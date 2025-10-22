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Vanessa, vamos às notícias, às 19h.

Já começou o velório de Francisco Pinto Balsemão. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro chegaram há poucos minutos, ao mesmo tempo e sem prestarem declarações aos jornalistas. Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro entraram logo no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Quem já chegou também foi o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, e o antigo Primeiro-Ministro e antigo líder do PSD, Pedro Passos Coelho. Mais daqui a pouco. A indicação que a Rádio Observador tem é que deverá marcar presença também neste velório o antigo chefe de Estado Ramalho Eanes. Entretanto, mais uma reação, esta a partir de Nova York. O antigo Primeiro-Ministro António Guterres lamenta a perda de um amigo querido. O secretário-geral da ONU descreve Balsemão como um estadista notável e uma figura mediática brilhante.

E a antiga líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, recorda Pinto Balsemão como um líder discreto.

Que deixa uma marca enorme no partido e também no país. Lembra que o apoio de Balsemão foi decisivo quando se candidatou à liderança do PSD.

Deixa uma marca de um enorme respeito e de uma enorme admiração. Como sabe, candidatei-me a certa altura à liderança do partido. Foi porque ele considerou positiva a ideia e me incentivou, que me levou a dar esse passo.

Manuela Ferreira Leite esteve no Explicador da Tarde Política. Diz que o legado de Francisco Pinto Balsemão deve ser um exemplo para a política atual e também para as presidenciais do próximo ano. À boleia deste tema, a antiga líder do PSD critica a generalização de candidatos à esquerda e à direita na corrida a Belém.

Não sei se cada um dos candidatos está verdadeiramente consciente de qual é que é o papel da Presidência da República, se tem capacidade algum dia para ser Presidente da República. Nessa situação, parece que se está um pouco a brincar ou a considerar como obrigatório que cada um dos partidos, para dar prova de vida, tem que ter um candidato à Presidência da República.

Manuela Ferreira Leite no Explicador.

Um dos candidatos presidenciais, precisamente do partido de Manuela Ferreira Leite, Luís Marques Mendes, recorda o apoio que recebeu de Francisco Pinto Balsemão para estas presidenciais.

Lembra que Balsemão aceitou ser o presidente da Comissão Política da candidatura e que o incentivou a avançar num almoço que tiveram.

Eu acho que ele se identificava com a minha ideia de construção de pontes, porque o ano passado, antes da minha candidatura ser apresentada, almoçou comigo, por sua iniciativa, e estimulou-me a avançar com a candidatura. E depois recordo que o último cargo que ele teve foi presidente da Comissão Política da minha candidatura e a última declaração que fez, também a acentuar pontos de entendimento, foi no dia 16 de dezembro, a apoiar-me publicamente.

Marques Mendes sugere a criação de um prémio de jornalismo com o nome do fundador do PSD, Pinto Balsemão, uma declaração feita pelo candidato presidencial na escadaria da Assembleia da República para assinalar o local onde Balsemão começou a carreira política na Ala Liberal.

Alexandra Leitão acusa Carlos Moedas de ir a reboque das situações e das entidades.

É uma reação à renúncia do Conselho de Administração da Carris ao cargo, uma notícia desta tarde. A recém-eleita vereadora do PS diz à Rádio Observador que os resultados do primeiro relatório preliminar sobre o acidente com o elevador da Glória não permitiam a continuidade da atual presidência e, por isso, elogia a responsabilidade deste conselho de administração, agora demissionário.

O relatório que foi apresentado não permitia a manutenção imediata deste conselho de administração. O próprio conselho de administração teve a responsabilidade de perceber que assim era. Pena seja que o presidente da Câmara de Lisboa não tenha tido essa noção.

Alexandra Leitão sublinha o sentido de responsabilidade de um conselho de administração sem condições para continuar e que até já tinha pedido para não ser reconduzido. Critica, por isso, o que classifica de inação por parte de Carlos Moedas face a uma situação com contornos, sublinha, cada vez mais graves.

