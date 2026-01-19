Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Jornal das cinco, com Luís Soares. Ainda no rescaldo da primeira volta das presidenciais. António José Seguro, o candidato mais votado neste domingo, diz estar satisfeito com os apoios que já está a receber para a segunda volta.

Nomeadamente no que diz respeito aos apoios que chegam da direita. Alguns militantes do PSD já fizeram saber que vão votar em Seguro na segunda volta, casos, por exemplo, de Miguel Poiares Maduro, Pedro Duarte e esta manhã mesmo, José Eduardo Martins. Em declarações aos jornalistas nas Caldas da Rainha, António José Seguro mostrou-se satisfeito com os apoios que já está a receber.

Representa que o apelo que eu ontem fiz está a ser bem-sucedido. Eu ontem apelei a todos os democratas, aos progressistas e aos humanistas para se juntarem a esta candidatura, que é uma candidatura pela liberdade e pela democracia, num momento muito exigente da vida do nosso país e da vida da Europa e até do mundo.

E vê estes apoios também como uma resposta à atitude do Luís Montenegro?

Vejo estes apoios como manifestação de confiança e que correspondem a esse apelo que eu fiz. Fico feliz, muito feliz. E sei que há outros que estão em vias de ser também tornados públicos, isso é muito bom.

António José Seguro garante que vai receber ainda mais apoios, mas não diz de quem. Lembrando que ainda nada está ganho, ele regressa já amanhã à estrada, vai visitar um centro de saúde na área metropolitana de Lisboa.

Vários nomes ligados ao PSD declararam que vão apoiar António José Seguro na segunda volta. Um deles é Cristóvão Norte.

O deputado do PSD revelou que vai votar em Seguro, em entrevista à Rádio Observador. Cristóvão Norte considera que o sentido democrata de Seguro se sobrepôs a visões diferentes sobre a sociedade.

É alguém que eu considero que respeita princípios democráticos fundamentais e que, na sua ação política, não tem como propósito exaltar ânimos, instigar ódios, estimular divergências entre as pessoas. E, portanto, por isso, nessa circunstância, entendi tornar público o meu apoio e o meu voto nessa candidatura.

Cristóvão Norte entrevistado esta tarde na Rádio Observador. Vai votar em António José Seguro na segunda volta. O social-democrata admite ainda compreender a decisão do PSD de não endossar votos a nenhum dos dois candidatos. Explica que isso tem a ver com uma questão de governabilidade. Ontem, Luís Montenegro anunciou que o PSD não vai dar qualquer indicação de voto.

E o secretário-geral do PS desafia o primeiro-ministro a ser mais claro sobre quem vai apoiar na segunda volta.

Se Luís Montenegro está do lado de André Ventura ou do lado de António José Seguro, José Luís Carneiro desafia Montenegro a clarificar.

Entre a democracia e aqueles que atentam contra a democracia, não pode haver neutralidade política. E do meu ponto de vista, ele deve ter uma posição mais clara sobre se está do lado dos valores constitucionais e do lado dos valores democráticos, ou se está do lado daqueles que atentam contra os valores constitucionais e contra os valores democráticos.

Declarações de José Luís Carneiro à margem de uma iniciativa em Braga. António José Seguro e André Ventura passam à segunda volta das eleições presidenciais, que está marcada para dia 8 de fevereiro.

E o antigo líder do PS, Pedro Nuno Santos, considera que Luís Montenegro está a facilitar a vida a André Ventura ao não manifestar apoio a Seguro na segunda volta.

Foi numa mensagem nas redes sociais. Pedro Nuno Santos diz que esta decisão do líder do PSD faz mal à democracia. O antigo líder socialista considera que ao sinalizar junto dos eleitores da AD que o PSD está à mesma distância do Chega que está do PS, legitima a transferência de voto da AD para o partido de André Ventura. Diz também que Montenegro tinha na segunda volta a possibilidade de recentrar o PSD, mas não percebeu que no atual contexto político, mais facilmente se transferem eleitores da AD para o Chega do que do Chega para AD. Pedro Nuno Santos termina a dizer que o primeiro-ministro deve pedir que André Ventura não tenha mais votos do que os que Montenegro teve nas legislativas.

