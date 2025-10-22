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São 11h11 na Rádio Observador. Vamos às notícias com a jornalista Laura Figueiredo. Terminou o velório de Francisco Pinto Balsemão, por onde passaram as três figuras do Estado e várias outras personalidades políticas. As portas do Mosteiro dos Jerónimos fecharam mais tarde do que estava previsto.

Sim, o encerramento estava previsto pras 22h, mas devido à longa fila de pessoas que a essa hora ainda aguardavam para prestar uma última homenagem a Pinto Balsemão, o mosteiro continuou aberto e por lá passaram figuras de várias cores políticas. Mas já lá vamos. Antes, o primeiro-ministro considera que se perdeu um defensor dos valores da liberdade, solidariedade e da dignidade. Em entrevista à RTP, já depois de ter marcado presença no velório de Francisco Pinto Balsemão, Luís Montenegro realçou a importância do militante número um do partido que hoje lidera.

Eu direi que a importância é fundamental, é fundacional, é uma inspiração, é um valor de identidade que vai perdurar com todo o exemplo que ele nos transmitiu do ponto de vista político, mas também do ponto de vista cívico. Têm sido muitos os testemunhos que têm sido transmitidos ao país por várias pessoas que, quer da nossa área política, quer de outras áreas políticas, conviveram com ele. É reconhecido o seu ímpeto, quer de transformação e reforma, por um lado, quer de tolerância democrática, de respeito pela opinião de todos, por outro.

Declarações de Luís Montenegro, em entrevista à RTP, a partir do Palácio de São Bento.

E pelo Mosteiro dos Jerónimos passaram então várias figuras políticas e jornalísticas de peso. O presidente da República e o primeiro-ministro chegaram, Laura, no mesmo carro, por volta das 19h.

E saíram igualmente juntos, cerca de uma hora depois e sem prestar declarações à comunicação social. Antes, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, também esteve no Mosteiro dos Jerónimos, tal como o antigo presidente da República, António Ramalho Eanes, que, à saída do velório, acompanhado pela mulher, destacou o papel de Pinto Balsemão na conquista da democracia, liberdade e independência da comunicação social.

Acho que se poderia dizer que a ação dele foi uma ação de respeito. E creio também que se poderá dizer, sem exagero, que ele tem direito a permanecer na memória dos justos.

E de um antigo presidente da República, passamos para um candidato. Luís Marques Mendes também marcou presença no velório de Francisco Pinto Balsemão. Falou de um verdadeiro senador da República, da democracia e da comunicação social livre, que vai fazer falta.

Que vai fazer falta, eu não tenho a menor das dúvidas. Eu acho que ele era uma referência do país. Quando falava, marcava. No domínio da imprensa, incontornável. Agora, é a lei da vida, mas eu acho que fica o seu exemplo. O seu exemplo notável, e eu acho que o seu exemplo vai fazer escola ao longo dos anos.

O candidato a Belém, Marques Mendes, acredita que o legado de Francisco Pinto Balsemão vai ser preservado.

E o também candidato presidencial António José Seguro sublinha que o país deve muito a Francisco Pinto Balsemão por ter consolidado a democracia.

Também no Mosteiro dos Jerónimos, o candidato a Belém recordou o papel que Pinto Balsemão teve na defesa da liberdade.

Um homem que esteve sempre à frente do seu tempo, diferenciador, uma enorme visão, e que o país lhe deve muito pelo contributo que ele deu à democracia e à luta pela liberdade. Primeiro, ainda durante o período do Estado Novo, quando ele era membro da Ala Liberal, e depois pela consolidação da nossa democracia e em todos os órgãos de comunicação social que ele fundou, designadamente o Expresso e a SIC. Portanto, é uma justa homenagem que o vem despedir, também de uma pessoa muito agradável no trato.

No velório, marcaram ainda presença personalidades políticas, como os antigos primeiros-ministros Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho, que, tal como Pinto Balsemão, foi líder do PSD e primeiro-ministro. À saída, para além dos vários elogios, Passos Coelho realçou também o papel de Francisco Pinto Balsemão na aproximação de Portugal às ex-colónias.

