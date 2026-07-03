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Um desembolso. António, boa noite mais uma vez. Vamos começar com a Proteção Civil. Subiu para o nível máximo o estado de prontidão dos meios de combate a incêndios para o centro e sul do país. Na região norte, o estado de prontidão também aumentou.

Neste caso, do nível dois para o nível três. No centro e sul do país, o estado de prontidão dos meios vai estar no máximo, devido às previsões de tempo, que continuam a apontar para uma situação de muito calor e baixa umidade. Foi o que explicou o comandante nacional de operação civil no balanço que foi feito ao início da noite.

As condições meteorológicas que eu referi fizeram com que, durante a reunião do Centro de Coordenação Operacional, que correu hoje pelas 10h30, tivesse sido decretado o nível três de empenhamento para a zona mais a norte e toda a faixa central do território nacional esteja em nível quatro de empenhamento, o mais severo, o mais grave de uma escala de quatro, bem como também o Algarve, que está também em nível de empenhamento nível quatro. Para isto, foram decretados um conjunto de pré-posicionamento de meios de reforço de nível nacional, bem como o pré-posicionamento de meios de reforço sub-regionais.

É então este o ponto de situação feito pelo comandante nacional de Proteção Civil ao início da noite, onde dava ainda conta dos cinco incêndios que mais preocupam as autoridades a essa hora.

Neste momento, temos cinco incêndios a dar-nos maior preocupação: Vouzela, como eu já referi, Barcelos, na sub-região do Cávado, Tamega e Sousa, o incêndio de Cinfães, na península de Setúbal, o incêndio de Setúbal e na área metropolitana do Porto, o incêndio de Arouca.

As 92 ocorrências registradas até o final da tarde obrigaram ao empenhamento de um total de 3025 operacionais. Vinte e três incêndios tiveram origem durante a noite, fogos que causaram já nove feridos, dois deles em estado grave. O balanço foi feito por Mário Silvestre.

Até o momento, temos 24 assistidos e nove feridos evacuados para unidades hospitalares, dois deles considerados como graves, um vítima de queimadura e outro vítima de queda, e são dois vítimas civis. Ontem, tivemos também uma bombeira do Corpo de Bombeiros da Golegã, que foi afetada também na face, com queimaduras na face, foi dada como ferido grave, mas felizmente já recuperou, está em casa e já teve alta hospitalar.

Quanto ao incêndio de Vouzela, continua extremamente complexo e já consumiu uma área superior a 10 mil hectares, explicou Mário Silvestre.

Foi um incêndio que, em momentos, durante o período noturno, teve uma velocidade de propagação superior a dois km/h, bem como teve uma taxa de expansão média de 600 hectares por hora. O que isto quer dizer é que este incêndio teve uma taxa de expansão média, ou seja, arderam 600 hectares/hora em média neste incêndio. Até às 10h de hoje, a área ardida era de aproximadamente 10 mil hectares.

Este incêndio, que começou em Vouzela, atingiu outros três conselhos, entre eles Águeda e Tombalá, conselhos que ativaram os planos municipais de emergência e proteção civil.

E António, cinco aviões Canadair vão ajudar Portugal no combate aos incêndios. Um deles, vindo de Espanha, já está a atuar.

É o que adianta o Ministério da Administração Interna num comunicado. Portugal solicitou o envio de quatro aviões Canadair e uma equipa da Unidade Militar de Emergências, no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Aeronaves que vão ser de imediato integradas no dispositivo especial de combate aos incêndios rurais. O Ministério da Administração Interna acionou também os mecanismos de cooperação bilateral em matéria de proteção civil, estabelecidos com o Reino de Marrocos e com a Espanha. No âmbito destes acordos, o nosso país vizinho, Ibérico, disponibilizou já no dia de hoje uma aeronave Canadair que apoia o dispositivo. O governo justifica este pedido com as previsões meteorológicas de grande adversidade, com valores extremos que não se verificavam desde 2001, também com os incêndios de elevada complexidade ativos no país e o número de ocorrências que se têm registado.