Hoje, na reunião de Câmara, Ana Cordeiro Correia, ou ainda a vereadora Ana Cordeiro Correia, informou que o próprio conselho de administração já tinha dito que não queria ser reconduzido. Ou seja, no fundo, Carlos Moedas faz um comunicado ontem a dizer que não vai reconduzir um conselho de administração, que já lhe tinha dito que não queria ser reconduzido, demonstrando claramente que neste processo todo, Carlos Moedas vai sempre a reboque dos acontecimentos e das outras entidades.

A vereadora do PS foi entrevistada pela jornalista Beatriz Félix. O presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas, apresentou a renúncia ao cargo num encontro com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que, entretanto, disse que compreende e aceita os motivos apresentados. O relatório preliminar do acidente no elevador da Glória aponta falhas acumuladas à Carris na supervisão e na manutenção.

A defesa da família de Odair Muniz acusa os advogados do agente acusado do homicídio de estarem a conduzir uma estratégia de diabolização de Odair Muniz.

Tanto de Odair como da Cova da Moura, é o que defende José Semedo Fernandes, o advogado da família. Esta tarde, o advogado do polícia que está a ser julgado, Bruno Pinto, referiu que a Cova da Moura é um local com alta criminalidade. Durante esta primeira sessão do julgamento, os dois agentes que estavam de patrulha na altura dos factos justificaram a escalada da situação com a agressividade de Odair Muniz. Esta foi a primeira sessão do julgamento. A próxima é daqui a precisamente uma semana, 29 de outubro.

E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira.

A filha do antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo vai ficar em prisão preventiva. Ana Anes é suspeita de ter esfaqueado o pai, José Manuel Anes. O ataque quase letal fez com que o juiz de instrução criminal tivesse aplicado a medida de coação mais gravosa e Ana Anes fica internada no Hospital Prisional São João de Deus, em Caxias. De acordo com a PSP, já havia histórico de violência doméstica. Alvalade recebe mais daqui a pouco um jogo da Liga dos Campeões, mais um. O Sporting joga com o Marselha, vice-campeão francês. Nesta altura lidera o campeonato à frente do Paris Saint-Germain. É um duro teste para o Leão em Alvalade. Jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, com relato em direto aqui na Rádio Observador. Relato do Miguel Cordeiro, agora em direto de Alvalade. Miguel, já sabemos quem vai jogar a titular neste encontro?

Sim, foram divulgados há minutos e há mudanças face ao jogo da Taça de Portugal do sábado passado, frente ao Paço de Ferreira, em que o Sporting teve de suar, teve de ir a prolongamento para passar à próxima fase. Há mudanças na equipa. E vamos a esse 11 do Sporting. Rui Silva é o guarda-redes, defesa com quatro homens, Frederico Nedà à direita, Max Cerullo à esquerda. Os centrais são Sebastian Coates e Gonçalo Inácio. O meio-campo está entregue a Morten Hjulmand, o capitão, e também a João Simões, o menino desta equipa do Sporting. Jogam no ataque Jovane Cabral, Francisco Trincão e Pedro Porro, no apoio a Luís Soares, o avançado da equipa do Sporting. Na equipa do Marselha, a baliza é para Rulli, o argentino de 33 anos, defesa com Emerson a fazer o corredor esquerdo e Nuno Tavares a fazer o corredor direito. Os centrais são Caleta-Car, Jonathan Clauss e Pau Lopez são os homens mais recuados desta equipa do Marselha. Meio-campo para Mattéo Guendouzi e para Chancel Mbemba. No ataque jogam à esquerda Igor Paixão, à direita Marcus Rashford e no ataque Pierre-Emerick Aubameyang. É a terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. O Sporting tem uma vitória e uma derrota. O Marselha tem exatamente o mesmo, uma vitória e uma derrota. Hoje procuram mais pontos nesta fase de grupos, fase de liga da Liga dos Campeões.

E o relato vai ser do Miguel Cordeiro, José Rafael Lopes a conduzir a emissão aqui em estúdio. Atenção para quem quer ir para Alvalade, a linha verde do metro continua com perturbações.

Emissão especial para acompanhar neste Sporting-Marselha, depois das 19h30.