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Cinco da tarde, vamos às notícias. Jornal das cinco com António José Soares. António, a guarda revolucionária iraniana afirma ter o tráfego no Estreito de Ormuz controlado.

Em resposta ao anúncio de Donald Trump, na Truth Social, de que os Estados Unidos iriam bloquear todos os navios que entram ou saiam de Ormuz. Segundo a agência noticiosa Tasnim, os guardas avisam que qualquer manobra errada vai aprisionar o inimigo no estreito em redemoinhos mortais.

Mas Donald Trump insiste: o presidente norte-americano admite que ainda não é possível bloquear o estreito de Ormuz no imediato, mas vai acontecer muito em breve.

Em entrevista à Fox News, o líder norte-americano avança que a NATO já quer agora ajudar a libertar a passagem das minas colocadas por Teerão. Alega, inclusive, que o Reino Unido está entre os muitos países que estão a enviar mergulhadores caça-minas para o estreito de Ormuz. Downing Street ainda não confirmou publicamente esta informação. Ainda nesta entrevista à Fox News, Trump sublinhou que os Estados Unidos não vão deixar o Irão fazer dinheiro a vender petróleo e reiterou estar pronto para atacar as infraestruturas energéticas iranianas, caso não haja acordo de paz.

E o primeiro-ministro britânico pressiona os Estados Unidos e o Irão a encontrarem um entendimento após o fracasso das negociações em Islamabad.

Em comunicado, o gabinete de Keir Starmer avança que conversou com o sultão de Omã e ambos concordaram que todas as partes devem evitar qualquer escalada do conflito no Médio Oriente e que é vital que o cessar-fogo se mantenha. Já a União Europeia fez saber que mantém a confiança na via diplomática para resolver o conflito. Uma posição transmitida à Agência France-Presse pelo porta-voz para a política externa e de segurança dos 27.

E Vladimir Putin quer mediar os esforços para a paz no Médio Oriente.

O presidente da Rússia falou com o homólogo iraniano depois do fim das negociações. A informação é avançada pela agência russa Interfax, que indica que Moscovo mostrou-se disponível para facilitar um acordo político e diplomático. Também a Al Jazeera noticia que Putin se disponibiliza para mediar esforços para que se alcance uma paz duradoura no Médio Oriente.

E a Arábia Saudita reparou o oleoduto que atravessa o país de leste a oeste e normalizou o fornecimento de crude após os ataques iranianos.

O anúncio foi feito pelo Ministério da Energia Saudita, citado pela agência oficial SPA. Este oleoduto é o principal percurso de abastecimento de petróleo bruto aos mercados globais. Em caso de bloqueio do estreito de Ormuz, transporta aproximadamente sete milhões de barris de crude por dia. O ministério acrescenta que os cerca de 300 mil barris por dia perdidos no campo de Manifa foram recuperados. Quanto ao campo de Corais, estão em curso os trabalhos para restabelecer a plena capacidade de produção.

E o Papa Leão XIV afirma estar mais próximo do que nunca do povo libanês.

No final da oração dominical deste domingo de manhã, o líder da Igreja Católica declarou à multidão reunida na Praça de São Pedro a obrigação moral de proteger as vítimas da guerra no Líbano.

Ao caro povo libanês, estou mais do que nunca perto nestes dias de dor, de medo e de esperança invencível em Deus. O princípio da humanidade, inscrito na consciência de cada pessoa e reconhecido nas leis internacionais, implica o abrigo moral de proteger a população civil dos atrozes efeitos da guerra. Faço apelo às partes em conflito a cessar o fogo e a procurar com urgência uma solução pacífica.

O apelo à paz do Papa Leão XIV, esta manhã no Vaticano.

E António, o presidente de Cuba reagiu a um possível ataque dos Estados Unidos ao país. Diz que se os cubanos tiverem de morrer, morrerão.

Foi em entrevista à NBC News. Miguel Díaz-Canel afirma que não há justificação para uma agressão militar norte-americana contra Cuba. Considera que uma invasão teria custos, não afetaria só a segurança do país, como também dos Estados Unidos e de toda a região. O líder cubano garante que num cenário de invasão, haverá combates e luta.

E o PCP elogia a presidência aberta de António José Seguro por expor a realidade e desmontar a propaganda do Governo.

