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Do António José Soares. Boa noite, António. Foi totalmente reaberta ao início da noite a circulação na Ponte 25 de Abril, no sentido Almada-Lisboa.

O trânsito, Vicente, esteve condicionado esta tarde devido a um acidente que provocou uma morte. A PSP indicou ao Observador que se tratou de uma colisão entre uma moto e um caminhão. Segundo a polícia, o veículo pesado atropelou o motociclista, que acabou por morrer. O caminhão fugiu do local do acidente.

E, António, um avião da TAP com destino a Boston, nos Estados Unidos, aterrou hoje de emergência no aeroporto das Lajes, nos Açores.

Segundo fonte do gabinete de comunicação da transportadora, o voo que partiu de Lisboa fez uma escala não programada na Ilha Terceira por precaução para avaliar uma questão técnica. Já ontem, recordamos, um outro voo da TAP que decolou com destino a Curitiba, no Brasil, regressou à capital portuguesa também devido a uma questão técnica.

Seguimos agora com a iniciativa Cidadãos pela Cibersegurança, pediu esclarecimentos sobre os dados pessoais utilizados no sistema Volta.

Uma solicitação dirigida à Comissão Nacional de Proteção de Dados. A iniciativa explica que o valor do depósito pode ser creditado em cartões de fidelização ou contas de cliente e, portanto, procura esclarecer se os operadores podem associar devoluções à identidade dos consumidores.

E a marcar a atualidade internacional neste domingo, dia 2 de agosto, morreram duas das quatro pessoas que seguiam a bordo dos dois helicópteros que colidiram na Grécia.

Os aparelhos participavam no combate a um incêndio na região de Psatá, a oeste de Atenas. O Serviço Médico de Emergência da Grécia anunciou que dois tripulantes, um grego e um dinamarquês, não resistiram aos ferimentos. Os outros dois pilotos de nacionalidade grega e britânica conseguiram sobreviver a esta colisão.

E seguimos com o Papa, que classifica de alarmante a crise migratória em Ceuta.

Este domingo, no Vaticano, Leão XIV pediu soluções para o problema. O líder da Igreja Católica considera que Ceuta precisa de paz, estabilidade e justiça.

"Sigo com preocupação a alarmante situação em Ceuta. Peço a Deus, por intercessão do Nosso Senhor de África, que se possam encontrar soluções de paz, estabilidade e justiça. Continuemos a pregar pela paz, porque no mundo existe uma guerra. Temos de encontrar soluções diplomáticas para os conflitos. Recordemos todas as vítimas das hostilidades, sobretudo as mais fracas e indefesas: crianças, idosos e doentes."

As palavras do Papa Leão XIV este domingo no Vaticano.

E seguimos com o Irã, que garante que o Estreito de Ormuz, António, não vai regressar à situação pré-guerra.

Foi uma informação avançada, Vicente, pela Al Jazeera e que cita o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do regime de Teerão. Esmail Baghei afirmou ainda que as negociações em curso entre o Irã e Omã sobre a via navegável não têm qualquer relação com a abertura ou encerramento da passagem. Já o The Times of Israel cita o chefe da diplomacia iraniana e escreve que Irã e Omã estão na reta final das negociações para a gestão conjunta do estreito de Ormuz.

E no desporto, Portugal ficou em sexto lugar no dueto técnico misto de natação artística. Foi, António, nos Europeus de Desportos Aquáticos, que estão a decorrer em Paris.

Estamos a falar da dupla de nadadores portugueses Daniel Ascenso e Beatriz Gonçalves, que participaram nesta final discutida entre oito duetos e que teve a Grã-Bretanha como campeã europeia. Recordamos que nos dois dias anteriores, Portugal foi 14° classificado no dueto técnico feminino com Ana Carvalho e Inês Dobene, e quinto no dueto misto livre, disputado por Sheila Vieira e Daniel Ascenso. As competições de natação artística prosseguem até quarta-feira, estão integradas nos Campeonatos da Europa de Desportos Aquáticos, que reúnem cinco vertentes da natação e decorrem até 16 de agosto, na capital francesa.

Cinco minutos para lá das 9h, tempo ainda nesta edição de atualizar a informação de âmbito local que está a me marcar este domingo.

E começamos pela região de Santarém, onde a Câmara Municipal de Sardoal quer candidatar a nova creche a financiamento comunitário, através dos investimentos territoriais integrados. A autarquia pretende reduzir o peso da obra no orçamento do município, que deve estar concluída até ao final do ano. O presidente da Câmara de Sardoal disse estar confiante na possibilidade de obter apoio financeiro para o novo equipamento. Em Almada, foi prolongada até o final de agosto a situação de alerta devido ao aumento das temperaturas e ao elevado número de visitantes nas praias do Conselho. Foi o que anunciou a Câmara Municipal, que mesmo assim garante que os níveis das reservas de água têm vindo a recuperar de forma progressiva. As restrições vão ser aliviadas e os cortes noturnos no abastecimento podem ser reduzidos ou suspensos de forma gradual em algumas zonas. Em Aveiro, a Câmara da Murtosa vai remodelar e reforçar as infraestruturas dos sistemas de drenagem do Conselho. A autarquia assinou um protocolo de colaboração com as empresas Águas da Região de Aveiro e Águas do Centro Litoral, que vão assumir os custos da operação. A intervenção tem o objetivo de evitar as descargas a céu aberto, com risco pro ambiente e para a saúde pública. O município de Ourém vai avançar com a reparação do multiuso de Caxarias, onde funciona o centro de saúde. O edifício foi um dos mais afetados pela depressão Cristina no início do ano. A intervenção de mais de €100 mil deve ficar concluída no prazo de 70 dias. A Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde inaugurou novos centros tecnológicos especializados nas áreas da indústria, informática e energias renováveis. Foram implementados na Escola Profissional de Vila do Conde. O investimento é mais de €4 milhões. E terminamos no município de Oeiras, que vai oferecer quatro bolsas de apoio para a realização de um gap year. As inscrições já estão a decorrer. Destinam-se a jovens entre os 18 e 35 anos, residentes no Conselho. Em parceria com a Gap Year Portugal, a iniciativa e Municipa-te vai oferecer até €3 mil para candidaturas individuais e até €5 mil para conjuntas. As inscrições estão abertas até 8 de novembro.

Notícias de regresso à antena da Rádio Observador, às 9h30, também com edição do António José Soares. Um abraço, António. Até já.

Até já, Vicente.