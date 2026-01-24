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Notícias na Rádio Observador, com edição do Carlos Pedro. E começamos, Carlos, com André Ventura, que deixa críticas aos mais recentes apoios declarados a António José Seguro. Diz que são partners do sistema a levantarem-se contra quem o quer pôr em causa.

E por isso o candidato apoiado pelo Chega diz que esta será uma luta dos taxistas contra quem quer acabar com os tachos. Palavras de André Ventura, que esteve esta tarde em Santarém, onde não resistiu comentar os apoios que têm surgido a favor da candidatura de Seguro, sobretudo os apoios de direita e centro-direita. André Ventura fala numa vitória da sua candidatura, nega autoritarismos e deixa críticas aos apoiantes de Seguro.

Alguns que andaram toda a vida a apoiar o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS, agora saem de repente de onde estão para dizer: "Eu apoio o António José Seguro, porque isto é uma luta da democracia contra o autoritarismo". Meus caros, nunca estiveram tão enganados. Isto não é uma luta da democracia contra o autoritarismo. Isto é uma luta dos taxistas contra os não taxistas. Nós temos é um país a levantar-se contra alguém que quer pôr em causa o sistema de interesses nacional. E isso, meus caros, deixem-me dizer-vos, independentemente do resultado que venha a acontecer no dia 8, já é uma vitória nossa, porque nós já conseguimos uma coisa. Tudo o que é os partners do sistema, já vieram a público e agora sabemos quem são, da Iniciativa Liberal ao CDS. Seremos nós contra eles até os derrubarmos e até vencermos o sistema de interesses.

Críticas que se estendem ao próprio António José Seguro. Ventura acusa o socialista de ser arrogante por achar que já venceu as eleições e não querer debater. O candidato quis também falar sobre agricultura, um tema que diz deve estar no centro do debate político. Aqui André Ventura reprovou o acordo do Mercosul.

Querem-nos alargar o mercado para o Brasil, para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, países que produzem e muito, mas não têm que cumprir as regras que os europeus têm que cumprir. É que primeiro Bruxelas criou-nos uma série de regras ambientais, supostamente, que obriga os agricultores a terem que cumprir. E portanto, o agricultor hoje não pode fazer nada sem pagar milhares de taxas, que tem que pagar para tudo, sem ter que ter não sei quantos produtos que cumpram as regras ambientais da União Europeia, mas vai competir com quem? Com agricultores no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, onde não há nenhumas regras ambientais ou quase nenhumas, e onde não há nenhumas regras de exigência laboral. Isto é concorrência justa? É evidente que não.

André Ventura, esta tarde em Santarém.

Continuamos nas presidenciais e com mais de duas centenas de figuras da área política não socialista que lançaram uma carta aberta de apoio a António José Seguro.

A moderação do candidato apoiado pelo PS motiva elogios destas personalidades na carta aberta deixada em forma de apoio a Seguro. Estas figuras afirmam também que André Ventura não os representa nas eleições que se avizinham. Os 250 signatários da carta lembram as eleições presidenciais de 1986, onde também houve uma segunda volta, para estabelecer diferenças face a esta corrida eleitoral. Consideram que não estão frente a frente um candidato de centro-esquerda e outro candidato de centro-direita, mas sim um nome de centro-direita e outro das direitas radicais. Adolfo Mesquita Nunes e os antigos ministros António Capucho, Miguel Poiares Maduro e Erlindo Cunha são alguns dos nomes que assinaram esta carta de apoio a António José Seguro. Entretanto, a mesma continua a recolher apoios online e já conta com mais de 1200 assinaturas.

E por falar em apoios a António José Seguro, Paulo Raimundo recusa que a ida às urnas do próximo mês signifique uma eleição de direita contra a esquerda, mas ainda assim apela ao voto no candidato apoiado pelo Partido Socialista.