E o tempo vai permanecer quente e seco durante o fim de semana, mas para domingo está prevista uma ligeira descida de temperaturas.

E que vai baixar o nível de aviso de vermelho para laranja em alguns distritos do país, como explicou à Rádio Observador a meteorologista do IPMA, Alexandra Fonseca.

O aviso no domingo irá cair para laranja em Viana, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria. Portanto, aqui estamos à espera de uma pequena descida da temperatura, que resultará de uma queda do aviso de vermelho para o laranja. As temperaturas continuarão elevadas. No entanto, já aqui estamos à espera de uma entrada de um ar um pouco mais marítimo, um pouco de vento entrar aqui no litoral norte e centro. O restante território continuará com temperaturas bastante elevadas.

Alexandra Fonseca explica que só na próxima semana que as temperaturas devem então baixar de forma mais expressiva.

E António José Soares, Paulo Portas é a escolha do governo para liderar a comissão de celebração dos 900 anos da fundação de Portugal.

Um anúncio que foi feito pelo líder do Executivo na conferência de imprensa do Conselho de Ministros. Luís Montenegro explica que a principal data a assinalar pela Comissão vão ser os 900 anos da Batalha de São Mamede, que se celebram em 2028.

Esta comissão

Tem por objeto um tratamento sistémico, coerente, do período fundacional da nossa nação, a começar pela Batalha de São Mamede, em 1128, mas depois integrando também a Batalha de Ourique, de 1139, e o Tratado de Zamora, de 1143.

O primeiro-ministro anunciou ainda que a coordenar esta comissão vai estar o antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas.

Esta comissão será integrada por um comissário-geral, que será o doutor Paulo Portas, e que coordenará uma comissão executiva, que acompanhará de forma permanente a apresentação do programa e a sua implementação. No âmbito ainda desta iniciativa, haverá uma comissão de honra, presidida por sua excelência o senhor presidente da República e que irá integrar também os três anteriores presidentes da República.

Luís Montenegro a dar os pormenores sobre esta comissão que vai ser criada para celebrar os 900 anos da fundação de Portugal.

Sete minutos para lá das 10 da noite. António José Soares, vamos a outras notícias que importa destacar a esta hora.

O Egito está pela primeira vez nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de Futebol. Derrotou nos pênaltis a Austrália, depois de 120 minutos que terminaram com o empate a uma bola. Aguarda agora o adversário, que vai sair do outro jogo dos 16 avos de final. É a Argentina e Cabo Verde, que tem início marcado para às 11 da noite, hora de Lisboa. Os países europeus da NATO e o Canadá comprometem-se a fornecer 70 mil milhões de euros em ajuda militar à Ucrânia em 2026 e 2027, de acordo com fontes diplomáticas citadas pela Agência de Notícias France-Presse. Com exceção dos Estados Unidos, os países da Aliança Atlântica confirmaram este compromisso esta semana, durante as últimas reuniões preparatórias da Cimeira da NATO, que vai decorrer em Ankara na próxima semana e onde esta decisão será então formalmente anunciada. A presidente da Comissão Europeia admitiu esta sexta-feira que existe bastante trabalho a fazer para resolver os problemas técnicos relacionados com o novo sistema de entrada e saída das fronteiras externas do espaço comunitário. São declarações de Ursula von der Leyen, na conferência de imprensa que decorreu na cidade irlandesa de Cork. A responsável da Comissão Europeia diz que o novo sistema não alterou o enquadramento legal relativo às regras de entrada e saída do espaço dos 27, apenas criou transparência sobre o cumprimento das regras estabelecidas para entrar e sair do território da União.

Estas e outras notícias para ouvir em formato síntese às 22h30, também com o António José Soares. É com ele a noite informativa desta sexta-feira aqui na Rádio Observador. Um abraço, António. Até já.

Até já, Vicente.