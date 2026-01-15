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Jornal das cinco, com o jornalista Luís Soares. João Cotrim Figueiredo deixou críticas à comunicação social a propósito ainda da denúncia de assédio de que é alvo.

O candidato presidencial foi novamente alvo de questões na sequência do comunicado conhecido esta manhã, assinado por Inês Bichão, que assegura que a denúncia de assédio a envolver Cotrim tinha sido reportada em sede interna do partido em 2023. Ora, o candidato presidencial apareceu aos jornalistas irritado e Miguel Gato, agora em direto, Cotrim queixa-se de que os jornalistas não deixam de lado o tema.

Sim, diz também que os jornalistas não estão a fazer o seu devido trabalho relativamente a este caso de uma acusação de alegado assédio sexual. João Cotrim Figueiredo, como disseste, apareceu aos jornalistas visivelmente irritado, com declarações muito fortes. Melhor do que estar a descrever, é ouvir essa declaração.

Vocês têm ideia do que é que fizeram à minha vida? Têm? Não? Então, quem é que foi? Quem foi?

Nós temos acesso a uma suspeita e eu acho que, mais uma vez, como já de manhã fiz questão de frisar isto, se isto fosse noutra campanha, eles vão-se sentir-

Eu insurgi-me no primeiro dia, insurgi-me no segundo, porque são quatro dias. Já tiveram tempo de ver exatamente a natureza da queixa. Mas o tempo todo, devido a um comunicado de Inês Bichão.

Era precisamente um dos pontos que dizia que devia ter sido-

Estou só a dizer que não fizeram o trabalho jornalístico como deve ser.

São declarações duras de João Cotrim de Figueiredo. Falou cerca de cinco minutos, durante cinco minutos, sobre este tema, porque também ele escolheu iniciar as declarações hoje aqui em Santo Tirso, na visita a uma fábrica têxtil, precisamente com este tema, sem qualquer pergunta dos jornalistas. João Cotrim de Figueiredo, visivelmente irritado, ele que também acabou por estar irritado com esta declaração. Vamos ouvir o segundo excerto.

Qual é a sustentação desta acusação? Qual é?

O comunicado hoje diz que a queixa foi feita ao partido em 2023. A questão é que hoje há um novo comunicado da pessoa em causa, que diz que o partido sabia desta situação.

Falei com a Mariana Leitão há pouco. Não há qualquer denúncia, alegação ou queixa em relação a mim. Nenhuma. Nunca houve. Para ficar claro, a culpa é da comunicação social ou de outras campanhas, por exemplo, que estão a tentar . Eu só falo do que vejo. E o que vejo é perguntas constantes sobre esse tema sem o menor esforço de tentar fazer uma cobertura equilibrada e sã. Se há uma acusação tão grave, acho que o mínimo era explorarem um pouco o que é que está por trás.

João Cotrim de Figueiredo, que nega, naturalmente, estas acusações de assédio sexual e o próprio partido, a Iniciativa Liberal, também nega que tenha existido qualquer queixa formal ou informal sobre este caso. A verdade é que o Observador sabe que este caso já era conhecido ou já era falado dentro do partido há pelo menos dois anos. João Cotrim de Figueiredo aqui no ataque à comunicação social, numa altura em que está prestes a ter um jantar-comício no Porto, que vai contar com a presença de Mariana Leitão, que ainda não se expressou publicamente sobre este assunto. A única coisa que o candidato a Belém nos disse, aos jornalistas, é que Mariana Leitão lhe telefonou e, portanto, a ver vamos se a Mariana Leitão se expressa publicamente sobre este assunto que está naturalmente a marcar esta campanha presidencial.

Miguel Gato a acompanhar a campanha presidencial de João Cotrim de Figueiredo, que tem ainda agenda esta noite na cidade do Porto.

António José Seguro acredita que fez o suficiente para fidelizar o eleitorado de esquerda em torno da sua candidatura. Agora que estamos na reta final da campanha eleitoral, António José Seguro insiste que é o único candidato de esquerda em posição de passar à segunda volta.

Um apelo ao voto que tem sido repetido, de resto, desde o arranque da campanha. Em Póvoa de Lanhoso, António José Seguro sublinha que nunca pediu a desistência de nenhuma candidatura, mas é o único candidato de esquerda em posição de chegar à segunda volta.

Eu sempre falei com os eleitores e designadamente com os eleitores de esquerda, aquilo que eu disse é que só há um candidato da área política do centro-esquerda que pode passar à segunda volta. Portanto, o voto deve ser concentrado na minha candidatura para eu ter condições de passar à segunda volta e não dispersar noutras candidaturas que, com o maior respeito, não conseguem passar à segunda volta.

