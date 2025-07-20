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Agora são 8 horas. O Jornal das 8, a edição de Miguel Gato. Miguel, Miguel Albuquerque entende que os madeirenses estão fartos de ser renegados pela República. No entanto, diz confiar no primeiro-ministro para resolver os problemas da região.

Declarações do presidente regional da Madeira esta tarde, na habitual festa do PSD no arquipélago, na Herdade de Chão da Lagoa. Albuquerque diz querer ver posto em prática um projeto de revisão constitucional para repor justiça com os madeirenses. O presidente regional da Madeira quer ver reforçada a capacidade de a região decidir democraticamente o futuro sem as amarras do centralismo, expressão utilizada por Miguel Albuquerque. Ao lado de Luís Montenegro, o líder regional da Madeira diz confiar no primeiro-ministro, mas diz também que é importante passar das ações para os atos. Dirigida a Miguel Albuquerque, ficou a promessa de Luís Montenegro esta tarde de que o Executivo no continente tudo fará para trabalhar numa nova lei de finanças regionais e também o fim da construção do Hospital Universitário do Funchal.

O primeiro-ministro aproveitou o discurso esta tarde na Madeira para criticar quem procura perturbar o trabalho do governo.

Expressão utilizada por Luís Montenegro, o líder do governo da AD diz que o Executivo quer resolver os problemas das pessoas sem ligar ao ruído que vem da oposição.

Nós sabemos as dificuldades que as pessoas sentem, mas nós estamos no governo para resolver problemas. Nós não estamos no governo para nos distrairmos com aquilo que os outros andam a dizer, com aquilo que os outros andam permanentemente a tentar descobrir como perturbações, como fantasmas nas vidas de todos nós. Nós não temos fantasmas no nosso governo. Nós temos pessoas, nós temos problemas que queremos resolver.

Luís Montenegro rejeita eleitoralismos da AD em vésperas de eleições autárquicas. Sobre as críticas que recebeu pelo anúncio do suplemento extraordinário para as pensões, que foi esta medida anunciada na quinta-feira no Estado da Nação, o primeiro-ministro considera que a oposição devia, sim, elogiar esta medida.

A oposição, em vez de saudar o governo por nós termos um equilíbrio nas nossas contas públicas e utilizarmos o resultado desse equilíbrio para ajudarmos aqueles que têm maior dificuldade, de criticarem o governo e de verem nisso uma intenção eleitoralista. Não, a intenção não é eleitoralista, a intenção é de justiça social.

Depois de o PS ter responsabilizado o governo pelo ódio contra imigrantes, Luís Montenegro responde, diz que a oposição não conhece a realidade do país e indica que a AD está apenas a regular a imigração. É a resposta do primeiro-ministro às críticas de José Luís Carneiro, que hoje assina um artigo no jornal Público a acusar o Executivo da AD de se colar à agenda do Chega, em vez de se focar nos problemas da saúde e também da habitação. Críticas semelhantes de Livre, Bloco de Esquerda e PAN, também feitas hoje, mas na apresentação da candidatura conjunta destes três partidos à autarquia de Cascais, acusam o governo de aplicar uma política de divisão.

O PCPS vai propor uma audiência ao presidente da República para discutir a situação do país.

Que, segundo o secretário-geral do partido, está preso por arames. Paulo Raimundo quer respostas do governo, por exemplo, no setor da habitação.

A gente está perante uma situação, um drama, que é o drama da habitação, é um drama. Se formos pela lei, há muita gente a incumprir a lei. Nós não resolvemos o problema da habitação com o governo a continuar a apoiar, dar benesses, apoios, dinheiro àqueles que nos trouxeram à situação que temos hoje, que é a banca e os fundos imobiliários. Você já viu que todas as medidas para a habitação do governo têm sempre como intermediário a banca e os fundos imobiliários. A gente assim não vai lá, assim não vale a pena. E a segunda, ou há uma dinâmica forte de habitação, uma política pública de habitação pública, ou então a gente não safa.

