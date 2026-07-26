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11 horas em ponto. Jornal das 11 da Rádio Observador, com edição de Beatriz Félix. Beatriz, na atualidade nacional, o incêndio em Soure, no Distrito de Coimbra, está em fase de resolução.

Isto porque 90% do perímetro do fogo já está sob controle, é o que avançam os bombeiros de Soure à RTP. Neste momento, continuam na zona florestal mais de 200 operacionais, apoiados por mais de 60 viaturas. O incêndio começou mais agressivo por ter sido alimentado por eucaliptos, também bastante influenciado por causa do vento. Mas apesar do ambiente estar agora mais calmo, o presidente da Câmara de Soure avança que este é já o segundo incêndio na região em 24 horas.

Infelizmente, foi um fogo completamente florestal, longe dos perímetros urbanos, mas é de dizer, dar nota que em 24 horas tivemos dois fogos com alguma intensidade no arranque, um no nosso concelho, outro no limite, no concelho de Pombal, mas no limite do nosso concelho, o que demonstra bem os cuidados que vamos ter esta época toda e que, com certeza, com o anunciamento da tempestade Kristen e com todo o material que está neste momento posto no solo, será um verão intenso e de muito cuidado e de muita atenção. E está provado nestes dois incêndios.

O presidente da Câmara de Soure, Rui Fernandes, com o ponto de situação do incêndio, em declarações à RTP. Também declarações à Rádio Observador, a Proteção Civil de Coimbra garantiu ainda que não há feridos a registar, nem houve habitações em risco.

E as operações do contingente português em Bordéus estão a ser fortemente dificultadas pelas condições no terreno.

Há, neste momento, uma equipa de mais de 100 operacionais portugueses a ajudar no combate às chamas. Ora, em declarações à RTP, o adjunto de Operações e Proteção Civil, Alexandre Penha, explica que o fumo denso e a falta de visibilidade impediram o apoio aéreo nas últimas horas, num combate que se tem mantido extremamente difícil.

Ontem acabamos por não fazer a última missão do dia por dificuldade dos pilotos descolarem. Não existia visibilidade, o que condiciona a segurança à descolagem. Portanto, foi uma das razões para não se fazer essa operação. E mesmo hoje de manhã vimos a operação ser retardada no seu início porque o fumo estava denso e, mais uma vez, questões de segurança não permitem estas aeronaves que voam à linha de vista poderem descolar.

A segurança dos pilotos é prioridade e enquanto o fumo não der tréguas, os meios aéreos vão continuar retidos. É, no entanto, um cenário complexo e de incertezas.

O que se espera para as próximas horas, para os próximos dias, ainda é um combate muito difícil, sendo que não há uma perspectiva para um controle total, estando a ser avaliada, inclusivamente, com algumas das equipas, a possibilidade de continuação da missão.

Caso a situação em Portugal se agrave nos próximos dias, a equipa terá de regressar. É esta a condição do prolongamento da ajuda portuguesa no incêndio de Bordéus.

Nós viemos com uma missão de cinco dias. Estamos a aguardar por um pedido oficial de prolongamento. Teremos que fazer uma avaliação daquilo que são as condições, tanto para a continuação aqui, como as condições de risco no nosso próprio país. Nós estamos a retirar capacidades nacionais para poder ajudar os outros países, em contributo um pouco daquilo que também já fizeram por nós.

São as declarações do responsável pelo contingente de ajuda portuguesa em Bordéus. Ainda ontem, em declarações aos jornalistas, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, tinha avançado que o dispositivo de ajuda aos países vizinhos pode vir a ser reforçado, mas sempre em concordância com a situação dos incêndios em Portugal.

Já em Espanha, a evolução dos incêndios está a ser positiva, mas lenta.

O ministro da Administração Interna reuniu com o comitê de emergência para gerir a resposta à crise. No final, através de uma publicação na rede social X, fez um ponto de situação. Diz que a evolução está a ser lenta, mas mesmo assim positiva e com algumas melhorias significativas do dia de ontem para o dia de hoje. Ora, o ministro espanhol recordou ainda que os fogos que lavram no centro do país são os mais importantes e também mais agressivos da história da Espanha. Já arderam mais de 153 mil hectares, o equivalente a seis vezes mais do que a área ardida em 2025 e só em Ávila já foram mais de 50 mil hectares. O governo espanhol também já deu ordem. A população retirada só voltará à casa quando as condições forem seguras.

E em Berlim, foi abatido pelas autoridades alemãs o suspeito do ataque em massa na marcha LGBT.