São as palavras do secretário-geral Paulo Raimundo, numa visita a Alcácer do Sal. Este concelho de Setúbal foi fortemente afetado pelas intempéries do início do ano. Paulo Raimundo diz que verificou que as promessas de ajuda do primeiro-ministro ainda não se concretizaram. Para o líder comunista, a presidência aberta de Seguro demonstrou as contradições do Governo.

Elogio a iniciativa, até porque ela, desculpem estar este exagero e esta alguma presunção, mas ela acompanha aquilo que nós andamos a fazer também no terreno. No fundo, é verificar como está, não permitir que esta situação caia no esquecimento e a terceira, demonstrar a realidade. E a realidade é que os anúncios foram muitos, a propaganda foi muita e os apoios custam a chegar a quem precisa deles. E, portanto, a iniciativa do senhor presidente tem esta vantagem, que acaba por expor publicamente toda esta contradição. E, por outro lado, claro, até com o peso institucional que o senhor presidente tem, acaba por pressionar também que os anúncios se transformem em realidade.

Paulo Raimundo, hoje em Alcácer do Sal, onde diz ter verificado que os apoios às reconstruções ainda não chegaram.

No desporto, o Benfica defronta daqui a menos de uma hora o Nacional.

Uma partida a contar pra jornada 29 do Campeonato Português Do português, o jogo tem apito marcado para as 18h, no Estádio da Luz. É lá que está o Bruno Martinho, que se junta agora a nós em direto. Boa tarde, Bruno. Ambientes e 11 aí no Estádio da Luz.

Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Observador. É um Estádio da Luz ainda muito despido de público. Estamos já a menos de uma hora desse pontapé inicial neste jogo da 29ª jornada, entre Benfica e Nacional. Um Benfica que vem desse empate frente ao Casa Pia, em Rio Maior, e que o próprio José Mourinho referiu que foi um empate que, à partida, tirou os encarnados de vez da luta pelo título e que obviamente complicou, e bastante, essa corrida pelo segundo lugar com o Sporting, que já jogou nesta jornada e já ganhou na goleira ao Estrela Amadora por 1 x 0. Portanto, este jogo frente ao Nacional, obviamente, reveste-se de uma importância ainda maior. Isto na véspera desse dérbi dos dérbis do futebol português, desse Sporting-Benfica, que irá ser jogado na próxima jornada. Ora, sem mais demoras, vamos para os 11 das duas equipas, sem esquecer que o Nacional também está numa fase complicada da temporada e na tabela classificativa precisa, de facto, de pontos para garantir a permanência na principal liga portuguesa. O Benfica vai alinhar com Trubin na baliza, depois Dédytch, António Silva, Otamendi e Dalot, Richard Rios, Barreiro regressa ao 11 inicial, tal e qual como Dédytch também o faz, Prestianni exatamente o mesmo, Rafa, Scheldrup e Pavlídis. Vão ser estes os 11 que Mourinho deposita confiança para conseguir os três pontos. Há três alterações em relação ao último jogo. Saem Bah, sai também Enzo Barrenechea e Luke Ebacio do 11 do Benfica. Já o Nacional vai alinhar com Kayk na baliza, depois José Gomes, Zé Vítor, Léo Santos e Alan, Liziero, Dias e Lahdid, na frente Daní, Chucho Ramírez e Witi. Portanto, um Nacional que apresenta aqui, em teoria, um 4-3-3. Na realidade, depois já iremos ver se vai ser assim ou não, mas é um Nacional que olhando para esse 11, claramente parece que vem à luz para tentar encarar olhos nos olhos o Sport Lisboa e Benfica. Já sabem, é não perder. Daqui a pouco, na Rádio Observador, iremos levar até si todas as emoções deste Benfica-Nacional.

Obrigado, Bruno. Fica então aqui este relato do Bruno Martinho, desde o Estádio da Luz, onde arranca às 18h este Benfica-Nacional, que vai ter relato aqui na Rádio Observador. À noite, é a vez do Porto entrar em campo frente ao Estoril, na Amoreira. Um Estoril-Porto a partir das 20h30. É uma partida que vai ter também relato e análise em direto aqui na antena do Observador.

Desporto a fechar este Jornal das Cinco.