Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Donald Trump e Volodymyr Zelensky já estão reunidos na Casa Branca. É a terceira vez que o presidente ucraniano é recebido em Washington este ano.

A primeira aconteceu em fevereiro e ficou marcada por um ambiente tenso entre os dois chefes de Estado. O segundo encontro aconteceu já no final de agosto, dias depois de Trump se ter encontrado com Vladimir Putin no Alasca. A reunião de hoje entre o presidente da Ucrânia e o presidente dos Estados Unidos acontece dias antes de uma cimeira em Budapeste entre Trump e Putin. O presidente norte-americano não exclui que Zelensky possa vir a marcar também presença, apesar de não ser o cenário mais provável.

Está ainda a ser determinado, mas diria que vão ser duas reuniões. Vão estar em contacto com o presidente Zelensky. Há muita tensão. Estes dois líderes não gostam um do outro e nós queremos que todos estejam confortáveis. Assim, não vão conseguir estar reunidos juntos, mas separadamente.

A voz do presidente dos Estados Unidos. O encontro de hoje começou com elogios de Donald Trump, diz que Zelensky é um homem que passou por muito. O presidente norte-americano tem a convicção de que Vladimir Putin também quer acabar com a guerra. Já Zelensky entende que a NATO é a melhor garantia de segurança para a Ucrânia, mas valoriza a cooperação bilateral com os Estados Unidos.

E agora, de viva voz, Gabriel Mithá Ribeiro acusa André Ventura de ter traído os valores do Chega e que já nem sequer é o homem certo, diz Gabriel Mithá Ribeiro, que Ventura já não é o homem certo para liderar o Chega.

Primeiro, até há pouco tempo, o vice-presidente do Chega escreveu um artigo no Observador a acusar Ventura de ser um predador narcísico. Depois, em entrevista na Tarde Política, disse que o líder do partido seca tudo à volta e apesar dos méritos que também tem, Mithá Ribeiro diz que chegou a um ponto que considera insustentável.

Ele quebrou aqui algumas barreiras que havia no campo político da direita. Ele criou esta direita sociológica, mas há um momento que nós percebemos que isto tem uma dimensão patológica. A pessoa tem que se articular em qualquer dimensão da nossa existência, a pessoa tem que se articular com o coletivo. E o André Ventura não é capaz de fazer isso.

O antigo deputado dá o exemplo do programa político desenhado pelo partido em 2021, que acabou por ser alterado mais tarde, para ilustrar que André Ventura foi o primeiro a trair o Chega. Garante que tentou combater esta postura do líder desde 2022 e que agora, com o anúncio dos nomes do governo-sombra do Chega, sendo que Mithá Ribeiro não faz parte dessa equipe, foi a gota d'água, viu-se obrigado a sair.

E André Ventura tem previsto para esta hora um evento no CCB, em Lisboa, e é para lá que vamos, Vanessa.

Beatriz Félix, em direto, o líder do Chega está a chegar ao CCB e pode reagir a estas duras críticas do até há bem pouco tempo vice-presidente.

Isso mesmo, Vanessa. André Ventura acabou agora mesmo de chegar. Prepara-se agora para fazer algumas declarações aos jornalistas. Gabriel Mithá Ribeiro será certamente o assunto-chave. Vamos então ouvir.

Vamos dar prioridade à Rádio Observador?

André Ventura, começo então por lhe perguntar se o surpreendeu o artigo de opinião que teceu duras críticas a si, que foi publicado no Observador.

Não, eu estou aqui como candidato presidencial, não vou estar a falar sobre isso. Estou aqui como candidato presidencial, compreenderão.

Isto é um incômodo no seu partido ficar, de repente, com estes nomes que foram ditos, o demônio vidativo.

Vamos ver, eu não quero alimentar muito isto, nem fazer grandes comentários. Eu vejo a política como um serviço e não como uma disputa ou como uma disputa de lugares. Quando as pessoas dizem que ficaram muito chateadas ou muito tristes porque não tiveram determinado lugar, é completamente ao contrário do que eu vejo a política. A política não pode ser um exercício de querer lugar, seja no governo-sombra, seja noutro qualquer.

É candidato presidencial, já foi candidato a primeiro-ministro.

Deixe-me só terminar. Eu percebo que esteja entusiasmada com isso, mas a política não pode ser uma luta por tachos, nem por lugares. Tem que ser uma luta para exercer um serviço em prol da causa pública e um serviço pelas pessoas. Nós estamos aqui pelas pessoas, não pode ser por lugares num governo-sombra ou lugares no Parlamento. Por isso, fico só triste, é a única coisa, mas hoje não estou aqui certamente para falar disso.

