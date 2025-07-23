Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Oito da noite em ponto, começa o jornal da Rádio Observador com edição da jornalista Laura Figueiredo. Em primeiro lugar, olhamos para Carlos Moedas, que diz que encabeça uma coligação de moderados contra uma candidatura do radicalismo do contra.

Na sessão de assinatura de acordo de coligação que junta PSD, Iniciativa Liberal e CDS, o autarca deixou críticas à nova coligação de esquerda e também promessas de mais medidas para a segurança. Em direto da Unicorn Factory, em Lisboa, a acompanhar a assinatura deste acordo, está o jornalista do Observador, João Lourenço, agora em direto. João, boa noite. O que destacas do discurso de Carlos Moedas?

Carlos Moedas terminou há momentos esse discurso de, mais uma vez, apresentação da candidatura de coligação à Câmara Municipal de Lisboa com o mote "Porto e Lisboa". O autarca lisboeta terminou o discurso agora com uma citação de Winston Churchill, e passo a citar: "Não é suficiente fazer o nosso melhor, às vezes temos de fazer o que é preciso". Ao longo deste discurso, Carlos Moedas deixou várias críticas aos partidos de esquerda, concretamente a Alexandra Leitão, a candidata da coligação oposta a esta liderada por Carlos Moedas. Referiu mesmo que durante as negociações de Carlos Moedas com o antigo ministro da Administração Interna, agora secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, referiu que Alexandra Leitão participou em manifestações contra as polícias. Ora, Carlos Moedas referiu que irá implementar novos polícias e mais polícias de proximidade dentro dos bairros lisboetas e também falou da habitação, onde criticou novamente o Partido Socialista e referiu que as 2060 casas que este executivo municipal transformou e deu a reconstruir, que não são do PS, que são dos lisboetas. Por fim, terminar dizendo que Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, Telmo Correia, do CDS, e também Hugo Soares, do PSD, foram os porta-vozes das forças partidárias aqui presentes na assinatura do novo acordo de coligação. Começar com Mário Amorim Lopes, referiu que esta próxima legislatura estará cheia de exigências e que o mérito tem de ser o critério regulador dessa legislatura. Telmo Correia criticou novamente a esquerda, referiu que a esquerda passa a vida com preocupações sociais na boca e que normalmente não passam dessa mesma promessa. Por fim, Hugo Soares saudou os independentes que estão aqui a apoiar a candidatura de Carlos Moedas e referiu que esta candidatura não tem qualquer radicalismo dentro dos partidos. Por fim, entregaram-nos mesmo agora esta composição do acordo, o acordo autárquico do conselho. Esse acordo remete para algumas cláusulas e também a distribuição dos pelouros, tanto da variação da Câmara Municipal, como também das candidaturas nas freguesias de Lisboa. Fica assim terminado este evento de assinatura de contrato de coligação, essa coligação que irá então rumar para essas eleições do dia 12 de outubro, para as eleições autárquicas.

O jornalista João Lourenço, em direto do Unicorn Factory em Lisboa, esteve a acompanhar a assinatura do acordo de coligação que junta PSD, Iniciativa Liberal e CDS para as eleições autárquicas.

Uma assinatura de acordo que, de resto, esteve a ser acompanhada em live blog no site do Observador. Passam três minutos das oito da noite. Olhamos agora para Rui Moreira, que reitera que só em setembro vai decidir se avança com uma candidatura à Presidência da República.

O autarca do Porto recebeu hoje o grau de cavaleiro da Legião de Honra Francesa, na Embaixada de França, em Lisboa. No final da cerimônia, Rui Moreira falou aos jornalistas e a convicção mantém-se. O mês de agosto diz que é para bens, uma decisão final só em setembro.

Principalmente nesta casa, que é a casa da França, não poderei pronunciar sobre isso. Ainda assim, é um assunto em que estou a meditar. No tempo certo o direi, mas qualquer que seja a função que eu desempenhe ou não desempenhe, posso ser um simples cidadão que escreve com regularidade e participa em programas e em discussões. Esses valores são valores que eu defenderei sempre, os valores da Europa.

