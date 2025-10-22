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Estamos em cima das 18h. Vamos atualizar as notícias com a jornalista Vanessa Cruz. Vanessa, arrancamos com o velório de Francisco Pinto Balsemão. O corpo já está no Mosteiro dos Jerónimos. As cerimônias fúnebres arrancam sensivelmente daqui a meia hora.

Sim, sendo que vamos, entretanto, só dar nota da demissão do presidente da Carris, Pedro Debito Bogas apresentou a renúncia ao cargo num encontro com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Decisão tomada na sequência das conclusões preliminares do relatório do acidente no elevador da Glória. São imputadas nesse relatório falhas acumuladas à Carris na supervisão e na manutenção do elevador da Glória e de outros elevadores em Lisboa. A renúncia do presidente da Carris é extensível a todos os elementos do Conselho de Administração, mas os gestores ficam à frente da empresa até ser nomeada uma nova equipa.

O presidente da Câmara de Lisboa diz que compreende e aceita os motivos apresentados.

Carlos Moedas acrescenta que quer restabelecer o mais depressa possível a total confiança e credibilidade de uma empresa fundamental para a cidade de Lisboa e elogia também, estou a citar, a forma profissional e corajosa com que a Carris defendeu os interesses da empresa na altura do acidente, apesar de os gestores terem colocado o lugar à disposição, desde a primeira hora, aceitaram manter-se em funções. Na edição das 19h, vamos escutar a reação de Alexandra Leitão. Falou há segundos com a Rádio Observador.

E outra das notícias que marca este dia é da morte de Francisco Pinto Balsemão. O velório deverá começar dentro de sensivelmente meia hora no Mosteiro dos Jerónimos, onde chegou o corpo do antigo primeiro-ministro há cerca de uma hora.

Os filhos também já estão nos Jerónimos. O funeral está marcado para amanhã, às 13h. A missa vai ser celebrada pelo cardeal patriarca emérito de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Entretanto, as cerimônias fúnebres, o velório, arranca às 18h30. Como dizias, Ricardo, vai ser aberto ao público. O funeral amanhã será privado, a missa será também pública. O primeiro-ministro Luís Montenegro cancelou toda a agenda até terminarem as cerimônias fúnebres. Vai falhar, Luís Montenegro, pelo menos ao arranque do Conselho Europeu, que está previsto começar amanhã às 9h em Bruxelas. O governo decretou dois dias de luto nacional, hoje e amanhã.

E há cerca de meia hora conversamos aqui na Tarde Política com Manuela Ferreira Leite, ex-líder do PSD, também ex-ministra das Finanças. Recorda Francisco Pinto Balsemão como um líder discreto.

Que deixou uma marca enorme no Partido Social-Democrata e também no país. No Explicador, Manuela Ferreira Leite afirma que o apoio de Francisco Pinto Balsemão foi decisivo na candidatura da Social-Democrata à liderança do partido.

Deixou uma marca de um enorme respeito, de uma enorme admiração. Como sabe, candidatei-me a certa altura à liderança do partido. Foi porque ele considerou positiva a ideia e me incentivou, que me levou a dar esse passo.

Questionada Manuela Ferreira Leite sobre as eleições presidenciais de janeiro, a antiga líder do PSD diz que o legado de Francisco Pinto Balsemão deve ser um exemplo para a política atual e critica a generalização de candidatos à esquerda e à direita.

Não sei se cada um dos candidatos está verdadeiramente consciente de qual é o papel da Presidência da República, se tem capacidade algum dia para ser presidente da República. Nessa situação, parece que se está um pouco a brincar ou a considerar como obrigatório que cada um dos partidos, para dar prova de vida, tem que ter um candidato à Presidência da República.

Um dos candidatos presidenciais, precisamente do partido de Ferreira Leite, é Luís Marques Mendes, que reagiu esta tarde de viva voz à morte de Francisco Pinto Balsemão. Recorda o apoio que recebeu do empresário e do político para as presidenciais. Luís Marques Mendes lembra que Balsemão era o presidente da Comissão Política da candidatura e que o incentivou a avançar num almoço que tiveram.

Eu acho que ele se identificava com a minha ideia de construção de pontes, porque o ano passado, antes da minha candidatura ser apresentada, almoçou comigo, por sua iniciativa, e estimulou-me a avançar com a candidatura. E depois recordo que o último cargo que ele teve foi presidente da Comissão Política da minha candidatura e a última declaração que fez, também a acentuar pontos de entendimento, foi no dia 16 de dezembro, a apoiar-me publicamente.

Marques Mendes sugere a criação de um prêmio de jornalismo com o nome do fundador do PSD, uma declaração na escadaria da Assembleia da República para assinalar o local onde Balsemão iniciou a carreira política na Ala Liberal.

E as reações sucedem-se. António Guterres lamenta a perda de um amigo.

Um amigo querido, é o que diz o secretário-geral da ONU, descreve Balsemão como um estadista notável, uma figura mediática brilhante. Mensagem enviada através do porta-voz adjunto de Guterres no briefing diário à imprensa em Nova York.

E há outras reações também no mundo empresarial.

