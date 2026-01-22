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Vamos às notícias. Jornal das 10 com a Diana Rosa. Diana, começamos com essa depressão Ingrid. A Proteção Civil registou já 130 ocorrências até ao final da tarde. É o mais recente balanço feito pela Proteção Civil.

Estão relacionadas, essas ocorrências, sobretudo com limpezas de via, queda de árvores e inundações, revela a Proteção Civil. Nestas ocorrências só há danos materiais, não há registro, até o momento, de vítimas. Ainda hoje, a Proteção Civil fez uma conferência conjunta com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e com a GNR. Quase todo o continente está em estado de prontidão nível três, sendo que a escala vai de um a quatro. Só o Alentejo Central e o Baixo Alentejo escapam a estes avisos. A Proteção Civil faz vários apelos à população, entre eles, evitar deslocações desnecessárias e afastarem-se da zona costeira. Devido ao mau tempo, há escolas que vão fechar amanhã no distrito de Vila Real e também da Guarda.

Na corrida às presidenciais, depois de ter se declarado neutro, Marcos Mendes afirmou hoje que vai votar em António José Seguro na segunda volta.

Considera o ex-candidato apoiado pela AD que Seguro se aproxima mais dos valores que ele próprio defende: a democracia, a moderação e a representação de todos os portugueses. Apesar de não ter declarado apoio no discurso de derrota na noite eleitoral no passado domingo, Marcos Mendes admite hoje ao jornal "Expresso" que vai votar no candidato apoiado pelo PS. Marcos Mendes já tinha referido, de resto, que André Ventura representa uma ameaça à democracia.

Um anúncio que não deixa André Ventura surpreendido.

O candidato apoiado pelo Chega diz que era de esperar, deixa acusações a Marcos Mendes, afirma que o ex-candidato é incoerente.

Eu acho que isso não é nenhuma notícia que espante ninguém. A única coisa que é estranhar aqui é que na noite eleitoral eu ouvi o doutor Marcos Mendes, e fui eu que ouvi, acho que o país todo ouviu, dizer assim: "Não endossarei os meus votos a ninguém, não sou dono dos votos das pessoas". Não houve nenhuma mudança de opinião. Isto foi há três dias. Há três dias o doutor Marcos Mendes disse assim: "Eu não endossarei os meus votos a ninguém porque quero dar liberdade a quem votou em mim". Agora, como o sistema se está todo a unir e o sistema de interesse está todo à volta da mesma coisa, o doutor Marcos Mendes entendeu que não devia ficar fora deste tacho de interesses.

As acusações não se ficam só por Marcos Mendes. António José Seguro também foi alvo das críticas de Ventura, em causa o número de debates antes da segunda volta.

Fugindo ao escrutínio e ao debate, António José Seguro recusa-se a debater. Eu também gostava que as pessoas soubessem que a verdade é esta, que houve uma recusa de um candidato em ter um debate comigo e que houve, sobretudo, uma recusa de esclarecer as pessoas. Nós vamos ter três semanas, agora mais duas, de campanha eleitoral. O candidato que andou a dizer que a campanha nem sequer foi muito esclarecedora, agora tem medo de vir esclarecer e tem medo de vir debater.

André Ventura na Suíça, onde se reuniu com apoiantes em Zurique. O único frente a frente está marcado para a próxima terça-feira, dia 27 de janeiro, às 8h30 da noite, vai ser transmitido pela RTP, pela SIC e pela TVI, vai ter a duração de uma hora e 15 minutos.

Sobre este assunto, o silêncio de Luís Montenegro mantém-se. Ele reitera que não quer falar sobre presidenciais.

Prefere falar do papel do atual presidente. Apesar da insistência para saber se apoia algum candidato ou não, o primeiro-ministro não cede.

Nós temos um presidente da República que está no exercício pleno da sua função e naturalmente que toda a cooperação institucional continua a ser feita entre o governo e o senhor presidente da República, entre o primeiro-ministro e o senhor presidente da República. Quanto ao decorrer da campanha presidencial, não tenho mais nada a acrescentar àquilo que já tenho dito e que já afirmei.

Portanto, não mudará de opinião, não endossará.

Não tenho mais nada a acrescentar.

Sem nada a acrescentar, Luís Montenegro aqui em declarações aos jornalistas em Bruxelas.

A Ministra da Saúde admite dificuldades na captação de jovens especialistas em medicina familiar e compromete-se a trabalhar para uma solução.

