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São 19h em ponto. O Jornal das 19h começa agora na Rádio Observador, com edição da Diana Rosa. Diana, boa tarde. Começamos com as presidenciais. Em véspera de voto antecipado, o secretário-geral do PS juntou-se a António José Seguro na campanha eleitoral e apontou o dedo a alguns adversários do socialista na corrida a Belém.

Quase uma semana depois do início da campanha, José Luís Carneiro rumou a Braga e João Gama não poupou nem André Ventura nem João Cotrim Figueiredo.

Quanto mais a norte anda António José Seguro, mais se nota o trabalho bem oleado da máquina socialista. E a fechar a primeira semana de campanha eleitoral, Seguro ouviu de José Luís Carneiro que o PS está apenas atrás de uma candidatura.

O legado de Mário Soares e o legado de Jorge Sampaio. Força, António José Seguro, avança, tens o Partido Socialista contigo.

Cerca de 60 pessoas em Santo Emilião, no coração do distrito de Braga, a ouvir José Luís Carneiro a desclassificar Ventura.

Há mesmo um candidato que diz e que afirma que não quer ser o candidato de todos os portugueses.

E a atacar Cotrim.

Há um outro que esta semana quis colocar o governo sob tutela política do Presidente da República.

Ataques aos candidatos mais bem posicionados nas sondagens e juras de amor eterno a António José Seguro. O candidato presidencial subiu ao mesmo palco para dizer que tem orgulho em ser o candidato apoiado pelo Partido Socialista.

O Partido Socialista só manifestou apoio a candidatos presidenciais em quatro ocasiões. A primeira foi Mário Soares, a outra Jorge Sampaio, a terceira Emmanuel Alegre. Que abençoado que eu sou. A quarta foi no António José Seguro.

Mas que lidera uma candidatura independente e suprapartidária. O apelo ao voto é uma constante, até porque, lembra, para já, nada está ganho.

Eu sei que as sondagens podem criar alguma euforia em algumas pessoas. Nada está ganho. Só está ganho quando se contarem os votos.

José Luís Carneiro na campanha de António José Seguro, com um cachecol ao pescoço, onde se pode ler "Seguro 2026", o líder socialista garante que o PS está apenas atrás de um candidato a Belém.

Um trabalho do João Gama no dia em que várias caras conhecidas do Partido Socialista se juntaram à campanha. Além de José Luís Carneiro, estiveram presentes Sérgio Sousa Pinto, Francisco Assis e Álvaro Beleza.

E seguimos agora, Diana, com André Ventura, que garante que se não passar à segunda volta, vai apoiar qualquer candidato que concorra contra António José Seguro.

Declarações que foram acompanhadas há instantes pelo jornalista Miguel Cordeiro, que está precisamente a acompanhar a caravana do candidato apoiado pelo Chega. Boa tarde, Miguel, agora em direto a marcação cerrada de André Ventura ao candidato apoiado pelo PS. Contamos aqui ouvir Miguel Cordeiro. Não sei se nos consegues ouvir agora, Miguel.

Creio que agora já me podem ouvir em condições.

Agora sim.

Estávamos a falar de André Ventura e de um desafio que ele hoje colocou como tema de campanha. Quis dizer de manhã, André Ventura, que Luís Montenegro, num cenário em que Marques Mendes não vai à segunda volta, nesse cenário, Luís Montenegro terá de declarar, o líder do PSD terá de dizer quem é que é o candidato que apoia a uma segunda volta e apontou isso até enquanto discutia um cenário de segunda volta entre Seguro e Ventura e lançava esse desafio ao primeiro-ministro de que teria de declarar apoio a um dos candidatos. Foi esta tarde confrontado e se André Ventura não for à segunda volta, quem é que o Chega vai apoiar nessa segunda volta. E aí André Ventura foi muito claro. Disse que numa segunda volta contra Seguro, sem Ventura nessa corrida, o partido Chega vai apoiar qualquer um candidato, seja ele quem for, seja Marques Mendes, seja Cotrim, seja Henrique Gouveia Melo. E estamos a falar destes porque são os que lideram as sondagens. André Ventura também se referiu a esses por serem os que lideram as sondagens. Diz que vai declarar apoio a qualquer um desses candidatos contra António José Seguro e diz mais, diz que é um apoio contra o socialismo e é a posição de André Ventura. Nesse sentido, mais uma vez disse: "Eu já estou a dizer o que vou fazer", diz André Ventura, "portanto, Luís Montenegro vai ter de fazer o mesmo".