À margem de uma reunião da Juventude Comunista Portuguesa no Seixal esta tarde, Paulo Raimundo realça que nenhum município consegue resolver sozinho os problemas da habitação e lembra o caso da demolição de barracas no concelho de Loures. O secretário-geral comunista diz que é urgente que exista uma resposta pública a nível nacional, também no setor da saúde.

Miguel, agora no plano internacional, os Estados Unidos ameaça o Canadá com uma tarifa de 35% e é já. É já agora em agosto.

É um anúncio feito pelo secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, caso o Canadá não facilite o acesso de produtos norte-americanos ao mercado até o dia 1 de agosto. A ameaça surge cerca de uma semana depois de Donald Trump ameaçar com tarifas que considera recíprocas o Canadá. O presidente norte-americano impôs tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio do Canadá, uma medida considerada injustificada pelo governo canadiano, que admitiu retaliar. A trégua inicialmente foi posta até o dia 9 de julho, estendida até 1 de agosto. Durante esse tempo, os Estados Unidos fizeram acordos apenas com o Reino Unido, o Vietname, a Indonésia e também a China. Sem mais consensos, Donald Trump enviou cartas a dezenas de países para notificar estas tarifas entre os 20 e os 50%. Já as negociações com a União Europeia sobre as tarifas estão ainda a decorrer, mas Trump já veio garantir que a taxa de 30% anunciada para Bruxelas já está decidida pelo governo norte-americano.

Miguel Gato, agora desporto e no futebol continua a grande novela. Manchester United entra também na corrida pelo avançado do Sporting, o Viktor Gyökeres. No entanto, o sueco só pensa de fato jogar no Arsenal.

A imprensa desportiva dá conta de que os Red Devils estão a negociar o jogador dentro dos valores exigidos pela SAD leonina, ou seja, por volta dos 80 milhões de euros que Frederico Varandas pede pelo passe do sueco. No entanto, Viktor Gyökeres dá prioridade a jogar no Arsenal, equipa comandada por Mikel Arteta. De acordo com o jornal Record, Gyökeres está de férias na cidade espanhola de Maiorca, enquanto espera por essa transferência para Inglaterra, o avançado que faltou ao estágio do Sporting no Algarve.

Entretanto, no grande rival do outro lado da Segunda Circular, no Benfica, Richard Ríos deve ser oficializado já nos próximos dias.

O acordo entre os encarnados e o Palmeiras estará fechado. Segundo adianta a imprensa desportiva, a SAD benfiquista vai pagar 27 milhões de euros pelo médio colombiano.

Entretanto, a norte, oficializada já a saída de Gonçalo Borges do Futebol Clube do Porto.

O extremo português mudou-se para os Países Baixos, vai jogar no Feyenoord. A SAD portista recebe 10 milhões de euros fixos pela transferência de Gonçalo Borges, mais um milhão por objetivos.

E para fechar ainda tempo de desporto com ténis, com Francisco Cabral conquista o título de pares do ATP Tour 250 de Gstaad, na Suíça.

O tenista português venceu a final do torneio de pares ao lado do parceiro austríaco Lucas Miedler. Este é o terceiro título ATP da carreira de Francisco Cabral, de 28 anos, depois de ter vencido já este mesmo torneio e também o Stúril Open. Na segunda-feira, o tenista português deve alcançar o melhor ranking de sempre ao subir ao 37º lugar do ranking ATP.

Miguel Gato de volta quando forem 8h30. A seguir, Isto Não Passa na Rádio e vamos recordar algo que tu não te recordas, não eras vivo há 40 anos atrás.

Há 40 anos não andava cá, não.

Nem sonhavas.

Não, ainda não. Ainda faltavam uns aninhos para estar cá.

Mas eu por acaso recordo-me. É para recordar e é um Isto Não Passa na Rádio realmente muitíssimo bom. Então até já.

Até já.