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Noite de sexta-feira, tempo de intervalo na taça entre Chaves e Benfica. José Rafael Lopes. Notícias agora e a começar no plano internacional. Donald Trump e também Volodymyr Zelensky estiveram reunidos na Casa Branca. É a terceira vez que o presidente ucraniano é recebido em Washington este ano.

A primeira vez aconteceu em fevereiro, ficou marcada por um ambiente tenso entre os dois chefes de Estado. O segundo encontro aconteceu no final de agosto, dias depois de Trump se ter encontrado com Vladimir Putin no Alasca. A reunião de hoje acontece dias antes de uma cimeira em Budapeste entre o presidente russo e o presidente norte-americano. Donald Trump não exclui que Zelensky possa vir a marcar presença nesse encontro na Hungria, mas não numa reunião direta com Vladimir Putin.

"Ainda a ser determinado, mas diria que vão ser duas reuniões, mas vamos estar em contacto com o presidente Zelensky. Há muita tensão. Estes dois líderes não gostam um do outro e nós queremos que todos estejam confortáveis. Assim, não vão conseguir estar reunidos juntos, mas separadamente."

Donald Trump, já dentro da Casa Branca. O encontro começou com elogios por parte do presidente norte-americano, que classificou Zelensky como um homem que já passou por muito. Donald Trump tem a convicção de que Vladimir Putin também quer acabar com a guerra. Já Volodymyr Zelensky entende que a NATO é a melhor garantia de segurança para a Ucrânia.

Entretanto, Gabriel Mithá Ribeiro, na política, acusa André Ventura de ter traído os valores do Chega e que já não é sequer o homem certo para liderar o partido.

Primeiro, o até há pouco vice-presidente do Chega escreveu hoje um artigo no Observador em que acusa Ventura de ser um predador narcisístico. Depois, em entrevista na Tarde Política, diz que o líder do partido seca tudo à volta e apesar dos méritos que André Ventura tem, Gabriel Mithá Ribeiro diz que chegou a um ponto que considera ser insustentável.

Ele quebrou algumas barreiras que havia no campo político da direita. Ele criou esta direita sociológica, mas há um momento que nós percebemos que isto tem uma dimensão patológica. A pessoa tem que se articular em qualquer dimensão da nossa existência, a pessoa tem que se articular com o coletivo. E o André Ventura não é capaz de fazer isso.

O antigo deputado dá o exemplo do programa político desenhado pelo partido em 2021, que acabou por ser alterado mais tarde para ilustrar que André Ventura foi o primeiro a trair o Chega. Garante também, Mithá Ribeiro, que tentou combater esta postura do líder desde 2022 e que agora, com o anúncio dos nomes do governo-sombra do Chega, atingiu o limite e considerou que era a altura de sair.

Agora também com presidenciais. António Filipe tinha dito, neste caso, que ia contar com o apoio de Capitães de Abril e o general Pezarato Correia é o primeiro a chegar-se à frente.

O candidato apoiado pela CDU conta com o general nas fileiras. Pezarato Correia anunciou esta tarde o apoio ao candidato comunista. É um apoio que é tornado público depois de o coronel Vasco Lourenço, presidente da Associação dos Capitães de Abril, ter anunciado o apoio a António José Seguro e ter até pedido uma convergência à esquerda em torno do candidato socialista. António Filipe disse que também ele teria apoio de Capitães de Abril para anunciar. Surgem agora, na voz de Pezarato Correia. O general insiste que a candidatura comunista ultrapassa fronteiras partidárias e responde também a Vasco Lourenço.

O problema é que Vasco Lourenço é presidente da Associação 25 de Abril. Pode levar muitas pessoas a confundir a opinião de Vasco Lourenço com a instituição de que ele é presidente. Ele pode apoiar quem quiser. Penso que é completamente abusivo da sua parte convidar os outros candidatos para desistirem.

A justificação do general Pezarato Correia à Lusa, general que chegou a integrar o Conselho de Revolução e é apoiante de António Filipe na corrida a Belém.

Agora 8:23. O imã da Mesquita Central de Lisboa diz que esta nova lei contra a utilização de burcas tem o objetivo de desviar atenções dos verdadeiros problemas do país.

É a reação do xeque David Munir, recusa que a segurança sirva de justificação para esta nova lei e diz mesmo que o número de mulheres muçulmanas que utilizam burca é residual em Portugal. Ainda assim, David Munir acusa os partidos da direita de estarem a tapar os olhos dos portugueses.

Com tantos problemas graves que nós temos no nosso país, bebés a nascerem nas ambulâncias, os hospitais a serem fechados porque não há médicos, estamos a discutir o vestuário de uma muçulmana. É uma forma de tapar os olhos dos portugueses.

