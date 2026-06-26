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Notícias. Miguel, começamos este jornal com o relato de um português que vive em Caracas, Fernando Campos Topa, é conselheiro das comunidades portuguesas. Admite que um grande número de portugueses e lusodescendentes possam, depois desta tragédia, rumar a Portugal.

Fernando Campos Topa afirma que a Venezuela vai enfrentar um período difícil de reconstrução e, por isso, não descarta a possibilidade de uma nova vaga de regressos a território português.

O país economicamente e as pessoas não estão preparadas economicamente para enfrentar situações de recuperação de vivendas. Muitas pessoas perderam vivendas completamente. E famílias, por exemplo, da nossa comunidade, deve haver famílias que ficou melhor ficar os filhos, morar os pais, ficar os pais, morar os filhos. Eu não descarto até que possa haver uma nova vaga de cidadãos portugueses a querer ir para Portugal. Isso pode suceder facilmente.

Sobre a situação esta sexta-feira em Caracas, Fernando Topa faz esta descrição.

As pessoas andam um bocado desorientadas. Hoje é um dia de trabalho, pessoas a trabalhar, com certeza, aqueles que estão bem e que não tiveram maiores problemas. Definitivamente, as pessoas estão a voltar ao seu trabalho.

Os estabelecimentos comerciais estão abertos?

Sim, há locais comerciais abertos, com certeza, sobretudo que são supermercados e a parte alimentar com certeza que está toda. Todos aqueles que não tiveram problemas estão a funcionar.

Mais difícil a situação em La Guaira, o estado mais afetado e mais destruído pelos terremotos.

Na zona de La Guaira, na zona perto do aeroporto, na zona do chamado litoral central, realmente a situação é complicada, é muito difícil. Não se pode, neste momento, circular livremente de Caracas para La Guaira. A situação é muito difícil.

Não se pode circular livremente sob risco de quê?

Não, porque as autoridades não estão a permitir que as pessoas circulem para o litoral central, assim, de maneira tão simples. Há bastante controle.

O retrato é traçado ao observador pelo conselheiro das comunidades portuguesas na Venezuela, Fernando Campos Topa.

Subiu, entretanto, para 589 o número oficial de mortes nestes sismos na Venezuela.

Número revelado pela presidente interina, Delcy Rodríguez, representa mais do dobro face ao último balanço de vítimas mortais. O número de feridos também continua a aumentar. São agora quase 3 mil. Há também perto de 50 mil desaparecidos.

E entre as vítimas mortais, há nove portugueses e lusodescendentes.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, avança com mais alguns detalhes.

Ontem eram quatro homens e duas mulheres, quatro lusodescendentes e dois nacionais. Um homem e uma mulher nacionais e depois repartidos os outros quatro. Com estes três, sinceramente, não sei. Sei que são lusodescendentes, seguramente, mas se têm nacionalidade portuguesa ou não, não sei. Estou convicto que eram três homens, mas sinceramente, isso foi uma coisa que ficou sob confirmação e eu talvez até já tenha essa informação comigo, mas não fui verificá-la porque não tive tempo.

Explicação do ministro dos Negócios Estrangeiros à margem de uma cerimônia evocativa de adesão de Portugal à União Europeia, que decorreu esta manhã no Mosteiro dos Jerónimos. Paulo Rangel disse também que a missão portuguesa de ajuda à Venezuela deve partir de Lisboa ainda esta sexta-feira.

Será hoje, com certeza. Provavelmente, já serão dois aviões. Um sairá com certeza ainda hoje, julgo que durante a tarde, é a nossa expectativa. O outro provavelmente poderá ter que sair só amanhã, justamente para gerirmos esse fluxo e especialmente a repartição do território. E também tem que perceber, as pessoas que chegam, depois têm que ser elas próprias instaladas, tudo isso. Portanto, isto requer uma logística. Felizmente, está havendo ajuda internacional bastante relevante, mas com alguma dificuldade de recepção, porque as condições não são as melhores e, portanto, tudo isto está a tomar talvez um pouco mais de tempo, no nosso caso, do que seria expectável, mas julgo que hoje à tarde sairá com certeza o primeiro voo, se não sair também o segundo.

