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Rádio Observador, Desporto. As notícias com Carlos Pedro. Muito boa tarde, jornal das 9h30 na Rádio Observador. A começar pelo futebol, o Benfica venceu o derby de Lisboa frente ao Sporting por 2x1 e subiu à condição ao segundo lugar do campeonato. Um jogo decidido à última. Os encarnados inauguraram o marcador aos 27 minutos, de grande penalidade convertida por Schjelderup, já depois dos Leões desperdiçarem também um castigo máximo por Luís Suárez. Na segunda parte, Morita empatou tudo para o Sporting aos 72 minutos. Rafael Nel ainda introduziu a bola dentro da baliza de Trubin para lá dos 90 minutos, mas o gol foi anulado por fora de jogo. Valeu foi o gol de Rafa Silva aos 90 mais três. Foi festejado no setor dos adeptos do Benfica, em Alvalade, mas também pelos adeptos portistas no Estádio do Dragão. No rescaldo à partida, José Mourinho não se conteve nos elogios.

Os jogos eram fantásticos, tem que haver três grandes equipas e se calhar passou algum erro aqui ou ali, mas acho que a arbitragem foi de alto nível. Acho que o Benfica fez um grande jogo estrategicamente, o Benfica fez um jogo fantástico e o Sporting foi Sporting na maneira como eles jogam.

O técnico do Benfica falou ainda sobre as contas do campeonato. As Águias continuam distantes da liderança, mas reacenderam a luta pelo segundo lugar, que é de Champions. Mourinho ainda acredita, mas aproveita o momento para voltar a lamentar o empate contra o Casa Pia, em Rio Maior.

Continuamos a depender dos resultados dos outros. A minha frustração no Casa Pia foi exatamente porque foi naquele momento que nós perdemos a situação de depender somente de nós. Eu queria vir aqui hoje jogar pra ganhar e jogar pra ser segundo. Viemos aqui jogar pra ganhar, ganhamos, mas continuamos a depender dos resultados do Sporting, pra não falar, obviamente, do Porto, que já é uma vantagem significativa.

Mourinho e as contas do campeonato. Do outro lado, Rui Borges não atira a toalha ao chão no que diz respeito à luta pelo título, mas assume que:

Ficam mais difíceis, como é lógico, e não podemos fugir a isso. Agora, enquanto matematicamente for possível, nós vamos lutar até o fim por aquilo que nós queremos, que é chegar ao primeiro lugar. Sabemos que esta derrota acaba por dificultar mais aquilo que é a nossa vontade e o nosso desejo, com poucos jogos pela frente para o fim do campeonato, mas enquanto houver vida, nós vamos lutar por ela, por isso é muito isso.

Quanto ao jogo desta noite, os Leões somaram a segunda derrota nesta edição da Liga, novamente em casa. Rui Borges fala num resultado cruel, mas mostrou-se satisfeito com o comportamento dos jogadores, apesar de ter sentido algum cansaço.

É natural que tivéssemos sentido. Em quatro, cinco jogadores sentiu-se claramente a quebra de energia, mas mesmo assim a equipa conseguiu manter essa alta intensidade, essa vontade, esse querer de ganhar, essa ambição. E se calhar pagámos, podia defender um pouco mais baixo depois do 1x1 e nunca o fizemos. Tentamos procurar sempre referências, procuramos sempre tentar alto, porque o empate não nos servia, não queríamos. Queríamos muito ganhar, a equipa queria isso, a exigência da equipa era essa. Lá está, o futebol é cruel.

Reações de Rui Borges e José Mourinho à Sport TV no final deste Sporting 1x2 da jornada 30 da Primeira Liga. Dizer ainda que deste jogo saiu um novo recorde absoluto de assistência no Estádio José Alvalade. 51.470 espectadores assistiram ao grande derby desta tarde. O anterior máximo era referente ao Sporting PSG da Liga dos Campeões, também nesta temporada. No Dragão, para já, o futebol do Porto não vai aproveitando da melhor maneira a derrota do Sporting. Vai empatando a zeros e, à semelhança do rival verde e branco, já desperdiçou uma grande penalidade. Alan Varela permitiu a defesa do guarda-redes Bernardo Fontes. Ao mesmo tempo, no Minho, o Sporting de Braga e Famalicão vão empatando a um gol no final desta primeira parte. Mudamos de tema neste jornal. O Presidente da República defende que o país deve ter melhorias no mercado laboral para se tornar mais competitivo na relação com Espanha. António José Seguro esteve reunido esta tarde com um grupo de 40 jovens que vivem e trabalham em Espanha, isto no âmbito da primeira visita oficial ao estrangeiro enquanto chefe de Estado. Na Embaixada Portuguesa em Madrid, o presidente português falou de um país extraordinário para se viver e apelou a que o sentimento se estenda também em relação ao trabalho e por isso deixou algumas perguntas aos jovens.