O antigo presidente do CDS, José Ribeiro e Castro, compreende a decisão do PSD de não apoiar nenhum dos candidatos na segunda volta das presidenciais.

Sublinha que um eventual apoio pode ter consequências sob o ponto de vista da governação. Em declarações à Rádio Observador, Ribeiro e Castro realça também que uma indicação de voto a favor de André Ventura, por exemplo, iria significar uma quebra de uma promessa feita por Luís Montenegro.

Eu creio que o PSD não há de dar um voto no sentido Ventura, isso seria incompreensível, seria uma grande revolução, seria o fim definitivo do "não é não". E também creio que se compreende que não endosse o seu voto a António José Seguro. Portanto, eu creio que nesta altura é a posição compreensível, que mantém a independência do Governo.

Ribeiro e Castro compreende a decisão de Luís Montenegro, antigo presidente do CDS.

Do lado de quem apoia André Ventura, Cristina Rodrigues desvaloriza a posição dos partidos de direita que não assumem em quem apoiar na segunda volta.

Foi tema do Explicador desta manhã. Cristina Rodrigues diz que Ventura só precisa mesmo do apoio dos portugueses.

Acho que os restantes partidos à direita não vão dar esse apoio de forma expressa, mas também para ser sincera, acho que ele é desnecessário. Aquilo que André Ventura precisa é mesmo do apoio dos portugueses e isso nós temos a certeza que ele tem, e tem cada vez mais essa confiança.

Posição defendida por Cristina Rodrigues do Chega esta manhã na Rádio Observador, em debate com Adalberto Campos Fernandes. O socialista, apoiante de António José Seguro, antecipa uma segunda volta marcada por divisões profundas.

O que vai acontecer é uma divisão na sociedade portuguesa, claramente, do ponto de vista até, se quiser, ético, cultural e político, sobre aqueles que acham e contam uma narrativa falsa de que 50 anos de democracia nos trouxe ao pior dos mundos e aqueles que acham que temos que respeitar as gerações que nos antecederam pelo quanto de positivo foi feito por este país

O país de 2026 não tem nada a ver com o país de 64.

Adalberto Campos Fernandes, que esteve em debate esta manhã com Cristina Rodrigues no Explicador da Rádio Observador.

E ainda nas reações aos resultados eleitorais de ontem. Os habitantes de Fafe, terra de onde é natural Marques Mendes, não mostram grande surpresa com o mau resultado do candidato.

Que ficou no quinto lugar, um resultado visto com naturalidade pelos habitantes de Fafe. Quanto às razões que levaram a este desfecho, as opiniões dividem-se, mas há quem atire culpas para o governo. Maria Rego.

Na terra natal de Luís Marques Mendes, em Fafe, os resultados não surpreenderam os locais.

Acho que era um resultado esperado.

Estava à espera que não passasse à segunda volta.

Mas houve quem esperasse mais empenho do candidato.

Pensei que ia ter mais porcentagem, ou que ia dar mais luta.

Entre os porquês do fraco resultado, há quem tenha visto falhas fulcrais na própria campanha.

Nos debates, o Almirante a atacar o Mendes, o Mendes a atacar o Almirante. Não dá ideias para o país, estava mais a falar da vida pessoal do que outra coisa.

Mas há também quem aponte o dedo ao governo.

O culpado é o partido, que é o governo de Portugal.

Entre as opiniões dos locais, ouve-se ainda uma outra teoria.

Penso que os portugueses querem e demonstraram que preferem um equilíbrio entre o governo e o presidente da República, representando duas forças políticas diferentes.

Num cenário da segunda volta, as apostas recaem sobre António José Seguro, mas acima de tudo, por uma batalha com princípios.

Eu espero fundamentalmente que seja uma campanha entre os dois, limpa, que não entrem em ataques pessoais. Em relação ao resultado, penso que o António José Seguro vai ganhar com uma distância muito grande ao André Ventura.

As previsões e opiniões dos habitantes de Fafe, onde Luís Marques Mendes venceu, contrariamente ao quinto lugar a nível nacional.

Maria Rego, que esteve esta manhã em Fafe, terra natal de Luís Marques Mendes e onde o candidato venceu com mais de 30% dos votos, ao contrário daquilo que aconteceu a nível nacional, em que Luís Marques Mendes ficou em quinto lugar.

