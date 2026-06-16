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José Rafael Lopes, mas agora sim, começamos claramente com o Mundial.

Precisamente. Está neste momento prestes a terminar o encontro entre a França e o Senegal. Vai vencendo a França, a poucos instantes de confirmar uma entrada com o pé direito no Campeonato do Mundo. Diogo Varela, está prestes a terminar, ainda há esperança do lado do Senegal?

Sim, mas é uma esperança que não vai alterar nada, mesmo que o Senegal agora marque, porque faltam 30 segundos e o Senegal precisaria de dois gols. Mas pego nessa tua deixa, José. É mesmo uma entrada, literalmente com o pé direito, porque foi com o pé direito que o Kylian Mbappé acabou por fazer o gol, e é até, se calhar, um dos melhores gols do Mundial até o momento. O gol aos 90 mais seis, marcou o segundo na conta pessoal, ele que já tinha marcado aos 66, marcou também ao minuto 90 mais seis, pelo meio, ainda reduziu para 2x1, Ibrahima Mbaye, mas Barcola tinha marcado aos 82, ou seja, na marcha do marcador, 1x0, 2x0, 2x1 e 3x1, sempre para o lado francês. Este jogo ainda não terminou, José, porque houve uma falta. Já estamos para lá da hora, mas a França vai carimbar os três pontos e eu e a Rita Camarneiro iremos fazer também a crônica no Minuto 90 a seguir ao teu noticiário.

Para já dar conta de que há mais três jogos do Campeonato do Mundo, às 11 da noite jogam Iraque e Noruega, às 2 da manhã entra a Argentina de Leo Messi em campo frente à Argélia e às 5 da manhã é o momento em que a Áustria enfrenta a estreante Jordânia. Portugal, importa recordar, joga amanhã frente à República Democrática do Congo, quando forem 18h.

E nós arrancamos com a emissão especial bem antes para acompanhar tudo o que se passa. Governo e Chega ainda não encontraram acordo sobre a reforma laboral. É o resultado de hora e meia de reunião entre André Ventura e Luís Montenegro.

Mas as conversas continuam. O líder do Chega falou aos jornalistas no final do encontro com o primeiro-ministro em São Bento, não fechou a porta a um entendimento, mas sublinha André Ventura que ainda há questões que estão longe de obter um consenso.

Até ao momento, não foi possível chegar a um entendimento sobre estas matérias. Da parte do Chega, ficou de forma mais detalhada e mais pormenorizada a garantia dos pontos, a identificação dos pontos que são para nós necessários do ponto de vista do trabalho e do ponto de vista dos objetivos. Da parte do Governo e da parte do primeiro-ministro, ficou claro também as suas posições referentes a alguns destes pontos, onde há convergência e onde não há convergência. É evidente e é compreensível, penso que o país compreende isso, que na questão das reformas continua uma substantiva divergência entre as posições dos partidos.

André Ventura, em declarações aos jornalistas depois da reunião com Luís Montenegro, líder do Chega, diz que a eventual viabilização da proposta de lei do Governo está dependente de haver um princípio de entendimento que tem de acontecer amanhã.

Não há aqui possibilidade de nins. Isto não é uma questão de vamos deixar ver como é que corre depois. Há aqui questões de fundo que têm que ser alteradas e que o Chega não pode, em consciência com o que disse e com a vida das pessoas, e com a vida dos trabalhadores e com a vida dos empresários, não pode em consciência permitir ou viabilizar. Tem que haver nas próximas horas, durante o dia de amanhã, até se chegar ao momento do debate sobre este diploma, tem que haver princípios de entendimento. É assim que se faz, as pessoas querem saber isto com transparência.

André Ventura, nos Passos Perdidos, na Assembleia da República, depois da reunião com Luís Montenegro, no Palácio de São Bento, a reforma das leis laborais é debatida no Parlamento na próxima quinta-feira.

E José, a televisão saudita divulgou mais detalhes do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irão.

A versão apresentada pelo órgão de comunicação do Irão, assenta em 14 pontos, prevê a restauração do tráfego de navios iranianos no prazo de 30 dias, a um nível proporcional ao volume de tráfego pré-guerra. Está ainda incluída a liberdade de navegação no Golfo Pérsico e no Mar de Omã, também no prazo de 30 dias e para o volume pré-guerra, o acordo final a implementar no prazo de 60 dias, a contar da entrada em vigor do memorando de entendimento, deverá ser aprovado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Anteriormente, um canal de televisão israelita, o Channel 12, tinha avançado com um memorando de 12 pontos semelhante a este que é agora apresentado pela televisão da Arábia Saudita.

E o major general João Vieira Borges diz que o Irão conseguiu uma vitória importante face aos Estados Unidos.

Apesar de toda a morte e da destruição, o major general diz que o regime de Teerão tem motivos para celebrar o memorando de entendimento. O major general João Vieira Borges fala no Irão fortalecido no Médio Oriente.

Houve, sobretudo, o atingido objetivo fundamental, que era a resistência. Resistir à maior potência mundial, aliada ao maior inimigo do Irão. Essa resistência, inevitavelmente, provoca uma maior união em torno de um objetivo que é fundamental para o Irão, a tal sobrevivência, e certamente que fortalece a componente militar do regime, designadamente a Guarda Revolucionária Islâmica, em torno de um líder que é um líder ferido, que é um mártir.

A análise do major general João Vieira Borges no Gabinete de Guerra na Rádio Observador, major general que sublinha ainda que Israel e os ataques no Líbano podem provocar estragos no memorando de entendimento.

E fica por aqui o Jornal das 10, edição do jornalista José Rafael Lopes. Já a seguir temos Minuto 90, só pra rematar aqui, passe a expressão, o programa, e também Justiça Cega depois deste jornal. Deixe-se ficar com a Rádio Observador. Até já.