Só estou a perguntar se estou surpreendido com este artigo.

Já disse isso. Eu sei que querem, mas já tenho a equipa à peça, eu fico triste quando as pessoas lutam por lugares, por tachos. O Chega é o contrário, absolutamente, quando se quer lutar por tachos. Nós estamos aqui para servir.

Então fica triste por ele ter saído do Chega?

Por amor de Deus.

Deixa só perguntar-lhe se o nome de Gabriel Mithá Ribeiro chegou a ser considerado para o governo-sombra e por que não o incluiu.

Por amor de Deus, eu estou aqui como candidato presidencial, não estou aqui como líder do Chega. Se me quiserem fazer alguma pergunta como candidato presidencial, eu agradeço.

Mas o artigo tem acusações graves, sobretudo no campo do racismo.

Eu compreendo.

Calma, é implícito que haverá racismo dentro do partido.

Não há. Portugal, o Chega é o único que tem um deputado negro no Parlamento. Portanto, se há coisa que o Chega não pode ser acusado é de racista. Eu vou manter-me naquilo que estava...

Pessoas negras no Parlamento.

Mas eu estou a dar um exemplo de pessoas negras que temos no Chega, se se estão a referir especificamente a esse aspecto. Para mim, a política é um exercício de servir a causa pública. Não pode ser um exercício de querer lugares ou de lutar por lugares Pode ficar mais ou menos melindrado quando não se tem determinados lugares. Para mim, a política é servir, para mim a política é transformarmos o país e não ter lugares. Por isso, é só isso. Só fico triste em relação ao racismo. Portugal não é um país racista. Nós temos feito todo o nosso combate, precisamente a combater a ideia de que há. Nem Portugal, nem o Chega. Nós não temos um país racista, nós temos um país que tem que combater os estereótipos dos coitadinhos, que se usam sempre do racismo para beneficiar-se a si próprios. Em Portugal, nós não podemos continuar a alimentar a ideia de que as minorias são perseguidas, de que as minorias são estigmatizadas, e que nós temos que lhes estar sempre a pagar tudo e que temos que lhes estar sempre a dar tudo. Chega desse tempo. Nós temos que exigir das minorias o mesmo que exigimos a todos os cidadãos: cumprimento de regras e os mesmos deveres. Quem tem direitos, tem que ter deveres. Aliás, hoje é um dia particularmente importante, porque também em relação às burcas, e é uma coisa que eu acho que é fundamental, que é as mulheres não serem obrigadas a andar de rosto coberto e de burca, foi uma grande vitória do Chega. E eu pensava que era isso que queriam falar hoje, mas eu compreendo que isso não interessa tanto. Eu compreendo, mas eu sou candidato presidencial e acho que o candidato presidencial, se fosse outro qualquer, os senhores não paravam de lhe perguntar sobre isso. Aliás, ouvi hoje o meu adversário falar precisamente sobre a lei de estrangeiros, sobre o Almirante Gouveia e Melo.

São estas as primeiras declarações de André Ventura depois de Gabriel Mithá Ribeiro ter anunciado a saída do Chega e depois de ter publicado um artigo de opinião no Observador, de tecer duras críticas a André Ventura, que aqui, em declarações aos jornalistas, recusa falar sobre todas essas críticas, diz que está aqui como candidato presidencial e, por isso, rejeita falar sobre isso. O caso do decreto que foi aprovado para a proibição do uso das burcas em espaço público foi também um ponto alto. E agora André Ventura segue para esta conferência dos Patriotas pela Liberdade, a decorrer no Centro Cultural de Belém. Reportagem da Beatriz Félix.

Entretanto, Vasco Rato, amigo e apoiante de Passo Coelho, declara apoio a António José Seguro nas presidenciais.

O ex-presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento explica porquê, em entrevista à Rádio Observador.

Não vejo António José Seguro refém de um partido ou de uma área ideológica. E também acho que depois de 10 anos do atual presidente, é preciso um estilo novo, diferente, mais institucional, menos governamentalizado.

O professor de Ciência Política e Relações Internacionais Vasco Rato integra o núcleo de personalidades da direita, muito conotadas com o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que de acordo com o expresso, jantaram há cerca de um mês com António José Seguro.