São declarações de Rui Moreira, que destaca a importância de preservar os valores da Europa e as relações escolares entre França e Portugal. André Ventura saúda uma eventual candidatura de Rui Moreira à presidência, só não diz se pretende manifestar apoio ou não ao atual autarca do Porto na corrida a Belém.

Moreira vai ser candidato presidencial ou não. Não é por isso que eu estou aqui. Certamente que o partido nas próximas semanas terá uma posição sobre isso. Eu não vou alimentar uma situação que não conheço e que não sei.

Um eventual apoio.

Eu não sei se o Moreira é candidato ou não, não faço a menor ideia.

André Ventura, na apresentação da candidatura do Chega à Câmara do Porto, o partido leva as autárquicas pela cidade invicta Miguel Corte Real.

Seguimos em frente neste jornal das oito, com destaque para a Câmara Municipal de Loures, que esclarece que o terreno onde decorreram as demolições é uma área privada e que a operação decorreu em articulação com o proprietário.

À Lusa, fonte oficial da autarquia explica que a zona do talude militar contempla uma grande extensão que abrange três freguesias, com partes do território que são públicas e outras privadas. A autarquia de Ricardo Leão assegura que o proprietário foi notificado das diligências camarárias. Ainda esta tarde, o governo assumiu ter conhecimento de uma rede criminosa que anda a vender barracas em Loures, no mesmo local onde decorreram as demolições. Uma denúncia que tinha sido feita pelo presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão. Ora, Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, diz que está em comunicação constante com o autarca e garante que Ricardo Leão não está sozinho.

Temos conhecimento, porque temos estado a falar permanentemente com o presidente da Câmara de Loures e disse-o, que o presidente da Câmara de Loures não está sozinho. O governo está a acompanhar e nós não podemos colocar a cabeça debaixo da areia em relação ao problema desta proliferação que está a acontecer na Área Metropolitana de Lisboa. Nós não queremos uma Área Metropolitana de Lisboa igual à Área Metropolitana de Lisboa que tínhamos na década de 80.

Declarações de José Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas, alegado a rede criminal está vendendo barracas a preços que podem chegar aos €3000 com garantia de fornecimento de água e luz.

Oito horas, seis minutos. Altura de olharmos agora para outras notícias que estão em destaque a esta hora. Laura.

Os vereadores da oposição na Câmara de Lisboa questionam a imparcialidade de Carlos Moedas no âmbito da apresentação do projeto Benfica District, que foi ontem divulgado no Estádio da Luz por Rui Costa. Marcou também presença a ministra do Desporto. Numa reunião privada na Câmara Municipal de Lisboa, PS, PCP, Livre, Bloco de Esquerda e Cidadãos por Lisboa consideram inadmissível a presença do presidente do Executivo Municipal na apresentação do projeto urbanístico do clube encarnado. A oposição acusa ainda Moedas de uma manobra eleitoralista. Na atualidade internacional, o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas alerta que Gaza atingiu níveis surpreendentes de desespero e desta forma apela para que haja um aumento de ajuda alimentar no enclave. Numa publicação na rede social X, a entidade revela que quase uma em cada três pessoas não come há vários dias. A esta hora em Lisboa acontece uma marcha solidária apelidada "Gaza tem fome". O protesto junta mais de uma centena de manifestantes que rumam para a Assembleia da República e pedem uma maior ação de Portugal para combater a crise na região do Médio Oriente. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reuniu-se esta quarta-feira com o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita. Numa publicação na rede social X, Zelenskyy agradeceu o apoio de Israel à Ucrânia e aos ucranianos. Foi neste encontro discutida a cooperação nos setores econômicos e da defesa. O líder ucraniano agradeceu ainda a Israel pela decisão de fornecer assistência para sistemas de abastecimento de água nas regiões do sul. E a fechar, damos só conta aqui de uma nova sondagem da TVI CNN Portugal, uma sondagem para as eleições presidenciais em que aparece Gouveia e Melo, o almirante, com 26% das intenções de voto. Em segundo lugar, Marques Mendes com 19%. Em terceiro, vem António José Seguro com 14% das intenções de voto. É um assunto que vamos desenvolver nos próximos noticiários.

Fica por aqui o Jornal das Oito, edição da jornalista Laura Figueiredo. Está de regresso quando forem 20h30 para uma síntese. Até já, Laura.

Até já.