Ana Paula Martins falou esta tarde aos jornalistas à margem da conferência Futuro da Saúde na Europa, no IPO do Porto. Perante a notícia que dá conta de que mais de 60% das vagas ficaram por preencher no concurso para a especialidade de medicina geral e familiar, a Ministra da Saúde assume falhas. Fala numa possível mudança na legislação.

O que estamos a fazer neste momento, não temos uma solução para já. O que estamos a fazer neste momento? Estamos em diálogo com a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e também, naturalmente, estaremos com a Ordem dos Médicos, no sentido exatamente de perceber como é que poderemos afinar, sob o ponto de vista legislativo, o decreto-lei dos chamados centros de saúde modelo B, não é assim, mas são os modelo B.

A Ministra da Saúde explica que a dificuldade em captar jovens para medicina familiar pode estar ligada ao custo de vida, mobilidade e flexibilidade laboral.

A Ordem dos Médicos considera que estes números só provam que o Ministério da Saúde tem sido incapaz de tornar o SNS mais atrativo para os profissionais.

Entrevistado aqui na Rádio Observador, o Bastonário revela que das vagas que foram ocupadas, uma grande parte foi ocupada por médicos que terminaram a especialização em junho e apenas 12 trabalhavam fora do SNS. Para Carlos Cortes, estes números revelam que uma grande parte dos médicos têm escolhido o privado e culpa o governo por isso mesmo.

Enquanto não houver uma aposta forte nesta capacidade competitiva, eu temo que todos os concursos não tenham capacidade, em primeiro lugar, de manter os médicos no SNS, e em segundo lugar, o que era desejável, era conseguir também captar aqueles que não estão neste momento no Serviço Nacional de Saúde Portanto, falhou em toda a linha, mais uma vez, este concurso.

Carlos Cortes, em declarações à Rádio Observador, o bastonário da Ordem dos Médicos mostra-se pouco esperançoso, acredita que a tendência vai manter-se nos próximos concursos.

Na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto empatou com o Viktoria Plzeň, 1x1.

Os anfitriões foram os primeiros a marcar, o Viktoria Plzeň logo aos seis minutos de jogo. Bem perto do final, aos 90, é que Dennis Gudens conseguiu garantir o empate da equipa azul e branca. No final do jogo, Francesco Farioli admite que o resultado ficou aquém do que esperava. Mesmo assim, elogia o desempenho dos jogadores.

Acho que tentamos com muita vontade, tentamos tudo. Terminamos com dois avançados, colocamos o Bednarek na frente. Então sim, no final, a reação, acho eu, foi muito positiva e isso também é, no final, um ponto importante que nos faz avançar na tabela. Não são os resultados que merecemos, mas às vezes temos de aceitar também essa parte. E estou muito feliz, como já disse, talvez não com o desempenho técnico, mas com o espírito.

Declarações de Francesco Farioli aqui no som captado pelo Sport TV. O Futebol Clube do Porto prepara-se agora para jogar com o Gil Vicente. Está marcada essa partida para a próxima segunda-feira, no dia 26, às 20h15.

Já o Braga venceu o Nottingham Forest por 1x0.

Golo de Ryan Yates, da equipa adversária, na própria baliza, aos 54 minutos. O Braga tem agora mais um jogo na agenda. É já este domingo, dia 25, às 20h30, frente ao Alverca.

Vamos ainda a outras notícias que estão a marcar a atualidade.

O ministro da Presidência considera que a Lusa e a RTP devem trabalhar em conjunto para criar uma ferramenta de fact-checking pública. António Leitão Amaro justifica a sugestão por achar que juntas, estas duas empresas podem criar uma ferramenta mais forte do que se o fizerem separadas. O ministro da Presidência defende ainda uma maior cooperação entre a Agência de Notícias e a estação pública. Considera que, desta forma, os dois grupos podem ir mais longe. A Áustria opôs-se à criação do Conselho de Paz para resolver conflitos. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Áustria, que considera que é uma estrutura paralela às Nações Unidas, em declarações aos jornalistas à chegada de uma cimeira da União Europeia em Bruxelas, Christian Stocker revelou, no entanto, que a Áustria está a analisar a proposta e o convite para participar na reunião planeada pelos Estados Unidos sobre este Conselho de Paz.

Fica por aqui o Jornal das 10.00. A Diana Rosa tem mais notícias na Rádio Observador, às 10h30.