É a reportagem em direto do Miguel Cordeiro a partir da Guarda, onde está a acompanhar a caravana do candidato apoiado pelo Chega.

E seguimos agora com Gouveia e Melo, que volta a atacar Seguro por ter um discurso redondo e rejeita, Diana, que a estratégia seja atacar o antigo líder do PS.

Em Santo Tirso, de visita a um posto da PSP, o almirante defende que é preciso um presidente exigente, no entanto, volta a atacar o candidato apoiado pelo PS por ser, diz Gouveia e Melo, uma Miss Mundo. Ora nas estradas, a acompanhar esta campanha eleitoral, está a jornalista Nadine Soares. Boa tarde, Nadine. Agora em direto nesta edição, o candidato socialista António José Seguro continua sob ataque do antigo almirante.

Desde o início desta campanha que Gouveia e Melo tem focado os ataques em Marques Mendes e António José Seguro, mas a verdade é que desde que a sondagem mais favorável a António José Seguro saiu, que Gouveia e Melo tem atacado insistentemente Gouveia e Melo nalguns dos seus discursos. Por exemplo, agora à saída de um posto da PSP, onde esteve a fazer esta visita e onde se mostrou preocupado com os casos de violência doméstica, que dizia, por exemplo, que é uma das realidades que quer que o país mude caso seja eleito e que vai ajudar se for presidente. No entanto, ainda assim, acaba por atacar os adversários no final das declarações. Isto para dizer que António José Seguro é um candidato redondo, que não acrescenta e que mais parece uma Miss Mundo. Ouvimos Gouveia e Melo a explicar a sua estratégia de campanha, mas ainda assim a atacar o adversário.

Eu afirmo a minha estratégia. E um dos traços da minha personalidade é a minha capacidade de decisão, a minha capacidade de enfrentar o risco e de rigor. Contrariamente a essa estratégia, há uma estratégia que eu não gosto, que é uma estratégia de não dizer nada, de dizer generalidades, de evitar problemas, e é o que eu chamo a estratégia de Miss Mundo. Portanto, comigo não contam com essa estratégia. Não ando num concurso de Miss Mundo, ando num concurso para a Presidência da República, que tem responsabilidades que vai ter que executar. Não pode refugiar-se dessas responsabilidades. É isso, basicamente, que eu tenho defendido. É a minha estratégia, onde eu sou diferente.

A estratégia de Gouveia Melo, aqui representada aos jornalistas. Gouveia Melo que, como dizia, continua a atacar António José Seguro sobre um discurso redondo, mas também outros adversários. Por exemplo, ainda esta tarde, numa arruada em Santo Tirso, criticava Cotrim Figueiredo por se dizer amigo do governo, foi esta a expressão utilizada, e diz que um presidente deve ser exigente e exigir responsabilidades se chegar a assumir o cargo. São os destaques destas ações de campanha de Gouveia e Melo, que segue agora para um jantar em Penafiel.

E que vai ser acompanhado pela repórter Nadine Soares.

E seguimos agora com João Cotrim Figueiredo. Responde, Diana, às críticas de quem o acusou de se apropriar do nome de Sá Carneiro e de Passos Coelho.

Num comício em Lisboa, há instantes, também já falou na campanha para a segunda volta das eleições. A acompanhar esta caravana eleitoral do candidato apoiado pela IL está a Laura Figueiredo. Boa tarde, Laura. Que acusações é que deixou João Cotrim Figueiredo?