E espera que alguém desista a seu favor?

Isso não sei, isso não compete a mim.

António José Seguro acredita que fez o suficiente durante a campanha eleitoral para fidelizar esse eleitorado. Já quanto aos ataques de Henrique Vieira Melo, Seguro responde desta forma.

Ele ainda tem mais um dia para apresentar uma proposta para o país, se tiver.

António José Seguro na reta final da corrida a Belém. O socialista está em campanha na Póvoa de Lanhoso.

Vieira Melo procura mobilizar o eleitorado dos adversários mais diretos, André Ventura e Seguro.

Diz que André Ventura não quer ser presidente e sobre Seguro acusa-o de não ter defendido os idosos no tempo da Troika. Ora, de visita à Feira de Gondomar, Vieira Melo procurou, Nadine Soares, entre críticas aos adversários, convencer os eleitores mais velhos.

Na Feira de Gondomar, a chuva não deu tréguas.

Há mais aqui, uma pessoa que precisa do chapéu.

Ainda assim, o almirante mostra-se confortável com a-

A chuva é água e para o marinheiro a água é sempre positiva.

E não deixa de insistir com os comerciantes e clientes para explicar onde devem colocar a cruz no domingo.

Votem no sítio certo, não se esqueçam, última linha.

O almirante volta a defender que os adversários são todos iguais.

Depois de eu passar à segunda volta, é-me indiferente o adversário político, porque são todos iguais. Eles é que fazem parte do sistema, incluindo o André Ventura.

E numa crítica direta a André Ventura, fala até de um processo baralhado.

O cargo do doutor André Ventura é meter Um único adversário para a segunda volta, que é aquele que passar. O que está a fazer é baralhar um conjunto de hipóteses, sabendo que não será presidente e, mais do que isso, o que ele desejava era ser premiê.

A António José Seguro chegam acusações de falta de preocupação com os mais idosos.

Comigo nunca mais haverá cortes de pensões. Não podemos trair o povo que nos elege.

Volta a apontar baterias à campanha de Marques Mendes, que contou com a presença do primeiro-ministro e deixa até sugestões de convidados.

Dou-lhe uma sugestão: que meta também na campanha a Ministra da Saúde, que o acompanhe nas deslocações do senhor premiê para a campanha do doutor Luís Marques Mendes. Assim, poderá também dentro da campanha começar já a dar respostas.

Na reta final de campanha, Gouveia e Melo tenta convencer os indecisos e angariar votos do eleitorado dos adversários que aparecem favorecidos nas sondagens.

Nadine Soares a acompanhar a candidatura de Henrique Gouveia e Melo, com o almirante a deixar acusações, sobretudo a André Ventura e António José Seguro.

E ainda se fala na carta de Cotrim a Montenegro nesta campanha. Marques Mendes classifica a missiva de brincadeira.

O candidato apoiado pela AD recusa que a presença de Luís Montenegro na campanha seja uma resposta a essa carta do candidato liberal. Aos jornalistas, Marques Mendes diz que a carta só existe para desviar atenções.

Já estava prevista há dez dias, portanto, não foi resposta a isso. E acho que com toda a franqueza, não levem a mal. O número da carta não vai ter resposta nenhuma, seguramente, não é preciso perguntar ao premiê. Isso é um número político, é exhibicionismo, é uma brincadeira para desviar as atenções dos problemas em que está envolvido.

Marques Mendes numa arruada em Amarante. O candidato admite também contar com mais figuras do PSD, mas diz estar satisfeito com a campanha que fez.

Uma arruada à chuva, porque vai chovendo e muito em todo o país. António Filipe passou a manhã numa arruada por Almada. Aconselha os eleitores a jogar pelo seguro, mas com as letras pequeninas.

O candidato apoiado pela CDU esteve a distribuir cravos pelos eleitores. Pelo caminho, parou numa papelaria onde aproveitou para fazer um trocadilho com o nome de António José Seguro.

Aqui é para jogar totobolas, essas coisas. Com moderação, nunca vem por pessoas gastarem dinheiro que lhes fazem falta em jogo. Temos que jogar pelo seguro, mas com as letras pequeninas, lendo primeiro as letras pequeninas. Não se assina contratos de seguro sem ler as letras todas.

Cautela antes de votar, é o que pede António Filipe, que tem agendado para esta tarde um desfile na Rua de Santa Catarina, no Porto.

Quanto a Catarina Martins, questiona a origem dos fundos que apoiam a campanha dos diferentes candidatos.

A candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda quer saber quem paga.

Temos candidatos com campanhas milionárias. Quem paga? A minha campanha, vocês estão a vê-la, é uma campanha quase sem orçamento, feita com a vontade das pessoas que se juntam. Por quê? Eu não respondo a nenhum grande interesse, eu respondo a quem vive do seu salário.

Catarina Martins esta manhã de visita a um mercado em Barcelos.

Ainda na política, o Bloco de Esquerda quer ouvir a Ministra da Administração Interna no Parlamento, a propósito da acusação do Ministério Público a dois agentes da PSP detidos em julho.

Eles são acusados de crimes de tortura e violação. As vítimas eram, sobretudo, toxicodependentes, pessoas em situação de sem-abrigo e estrangeiros. Fabian Figueiredo, deputado único do Bloco, explica que o partido pretende ouvir Maria Lúcia Amaral sobre planos de prevenção para esse tipo de comportamentos por parte dos agentes da autoridade.

Nós esperamos, antes de mais, que o requerimento seja aprovado na comissão por todos os partidos, que seja dada a oportunidade à ministra dialogar com os deputados na comissão competente para o efeito, que é a primeira comissão dos assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias, e que explique que medidas é que têm sido postas a funcionar no terreno, no recrutamento, na formação e na fiscalização, porque o que nos interessa, sobretudo, é ter garantias da tutela.

O deputado do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, classifica este caso como extremamente preocupante, diz que é um episódio que cria alarme social.

E Luís, vamos às outras notícias que estão a marcar esta tarde.

O Tribunal de Beja condenou hoje nove pessoas por tráfico de imigrantes no Alentejo. Sete vão cumprir pena efetiva entre os três e os nove anos e meio. Outras três foram absolvidas neste processo. O acórdão foi conhecido esta tarde. Em causa estão 30 crimes de tráfico de pessoas, assim como auxílio à imigração ilegal. Diplomatas da Arábia Saudita, Qatar e Omã terão convencido o presidente norte-americano a não atacar o Irão. Fontes diplomáticas contaram à France Presse que houve um esforço diplomático frenético e longo, à última hora, para convencer Donald Trump a dar uma chance ao Irão para o país mostrar boas intenções. Uma fonte saudita adianta que a comunicação está em curso para consolidar a confiança e o bom ambiente atual. A presidenta da Comissão Europeia pede a rápida aprovação pelo Conselho da União Europeia do plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros em defesa, numa conferência de imprensa na cidade de Limassol, em Chipre, que assume este semestre a presidência do Conselho da União Europeia. Ursula von der Leyen adianta que os planos de oito Estados membros, incluindo o de Portugal, foram aprovados ontem pelos comissários. Agora, a presidenta da Comissão diz que é urgente que o Conselho aprove esses planos para permitir a alocação de verbas. Foi realizado há instantes o sorteio da meia-final da Taça de Portugal. O Porto vai jogar com o vencedor da eliminatória entre o Sporting e o Aves. Já o Fafe mede forças com o Torriense para decidir quem vai estar no Jamor. O sorteio aconteceu há instantes na Cidade do Futebol, em Oeiras. Em cima da mesa pode estar então um clássico entre Porto e Sporting. A eliminatória entre o Sporting e o Aves só se joga em fevereiro, sendo certo que ou Torriense da Segunda Liga, ou Fafe da Liga 3, vão estar na final da Taça de Portugal. E continuamos no desporto, Ricardo, que se junta ao matrimônio numa prova de que a união faz a força. A PSP lançou ontem um apelo público para encontrar uma aliança que ficou perdida após a final da Taça da Liga, entre o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga. As autoridades perceberam o valor sentimental desse objeto e começaram essa campanha nas redes sociais à procura de encontrar o dono ou a dona dessa aliança.

Porque a aliança foi perdida durante os festejos.

Exatamente. E surpreendentemente, esse apelo teve sucesso e de forma até bastante rápida. Em menos de 24 horas, a PSP conseguiu identificar o dono da aliança perdida, que entretanto já foi entregue e tudo corre bem, já estará no dedo do senhor que tinha perdido a PSP.

Foi um homem que perdeu a aliança.

Sim, foi um senhor, e às vezes isto pode ser complicado. A PSP anunciou o final feliz e agradece nas redes sociais os festejos.

Já se casou.

Graças à PSP.

"Eu perdi no jogo", não é? É sempre complicado.

"Antes isso do que perdi ao jogo".

Exato, também. É uma história que acaba bem neste jornal das 17h e Luís Soares vai regressar às 17h30.