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Notícias das 11 com António José Soares. E António, Pedro Nuno Santos avisa que não houve nenhuma retração do CHEGA nas eleições autárquicas.

Numa publicação no Instagram, o antigo secretário-geral do PS pediu para que o país não se iluda com a ideia do revés eleitoral do CHEGA, sublinhando que essa interpretação não é verdade. Pedro Nuno Santos defende que não faz sentido comparar diretamente os resultados das autárquicas com o das legislativas, pois são duas eleições de natureza distinta e com temas diferentes. O ex-líder socialista considera que André Ventura cometeu um erro ao definir como objetivo eleger um grande número de autarquias, mostrando desconhecimento do funcionamento do poder local. Pedro Nuno Santos recorda que partidos como a Frente Nacional em França só consolidaram influência local depois de afirmarem os seus resultados em eleições nacionais. Ainda assim, destacou que o CHEGA cresceu de 19 vereadores em 2021 para 137 agora, consolidando posições em Lisboa e Setúbal, mesmo sem qualquer implantação relevante no poder.

E Luís Marques Mendes separa as autárquicas das presidenciais.

"Até porque cada eleição é diferente", diz o candidato a Belém apoiado pelo PSD. Ao mesmo tempo, destaca que a noite eleitoral de ontem não deixa espaço para dúvidas. De um lado, a vitória social-democrata e, do outro, a derrota do CHEGA.

Desde 2013 até hoje foi o Partido Socialista o vencedor. A partir de ontem, o vencedor é o Partido Social-Democrata. Evidentemente que também relativamente a quem perdeu e ficou muito aquém das expectativas, acho que também não existe uma única dúvida.

Luís Marques Mendes a responder assim quando foi questionado sobre o resultado do CHEGA e do PSD.

Ígor Veiga e Melo está à frente em nova sondagem para as presidenciais. Já Marques Mendes em segundo e António José Seguro ultrapassa André Ventura.

Isto segundo um estudo publicado hoje pela TVI e CNN Portugal. O almirante aparece à frente com 26,9% dos votos, seguido de Luís Marques Mendes com 20,3. Já António José Seguro surge em terceiro, com 18,4% das intenções. André Ventura fica-se pelos 13,9%. Quanto a uma eventual segunda volta, o almirante venceria todos os candidatos.

António, a Câmara de Lisboa ainda não constituiu o Fundo Municipal de Apoio às Vítimas do Acidente com o Elevador da Glória.

Uma informação avançada pelo vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia, diz que neste momento ainda não se verifica essa necessidade, uma vez que as seguradoras estão a suportar todas as despesas. O vice-presidente da Câmara de Lisboa falava no final de uma reunião extraordinária para atualização das informações sobre o acidente. O presidente da autarquia, Carlos Moedas, também esteve presente, mas não prestou declarações aos jornalistas. Os vereadores da oposição, esses consideraram que a reunião extraordinária sobre o acidente com o Elevador da Glória adiantou muito pouco em relação a esclarecimentos. Já a liderança PSD/CDS-PP destacou a tranquilidade, longe de aproveitamentos eleitorais.

E o presidente francês lamenta as ambiguidades sobre quem governará Gaza depois da cimeira de líderes mundiais no Egito.

Emmanuel Macron foi um dos presentes neste encontro na cidade egípcia de Sharm El-Sheikh. Apesar de considerar a reunião como um verdadeiro avanço, França também tem críticas a fazer sobre a incerteza em relação a quem vai estar à frente dos destinos do enclave. Para o presidente francês, a autoridade palestiniana deve ter um lugar na governação da Faixa de Gaza. Emmanuel Macron destaca que Donald Trump tem sido extremamente atencioso e amigável com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas.

E os responsáveis políticos do Egito, Qatar, Turquia e Estados Unidos assinaram nesta cimeira um documento, mas ainda se sabe pouco, António.

É verdade, Filipa, não foram divulgados ainda detalhes, mas Donald Trump fala de um acordo histórico.

"Este é o dia pelo qual as pessoas de todo o mundo têm trabalhado, lutado, esperado e rezado. Nós temos feito coisas impensáveis nos últimos meses. Ninguém pensou que isto pudesse acontecer. Com o acordo histórico que acabamos de assinar, as preces de milhões de pessoas foram finalmente ouvidas."