De um grande grupo, a Sonae. O chairman e a presidente executiva, Paulo e Cláudia Azevedo, dizem que Portugal perdeu uma figura maior, um exemplo de liderança, um homem com visão, coragem, um dos construtores do Portugal moderno. Foi uma declaração conjunta enviada à Agência Lusa. A família Azevedo diz que perdeu um amigo.

No plano político, o PSD pede responsabilidade ao Chega na discussão sobre a Lei da Nacionalidade.

O líder parlamentar social-democrata Hugo Soares criticou a forma como André Ventura trouxe as divergências entre o Chega e o PSD sobre a Lei da Nacionalidade para o espaço público. Aos jornalistas, Hugo Soares recusou detalhar as conversas entre os grupos parlamentares dos dois partidos, mas avisa André Ventura que o país não pode ficar dependente de birras.

Também sei e também desejo Que não seja por nenhuma birra partidária, por nenhuma crise de ciúmes, que o país deixe de ter uma lei da nacionalidade. Creio que não é isso que vai acontecer. E apelo mesmo, uma vez que me fizeram a pergunta, à maturidade democrática dos vários líderes partidários, designadamente também do líder do partido Chega, para que não seja nem nenhuma birra, nem nenhuma crise de identidade que possa colocar em causa o resultado que todos procuramos.

Hugo Soares a responder a André Ventura na Assembleia da República. Minutos antes, o líder do Chega tinha apontado divergências nesta negociação. Para o presidente do Chega, a perda automática de nacionalidade para quem comete crimes graves contra o país é mesmo uma linha vermelha.

Não nos parece fazer nenhum sentido que quem comete um crime de terrorismo não perca a nacionalidade portuguesa. Nem nos parece fazer sentido que isso fique dependente da decisão de um juiz numa determinada comarca, em que no Porto pode acontecer perder a nacionalidade e em Lisboa não perder a nacionalidade, ou em Vila Real perder a nacionalidade e nos Açores não perder a nacionalidade.

André Ventura é ainda contra o regime de exceção para os cidadãos dos países de língua oficial portuguesa. Quer também que caia o prazo de 10 anos, a partir do qual o cidadão já não pode ser condenado com a perda da cidadania portuguesa.

E hoje arrancou o julgamento do caso Odair Moniz. A defesa da família acusa os advogados do agente acusado do homicídio do homem cabo-verdiano de estar a tentar conduzir uma estratégia de diabolização de Odair Moniz.

Tanto de Odair como da Cova da Moura, é o que defende o advogado José Semedo Fernandes.

A estratégia, em regra, em todas as situações similares, passa por diabolizar a vítima, diabolizar o local para criar a ideia de uma legítima defesa, de um excesso de uma legítima defesa ou de uma legítima defesa putativa.

Esta tarde, o advogado de Bruno Pinto, que está acusado pelo crime de homicídio de Odair Moniz, referiu que a Cova de Amor é um local com alta criminalidade. Durante o julgamento, os dois agentes que estavam de patrulha na altura dos factos justificaram a escalada da situação com a agressividade de Odair Moniz. O advogado da família, à saída do Tribunal de Sintra, foi ele que prestou declarações depois desta primeira sessão do julgamento do agente Bruno Pinto. Os trabalhos deste julgamento vão ser retomados daqui a precisamente uma semana, dia 29 de outubro.

E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira.

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental avisa que a colaboração com o Ministério das Finanças sofreu um retrocesso. Uma crítica que surge no relatório de análise à proposta do Orçamento do Estado para 2026. A UTAO lembra que a prestação de informação de forma completa constitui uma boa prática na colaboração entre instituições. Esta entidade independente acusa ainda o Ministério de Joaquim Miranda Sarmento de não disponibilizar dados detalhados sobre o impacto orçamental das medidas temporárias para este ano e para o próximo. Atenção a quem anda de metro em Lisboa, a linha verde esteve interrompida durante a tarde e continua nesta altura com perturbações. Informação importante para quem também quer regressar a casa e quer ir a Alvalade assistir ao Sporting-Marselha para a Liga dos Campeões, o jogo está marcado para às 20h. A partir de amanhã, todos os agendamentos para vistos de trabalho em Portugal vão ser cancelados. É o que anuncia uma nota do gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Estes vistos vão ser substituídos por outros vistos para procura de trabalho qualificado. É uma alteração decorrente da Lei de Estrangeiros, que foi aprovada na semana passada pelo Parlamento. Estamos a voltar no final dos jornais, a Francisco Pinto Balsemão e às histórias que marcam o percurso de um homem que teve vários ofícios. Maria João Vilas assina hoje no Observador um artigo sobre a vida e obra do político, do empresário, do jornalista. Partilharam os dois os corredores do Expresso. Maria João Vilas descreve Pinto Balsemão como um príncipe da política, mas acima de tudo, um príncipe do jornalismo.

O Diário Popular foi onde ele realmente desabrochou o seu enorme amor pelo jornalismo. Eu acho que entre a política, o jornalismo, o empresariado, o conferencista internacional, o presidente de alguns órgãos internacionais, muitos instrumentos que ele tocou e bem, eu considero que ele foi, acima de tudo, um jornalista.

O testemunho de Maria João Avilez.

Todas as reações à morte de Francisco Pinto Balsemão estão disponíveis em observador.pt. A Vanessa Cruz regressa às 18h30 para atualizar as notícias.