas que ele tinha até às 04h00 com meu pai, no meu terraço do Algarve, sobre política e religião. Era uma coisa absolutamente deliciosa. E depois meu pai era um homem convicto de direita, ele era um homem convicto de esquerda, mas tinham uma dialética formidável, daquelas que geram ciúmes, porque hoje em dia ninguém quer ouvir ninguém.

Herman José à Rádio Observador, a recordar uma parte importante da carreira de Cândido Mota, que deixa, João Gama, uma história que se confunde com a rádio.

Nasceu em 1943, filho da fadista Maria Albertina. Cresceu, por isso, num ambiente ligado à música e à palavra. Tornou-se uma das grandes vozes da rádio portuguesa, profundamente ligado à evolução da rádio em Portugal. Começou a carreira com apenas 17 anos no Rádio Clube Português, uma entrada no mundo da rádio que aconteceu por acaso.

Sentou-me a um microfone e disse: "Agora dizer qualquer coisa." Eu disse: "O quê?" Ele foi buscar um jornal, um diário de notícias, e disse assim: "Leia o artigo de fundo." Eu olhei para o jornal e li um pedaço do artigo de fundo do senhor Augusto Castro. Ele disse: "Sim, senhor, este rapaz tem boa voz. Hoje à tarde vens fazer uma prova como deve ser."

A história, na voz do próprio Cândido Mota, da primeira entrevista no Rádio Clube Português. Mais tarde, já na década de 70, Cândido Mota destaca-se. Foi pioneiro nos programas em estilo de antena aberta. Na altura, o Passageiro da Noite, na Rádio Comercial, um programa noturno em que convidava os ouvintes a telefonarem para a rádio e intervirem direto em antena. Após um longo percurso na rádio, na década de 90, Cândido Mota passou para a televisão, onde trabalhou de perto com personalidades como Herman José em momentos como este.

"Your fabulous face".

"My fabulous face?"

Yeah!

Está os cuscopes, pá! As vozes de Herman José e Cândido Mota. O locutor teve também um papel político. Sempre se assumiu como uma pessoa civicamente empenhada. Foi militante do Partido Comunista Português e era uma presença regular como locutor e apresentador do palco 25 de Abril na Festa do Avante.

O legado e a vida de Cândido Mota, num trabalho do jornalista João Gama.

Na política nacional, o Partido Socialista volta a defender a descida do IVA dos combustíveis e chama ao Parlamento os representantes das petrolíferas.

Pedidos feitos na véspera de um novo aumento significativo dos preços da gasolina e do gasóleo. Em declarações aos jornalistas no Porto, o vice-presidente da bancada parlamentar socialista, João Torres, insiste numa redução de 23 para 13% do IVA dos combustíveis, medida que o governo da AD tem rejeitado implementar, mas que para João Torres é absolutamente necessária para que o Estado dê um sinal de apoio neste momento de dificuldade. O dirigente socialista vai também propor a audição na Assembleia da República das associações que representam os retalhistas de combustível e as empresas petrolíferas. A partir de amanhã, o gasóleo simples aumenta em média €0,10 por litro e a gasolina 95 fica €0,065 mais cara.

E o Presidente da República condena as agressões a militares da GNR.

António José Seguro discursava esta manhã no Porto, na cerimônia que assinala os 115 anos da Guarda Nacional Republicana. O chefe de Estado saudou o esforço no cumprimento da missão da GNR e apontou o dedo a quem ataca as forças de segurança.

Acreditar em quem nos protege é fragilizar a nossa liberdade. Em sociedade, não há liberdade sem regras, não há direitos sem deveres e não há segurança sem respeito mútuo. É, por isso, essencial promover uma cultura de respeito democrático, respeito pelas instituições, pelas leis e pelas pessoas que a representam no terreno. Esse respeito não se impõe apenas por via legal. Constrói-se na educação, no exemplo e no diálogo. Enquanto comunidade, devemos reafirmar claramente que a violência nunca é aceitável.

António José Seguro, em declarações recolhidas pela RTP, destacou a natureza versátil da GNR e o papel na prevenção da sinistralidade nas estradas de Portugal e também as tarefas no controle de fronteiras marítimas, assim como a prontidão decisiva no combate aos incêndios.

No futebol, o treinador do Sporting deu os parabéns ao Porto pela conquista do campeonato nacional.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Vitória de Guimarães, Rui Borges começou por dar os parabéns aos Dragões pela conquista do 31º campeonato.

Antes de mais, deixar aqui os parabéns ao Futebol Clube do Porto pela conquista do campeonato. É merecedor

Acabaram por ser a equipa mais regular ao longo da época, por isso têm esse mérito de serem campeões nacionais.