É essa a expectativa do chefe da diplomacia portuguesa. A missão integra 62 elementos, 27 da GNR, 15 dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, 11 da Proteção Civil e 10 do INEM.

INEM que está a apurar as circunstâncias da morte de uma jovem de 20 anos em Vila Real. A viatura de socorro estava na altura avariada.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica conta à Agência Lusa que recebeu por volta da 13h01 alerta para uma mulher com 20 anos com dificuldades respiratórias. Face à ausência de outros meios de emergência, foi acionada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Santa Marta de Penaguião. Já no local, a equipa comunicou que a mulher estava em paragem cardiorrespiratória. Foi então acionada a viatura médica de emergência, a FMER do Hospital de Vila Real. O problema é que a ambulância não estava operacional. Segundo o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, havia um problema com a chave da viatura. A mulher acabou por morrer. O INEM está a investigar o caso.

No Mundial de Futebol, o selecionador nacional faz daqui a pouco a antevisão do jogo frente à Colômbia.

Conferência de imprensa agendada para as 17h. Este é o último jogo da fase de grupos, partida decisiva para as contas do primeiro lugar. À partida para o encontro, a Colômbia lidera, tem seis pontos, mais dois que Portugal. No menu do dia, temos ainda os derradeiros jogos do grupo I, França e Noruega com seis pontos decidem quem fica em primeiro e segundo lugar. No outro jogo do grupo, Senegal e Iraque procuram garantir os primeiros pontos na competição. Destaque ainda para o encontro desta madrugada. A bola começa a rolar à 01:00, Cabo Verde, Arábia Saudita, jogo do grupo H. Em caso de vitória, os Tubarões Azuis garantem a passagem aos 16 avos de final da competição.

Vamos às notícias de âmbito local.

Começamos por Almada. A circulação automóvel no IC20, na direção Almada Costa de Caparica, foi cortada devido a um despiste de um camião do lixo. O acidente ocorreu de madrugada e obrigou o encerramento das duas vias da estrada, de acordo com a Proteção Civil. O despiste deixou também um trabalhador encarcerado. O homem foi resgatado com ferimentos graves. A circulação já foi retomada, embora com condicionamento. Em São João da Madeira está agendado para amanhã um rastreio gratuito na freguesia de Fundo de Vila. O rastreio decorre na biblioteca da Junta de Freguesia entre as 09h e 12h30 e destina-se a todas as pessoas que pretendam realizar uma avaliação preventiva. A ação é promovida pela autarquia em parceria com a Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa. A Câmara Municipal de Famalicão apresenta o dispositivo municipal de vigilância florestal na próxima segunda-feira. O dispositivo que vai estar envolvido na prevenção de incêndios rurais. A sessão de apresentação conta ainda com o balanço da Proteção Civil sobre as ações previstas este ano. Em Leiria, a Comissão de Utentes da Unidade de Saúde Familiar de Santiago promove hoje uma palestra sobre tabagismo. A iniciativa acontece na Associação Empresarial da Região de Leiria, está agendada para daqui a menos de duas horas, às 18h. Odivelas vai ter dois novos complexos desportivos. Os dois complexos têm um investimento de €26 milhões. Localizam-se nas urbanizações do Jardim da Amoreira e Colinas do Cruzeiro. Estima-se que a construção destes equipamentos vá permitir a criação de uma centena de postos de trabalho. A conclusão das obras está prevista para os próximos dois anos. Em Santarém, tem início hoje mais uma edição da Feira de São Pedro e do Chocalho, no município da Chamusca. A feira prolonga-se até este domingo, com programa dedicado ao folclore, à gastronomia local e atividades desportivas. A abertura oficial está marcada para às 20h.

Será hoje com certeza.