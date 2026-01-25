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Vamos atualizar a informação. Notícias das 16h com José Rafael Lopes. José, António José Seguro apela a uma votação maciça na segunda volta das presidenciais. O candidato apoiado pelo PS diz que é preciso votar porque as sondagens não elegem presidentes.

Apesar de ter bons resultados precisamente nas sondagens, António José Seguro alerta que nada está ganho e insiste que precisa de legitimidade reforçada.

E devo dizer que estou preocupado, porque as sondagens dão uma diferença muito grande, mas as sondagens não elegem presidentes. Muito, porque as sondagens dão-me 70%, dão-me 65%, e há muitas pessoas que me dizem: "Isto está ganho". Ora, não está ganho, porque as sondagens não elegem presidentes. Quem elege presidentes são os portugueses. E também quero dizer a cada português e a cada portuguesa que preciso do seu voto. Eu preciso do seu voto para ter uma legitimidade eleitoral com mais força, para poder fazer aquilo que quero, que é trabalhar com os órgãos de soberania e exigir ao governo resultados.

Ao lado de Eurico Brilhante Dias, o candidato presidencial insistiu também na ideia de que é apartidário.

Fico muito feliz cada vez que haja mais portugueses que se juntam, independentemente das suas opções partidárias e ideológicas. Já se percebeu que o cargo de presidente da República é um cargo unipessoal. Eu não serei, nem nunca quis ser, um candidato partidário. Sou um apartidário e na presidência da República serei completamente independente.

À margem de uma visita ao Centro Social e Paroquial dos Choutos, em Leiria, António José Seguro falou ainda na necessidade de haver um maior reforço do setor social e uma articulação mais eficiente com o setor da saúde. André Ventura também tem agenda. Este domingo vai estar nas Caldas da Rainha durante a tarde, local onde vive António José Seguro, numa ação de campanha.

E já mais de 5 mil pessoas assinaram a carta aberta de não socialistas que apoiam a candidatura do socialista.

Nessa lista inicial estão nomes de antigos governantes do PSD e do CDS, entre outras figuras que se apresentam como não socialistas, mas que manifestam apoio a António José Seguro. A carta está disponível para ser assinada por qualquer pessoa que se reveja no candidato, em vez de se rever em André Ventura. Importa também ressalvar que a partir de hoje já é possível fazer a inscrição para o voto antecipado, em mobilidade, nas eleições presidenciais. O prazo dura até quinta-feira. Quem quiser inscrever-se, pode fazê-lo via postal ou via eletrônica, através do site votoantecipado.pt.

José, há uma nova depressão atmosférica a atingir os Açores a partir de hoje.

Chama-se Depressão Joseph, de acordo com o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os efeitos devem começar a fazer-se sentir no arquipélago a partir da noite de hoje e o período mais crítico está previsto para amanhã, com previsões de vento e agitação marítima. Os grupos ocidental e central dos Açores vão estar sob aviso laranja na segunda-feira, devido às previsões do IPMA. Os meteorologistas apontam para um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima.

E na Madeira, o IPMA agrava para laranja o aviso de agitação marítima.

Aviso para a costa norte da Madeira, bem como para a ilha do Porto Santo, isto devido à forte agitação marítima prevista entre terça e quarta-feira. Nos próximos dias, há também aviso amarelo para o vento na Madeira. Esperam-se rajadas que podem ultrapassar os 75 km/h.

E pelo menos 10 voos com partida ou destino para Portugal estão a ser afetados devido a uma forte tempestade que está a abalar os Estados Unidos e o Canadá.

O mau tempo está a provocar atrasos generalizados nos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos e a levar as companhias aéreas a cancelar voos. A informação foi divulgada pela ANA Aeroportos à Agência Lusa. A maior parte dos voos cancelados são da companhia aérea TAP, que adianta que os bilhetes emitidos podem ser alterados sem qualquer penalização. Desta forma, há mais de 13.500 voos que já foram cancelados nos Estados Unidos desde sábado.

E precisamente nos Estados Unidos, mais de 600 mil clientes ficaram sem eletricidade devido à forte tempestade de neve, chuva e frio que varre o país.

Está a afetar vários estados e deve prolongar-se durante a próxima semana. De acordo com a AFP, os estados do Tennessee, do Texas, do Mississippi e do Louisiana registaram o maior número de clientes residenciais e comerciais sem eletricidade. Trata-se de uma tempestade de inverno de grandes proporções, que está a avançar pelos Estados Unidos após fortes nevões no centro do país. É o motivo para estes cortes de energia que estão a afetar a população, bem como os transportes, que, neste caso, podem afetar milhões de pessoas. No total, 20 estados e a capital norte-americana declararam o estado de emergência e muitos supermercados já registaram ruturas de mercadorias devido à passagem desta tempestade, que pode mesmo afetar 200 milhões de pessoas.

Ainda nos Estados Unidos, estão previstas novas manifestações em Minneapolis, após a polícia anti-imigração ter morto ontem mais uma pessoa durante um protesto.

As manifestações devem continuar hoje nas ruas da cidade de Minneapolis, no estado do Minnesota, após ontem o ICE, a Polícia Anti-Imigração dos Estados Unidos, ter morto um homem de 37 anos. As autoridades dizem que Alex Pratty resistiu à intervenção das autoridades e que estava armado, mas testemunhas no local desmentem essa versão. A vítima teria um telemóvel na mão e não uma arma. Este homem era enfermeiro nos cuidados intensivos de um hospital de veteranos. Foi morto a tiro pelas forças do ICE. Foi a segunda vítima mortal desta polícia anti-imigração nos Estados Unidos. A primeira foi Rene Goodreads. Os pais de Alex Pratty divulgaram um comunicado onde apelam para que a verdade sobre a morte do filho seja contada. Falam ainda, os pais de Alex Pratty, em mentiras repugnantes por parte das autoridades norte-americanas. Em sentido inverso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já reagiu a esta morte de Alex Pratty. Diz Donald Trump que rejeita as acusações e sai em defesa das autoridades da Polícia Anti-Imigração.

Está feito o jornal das 16h, TV edição do José Rafael Lopes.