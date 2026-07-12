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Do António Jé Soares. António, boa noite mais uma vez. Começamos esta edição das 23h com o secretário-geral do PS, que diz que o primeiro-ministro falhou na questão dos exames nacionais e que optou por respostas levianas.

São declarações de José Luís Carneiro no encerramento do Congresso da Federação Distrital de Portalegre do PS. O líder do partido lamenta que Luís Montenegro não tenha falado diretamente ao país sobre a situação, em vez do comunicado formal. José Luís Carneiro acusa o primeiro-ministro de prestar declarações levianas perante os jovens que querem concorrer ao ensino superior.

E a porta-voz do Livre, Isabel Mendes Lopes, diz que o partido vai propor o alargamento dos prazos de acesso ao ensino superior.

O anúncio foi feito hoje, durante o segundo e último dia do congresso do partido em Sintra. A proposta surge devido à polêmica com a correção dos exames nacionais. Isabel Mendes Lopes vai solicitar uma audição com o ministro da Educação no Parlamento.

Nós vamos chamar o ministro ao Parlamento e vamos também propor que o prazo para candidaturas ao ensino superior seja alargado para permitir que os estudantes não sejam prejudicados por este absoluto caos que o ministro fez nos exames.

As declarações da porta-voz do Livre no encerramento do congresso.

E o ministro da Administração Interna rejeita ter ameaçado André Ventura durante um debate quinzenal.

Luís Neves reage à publicação feita hoje pelo Chega, que o acusa de ameaçar o líder do partido de forma grave e direta no Parlamento no dia 27 de maio. O Chega acusa o ministro de ter dito a André Ventura que ia fazê-lo pagar pelo que estava a dizer. Luís Neves esclarece as palavras que foram ditas nesta audição parlamentar, em que foi discutida a polêmica em torno do SIRESP, e nega ter ameaçado André Ventura.

O que eu disse é muito claro, está à frente de toda gente e é muito estranho que só passado mais de um mês, muito mais de um mês, é que isto venha a talhe de foice.

O que quer dizer com estranho?

Se as pessoas se sentiam ameaçadas ou visadas, era no próprio dia ou no dia seguinte ou nos dias seguintes. Nunca ameacei ninguém, não ameacei, não é minha maneira de ser, não é o meu copróprio. E o que eu disse, fiz assim. Vocês vão ver, têm zero, porque eram mentiras atrás de mentiras que estavam a colocar sobre o tema SIRESP.

Luís Neves acusa também o Chega de cortar as imagens para criar esta polêmica.

E ainda nesta entrevista ao canal NOW, o ministro da Administração Interna garante que está tudo limpinho na contratação do empreiteiro para obras de um imóvel que possui em Odemira.

Luís Neves tem estado sob pressão depois do jornal Nascer do Sol ter revelado que o ministro contratou a título pessoal um empreiteiro que realizou várias obras ao serviço da Polícia Judiciária quando era ainda diretor da PJ. Em declarações ao canal NOW esta noite, o ministro da Administração Interna garante que só conheceu pessoalmente o empreiteiro em 2023, depois de grande parte das obras na PJ estarem feitas. Já em relação ao imóvel de Odemira, o governante garante que está tudo limpo e tranquilo, mas admite que se fosse hoje, agiria de forma diferente.

E António, o novo furo de água em Almada entrou em funcionamento este domingo. A nova captação pretende diminuir os problemas no abastecimento que se têm verificado no Conselho.

A informação foi avançada pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada. Estava previsto começar a trabalhar só no final do mês, mas foi possível antecipar após a aceleração dos trabalhos de instalação. A nova captação aumenta a capacidade de produção do sistema em mais de 60 metros cúbicos por hora.

E em Espanha, subiu para 13 o número de mortes do incêndio florestal em Almeria.

O número foi atualizado na sequência da morte de uma mulher britânica de 93 anos que estava internada. A vítima apresentava queimaduras em 20% da superfície corporal e tinha ainda graves patologias preexistentes. Recordamos que este incêndio deflagrou na tarde de 9 de julho. Em poucas horas, as chamas propagaram-se de forma extremamente rápida, impulsionadas pelas temperaturas elevadas, umidade baixa e ventos fortes, obrigando a evacuação de mais de 1400 pessoas.

E no desporto, o canoísta português Fernando Pimenta conquistou hoje uma nova medalha de ouro na Taça do Mundo de Montreal, no Canadá.

O atleta venceu a prova de K1 5000 metros, que encerrou esta competição. Fernando Pimenta completou a distância com quase 22 minutos. O canoísta dinamarquês Mads Pedersen ficou em segundo lugar e o espanhol Javier López fechou o pódio. Esta é a terceira medalha de Portugal na Taça do Mundo de Montreal. Fernando Pimenta já soma 31 medalhas em competições mundiais.

Cinco minutos para lá das 23h, tempo ainda nesta edição para atualizar a informação de âmbito local que está, António, a marcar este domingo.

Começamos em Almada, onde os espaços de exercício estão com restrições devido à situação de alerta decretada no Conselho para diminuir o uso não essencial de água. As piscinas municipais estão encerradas, só devem voltar a abrir no próximo mês. A autarquia assegura que quem paga as atividades não vai perder o dinheiro. Já o Parque Urbano da Costa de Caparica, ginásios e salas de exercícios podem ser usados, mas a zona de ducha dos balneários está interditada. A Câmara de Oeiras vai lançar no final deste ano um concurso para construir a nova passagem pedonal em Algés. A estrutura com 30 metros de largura pretende reforçar a ligação entre a zona urbana e o passeio marítimo, de forma a melhorar a circulação de peões, sobretudo durante grandes eventos. A obra deve estar concluída entre 2028 e 2029. No Porto, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios pede esclarecimentos urgentes à Câmara Municipal sobre várias obras feitas no centro histórico. Estão incluídas as intervenções na zona classificada como Patrimônio Mundial da UNESCO. A organização quer saber se as empreitadas foram devidamente aprovadas e quais foram as medidas tomadas pela autarquia em casos de eventuais irregularidades, como por exemplo, a demolição do interior da histórica Confeitaria Serrana. Em Leiria, está em funcionamento uma unidade de família no Hospital CUF para completar a falta de médicos de medicina geral e familiar no SNS. É o que avança o jornal de Leiria. Esta unidade pretende acompanhar a família ao longo da vida com respostas na área da saúde da mulher, infantil, bem como na vigilância das doenças crônicas como hipertensão ou diabetes. A paróquia de Salreu, em Estarreja, foi vítima de burla informática nas redes sociais. A paróquia informa que o esquema provocou uma perda significativa de dinheiro, mas esclarece que assim que a situação foi detectada, foram acionados os mecanismos legais competentes. Terminamos em Vila Nova da Barquinha, em Santarém, que recebe no próximo sábado a primeira edição do Barquinha Tejo Festival, dedicado à música eletrônica. O evento decorre entre as 17h e as 04h30 da manhã, com atuações de vários artistas e DJs.

E é o ponto final nesta edição das 23h com António Jé Soares. O António está de regresso às 23h30 com a informação em formato síntese atualizada. Um abraço, António.

Um abraço, Vicente.