Declarações do presidente norte-americano. Donald Trump garante agora que o próximo passo é a reconstrução da Faixa de Gaza.

E Portugal pode garantir já amanhã o apuramento para o Mundial de Futebol de 2026.

A Seleção Nacional recebe esta terça-feira a Hungria. Se vencer a partida e se a Arménia empatar ou perder contra a Irlanda, a equipa das Quinas carimba o passaporte pra nona presença numa fase final de um campeonato do mundo. Recordamos que no sábado Portugal bateu a Irlanda por 1x0, com um gol do Rubem Neves, já nos descontos. O Portugal-Hungria está agendado pra amanhã, às 19h45, no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Um jogo da quarta jornada que pode garantir esta qualificação lusa pra a fase final do Mundial de 2026 de futebol. É uma partida que vai ter análise e relato em direto aqui na Rádio Observador.

António, Cabo Verde já garantiu o apuramento para este mundial de futebol do próximo ano.

É verdade, Filipa. Foi hoje. Os Tubarões bateram a seleção do Eswatini por três bolas a zero. Estão pela primeira vez num campeonato do mundo. Depois desta vitória, José Chantre, um adepto cabo-verdiano que acompanhou a seleção a partir do Café Óbvio, em Alfornelos, realça que com a qualificação pro mundial de 2026 de futebol, vão ser abertas novas oportunidades pro país.

Eu acho que a nível de visibilidade, tanto pros jogadores como pro país, é incalculável. O retorno é incalculável Vai-se abrir portas inimagináveis até uma década atrás, por exemplo.

José Chantre, um adepto cabo-verdiano que acompanhou a partir do café Óbvio, em Alfornelos, o jogo que garantiu o apuramento de Cabo Verde para o Mundial de Futebol de 2026. Entretanto, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o seu homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, pela inédita qualificação do país.

António, vamos atualizar também as notícias de âmbito local.

A Câmara de Sintra revelou hoje que tem um novo acordo com a PSP para instalar 144 câmaras de videovigilância do Conselho. É um resultado da assinatura de um contrato interadministrativo de cooperação entre a autarquia e a Polícia de Segurança Pública e que tem como objetivo reforçar e gerir o sistema de videovigilância urbana no Conselho. Nas Caldas da Rainha foram lançadas novas medidas para valorizar a floresta autóctone e combater a alteração climática. O plano anunciado pela autarquia tem como objetivo substituir árvores de risco e controlar plantas invasoras, plantar sobreiros e carvalhos, criar zonas de ensombramento para redução de ilhas de calor, é outro dos objetivos. Estas medidas integram o Bolotas Mestras, uma iniciativa proposta pelo Gabinete de Ambiente, Espaços Verdes e Paisagem Natural, que procura valorizar as espécies da floresta autóctone presentes na Mata Nacional das Mestras. A Câmara Municipal de Estarreja lançou um concurso público para uma empreitada de conservação de pavimentos no troço norte da antiga Estrada Nacional 109. O investimento, que atinge os € 2 milhões, procura também remodelar as redes de águas residuais e o abastecimento de água. A autarquia informa ainda que o prazo previsto para a execução da empreitada na freguesia de Avanca é de 10 meses. O arquiteto português Álvaro Siza recebeu hoje o Prêmio Piranesi de Roma de Carreira, numa cerimônia na Casa da Arquitetura, em Matosinhos. O reconhecimento de Álvaro Siza acrescenta um novo capítulo à história da distinção, juntando-se a figuras de renome internacional como Rafael Moneo, Eduardo Souto Moura e Mário Botta, entre outros. O projeto Música do Mundo, a voz das minorias, vai promover a inclusão e integração de crianças e adultos imigrantes na comunidade do Conselho da Batalha, no distrito de Leiria. O projeto passa por recolher, editar e divulgar o reportório musical tradicional de música portuguesa e dos países de origem de diferentes imigrantes. O objetivo é estimular a participação ativa na comunidade escolar e valorizar a diversidade cultural. Começa amanhã a edição 26 da Festa do Cinema Francês, em Almada. Para inaugurar o evento, o auditório Fernando Lopes Graça vai transmitir o "La Nouvelle Vague", um filme de 1959, que se passa em Paris. A sessão vai decorrer às 21h e tem um custo de €3.

É assim que fechamos o Jornal das 11.