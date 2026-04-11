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Regressarmos a essa emissão. É tempo de atualizar as notícias na Rádio Observador, uma edição da jornalista Nadine Soares. E começamos, Nadine, com a atualidade internacional. A delegação iraniana diz estar pronta para passar esta noite a negociar.

São escassas as informações que chegam do Hotel Serena, em Islamabad, onde decorrem as negociações entre os Estados Unidos e o Irão, mas de acordo com algumas fontes, a delegação iraniana mostra-se disponível para negociar noite fora. É o que escreve a Al Jazeera. Neste momento, as conversações estarão num ponto de elaboração de rascunhos que estão a ser discutidos pelos representantes.

E seguimos também com as palavras do primeiro-ministro de Israel, que defende, Nadine, um acordo de paz com o Líbano que dure gerações.

Benjamin Netanyahu discursou esta noite, citado por Times of Israel, defende um acordo de paz com o Líbano bastante duradouro, que dure gerações. São declarações a poucos dias das negociações entre Tel Aviv e Beirute em Washington. Já sobre o Irão, Netanyahu defende que os iranianos estavam próximos de conseguir terminar a construção de uma arma nuclear. Garante que indica que Israel destruiu por completo o programa nuclear do Irão. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz ter eliminado oito cientistas relacionados aos planos iranianos.

E, entretanto, dois navios norte-americanos estão a realizar trabalhos de desminagem no Estreito de Ormuz.

É uma informação do Comando Central das Forças Armadas norte-americanas. Em comunicado, o CENTCOM diz que dois navios militares entraram no estreito e estão neste momento a realizar duas operações. As embarcações estão a preparar a localização e a limpar o espaço de minas navais.

E ainda as declarações do Papa Leão XIV, que critica as demonstrações de força e pede, Nadine, um abrandar das hostilidades.

Basta de guerra, diz o líder da Igreja Católica num discurso na Basílica de São Pedro, em Roma. O Papa Leão XIV critica as demonstrações de força em oração pela paz, diz que é tempo de acabar com a idolatria ao ego e ao dinheiro. É uma das críticas do sumo pontífice mais duras e mais diretas até à data em relação às guerras em curso no mundo.

E atenções também viradas para a Hungria, que já vai fazendo uma espécie de festa antecipada. Isto porque as mais recentes sondagens, Nadine, as sondagens das eleições legislativas deste domingo, dão vitória à oposição.

Sondagens que apontam para uma derrota de Viktor Orbán após 16 anos à frente do poder e uma vitória da oposição liderada por Péter Magyar. Amanhã, cerca de oito milhões de húngaros vão a votos, mas na capital, Budapeste, já se faz a festa, como nos descreve a enviada especial do Observador à Hungria, Madalena Moreira.

Já se sente, pelo menos nas ruas de Budapeste, uma cidade mais progressista que o resto do país, a festa pela possibilidade de Péter Magyar ganhar as eleições. Muitas pessoas aproveitaram o bom tempo para saírem à rua, não são só os turistas, e ouve-se muito falar, diz a Péter Magyar, e a possibilidade de amanhã ele vencer estas eleições. E muitas destas pessoas, depois da festa de hoje, amanhã haverá uma nova festa, tanto a oficial do partido como uma grande festa techno, depois de ontem ter havido um grande concerto. Portanto, é claramente um ambiente de festa aqui em Budapeste.

Apesar das sondagens favoráveis ao líder da oposição, existem suspeitas de fraude eleitoral por parte de Viktor Orbán. É o que diz Péter Magyar, que mostra-se preparado e criou um mecanismo, uma plataforma para denunciar alegadas fraudes.

E também este sábado, mas a marcar a atualidade nacional, André Ventura defende um consenso na lei laboral e defende que um consenso na lei laboral, aliás, depende mais do governo do que do Chega.

O líder do Chega mostra-se disponível para chegar a um consenso em matéria laboral, mas com algumas condições. André Ventura defende que é preciso vontade do governo, pede ao executivo que pare de se vitimizar.

Conseguirmos fechar antes de ser submetido ao Parlamento, um acordo que consiga fazer uma revisão da lei laboral, mas que ao mesmo tempo salvaguarde que o trabalho por turnos e o trabalho extraordinário é apropriadamente valorizado, que garanta que os despedimentos não serão a regra e não serão um novo normal em Portugal. Nem os empresários querem isso. Às vezes acho que o governo tem apenas a lógica de se querer vitimizar a todo o custo, de procurar uma iminente crise política. Em tudo temos visto isso. Vimos na nacionalidade, vimos agora no subsídio social de mobilidade, ainda ontem no Parlamento. Eu acho que os portugueses, francamente, o que querem é que o governo trabalhe, o que querem é que as coisas aconteçam e o que querem é que as mudanças ocorram na sua vida.

