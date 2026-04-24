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Vamos às notícias. Notícias das 9, com edição da Diana Rosa. E Diana, numa altura em que o gasóleo está, em média, a €2 por litro, o governo decidiu subir o imposto sobre os produtos petrolíferos deste combustível.

Pela segunda semana consecutiva, o Executivo aproveita a queda dos preços do gasóleo a nível internacional para voltar a subir a taxa do ISP, ao que consta da portaria publicada em Diário da República. Esta é também a segunda semana seguida que o Ministério das Finanças faz sair a portaria sem associar qualquer comunicado às redações. A taxa da gasolina, que foi fixada no início de abril, mantém-se inalterada. Com isto, a descida do preço do gasóleo na próxima semana, que poderia atingir os €0,04 por litro, vai ser muito mais contida. Em duas semanas, o governo já fez subir o imposto em 2,3 cêntimos, fixando a taxa de ISP do gasóleo em €0,30 por litro.

E vão estar disponíveis nos próximos dias as camas destinadas a responder aos chamados internamentos sociais. O objetivo é que as unidades hospitalares não fiquem sobrecarregadas com estes casos.

O prazo é estimado pelo presidente da União das Misericórdias à Rádio Observador. Quer isto dizer que o governo demorou quatro meses a disponibilizar as camas prometidas em janeiro, quando os hospitais registravam um pico de afluência. Hoje, o jornal "Expresso" avançou que até agora nenhuma das camas foi disponibilizada. Eram 400 camas, mas Manuel Lemos relativiza. Antevê novidades no início de maio.

Eu julgo que nos próximos dias as pessoas vão começar a chegar às misericórdias. Aliás, nunca deixaram de chegar às misericórdias, porque nós já tínhamos um acordo anterior que nunca foi revogado. Aliás, a portaria é apenas uma alteração da portaria existente. Portanto, o que estava em vigor, manteve-se em vigor. Há pessoas que continuam a chegar às misericórdias. Eu julgo que no princípio de maio começam a chegar as pessoas ao abrigo deste acordo.

À Rádio Observador, o presidente da União das Misericórdias revela que há um sério problema com os idosos que estão neste regime de internamento social.

Nós temos uma rede de lares que, infelizmente, é deficiente.

Mas e ao fim destes seis meses, o que é que acontece?

Normalmente, o que acontece, o Estado renova por mais seis meses. Não tem outra solução. Nós sabemos dos esforços que, nomeadamente, o Ministério da Solidariedade está a fazer para acelerar o processo do apoio domiciliário, embora muitas vezes aqui se diga, e esse também é um trabalho que os hospitais têm que fazer, é de perceberem bem se a pessoa tem ou não tem retaguarda familiar.

As explicações do presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos, que diz que a rede de lares em Portugal é insuficiente.

E o programa nacional reprodutivo vai ser lançado ainda este ano. A garantia foi deixada hoje pela diretora-geral da Saúde.

Rita Machado explica que entre as medidas previstas está o alargamento do âmbito das consultas de planeamento familiar.

Percebemos que a tal consulta do planeamento familiar é uma consulta que muitas vezes as pessoas não têm a procura desejada. Portanto, uma das ideias é ampliarmos aquilo que é o espectro da consulta e permitir que as pessoas possam discutir sobre planeamento familiar, sobre infeções sexualmente transmissíveis, sobre questões de fertilidade, em consulta em sede própria e naquilo que é a nossa parte basal de todo o sistema de saúde, que são os cuidados de saúde primários e as equipes de família.

A diretora-geral da Saúde explica que ainda não há uma data concreta para que o plano entre em vigor, mas prevê que possa ser possível no segundo semestre do ano.

Este anúncio acontece depois de conhecidos os dados da Pordata, que mostram uma subida da natalidade.

Ainda assim, o presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Reprodutiva, Luís Vicente, explica que os valores em Portugal ainda ficam aquém do que era necessário.

No fundo, há um declínio da natalidade em toda a Europa e em Portugal nós não estamos muito bem posicionados, porque estamos com o valor do número de filhos médio por mulher na sociedade reprodutiva, que não é aquele número que vai permitir repor a sociedade. Isso vai nos desencadear problemas em termos de mercado de trabalho, mas também, por exemplo, em termos de sustentabilidade da Segurança Social.

