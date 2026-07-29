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Jornal das cinco, com Vasco Maldonado Correia. Já vamos ao ministro da Administração Interna, que vai dar explicações esta tarde sobre as polêmicas em que está envolvido, polêmicas relacionadas com o tempo em que liderava a Polícia Judiciária. Primeiro, Vasco, o secretário-geral do PS já está reunido com o primeiro-ministro.

Encontro no Palacete de São Bento, acontece a pedido de José Luís Carneiro, em cima da mesa, precisamente, a ausência de esclarecimentos, no mínimo até aqui, sobre todas as polêmicas em torno dos mandatos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária. Na residência oficial do primeiro-ministro está a repórter Beatriz Félix. Beatriz, sabemos que, no mínimo, vai ser uma reunião muito curta.

Uma reunião muito curta, precisamente, Vasco, talvez mais do que aquilo que se esperava. Entretanto, por aqui os portões já se abriram em São Bento. José Luís Carneiro já chegou, está neste momento reunido com Luís Montenegro. Esta que é uma audição que tinha sido pedida pelo líder socialista sobre a polêmica que envolve Luís Neves. José Luís Carneiro queria esta reunião, este encontro com Montenegro, para só depois tomar uma decisão sobre se avança ou não com uma comissão parlamentar de inquérito sobre esta polêmica. No entanto, no final desta reunião, vai haver declarações de José Luís Carneiro, o líder do PS. Deveria falar esta tarde logo à saída da reunião, ainda aqui em São Bento. Porém, houve uma alteração e é uma reunião que vai demorar pouco, uma vez que o líder do PS ainda terá de fazer a viagem até à sede nacional do PS, no Largo do Rato, onde será aí que faz a declaração depois da reunião com Montenegro, às 17h30. Para já, está reunido com o primeiro-ministro sobre a polêmica que envolve Luís Neves.

A repórter Beatriz Félix, em direto de São Bento, onde Luís Montenegro recebe a esta hora José Luís Carneiro.

Reunião pedida pelo líder do PS para obter esclarecimentos sobre este caso do Luís Neves, sendo que, Vasco Maldonado Correia, esta tarde, o ministro vai finalmente quebrar o silêncio.

Numa conferência de imprensa marcada para as 18h, no Ministério da Administração Interna, depois de uma série de entrevistas ao longo do último mês, é a primeira vez que Luís Neves vai dar esclarecimentos públicos, prometidos pelo próprio em vários momentos ao longo das últimas semanas, sobre todas as polêmicas em que está envolvido. Espera-se, por isso, que responda a todas as perguntas dos jornalistas presentes nessa conferência de imprensa. É um momento que, naturalmente, vamos acompanhar aqui em direto na Rádio Observador.

Tal como vamos também transmitir daqui a pouco essas declarações de José Luís Carneiro e logo depois antecipamos essa conferência de imprensa de Luís Neves aqui na Rádio Observador, com Luís Rosa e Sara Antunes de Oliveira. Falamos agora dos incêndios florestais em Portugal continental. O fogo em Vale de Passos está a obrigar à gestão da água nesta região.

Essa notícia é avançada pela Agência Lusa. A Junta de Freguesia de Vilar Andelo alerta para que a população não efetue regas com água da rede pública. A presidente da junta, Sônia Barreiro, diz mesmo que o caudal de abastecimento do Conselho de Vale de Passos está no limite. A autarca reitera que toda a água é pouca para combater as chamas, diz que os bombeiros têm abastecido em poços particulares. Por esta altura, a combater as chamas em Vale de Passos estão agora mais de 500 operacionais, cerca de 150 viaturas e oito meios aéreos, ou seja, há um reforço dos operacionais no terreno. A Proteção Civil diz que o nevoeiro que se faz sentir no local está a dificultar o trabalho dos bombeiros. É também o que explica Artur Mota, comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Tâmega e Barroso.

Estamos com muito pouca visibilidade. Só temos ali uma parte no flanco esquerdo que temos alguma visibilidade. Conseguimos empinhar lá os meios aéreos que estavam destinados para este teatro de operações. Estão todos a fazer combate nessa zona, porque é a única que é possível neste momento. Mesmo assim, tínhamos mais meios aéreos já previstos e a caminho do TO, tivemos que dar volta porque não conseguem atuar, não há condições de segurança. Temos esperança que agora, a seguir ao almoço, que levante um bocadinho a neblina e que se consiga meter os meios de combate.

Artur Mota, da Proteção Civil do Alto do Tâmega e Barroso. Dar ainda conta de que há estradas cortadas, nomeadamente a Estrada Nacional 206, precisamente entre Vale de Passos e Bossa, no Conselho de Mirandela. Está também cortada a Estrada Municipal 544, entre as localidades de Poçacos e Fornos do Pinhal, também em Vale de Passos.

No Médio Oriente, o Irão rejeitou uma nova proposta de Omã para a gestão conjunta do Estreito de Ormuz.

