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Notícias na Rádio Observador, com edição do jornalista Carlos Pedro. E começamos, Carlos, com André Ventura, que diz que parece que está sozinho nesta segunda volta e acusa ainda António José Seguro de fugir do confronto político.

O candidato apoiado pelo Chega considera que Seguro está com medo, porque não tem nada para dizer. Por isso, André Ventura deixa um aviso ao adversário na corrida a Belém. Diz que isto é uma campanha e não um desfile.

Parece hoje que eu estou em confronto só comigo próprio, porque eu falo durante a manhã ou durante a tarde, faço perguntas, deixo questões, o outro candidato não quer saber. O outro candidato só diz assim: "Temos que lutar contra o fascismo, temos que lutar contra o racismo, contra aqueles que semeiam divisão". Eu sinto-me um bocado numa campanha comigo próprio, porque tem medo, porque não tem nada para dizer e porque sabe que qualquer confronto agora será mostrar ao país aquilo que é. Uma pessoa sem ideias nenhumas, uma pessoa que está na mão do sistema de interesse nacional, sobretudo do sistema de interesse bipartidário, PS, PSD, uma pessoa que não tem nada a acrescentar.

Confrontado com os resultados desfavoráveis das mais recentes sondagens, André Ventura dramatiza.

Sabíamos que na segunda volta se iam juntar todos contra mim e todos contra aquele que, no fundo, é o único que quer fazer mudanças no sistema. Mas esta é toda uma nova luta que vai começar agora. Nós tivemos uma primária, em que nós liderámos, ficámos em segundo. Conseguimos liderar a direita toda e ganhar à direita toda nestas eleições. Agora é outra luta que começa, é a luta do espaço socialista com o espaço não socialista. E essa luta, vamos ver como é que acaba. Agora está a começar.

André Ventura, esta tarde, numa arruada nas Caldas da Rainha, terra onde vive precisamente António José Seguro. O candidato apoiado pelo Chega teve ainda tempo para um trocadilho, diz que com Seguro o país será seguramente a mesma coisa.

E ainda pelo tema Belém, agora com Mariana Leitão, que elogia o movimento cívico lançado por Cotrim Figueiredo, que diz ser necessário para dar voz aos eleitores que querem reformar o país.

A presidente da Iniciativa Liberal esteve esta tarde em Lisboa para participar numa marcha pacífica de apoio ao povo iraniano. À margem, falou aos jornalistas para comentar a iniciativa lançada pelo candidato que conseguiu o terceiro lugar na primeira volta das presidenciais. Mariana Leitão diz que a eleição de 18 deste mês valida a iniciativa de Cotrim.

Vejo como uma iniciativa necessária. Sem dúvida que estas eleições presidenciais mostraram que há um conjunto de pessoas que quer mudança, que quer reformas e, portanto, faz todo sentido. Essas pessoas vieram de vários sítios do panorama político-partidário. Portanto, faz todo sentido que haja um movimento que, no fundo, vá ao encontro destas pessoas e consiga também dar voz a estas pessoas. E obviamente que no espectro político-partidário, sem dúvida que a Iniciativa Liberal é o partido que mais incorpora esta visão de mudança, reformista, que quer mudar o rumo do país.

Mariana Leitão sobre o movimento 2031, iniciativa promovida por João Cotrim Figueiredo, que é lançada oficialmente na sexta-feira, está disponível para inscrições na internet.

E tal como o Observador noticiou hoje, os liberais veem este movimento com bons olhos. Já o PSD escolhe ridicularizar a iniciativa de Cotrim Figueiredo.

De acordo com os sociais-democratas ouvidos pelo Observador, não há receio que este movimento cívico possa enfraquecer o PSD. Alguns dizem que o movimento vai valer zero, outros dizem que é o reflexo do narcisismo de Cotrim Figueiredo. É um artigo assinado pelos jornalistas de política do Observador, Inês André Figueiredo e Miguel Santos Carrapatoso, que pode ler com mais detalhe no site do Observador.

E mudamos de tema nesta edição. As autoridades apreenderam quase nove toneladas de cocaína transportadas no semisubmersível interceptado na sexta-feira ao largo dos Açores. Ora, é a maior apreensão jamais efetuada desta droga em Portugal.

Foi o que indicou hoje a Polícia Judiciária, que conseguiu recuperar 265 fardos de cocaína num total estimado em aproximadamente nove toneladas. Em conferência de imprensa, o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, Artur Vaz, diz ainda que houve cerca de 35 fardos de cocaína que afundaram em alto-mar. A apreensão aconteceu na sexta-feira, a cerca de 230 milhas náuticas do arquipélago dos Açores.