E pediu também que não se desvalorize esta segunda volta das eleições, apontando que o desfecho não está assegurado. Isto enquanto deixou críticas à campanha de voto útil na primeira volta, bem como ao que classificou como manobra das sondagens com candidatos de primeira e de segunda. Esta tarde, num comício em Lisboa, o secretário-geral do PCP voltou a não se mostrar entusiasmado com a candidatura de Seguro, mas não pensa noutra alternativa. Paulo Raimundo, esta tarde em Lisboa, deixou também apelos de mobilização aos trabalhadores para as ações organizadas pela CGTP contra o pacote laboral.

Mudamos de tema. Em Peniche, 14 pessoas ficaram ontem desalojadas e tiveram de passar a noite no Pavilhão Municipal.

Entre elas, sete crianças, um adulto com necessidade de acompanhamento e dois idosos. As habitações ficaram sem condições de habitabilidade devido ao vento forte e a algumas inundações. À Rádio Observador, o presidente da Câmara Municipal de Peniche, Filipe Sales, confirma que as pessoas ainda não puderam regressar a casa, mas diz estar tudo sob controlo.

As pessoas ainda não regressaram aos seus domicílios, mas quero, desde já, tranquilizar toda a população, porque foi uma situação provocada pelo vento forte ocorrido no dia de ontem, sexta-feira, entre as 19:00 e as 21:00, e que afetou um número limitado de habitações precárias no centro da cidade. Portanto, não houve vítimas e a situação esteve sempre sob controlo. Foi criada uma zona de concentração e apoio à população, com o alojamento temporário de emergência, que é uma valência que está devidamente prevista.

Filipe Sales diz ainda que a autarquia está a garantir refeições às famílias desalojadas e acredita que até amanhã a situação ficará normalizada. Antes, já havia registro de pessoas deslocadas em Alcobaça, Cartaxo e Cascais, também devido ao mau tempo provocado pela passagem da depressão Ingrid por Portugal continental. Entretanto, também a Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo ativou o nível amarelo do Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, isto porque há várias estradas inundadas.

E Carlos, no desporto está no intervalo o duelo entre Arouca e Sporting. Os Leões vão vencendo por uma bola a zero ao intervalo, com o golo apontado por Luís Soares. Antes disso, o Moreirense recebeu e venceu o Santa Clara.

Um a zero foi o resultado final, já com Maracás a marcar o gol da vitória para lá dos 80 minutos de jogo, aos 87, mais concretamente. O Moreirense segura assim o sexto lugar com 30 pontos. O Santa Clara está na 14ª posição, tem 17 pontos e ainda não venceu em 2026. Depois do Arouca x Sporting, que está em tempo de intervalo, há ainda o duelo entre Estoril e Vitória, duas equipes separadas por dois pontos na tabela classificativa.

E do pé pra mão, no andebol, terminou há instantes o jogo entre Dinamarca e Espanha, o grupo de Portugal. Vitória para os dinamarqueses.

A tetracampeã mundial não deu hipóteses à La Roja e venceu por 36 a 31. Somou os primeiros dois pontos na tabela e está agora na terceira posição, atrás de Alemanha e França. A Espanha segue neste Europeu de Andebol sem pontos atrás de Portugal, que perdeu hoje com a seleção francesa por 46 a 38.

E a fechar esta edição informativa, mais um caso de violência por parte das autoridades dos Estados Unidos. Um homem morreu hoje na sequência de disparos de agentes federais na cidade de Minneapolis.

Foi o terceiro caso deste gênero a acontecer nos Estados Unidos só neste mês de janeiro. Testemunhas dizem que o homem foi atingido várias vezes no peito e levado para o hospital depois de ter sido feita a reanimação no local. Tratava-se de um cidadão norte-americano de 37 anos, confirmou Brian O'Hara, o chefe da polícia de Minneapolis. Um incidente que aconteceu um dia depois de milhares de pessoas terem saído às ruas para denunciar abusos cometidos pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos nas últimas semanas. O governador de Minnesota e candidato a vice-presidente nas últimas eleições, Tim Walz, exige a Trump que retire os agentes do ICE da cidade e do estado.

É o ponto final nesta edição. O jornalista Carlos Pedro está de regresso com a informação à antena da Rádio Observador. No final do jogo entre Sporting e Arouca, jogo que vamos acompanhar já a seguir na segunda parte da emissão especial de desporto. Carlos Pedro, até já.

Até já.