E a Ministra da Saúde reitera que não vai pedir para sair do governo e rejeita que haja uma dificuldade de resposta generalizada no Serviço Nacional de Saúde.

Declarações de Ana Paula Martins, que hoje visitou o bloco de partos do Hospital de Viana do Castelo. A ministra reconhece que há dificuldades, mas rejeita atirar a toalha ao chão.

Se eu alguma vez desistisse, não é uma palavra que faça parte do meu vocabulário, mas se eu alguma vez desistisse, eu estaria a desonrar a confiança que os profissionais de saúde têm naquilo que é o próprio Serviço Nacional de Saúde e a sua coordenação, desde o nível ministerial, passando pelos níveis intermédios. Nós não desistimos perante as dificuldades, porque os profissionais de saúde também não desistem perante as dificuldades.

A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, recusa que exista caos no SNS, nega que desvalorize o que corre menos bem, mas também reafirma que não vai desistir do cargo.

E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira.

Os ministros da Defesa da Dinamarca e a ministra dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia vão reunir-se hoje com a chefe da diplomacia europeia em Bruxelas. Os mesmos responsáveis já estiveram reunidos com o secretário-geral da NATO, em que a intenção norte-americana de controlar a Gronelândia foi discutida. Uma reunião que, dizem, correu bem. Entretanto, entrevistado pela NBC News, o presidente norte-americano não quis comentar se pode usar ou não a força militar para anexar a Gronelândia. No entanto, Donald Trump não descartou essa possibilidade. Hoje, os ministros das Finanças da Alemanha e de França afirmaram que as potências europeias não serão chantageadas e que haverá uma resposta clara e unida às ameaças do presidente Donald Trump. Já Portugal defende uma resposta unida e bastante forte da União Europeia a essas ameaças. À entrada para a reunião do Eurogrupo, Joaquim Miranda Sarmento lembra que o tema vai estar em discussão esta semana em vários fóruns.

Vamos discutir isso hoje e amanhã. Há um Conselho Europeu quinta-feira, eu não vou antecipar decisões que o Conselho Europeu tomará ao nível dos primeiros-ministros e dos chefes de governo, mas tem que ser uma resposta unida e uma resposta bastante forte, porque há linhas que não se ultrapassam e a soberania dos Estados é uma dessas.

Joaquim Miranda Sarmento, ministro português das Finanças, à entrada para a reunião do Eurogrupo, que vai escolher o novo vice-presidente do Banco Central Europeu. Mário Centeno é um dos dois favoritos, mas Miranda Sarmento admite que não vai ser uma votação fácil.

É uma eleição difícil, porque quem está de saída do lugar de vice-presidente do BCE, Luiz de Guindos, é um espanhol. Antes foi um português, antes foi um grego, e há naturalmente equilíbrios regionais com os países do Leste, com os países do Báltico, que é necessário olhar.

Joaquim Miranda Sarmento admite que vai ser uma eleição difícil. Mário Centeno é um dos seis candidatos ao cargo de vice-presidente do BCE. A votação acontece na reunião que decorre a esta hora. O presidente do governo espanhol decretou três dias de luto nacional, a começar amanhã, na sequência do descarrilamento de dois comboios, que provocou pelo menos 39 mortes e mais de 150 feridos. Numa conferência de imprensa no local do acidente, Pedro Sánchez manifestou solidariedade para com as vítimas e familiares, destacou a atuação coordenada das equipes de emergência e prometeu total transparência no apuramento das causas da tragédia. A presidente da Comissão Europeia também já transmitiu ao chefe do governo espanhol as condolências pelas vítimas do acidente. As bandeiras da Comissão Europeia vão estar a meia haste em sinal de luto. Ainda, Ricardo, uma notícia que acaba de chegar e de ser conhecida, a morte do estilista Valentino. Tinha 93 anos. Rodovico Clemente Garavani era conhecido como Valentino. Morreu nesta segunda-feira, um estilista que criou uma marca própria e que era também um dos designers de moda mais famosos do mundo.

E que vestiu muitas estrelas ao longo de muitos anos. O Luís Soares vai regressar às 17h30 para atualizar as notícias.