Tempo também para falar de meteorologia, isso porque a Agência Portuguesa do Ambiente alerta para o risco de cheias durante a próxima semana, a norte do Mondego e na bacia do Tejo.

Particularmente entre amanhã e depois de amanhã, para quando as previsões apontam para períodos de muita chuva, com fortes picos de precipitação, sobretudo à hora do almoço. Para o presidente da APA, as regiões do Mondego, Vouga, Douro e Tâmega e ainda as cidades de Águeda e Régua são as que merecem mais preocupação. Em declarações à Agência Lusa, José Pimenta Machado explica que o mau tempo dos últimos dias pode causar situações de cheias.

Os solos estão saturados. Tem caído muita chuva, como sabemos todos, estão saturados, não conseguem absorver a água. Qualquer água que caia transforma-se escorrendo em água a fluir às barragens e a fluir às linhas d'água, obviamente aumenta a pressão para as cheias e inundações. E outra nota adicional. A neve caiu. Segunda-feira, terça, a temperatura vai aumentar ligeiramente e com a chuva que vai cair, essa neve vai se transformar em água. Então, é mais água que vai afluir às nossas albufeiras, aos nossos rios. E portanto, é uma pressão adicional para as cheias e inundações. Estamos muito atentos, estamos articulados, obviamente, com a Proteção Civil.

Pimenta Machado pede, por isso, que a população esteja particularmente atenta aos avisos deixados pela Proteção Civil.

E a marcar o cenário internacional este domingo, pelo menos 80 presos políticos foram libertados este domingo, precisamente, na Venezuela.

Foi o que revelou a ONG Foro Penal, que sinaliza um avanço no processo de libertação de detidos que tem ocorrido sob a pressão dos Estados Unidos na Venezuela. Através da rede social X, o diretor desta ONG, Alfredo Romero, diz que é provável que ocorram mais libertações.

Já no Irã, os comerciantes do país podem ligar-se à internet durante 20 minutos apenas por dia.

Isto após 17 dias de apagão digital, esta nova medida foi anunciada hoje pelo chefe da Câmara de Comércio Irã-China, Majid Hariri, diz que os comerciantes devem registrar-se para aceder à internet, mas revela também que esse acesso só pode ser feito sob supervisão de um observador. Esta norma imposta pretende responder à preocupação das autoridades com possíveis ciberataques no Irã.

E no desporto, Carlos Pedro, tempo de intervalo no Estádio da Luz, com o Benfica a vencer o Estrela da Amadora por 1x0. À mesma hora, o Famalicão vai vencendo o Tondela por uma bola a zero também. E antes, o Nacional goleou em casa o Rio Ave por quatro bolas a zero.

E com o gol do brasileiro emprestado pelo Futebol Clube do Porto, Gabriel Verón, fez o primeiro da partida aos 34 minutos Com este triunfo, o Nacional chega à 11ª posição da liga e ultrapassa precisamente o Rio Ave. Já o Famalicão vai vencendo pela margem mínima o aflito Tondela. O golo de Matias de Amorim pode aproximar os minhotos do quarto lugar da Primeira Liga. No Luz, ao Benfica vai valendo o golo de Pavlídis, que faz a diferença a esta altura no marcador. O grego voltou a isolar-se no topo da lista dos melhores marcadores.

E noutros campeonatos, destaque para a nova vitória do Manchester United, agora em Londres. Derrubou o líder do Campeonato Inglês, o Arsenal, por três bolas a duas.

Dois jogos, duas vitórias para Michael Carrick no comando deste Man United na substituição a Rúben Amorim. Depois do triunfo caseiro com o rival City, agora vence em casa do líder da Premier League, num jogo de grandes gols. Os Red Devils atingem a quarta posição da liga, estão a 12 pontos da liderança.

E em Espanha, o Barcelona recuperou a liderança da La Liga.

Vitória por 3x0 em casa com o lanterna vermelha Real Oviedo. Dani Olmo, Raphinha e Lamine Yamal marcaram para os Culés, que lideram o Campeonato Espanhol com mais um ponto do que o Real Madrid. Nota ainda para o jogo grande entre Juventus e Nápoles. Por esta altura, a Vecchia Signora venceu por 3x0. O jogo já terminou. Francisco Conceição saiu por lesão aos 65 minutos. Já João Mário ficou no banco de suplentes.

Notícias na Rádio Observador, com a edição do Carlos Pedro, que está de regresso depois do encontro entre Benfica e Estrela da Amadora, jogo que vai dando vitória aos encarnados por uma bola a zero. Já a seguir temos a segunda parte deste encontro e também a segunda parte da emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador. Carlos Pedro, até já.

Até já, Vicente.