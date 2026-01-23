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Conclusões. Notícias das 11 com José Rafael Lopes e José João Cotrim Figueiredo anuncia que vai lançar um movimento cívico-apartidário chamado Movimento 2031.

O ex-candidato presidencial, que ficou em terceiro lugar na primeira volta, vai ser o líder deste movimento apartidário. Quer, João Cotrim Figueiredo, que quem votou nele tenha uma voz ativa no debate público.

Não é um partido político, que fique claro. Pretende apenas que esses 900 mil votos, que aderiram em massa a uma forma de fazer política mais positiva, mais otimista, mais exigente com o país, com mais ambição, e que vieram de todos os partidos, não fiquem sem um sítio onde possam manter aquela energia e aquela vontade de colaborar e de participar. Portanto, é um movimento que é cívico e pretende o quê? Pretende participar no debate público, condicionando no sentido de ser muito exigente, qualquer que seja o governo que esteja em funções.

João Cotrim Figueiredo, em entrevista à Sic Notícias esta noite, onde não revela a intenção de voto na segunda volta das presidenciais, diz apenas que não vai votar em André Ventura.

A escolha nesta segunda volta é, de facto, péssima para os portugueses. Eu percebo aqueles que agora nas sondagens da segunda volta começam a aparecer em grande número, dizendo que não vão votar ou que vão votar em branco. Eu percebo, a escolha é, de facto, péssima. Entre alguém que quer que Portugal esteja parado e entre alguém que quer Portugal para trás.

João Cotrim Figueiredo esclarece ainda que não vai abandonar o cargo de eurodeputado, nem tem planos de voltar à liderança da IL.

Na análise, a jornalista de política do Observador, Inês André Figueiredo, diz que João Cotrim Figueiredo deixou várias pistas sobre o futuro.

Sendo que a entrada de um novo partido em Portugal não é uma situação em cima da mesa, Inês André Figueiredo destaca o capital político do ex-candidato à Presidência da República e o facto de João Cotrim Figueiredo falar no movimento apartidário.

Com este resultado eleitoral, João Cotrim Figueiredo sabe que tem peso e, pelos vistos, não pretende desperdiçar esse capital político. Vamos ver que repercussões é que isto tem para a Iniciativa Liberal e se é uma ajuda ou é uma pedra no sapato de um partido que tem tido dificuldades em descolar.

A análise da jornalista de política do Observador, Inês André Figueiredo, sobre o movimento cívico anunciado por João Cotrim Figueiredo esta noite.

Ainda nas presidenciais, André Ventura acusa António José Seguro de fugir ao escrutínio.

Em causa a recusa do candidato apoiado pelo PS em ir a dois dos três debates que André Ventura queria realizar durante a segunda volta. Numa ação de campanha no Montijo, André Ventura critica António José Seguro, diz que o candidato apoiado pelo PS tem medo de se comprometer com medidas para o país.

Eu quero debater os problemas do país na imigração, na habitação, na saúde, nos salários baixos. É isso que eu quero debater. Se o doutor António José Seguro está com medo de qualquer coisa que haja para debater. Eu quero debater o país e acho que ele viu na primeira volta que eu procurei debater o país, debater o que nos divide, o que nos distingue, ver onde é que nos aproximamos. Ou seja, eu quero discutir Portugal. Agora, se há um candidato que quer passar nisto, tipo Miss Portugal, que ninguém lhe pode dizer nada e que passa pelos pingos da chuva sem ter que se comprometer com nada, isso é um mau exemplo para a democracia. Mas, sobretudo, levanta-me a suspeita que está com medo de alguma coisa e que está com medo de ser sujeito ao escrutínio.

André Ventura, em passe apertado no Montijo, devido ao mau tempo que se fazia sentir ao final da tarde. Já sobre os apoios da direita em Seguro, André Ventura critica sobretudo a Iniciativa Liberal, a quem antecipa a morte política.

António José Seguro diz que cada um faz a campanha que quer.

Reação do candidato apoiado pelo PS quando questionado sobre a recusa para participar em mais debates com André Ventura.

Nenhum candidato fez tantos debates. Portanto, é muito simples. Eu estou aqui para fazer a minha campanha. A minha campanha privilegia o contacto direto com cada portuguesa e com cada português. É isso que eu vou fazer. Portanto, cada um faz a campanha que entende. Muito obrigado.

António José Seguro, no final de uma visita ao Centro de Engenharia e Desenvolvimento em Matosinhos. Nesta declaração aos jornalistas, António José Seguro também mostrou agrado com o apoio de Luís Marques Mendes e pediu uma legitimidade reforçada nas urnas.

No caso concreto, o doutor Luís Marques Mendes, naturalmente que recebi com agrado. Foi um dos adversários na campanha eleitoral e fico feliz por ele ter expressado o seu apoio, o seu voto, a uma pessoa que está próxima dos seus valores.

Sobre as mais recentes sondagens, assume António José Seguro que está satisfeito com a vantagem que parece ter em relação a André Ventura.