David Munir, que deixa uma pergunta aos deputados da Assembleia da República, pergunta quantas mulheres muçulmanas com o rosto tapado foram apanhadas a cometer crimes em Portugal. O líder do Centro Islâmico do Bangladesh também minimiza a importância da utilização da burca entre os muçulmanos em Portugal.

Entretanto, no desporto, o Benfica está a ganhar ao Chaves, em Chaves.

Um a zero para a equipa de José Mourinho, encontro a contar para a Taça de Portugal. Um golo de Pavlóvidis vai fazendo toda a diferença. O encontro em Chaves está neste momento a correr de feição ao Clube da Luz, sendo que há toda uma segunda parte que vai contar com relatos já a seguir aqui na Rádio Observador.

Amanhã é a vez do Porto entrar em campo também para a Taça de Portugal e medir forças no Dragão com o Seloricense.

É uma partida que está marcada para às 18h. Francesco Farioli admite que os Dragões têm toda a responsabilidade nesse jogo. Nesse sentido, o treinador do Futebol Clube do Porto deixa a garantia de que os Dragões vão entrar fortes e a carregar no acelerador.

Amanhã vamos com o tanque cheio, com os melhores jogadores para tentar ganhar o jogo. Depois, segue-se um bloco de jogos intensos. Vamos ter seis jogos, cinco fora de casa. Vai haver um período desafiante, mas para amanhã conto ter o apoio total dos adeptos.

Francesco Farioli, treinador do Futebol Clube do Porto, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Celoricense para a Taça de Portugal, jogo marcado para amanhã, às 18h.

E com o relato também aqui na Rádio Observador. Agora são 20h25. Zé, para fechar, vamos então a notícias de âmbito local.

A começar em Aveiro. As urgências de obstetrícia e de ginecologia do Hospital Infante Dom Pedro vão estar encerradas amanhã. De acordo com o portal do SNS, são as únicas urgências destas duas especialidades encerradas no país no sábado. Em Setúbal, há professores que estão a ser ouvidos pela PJ por suspeitas de terem pago a assistentes operacionais para fazerem greve há dois anos. O caso foi denunciado de forma anônima e é referido que o valor pago foi superior ao que os profissionais fariam num dia. Fontes ligadas ao processo confessaram que acham que o caso não vai levar a lado nenhum, mas queixam-se de estar a provocar um desgaste emocional muito grande. Em Vila Nova de Famalicão, a circulação nos dois sentidos da A3 ficou condicionada depois de um acidente entre um carro e um caminhão que transportava lenha. Devido à colisão, a carga do caminhão acabou por ficar espalhada na via. Não foram registados feridos. A GNR e a Brisa estiveram no local para assegurar a remoção desta lenha e garantir a circulação rodoviária. Em Santarém, a Casa do Benfica vai receber candidatos à presidência do clube nos próximos dias. Hoje está a receber Martim Mayer para uma sessão de esclarecimentos e para acompanhar o jogo entre o Benfica e o Desportivo de Chaves. Na próxima terça-feira, recebe João Noronha Lopes para uma visita à cidade e para ver o jogo da Liga dos Campeões entre o Newcastle e o Benfica. Por último, na próxima sexta, é a vez de Rui Costa visitar esta Casa do Benfica em Santarém para um encontro com os benfiquistas. Em Leiria, o Ministério Público avançou com um pedido de condenação do professor de Educação Física, acusado de ser responsável pela morte de um aluno de 15 anos há quatro anos. Isto depois de o aluno ter sido atingido por uma baliza durante uma aula. A acusação defende que o comportamento do professor do Colégio Conciliar de Maria Imaculada foi descuidado e irresponsável. A defesa garante que não foi a conduta do professor que causou este acidente mortal. Em Lisboa, a prova IRONMAN Portugal recebe amanhã mais de 4 mil atletas de mais de uma centena de países diferentes. A competição consiste em duas provas de triatlo de longa distância que vão levar a PSP a cortar o trânsito em várias ruas de Cascais, Oeiras e Lisboa. São quase 4 km de natação, 180 km de ciclismo e cerca de 42 km de corrida que marcam este fim de semana em Lisboa.

É mesmo para ti.

Errado. Bem longe.

Nem para mim.

Mas há 4 mil corajosos que vão mesmo.

É verdade, isto é muito duro. Isto está um bocadinho duro. 180 km de ciclismo.

180 km de ciclismo, 42 km a pé, isto depois de começares com uma prova de 4 km a nadar.

Isso é para dar medo.

E a nadar não é na piscina, como deves imaginar, é a água aberta.

Exatamente, com correntes e com tudo mais. Muito bem, daqui a nada voltamos para este especial de desporto para analisar a primeira parte do Chaves-Benfica. Notícias, José Rafael Lopes, quando acabar o jogo. Até já.

Até já.