Terminou a caça ao homem das autoridades com a morte de Abdul Balout, de 21 anos, que foi abatido pelas autoridades depois de ter sido cercado numa horta comunitária no bairro de Spandau, nos subúrbios de Berlim. Segundo o gabinete de administração interna do Senado da capital alemã, a polícia disparou sobre o suspeito, que tentou avançar contra os agentes com recurso a uma arma branca. Depois do abate, apesar das manobras de reanimação no local, o óbito acabou mesmo por ser declarado. Este jovem estava já a ser procurado desde a noite de ontem por todo o país, incluindo em fronteiras, aeroportos e estações ferroviárias. O ataque foi realizado através de um atropelamento no Parque Tiergarten, provocou pelo menos um morto e 29 feridos. O suspeito terá depois tentado atacar mais pessoas com uma arma branca. O ministro do Interior alemão e o governo também já classificaram oficialmente o incidente como um ataque terrorista islâmico.

E Donald Trump suspendeu os ataques ao Irã pelo segundo dia para dar espaço a conversações.

Foi o que revelou este domingo o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz. Em entrevista à Fox News, Waltz afirma que Trump está a dar então espaço a estas conversações. Ainda assim, já em declarações à NBC, sublinha que todas as opções continuam em cima da mesa e rejeita a ideia de que Washington tenha afastado uma eventual escalada militar. Já do outro lado do conflito, o Irã disse estar disposto a suspender os ataques se os Estados Unidos mantiverem a pausa nos bombardeamentos. Mesmo assim, as autoridades iranianas continuam a olhar com desconfiança para as intenções da administração norte-americana.

E por cá, o INEM recusa qualquer desmantelamento do dispositivo de emergência.

E a retirada de 100 ambulâncias do serviço, nesta que é uma reação à denúncia feita pela Comissão de Trabalhadores do INEM, que tinha alertado, através de um comunicado, que a passagem destas viaturas para as unidades locais de saúde ia deixá-las fora de serviço e, por isso, sem capacidade de resposta às necessidades da população. Hoje, em resposta a esta denúncia, o INEM assegura que o dispositivo não está em causa. Já em relação à eventual substituição das atuais ambulâncias de suporte vida por viaturas ligeiras, o instituto justifica que se trata de um ajuste do meio à missão das equipes e garante também que esta alteração não vai prejudicar os utentes.

E no desporto, Tadej Pogačar é o grande vencedor da Volta à França pela quinta vez.

E é também o mais novo ciclista a arrecadar tantos títulos na maior competição mundial de ciclismo. Na última etapa em Paris, acabou por ser Van der Poel a terminar em primeiro lugar, mas foi o esloveno Pogačar, com 27 anos e uma média de 33 km/h na competição, que se juntou aos ciclistas mais vitoriosos da Volta à França. Acabou, assim, uma competição marcada pelas ondas de calor, que muitas vezes encurtaram o caminho de várias etapas, mas também pelos incêndios florestais que ainda se fazem sentir no território francês.

E agora tempo para o noticiário local, Beatriz.

E começamos em Almada, porque o Parque Urbano da Costa de Caparica vai estar encerrado a partir de amanhã, até dia 26 de agosto. A Câmara Municipal informou que, por motivos de segurança, existe a necessidade de fechar portas pra que sejam asseguradas as montagens das estruturas do Festival Sol da Caparica. Em Oliveira de Azeméis, vai promover uma formação de noções de primeiros socorros pediátricos amanhã, às 18h, na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro. Uma iniciativa que integra o projeto CuidAges, capacitação, união e informação para o desenvolvimento e acompanhamento resiliente. Já em Leiria, o Comando Distrital da PSP está a promover a vigilância gratuita de casas durante as férias dos proprietários. A polícia adianta que os interessados devem fazer o pedido com 48 horas de antecedência, através do portal Verão Seguro ou presencialmente numa esquadra. A iniciativa é promovida pelo Ministério da Administração Interna para reforçar a segurança das habitações, através de patrulhamentos regulares nas imediações das residências. Em Matosinhos, foi inaugurada a ligação entre as ruas do Moinho do Solposto e do Carvalhal e a requalificação do Caminho das Rabaquinhas. A intervenção integra um dos projetos do Plano Diretor Municipal e faz também parte da estratégia municipal pra criação de uma rede de caminhos rurais. Já o Conselho de Odivelas vai investir mais de 26 milhões de euros na construção de dois complexos desportivos do grupo Supera. Vão estar localizados no Jardim da Amoreira e nos Colinas do Cruzeiros. As obras devem estar concluídas até o final de 2028. Com este projeto, a autarquia diz que vê um conselho que se afirma como referência nacional na área do desporto. Em Alcobaça, a iniciativa Parque Verde Ativo vai oferecer aulas de fitness gratuitas à população, com o objetivo de promover o exercício físico e a qualidade de vida. Para participar, basta aparecer com roupa desportiva no Parque Verde. Não é preciso qualquer tipo de inscrição prévia.

E é o ponto final no Jornal das 11, edição da jornalista Beatriz Feliz, que regressa às 11h30. Eu estou de saída, Beatriz. Até amanhã.

Bom descanso.

E boa noite, é o que eu também desejo ao nosso ouvinte. Deixe-se ficar conosco.