O que vos fez sair? Nalguns casos, houve alguns que não precisaram de sair, porque verdadeiramente nasceram aqui ou vieram pra aqui muito cedo e, sobretudo, se está nos vossos planos esse regresso a Portugal. E também acrescentava uma outra questão, que é: como é que olham pro nosso país? Como é que veem hoje Portugal? Porque aquilo que eu posso, de alguma forma, retirar como síntese abusiva das nossas conversas é que Portugal é um país extraordinário pra viver, mas que precisa fazer umas melhorias pra também ser um país extraordinário pra se trabalhar.

E depois das perguntas, um apelo deixado também pelo Presidente da República.

Quero vos deixar este apelo: não desistam de Portugal. Nós precisamos muito do vosso talento, da vossa energia, do vosso trabalho, dos vossos sonhos e da vossa generosidade.

António José Seguro em Madrid, numa visita que está a ser acompanhada por uma equipa do Observador. O Presidente da República diz ainda que a escolha do país vizinho não foi um acaso. António José Seguro refere que gostava de ver mais empresas portuguesas no mercado espanhol. No Médio Oriente, foco no Estreito de Ormuz. Os Estados Unidos apreenderam um navio iraniano que tentava furar o bloqueio naval. A informação foi avançada na última hora pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Na Truth Social, Donald Trump alega que os norte-americanos assumiram a custódia total de um navio cargueiro que tinha uma bandeira iraniana no Golfo de Omã. Hora agora de atualizar a informação de âmbito localO Conselho do Seixal vai receber a edição número 50 da prova de atletismo Estafeta 25 de Abril. Acontece precisamente no próximo sábado, dia 25, com início às 9h, vai reunir atletas de várias idades. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até quarta-feira. O circuito da prova é fechado e totalmente plano, é em Arrentela, no Conselho do Seixal. Nas Caldas da Rainha, oito pessoas sofreram uma intoxicação de monóxido de carbono em Vila Nova de Alvorinha. Entre as vítimas estão cinco adultos e três menores, um recém-nascido de quatro dias, uma criança de cinco anos e um jovem de 17 anos. Foram todos transportados, à exceção do jovem, para os hospitais de Torres Vedras e das Caldas da Rainha, com ferimentos ligeiros. Em Aveiro, a Maratona da Europa vai provocar constrangimentos no trânsito e a começar já a partir da meia-noite de hoje e até às 23h de dia 27, meia-noite de amanhã, o estacionamento em frente ao centro de congressos estará disponível. A partir de terça-feira, também a Rua Cais da Fonte Nova estará interdita ao trânsito e ao estacionamento para a montagem do evento até dia 27. Em Matosinhos, neste verão, a vigilância das praias vai ser reforçada com drones equipados com câmeras térmicas e sistemas de comunicações. Os novos equipamentos são capazes de transmitir imagens em tempo real, de detectar pessoas em perigo em condições de pouca visibilidade e também de emitir avisos através de megafone aos banhistas. A fechar, na Batalha, este ano, a Feira de Artesanato e Gastronomia e as Festas de Agosto vão testar um novo modelo para reduzir custos. No ano passado, e de acordo com a autarquia, foram gastos mais de €720 mil em ambos os certames, valor que não é possível comportar este ano devido aos prejuízos causados pela tempestade Cristine. Há, por isso, alterações a nível de infraestruturas, organização e o reforço da aposta em artistas locais. A Feira de Artesanato e Gastronomia da Batalha realiza-se entre os dias 4 e 7 de junho. Já as Festas de Agosto acontecem de 13 a 16 de agosto. Tudo contado neste jornal das 9h30 na Rádio Observador. Já a seguir, a segunda parte do futebol com o Porto 0, Tondela também 0.