O presidente do Chega, que revela ainda que o partido e o governo têm reuniões marcadas para a próxima semana para discutir o fim do visto prévio do Tribunal de Contas. São declarações de André Ventura aos jornalistas, à margem da inauguração da sede do Chega na Maia. A proposta de lei que o governo aprovou para rever as regras de fiscalização dos contratos públicos pelo Tribunal de Contas isenta de controle prévio as despesas até 10 milhões de euros.

E tempo ainda para falar dos membros eleitos do Conselho de Redação da Agência Lusa, que acusam, Nadine, a autarca de Coimbra de ter um comportamento antidemocrático.

Em causa estão as acusações da presidente da Câmara Municipal de Coimbra a um jornalista da Lusa numa reunião pública do executivo. Acusou o profissional de estar a fazer política contra si por causa de uma notícia acerca da Casa do Cinema de Coimbra. Em comunicado, os membros do Conselho de Redação da Lusa consideram as acusações de Ana Brilhosa extremamente graves e que põem em causa a honestidade do jornalista e que pode até configurar uma tentativa de intimidação inaceitável à comunicação social.

E falamos ainda de desporto nesta edição, mais concretamente de futebol. Em tempo de intervalo, tudo a zeros no Estrela da Amadora Sporting.

Zero gols no marcador, numa noite com muito vento, no Estádio da Reboleira. A equipa verde e branca é a primeira dos rivais a entrar em campo. O Benfica e o Futebol Clube do Porto jogam amanhã frente ao Nacional e Estoril Praia, respetivamente. São partidas que vão contar com relato aqui na Rádio Observador.

E já a seguir vamos retomar essa emissão especial de desporto para continuar a acompanhar este, para já, Estrela da Amadora 0, Sporting também 0, mas primeiro e com 30 minutos para lá das 9, Nadine, vamos atualizar a informação de âmbito local.

Em Vila Franca de Xira, os bombeiros ajudaram uma mulher a dar à luz no quartel. O jornal Mirante escreve que alegadamente esta mulher ainda se terá deslocado ao Hospital de Vila Franca de Xira, tendo depois sido dito que as urgências obstétricas estavam encerradas e que deveria rumar a Loures. Esta mulher não chegou a tempo, o bebê acabou por nascer dentro de uma ambulância estacionada no edifício. Os bombeiros de Vila Franca de Xira mostram-se preocupados com o encerramento das urgências na cidade. Os prejuízos da tempestade Cristina no Conselho de Anadia ultrapassam os €5 milhões. O município concluiu o processo de inventário e valorização dos danos provocados pelo mau tempo do início do ano. É o que escreve o Diário de Aveiro. As tempestades provocaram estragos significativos em infraestruturas municipais, com escolas, equipamentos desportivos e também nas margens dos rios, com deslizamentos de terra e destruição de taludes. O levantamento foi conduzido pelos serviços municipais. O município de Leiria regista mais de 70 mil atendimentos na área social, especificamente 72 mil, desde a transferência de competências que foi feita em 2023. São atendimentos que dizem respeito como visitas domiciliares e entrevistas no serviço. São dados citados pelo Diário de Leiria. Termina amanhã a segunda edição da Festa da Primavera, em Mira Sintra, uma iniciativa com o apoio da autarquia, para hoje os visitantes podem contar com o concerto de Ana Duarte e para amanhã várias atividades, desde o desfile de motards e um concerto de tributo popular. É um evento que acontece no Largo do Desporto e Juventude. Matosinhos acolhe os primeiros espetáculos da décima edição do Festival Internacional Dias da Dança. Já arrancou a programação no Conselho, com duas performances ao ar livre na Praça Guilherme Pinto. É um festival integrado no projeto Corpo Mais Cidade. Até 19 de abril, os visitantes podem contar com 50 espetáculos de vários registos. Em Almada termina amanhã o Festival Caparica Surf Fest. O evento contou com várias competições de calendário nacional, iniciativas dirigidas a diferentes escalões e atividades abertas ao público, ainda várias aulas de surf e demonstrações de skate na Praia do Paraíso. Termina amanhã este festival.

E fica por aqui esta edição de notícias na Rádio Observador com a jornalista Nadine Soares, que vai estar de regresso no final do jogo entre o Estrela da Amadora e Sporting para já empatado a zero ao intervalo. Vamos contar contigo, quem sabe, no jornal das 11, na síntese de notícias das 11 e meia. Não temos bem certeza. Um abraço, Nadine. Até já. Já a seguir, retomamos emissão especial de desporto, onde estamos a acompanhar o Estrela da Amadora Sporting na Reboleira ao intervalo, tudo empatado a zero. Já daqui a pouco vamos voltar ao contacto com o Manuel Conceição Carvalho nesta emissão especial de desporto.