Notícia avançada pelo jornal francês "Le Monde", cita uma entrevista do vice-ministro do Irão dos Negócios Estrangeiros à televisão estatal do país. Este modelo inspirar-se-ia no Estreito de Malaca, administrado pela Indonésia, pela Malásia e pela Cingapura, onde neste estreito os utilizadores da rota marítima contribuem para os custos associados à segurança da navegação. Ora, de acordo com o responsável do Irão, esta proposta de Omã previa a divisão do Estreito de Ormuz em duas vias navegáveis, cada uma destinada a acomodar metade dos navios que transitam por essa rota. O Irão rejeitou, apresentou uma contraproposta. Entretanto, há novas declarações de Donald Trump à Fox News. O presidente norte-americano diz que viu as imagens dos ataques iranianos contra as bases norte-americanas e promete retaliar.

No futebol, o Benfica joga amanhã e está obrigado a vencer os suíços do St. Gallen para seguir em frente na fase de qualificação da Liga Europa Marco Silva, treinador do Benfica, já conta com vários regressos para tentar virar esta eliminatória.

Frederik Aursnes, Andreas Schjelderup, Tomás Araújo e ainda David, Richard Rios e Lukebakio estiveram no Campeonato do Mundo e por isso regressaram mais tarde aos trabalhos das águias, mas amanhã já podem ir a jogo.

Praticamente todos os jogadores que chegaram mais tarde, se não acontecer nada, entretanto, estarão envolvidos no jogo, neste caso, estarão convocados para o jogo.

Há ainda duas dúvidas nas contas de Marco Silva. Leandro Barreiro deve recuperar da infeção respiratória que o impediu de participar na primeira mão frente ao St. Gallen e o reforço John Duran também não é presença garantida nas opções do técnico dos encarnados. Certo é que o Benfica perdeu 2-1 na primeira mão e o treinador conta com os adeptos para ajudar a empurrar a equipa para a vitória.

As críticas quando não jogamos a um nível que podemos e devemos, não são agradáveis, mas temos que encará-las como naturais num clube da dimensão do Benfica. Portanto, essa é uma questão que nós sabemos que estamos sujeitas a elas e não nos pode condicionar de maneira nenhuma. Em relação à nossa entrada, será muito importante. Eu acredito que vamos entrar fortes, queremos entrar fortes e naturalmente os nossos adeptos também irão fazer a parte que fazem no momento de puxar a equipa para aquilo que nós queremos, que é ganhar o jogo e passar a eliminatória.

Marco Silva estreia-se amanhã em jogos oficiais no Estádio da Luz, ao serviço do Benfica. Os encarnados entram em campo com uma desvantagem de um golo na segunda preliminar da Liga Europa. Já sabem que em caso de vitória, vão ter pela frente o Hearts da Escócia.

Jogo amanhã, às oito da noite, no Estádio da Luz, vai ter relato em direto aqui na Rádio Observador. À mesma hora, amanhã, noutra competição, na fase de qualificação da Conference League, o Sporting Braga enfrenta os sérvios do Železničar Pančevo.

O jogo conta para a segunda preliminar da Conference League. Na primeira mão, a equipa treinada por Carlos Vinicius venceu por um a zero. E será o Braga um candidato a vencer a competição? O técnico espanhol não quer pôr a carroça à frente dos bois.

O primeiro objetivo que temos de ter é poder marcar presença nesta competição. Temos de ganhar esse direito. Estas eliminatórias permitem-nos ir avançando até chegar à fase de liga e quando aí chegarmos, já poderemos falar de outras coisas, mas não creio que faça muito sentido pensar além do jogo de amanhã.

Carlos Vicent na divisão azul com o Železničar Pančevo, o jogo que tem início às oito da noite no Estádio da Pedreira.

Passam oito minutos das 17h. Vasco Maldonado Correia, que outras notícias estão a marcar a atualidade?

A estação Cais do Sodré, na linha verde do Metro de Lisboa, vai estar encerrada entre os dias 8 e 26 do próximo mês, devido aos trabalhos de construção da futura linha circular. O anúncio é feito pela empresa através de um comunicado. Durante esses dias, a circulação na linha verde vai ser feita apenas entre a Telheiras e a estação de Baixa-Chiado nos dois sentidos. A empresa refere também que como alternativa de transporte, os clientes podem utilizar a estação do Terreiro do Paço na linha azul ou então recorrer à Carris. A Universidade de Aveiro foi alvo de um ataque informático. Foram violadas algumas contas de e-mail, é o que informa a própria universidade numa nota divulgada na página das redes sociais. Pode ler-se que foi detetado um acesso indevido aos sistemas de informação que resultou na exposição de dados pessoais e institucionais. A Universidade de Aveiro diz que está a apurar a extensão da informação comprometida e a implementar todas as medidas necessárias para mitigar os impactos desse incidente. As instâncias europeias reúnem-se hoje de urgência para analisar o plano da FIFA de permitir a entrada de investidores privados nos Mundiais, encontro que foi revelado pela ministra francesa dos Desportos, Marina Ferrari. A FIFA anunciou ontem a intenção de angariar até 4,2 mil milhões de dólares com a venda de participações dos Mundiais a privados, isto com a intenção de aumentar o financiamento destinado ao desenvolvimento do futebol para mais de 10 mil milhões de dólares só nos próximos anos, através de uma nova estrutura comercial.

O Vasco Maldonado Correia regressa às 17h30 com mais notícias. Já a seguir vamos ter o Explicador e vamos falar do fim da bazuca europeia.