Falta de grandeza. Boa tarde, Diana. Foi esta a acusação deixada por Cotrim Figueiredo, a quem o acusou de se tentar apropriar de figuras como Sá Carneiro ou Pedro Passos Coelho. O candidato abolém não referiu diretamente nomes, mas ficou claro a quem se dirigiu esta acusação, uma vez que ao longo da última semana ouvimos Cavaco Silva, Luís Montenegro e também Marques Mendes criticar Cotrim Figueiredo por ter manifestado admiração por figuras do PSD. Ora, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal desvaloriza as críticas e responde.

Eu nesta campanha já fui acusado de me querer apropriar de Sá Carneiro e Passos Coelho. Acusado por quem, perguntam vocês? Por aqueles que, de facto, se querem apropriar dessas figuras. Deveriam ficar felizes de terem referências com que os outros se identificam e que reclamem e que admirem. Mas não. Falta-lhes a grandeza para isso.

Cotrim Figueiredo respondeu ainda a quem o critica por falta de experiência. Diz que em termos de resultados tem mais experiência do que muitos candidatos juntos e depois de enumerar todos os sítios por onde tem passado nesta campanha, o candidato falou pela primeira vez na campanha para a segunda volta. Diz que vai ser uma oportunidade para conhecer ainda melhor Portugal. Antes de João Cotrim Figueiredo, discursou também a filha mais velha do candidato, com os netos também no palco. Antes ainda, foi a vez de José Miguel Júdice, mandatário nacional da candidatura, que insiste na necessidade de reformar Portugal, algo que considera que só Cotrim é capaz de fazer.

É a reportagem da Laura Figueiredo, que hoje está a acompanhar a campanha eleitoral do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, precisamente João Cotrim Figueiredo.

7h10. Vamos atualizar, Diana, as notícias de informação local.

No Barreiro, a carreira número 16 dos transportes coletivos vai ter um novo percurso, que entra em vigor a partir de segunda-feira, pela Circular 2, com paragem junto à Escola Secundária de Santo António. Rumamos a Oeiras. Um aluno de 14 anos foi agredido pelos colegas na Escola Secundária Avelino Ribeiro, em Porto Salvo. A cena foi presenciada e filmada por dezenas de estudantes e posteriormente partilhada nas redes sociais. O principal agressor está suspenso de forma preventiva. Foi, de resto, aberto um processo disciplinar. Em Leiria, estão atrasadas meio ano as obras para instalar os serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira no topo do Estádio Doutor Magalhães Pessoa. A intervenção inclui também a construção do terminal intermodal de Leiria. A autarquia lamenta a situação e as despesas que ultrapassam o orçamento inicialmente previsto. Em Porto de Mos, o gabinete de atendimento ao munícipe da Câmara Municipal vai passar a funcionar no edifício do antigo Museu Municipal. A alteração é já a partir de segunda-feira, dia 12. Os atendimentos de serviços técnicos passam a realizar-se também neste local, mediante agendamento. Cidade Invicta, a Metro do Porto compromete-se a ter a obra da Linha Rosa pronta até a festa de São João, no final de junho. Até lá, vai haver constrangimentos no trânsito. A empresa prevê que impedimentos na via pública. O prazo de conclusão da empreitada vai ser apresentado na reunião do executivo no próximo dia 20. Fechamos em Águeda esta noticiário local, Vicente. Distrito de Aveiro, uma pessoa morreu numa colisão frontal entre dois veículos na localidade de Arrancada do Vouga. A circulação do trânsito foi cortada, disse ao Diário de Aveiro fonte dos bombeiros locais. O acidente causou ainda um ferido ligeiro. O alerta foi dado por volta das 14h30. Foram mobilizados para o local cerca de 15 operacionais, também a Guarda Nacional Republicana. Não fechamos, Vicente, sem falar de desporto. Esta noite joga-se a final da Taça da Liga, dérbi minhotos entre o Braga e o Vitória. O encontro está marcado para daqui a pouco, às 20h, em Leiria. Vamos acompanhar a partida em direto numa emissão conduzida por ti, Vicente, que está prestes a começar.

E que vai já arrancar depois desta edição das 7TV. Edição, passe a redundância, da Diana Rosa, que está de regresso no intervalo do jogo e também às 19h30 para atualizar as notícias daqui da Rádio Observador. Até já, Diana. Já a seguir, vamos diretamente para Leiria.