Mensagem curta de Rui Borges, a arrancar a antevisão com os parabéns ao Futebol Clube do Porto. O treinador do Sporting diz que as últimas semanas não apagam uma época com méritos para os jogadores leoninos.

Há um peso naquilo que é mental em todos, naquilo que era a exigência, naquilo que era onde nós estávamos inseridos e de repente saímos desses desejos e desses objetivos. E é natural que tenha mexido de alguma forma conosco e nós temos que saber dar a volta a isso. Por isso que eu digo que as últimas semanas não identificam aquilo que foi a época toda deste grupo e da excelente época que estão a fazer e que estavam a fazer, não apaga nada daquilo que eles fizeram, nada mesmo. Um orgulho enorme naquilo que eles têm conseguido. Agora há que estabilizar e voltar àquilo que é o nosso real valor naquilo que é os nossos jogos.

Rui Borges quer voltar a estabilizar a equipa em busca do segundo lugar, do qual depende também o Benfica. O Sporting joga frente ao Vitória de Guimarães amanhã às 20h15.

E a festa do Futebol Clube do Porto ficou marcada pela homenagem ao antigo capitão Jorge Costa.

Foi uma constante durante as longas horas de festejo nas imediações do estádio e referido também pelo comentador do Observador Luís Pinto Coelho, na edição de hoje de "O Campeão é".

A homenagem ao Jorge Costa, porque eu diria que arrebentou comigo. Fiquei com as lágrimas nos olhos, porque foi um momento bonito, intenso, muito bem pensado também. E foi bastante foda.

Comentador do Observador adepto do Futebol Clube do Porto, que considera que os Dragões tinham muitas incógnitas à volta da equipa e acabaram por superar as expectativas.

Qualquer portista no início da época não pensava que o Porto ia ser líder do princípio ao fim do campeonato, que neste momento tenha nove pontos de avanço para o segundo classificado. E depois de mudar treinador, mudar grande parte do plantel, principalmente na questão do campeonato, foi muito bem conseguido. Depois de uma época difícil, de dois anos complicados, muito difíceis para os portistas.

O comentador Luís Pinto Coelho na edição de hoje de "O Campeão é" na Rádio Observador.

Uma edição que já está disponível em podcast e também no nosso site. Miguel, no motociclismo, o piloto português Miguel Oliveira caiu e teve que ser transportado para o hospital.

O piloto da BMW está consciente, mas teve que ser transportado para uma unidade hospitalar depois de ter sido assistido ainda em pista. O piloto português arrancou da quarta posição, acabou por ser abalroado quando seguia no terceiro lugar. A corrida foi interrompida de imediato. Miguel Oliveira não vai participar na segunda corrida desta quarta etapa do Mundial de Superbikes.

Nove minutos para lá das 15h, Miguel, vamos também atualizar as notícias de âmbito local.

Começamos em Almada. O Programa Municipal de Compostagem Comunitária já permitiu a recolha de 400 quilos de composto orgânico nas zonas da Costa da Caparica e da Caparica. De acordo com a autarquia, este adubo natural foi entregue aos munícipes que contribuíram para a sua produção. Os resíduos depositados nas ilhas de compostagem vão agora servir para nutrir plantas e árvores, em vez de serem acumulados em aterros sanitários. O município da Marinha Grande vai sortear sete licenças para a venda ambulante de bolas de Berlim no areal das praias do Conselho para a época balnear deste ano. As candidaturas devem ser apresentadas até ao dia 21 de maio, na autarquia ou através de e-mail. O sorteio é público, está marcado para o dia 25 de maio e a taxa para exercer esta atividade nas praias do Conselho é de 25 € por mês. A Semana Académica de Santarém chega hoje ao fim. O evento termina esta tarde com a tradicional benção das pastas e atuação de DJs. A programação de cinco dias contou com atividades de animação, noite de serenatas e atuação de Tunas, entre outras. O Centro de Artes e Espectáculos de Vale de Cambra vai receber o segundo Encontro Nacional de Canto a Vozes. A iniciativa vai decorrer nos próximos dias 9 e 10 de maio. O evento reúne grupos de canto de várias regiões do país e também oficinas e concertos abertos ao público. Em Lisboa, já vão existindo primeiros sinais dos santos populares. O Arreal mais pequeno do mundo decorre hoje a partir das 17h, no Coreto da Aldeia do Calheiris Velho, em Benfica. O evento vai contar com as tradicionais sardinhas, bifanas e manjericos. A atuação musical vai estar a cargo da banda Tributo Popular.

É assim que fechamos o Jornal das três.