Na frente externa, teve também um papel muito relevante na reaproximação de Portugal com as suas ex-colónias, portanto, com os países africanos de língua oficial portuguesa. Isso nem sempre também é lembrado devidamente. E ele, à frente do governo, teve realmente uma importância muito grande no reaproximar. Foi a primeira grande reaproximação do governo português com os governos desses países. Portanto, é uma figura que marca, evidentemente, de uma forma muito significativa nestes planos todos, aquilo que foi a sociedade portuguesa, a cultura portuguesa, a democracia portuguesa.

Do atual governo, passaram pelos Jerónimos alguns ministros, como Paulo Rangel, Joaquim Miranda Sarmento, também Rita Arcânjo Dias e Margarida Balseiro Lopes, entre outros. Francisco Pinto Balsemão morreu ontem, aos 88 anos. Amanhã, para 13h, está marcada uma missa no Mosteiro dos Jerónimos, antes do funeral, que vai ser reservado à família.

Vamos ao desporto, Laura. O Sporting venceu o Marselha por 2x1, na terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Em Alvalade, os Leões acabaram por conseguir dar a volta ao resultado com os franceses reduzidos a 10. Pelo Marselha, marcou o brasileiro Igor Paixão, aos 14 minutos, mas o Sporting conseguiu a reviravolta com gols de Geny Catame, aos 69 minutos, e Alisson Santos, aos 86, dois jogadores que saíram do banco numa altura em que o Marselha já estava em inferioridade, com a expulsão de Emerson, logo no final da primeira parte. No final da partida, o treinador do Sporting, Rui Borges, elogiou a entrega dos jogadores e voltou a descartar a ideia de que os Leões estavam a viver uma má fase. Agora, com este resultado, os Leões, que tinham vencido em casa o Kairat Almaty e que foram derrotados em Nápoles, passam a somar seis pontos em zona de playoff de acesso aos oitavos de final, enquanto o Marselha tem três.

E Laura, são 11h17. Vamos às notícias de âmbito local.

Nas Caldas da Rainha, um homem de 37 anos foi constituído arguido por furto no interior de uma residência em Alcobaça. Em comunicado, a GNR explica que os militares recuperaram uma televisão. O material apreendido e recuperado vai ser devolvido ao proprietário. Em Lisboa, a recolha de lixo vai estar condicionada na noite de amanhã e também na sexta-feira, devido à greve dos trabalhadores da higiene urbana. O anúncio foi feito hoje pela Câmara Municipal de Lisboa, em comunicado. A autarquia garante que a higiene urbana de Lisboa vai fazer todos os esforços para minimizar o impacto na cidade. Em Ourém, começou hoje a Semana para a Igualdade e Não Discriminação. Iniciativa promovida pelo município, pretende sensibilizar a comunidade para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária. Amanhã, pelas 16h30, a Biblioteca Municipal acolhe uma sessão dinamizada pelo grupo Ombro Amigo. O Centro Histórico de Arouca vai receber, a partir de amanhã, o Festival da Castanha. A programação inclui um concurso gastronômico, concursos do melhor mel e castanhas, um percurso pedestre e também um mini trail. Segundo a Câmara Municipal, o evento tem como objetivo promover a produção das castanhas e incentivar o consumo deste fruto na gastronomia regional. A Mostra Internacional de Teatro de Valongo começa já na sexta-feira. O evento vai acontecer no Museu de Lausane, no Centro Cultural de Campo, e conta com a participação de companhias de teatro de Portugal, Espanha, França, Bélgica, Escócia e também dos Estados Unidos. O público pode também participar em conversas com artistas e em workshops. De 31 de outubro a 30 de novembro acontece a Mostra de Teatro de Almada. O evento reúne duas dezenas de espetáculos criados por 20 grupos de teatro locais. As apresentações decorrem em várias salas e espaços ao ar livre do Conselho.

Foram as notícias das 11 com a jornalista Laura Figueiredo.