O prometido é devido, António Filipe também tem entre os seus apoiantes, capitães de Abril. É o caso do general Pezarát Correia.

Que anunciou esta tarde o apoio ao candidato comunista. É um apoio que é tornado público depois do coronel Vasco Lourenço, presidente da Associação dos Capitães de Abril, ter anunciado o apoio a António José Seguro e ter até pedido uma convergência à esquerda em torno do socialista. António Filipe disse que também ele teria apoio de Capitães de Abril para anunciar. Surge agora, na voz de Pedro de Pezarát Correia. O general insiste que a candidatura comunista ultrapassa fronteiras partidárias e responde também a Vasco Lourenço.

O problema é que Vasco Lourenço é presidente da Associação 25 de Abril. Pode levar muitas pessoas a confundir a opinião de Vasco Lourenço com a instituição de que ele é presidente. Ele pode apoiar quem quiser. Penso que é completamente abusivo da sua parte convidar os outros candidatos para desistirem.

A justificação do general Pezarát Correia à Agência Lusa, o general chegou a integrar o Conselho da Revolução, é um apoiante de António Filipe na corrida a Belém.

E há outras notícias a marcar esta tarde de sexta-feira.

Daqui a 20 minutos, o Benfica joga em Chaves para a Taça de Portugal. Vamos até Chaves em direto. Ricardo Loureiro, há três alterações no 11 escolhido por José Mourinho.

É mais, são três as alterações que José Mourinho promove entre o 11 do jogo com o Porto de há duas semanas e o embate deste final de tarde em Trás-os-Montes. E nessas três alterações, há uma estreia a titular, a do jovem de 20 anos, João Rego. Em relação a essas três alterações, e para além do João Rego, que entra para o lugar de Richard Rios, sai do 11 Trubin e entra Samuel Soares, sai também Otamendi e joga Tomás Araújo. É o Benfica que se estreia na Taça de Portugal deste ano, com Samuel Soares na baliza, depois de Ederson para a direita, à esquerda Samuel Tao, Tomás Araújo e António Silva, Enzo Barrenechea, Sudakov e João Rego, Lukebakio, Aouchene e Pavlidis. É este o 11 da equipa do Benfica. O Chaves ainda não perdeu este ano, está a dois pontos do líder da Segunda Liga, o Sporting B, e também apresenta um 11 de campeonato. A exceção é mesmo a do guarda-redes. Vozinha, o recém-apurado para o próximo Campeonato do Mundo de Seleções pela Seleção de Cabo Verde, não vai a jogo, entra Marco Guzolich. Daí pra frente, Bruno Rodrigues, Ricardo Alves, Isac Muscat, Catato, Pedro Pinho, Kiko e Carraça, Henrique Pereira, Paulo Vítor e o homem mais adiantado é Uros Milanovic. O árbitro é David Silva, ele vai levar a bola ao centro às 19h30, dentro de aproximadamente 20 minutos. O tempo está estável, com temperatura amena e casa cheia. Uma grande onda vermelha, primeiro fora, agora já dentro do Estádio Flaviense.

E o relato é teu, Ricardo Loureiro. Chaves-Benfica na prova Rainha, emissão especial começa já a seguir a esta edição. O cantor português Noiserv lança hoje o álbum 7305.

7305?

Sim, é o número de dias que há em 20 anos.

Uau!

O músico assinala precisamente duas décadas de carreira.

Eu só por entender a forma de não ver, aprendi mal. Pensei que fosse fácil e nem quis. Eu nem dei, mas sei, há quem se viva mal.

O disco é composto por nove temas. Este chama-se "Um Dia como tantos outros", junta Noiserv e A Garota Não.

E onde é que podemos ouvir?

Podemos ouvir nas plataformas digitais, em CD, também em vinil e ainda melhor, Ricardo, as músicas vão ser tocadas ao vivo nos concertos de apresentação deste álbum, 26 de novembro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, 6 de dezembro, na Casa da Música, no Porto.

Noiserv, que é o compositor da banda sonora do primeiro Podcast Plus que lançámos, "O Sargento na Cela 7", uma história incrível. E foi o Noiserv que, no fundo, estreou também estas séries da Podcast Plus e trabalhou connosco nesta banda sonora. Vamos ficar a ouvir só um bocadinho esta nova canção de Noiserv com A Garota Não, a fechar este jornal das 19h.

Era o sexto e nem vi. A maré parou. Há quem se sinta mal. Tempo em que volta o medo e o pavor. Só por não querer. Que o dia volte atrás.