Noutros temas, o mais recente balanço da Proteção Civil sobre a Depressão Ingrid dá conta de quase 700 ocorrências.

Feito com dados até às 21h, o balanço foi feito pelo oficial de operações da Proteção Civil, José Costa, à Rádio Observador detalha as ocorrências registadas, com destaque para a queda de árvores.

Entre as 0h e as 19h do dia de hoje, dia 23, temos o registo de 669 ocorrências relacionadas com este quadro de meteorologia mais adversa. As ocorrências estão relacionadas, sobretudo, com 247 quedas de árvore, 192 limpezas de via, 122 quedas de estruturas, 63 movimentos de massa e 43 inundações. Temos ainda o registo de dois salvamentos aquáticos. Foram empenhados 2312 operacionais e 932 meios terrestres.

Hoje a zona mais afetada tem sido a região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais de 220 ocorrências, seguida pela região Norte, com um registo de 211. José Costa diz que as autoridades da Proteção Civil estão em prontidão especial, face aos avisos emitidos e às previsões para esta noite e para o dia de amanhã

E o Metro de Lisboa vai manter abertas entre hoje e a madrugada de terça-feira as estações de Santa Apolónia, Oriente e Rossio.

Acontece no período noturno para permitir que pessoas em situação de sem-abrigo possam pernoitar nestas estações. Recordo, Santa Apolónia, Oriente e Rossio. O Metro toma a medida devido ao frio, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa. As estações vão estar abertas para assegurar uma resposta adequada às condições de frio extremo que atualmente se fazem sentir na cidade de Lisboa.

Na atualidade internacional, o presidente da Ucrânia diz que ainda é muito cedo para tirar conclusões das negociações entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia.

Volodymyr Zelensky não quis abrir o jogo sobre as conclusões deste primeiro dia de conversas nos Emirados Árabes Unidos. Ainda assim, o presidente da Ucrânia destaca que se está a discutir a melhor forma de colocar um ponto final na guerra. Nas redes sociais, o líder ucraniano manifesta o desejo de desenvolvimentos favoráveis e ressalva que o mesmo tem de ser esperado do lado russo.

E o major-general João Vieira Borges destaca a importância deste encontro.

Uma reunião que pode trazer desenvolvimentos ao conflito na Ucrânia. O major-general fala num momento decisivo e sublinha que Zelensky, mesmo ausente das negociações, tem uma palavra a dizer.

É um papel determinante, ele é que diz sim ou não. Ou seja, ele é que dá a liberdade de ação aos negociadores para irem até determinado ponto. E esse ponto pode ser, designadamente na questão do Donbass, a criação da tal zona económica livre que referiu o Witkoff. Não deve estar muito longe disto a negociação, a cedência da parte da Ucrânia para a tal zona económica livre, mas não aceitará, certamente, que as forças ucranianas se retirem e que fiquem as tropas russas.

O major-general João Vieira Borges, no Gabinete de Guerra da Rádio Observador, admite ainda que esta reunião pode ser o princípio do fim da guerra na Ucrânia.

Sete minutos para lá das 23h, reservamos as notícias de âmbito local.

A começar em Vila do Conde, a Câmara Municipal decidiu encerrar a Avenida Marquês de Sá da Bandeira e a Avenida Infante Dom Henrique ao trânsito automóvel e pedonal. Isto devido ao agravamento das condições meteorológicas causadas pela Depressão Ingrid. A medida começou ontem à noite, vai estar em vigor pelo menos até às 9h deste sábado. Em Leiria, há um encerramento também devido ao mau tempo, desta vez na Praia de Pedrogão. O município vedou os acessos ao areal depois das previsões de mau tempo para todo o fim de semana. Através das redes sociais, a autarquia apela à população que evite deslocações desnecessárias à praia e que siga as recomendações das autoridades. Ainda por causa das condições meteorológicas, foram canceladas as ligações de barca entre Trafaria, Porto Brandão e Belém. Mantém-se apenas a circulação de passageiros entre Porto Brandão e Belém. É o que informa a Transtejo Soflusa. Ainda não existe uma previsão para a retoma destas ligações devido à passagem da Depressão Ingrid. Em Santa Maria da Feira, um acidente com seis carros na A23 fez seis feridos, um deles em estado grave. Aconteceu esta tarde no sentido sul-norte. Um dos veículos envolvidos acabou mesmo por capotar. Para o local foram mobilizados vários meios de socorro. A circulação acabou por sofrer constrangimentos. Em Santarém, a Biblioteca Municipal vai receber o escritor angolano José Eduardo Agualusa. A iniciativa acontece no âmbito da primeira edição deste ano do programa Conversa com os Escritores. O evento tem como objetivo promover o debate em torno da literatura e da cultura africana. E em Loures, o Carnaval vai ter a colaboração de mais de 2500 figurantes e 15 carros alegóricos. No total, vão estar representados 20 grupos carnavalescos que representam épocas diferentes da história. O arranque das festividades no Carnaval de Loures está marcado para dia 31 de janeiro.

É assim que fechamos o jornal das 23h.