O alerta deixado por Luís Vicente, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Reprodutiva, à margem da conferência que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

E Diana, a Casa Branca confirma que vai enviar uma delegação para retomar as negociações com o Irão no Paquistão.

Os Estados Unidos vão destacar os enviados do presidente norte-americano, Steve Witkoff e Jared Kushner, para retomar negociações amanhã em Islamabad, é o que indica a porta-voz da presidência norte-americana. Espera uma conversa produtiva que permita avançar para um acordo. Caroline Leavitt acrescenta que não é esperado que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, se desloque à capital do Paquistão, depois de liderar a delegação de Washington na primeira ronda negocial no passado dia 11.

E o presidente do Conselho Europeu descarta, para já, aliviar sanções ao Irão.

Em declarações no Chipre, onde decorreu a conferência informal de líderes, António Costa explica que o Irão ainda não deu sinais de merecer esse alívio.

É muito cedo, nós não temos uma boa experiência com o Irão. Infelizmente, o Irão não entregou o que precisava para garantir à comunidade internacional que nunca teriam uma arma nuclear e não podemos ignorar a natureza e a violência do regime e as milhares de pessoas que foram mortas recentemente. Por isto tudo, eu acho que é muito cedo para falarmos sobre alívio de qualquer tipo de sanções.

Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, associou o levantamento das sanções a uma desescalada sustentada e a progressos nos esforços internacionais para conter a ameaça nuclear

Vamos também atualizar as notícias de âmbito local.

E começamos em Porto de Mos. A GNR deteve hoje dois jovens por suspeitas de tráfico de drogas. Além de estupefacientes, foram também apreendidas armas. O casal, uma mulher de 21 anos e um homem de 25, foram abordados quando circulavam numa trotinete elétrica na via pública. A GNR encontrou €780 em numerário, duas armas de fogo, uma espingarda, quase 200 doses de cocaína e quase 900 doses de cannabis. Estão agora em prisão preventiva. Em Pombal, a autarquia aprovou o relatório de contas referente ao ano passado, com cerca de €300 mil negativos. Em comunicado, a Câmara ressalva que houve um aumento de receitas sem comprometer a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. A nota destaca também a política fiscal do município, que dizem estar a beneficiar as famílias e as empresas. No Barreiro, o Agrupamento de Escolas de Santo António inaugurou um centro tecnológico especializado industrial. Em nota, o agrupamento sublinha que este novo espaço reflete o compromisso com a inovação, a qualificação, o desenvolvimento de competências técnicas dos alunos. É um investimento que está inserido no âmbito do plano de recuperação e resiliência. Passamos, Filipa, para algumas sugestões para celebrar a liberdade amanhã. Na Amadora, o artista Vhils vai inaugurar uma peça artística em homenagem a Mário Soares, no Parque da Liberdade, por volta de 13h30. O vereador da Câmara Municipal da Amadora, Ricardo Franco Faria, sublinha que instalar uma intervenção artística do pai da democracia faz todo o sentido. Estou aqui também a citar. Em Arouca, dois eventos para celebrar a revolução. Celebra-se o 25 de abril com o espetáculo "Cantes de Abril", com Pedro Mestre, juntamente com o grupo de canto alegre Jane e Orfeão de Arouca. O concerto pretende ser uma partilha de estilos. Acontece na Praça Brandão de Vasconcelos, às 21h30. No Porto, a Avenida dos Aliados vai ser palco do concerto Comemorar os 50 Anos do Dia da Liberdade. O espetáculo tem direção de André Castro, convida vários artistas para interpretar temas celebrizados por cantautores como José Afonso, José Mário Branco, Fernando Tordo, Paulo Carvalho. É uma cerimônia que começa às 15h, à mesma hora em que começa em Lisboa o desfile tão aguardado da Avenida da Liberdade. Arranca no Marquês de Pombal às 15h. Vão um pouquinho mais cedo também para aproveitar e depois descem até lá abaixo aos Restauradores.

Muito bem, Diana Rosa, com este jornal das nove. Até já.